Грудинин – будущий премьер-министр России? Это возможно

Ажиотаж, который в последние дни окружает персону Павла Грудинина сложно переоценить. О нем говорят по ТВ, пишут в печатных СМИ и дискутируют в интернете. Прямо сейчас глава совхоза имени Ленина даже популярнее Путина!

При этом, всем понятно, что победить на выборах действующего президента у него не получится. Потрепать нервы электорату ВВП, составить конкуренцию - да. Победить - нет.

Но тут мы подходим к более интересной теме. Премьер-министром российской федерации сейчас является всем вам хорошо известный Дмитрий Медведев. И вот он далек от народной любви.

Медведевым недовольны многие, если не все. Чего стоят только одни его постоянные спорные фразы, которые быстро становятся крылатыми!

В Кремле тоже прекрасно осознают, что рейтинг Дмитрия Анатольевича чрезвычайно низок. Если его опять оставят главой правительства - это вызовет много вопросов.

И тут, как нельзя кстати, на горизонте политических баталий появляется кандидат от КПРФ, который за время предвыборной гонки наберет вес в нашей стране.

Назначив Грудинина премьер-министром, власть, как минимум:

а) покажет, что в России все не только в руках "Единой России"

б) поставит на политическую верхушку человека, не замешанного в громких скандалах

в) предоставит народу фигуру, за которой будет интересно следить

г) получит козырь в любых разговорах о том, что в нашей стране нет оппозиции

Главный плюс во всем этом для нас с вами будет в том, что главными людьми в стране будут не два старых, а люди с разными взглядами на жизнь.

И это круто, ведь, как известно, именно в споре рождается истина.