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Здравомыслие с Ладоzaромъ. Образы правды

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Мы продолжаем рассматривать и изучать образы слов.

В этой передаче, вместе с Ладоzaромъ, мы будем разбираться в чём ИСТИНА, чем похожи слова КРИВДА И ПРАВДА, а также о других образах слов.

Участник – Ладоzaръ, преподаватель Открытой Славянской Академии.
Ведущая – Елена Андреева.

Одежда для ведущей предоставлена магазином славянской одежды «Славянские узоры».
Сайт https://slavyanskieuzory.ru/
Группа ВК https://vk.com/public106083592
Контакты: тел./what’s app/ viber/Telegram – 89652588685 Елена.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#здравомыслие #образыслов
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2wLpxUR5yls
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