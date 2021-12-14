Здравомыслие с Ладоzaромъ. Образы правды
Мы продолжаем рассматривать и изучать образы слов.
В этой передаче, вместе с Ладоzaромъ, мы будем разбираться в чём ИСТИНА, чем похожи слова КРИВДА И ПРАВДА, а также о других образах слов.
Участник – Ладоzaръ, преподаватель Открытой Славянской Академии.
Ведущая – Елена Андреева.
Одежда для ведущей предоставлена магазином славянской одежды «Славянские узоры».
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Контакты: тел./what’s app/ viber/Telegram – 89652588685 Елена.
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#здравомыслие #образыслов
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