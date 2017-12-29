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Грудинин – будущий премьер-министр России? Это возможно

10:17. 29 декабря 2017 Просмотров - 558 4 коммент. Опубликовал:

orig

Ажиотаж, который в последние дни окружает персону Павла Грудинина сложно переоценить. О нем говорят по ТВ, пишут в печатных СМИ и дискутируют в интернете. Прямо сейчас глава совхоза имени Ленина даже популярнее Путина!

При этом, всем понятно, что победить на выборах действующего президента у него не получится. Потрепать нервы электорату ВВП, составить конкуренцию - да. Победить - нет.

Но тут мы подходим к более интересной теме. Премьер-министром российской федерации сейчас является всем вам хорошо известный Дмитрий Медведев. И вот он далек от народной любви.

Медведевым недовольны многие, если не все. Чего стоят только одни его постоянные спорные фразы, которые быстро становятся крылатыми!

В Кремле тоже прекрасно осознают, что рейтинг Дмитрия Анатольевича чрезвычайно низок. Если его опять оставят главой правительства - это вызовет много вопросов.

И тут, как нельзя кстати, на горизонте политических баталий появляется кандидат от КПРФ, который за время предвыборной гонки наберет вес в нашей стране.

Назначив Грудинина премьер-министром, власть, как минимум:

а) покажет, что в России все не только в руках "Единой России"

б) поставит на политическую верхушку человека, не замешанного в громких скандалах

в) предоставит народу фигуру, за которой будет интересно следить

г) получит козырь в любых разговорах о том, что в нашей стране нет оппозиции

Главный плюс во всем этом для нас с вами будет в том, что главными людьми в стране будут не два старых, а люди с разными взглядами на жизнь.

И это круто, ведь, как известно, именно в споре рождается истина.

Метки: выборы 2018
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  • 255 179
    Мефодий 29 декабря 2017 в 10:39 Ссылка Пометить
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    будущий золотарь!
    во всех бочках затычка.
    старший куда пошлют.

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    Константин 29 декабря 2017 в 11:25 Ссылка Пометить
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    Это конечно неплохой вариант,если он откажется от большевистских идей.

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      strelez Константин 29 декабря 2017 в 13:21 Ссылка Пометить
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      Чем Вам плохи коммунистические идеи? Вы хотя бы были в Союзе ДО перестройки? Пробелы в жизненном опыте?
      Грудинин совсем не горит коммунистическими идеями.
      Что из него выйдет? Да ничего хорошего для России.

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  • 2487 2314
    Леонид Петрович Плотников 29 декабря 2017 в 12:21 Ссылка Пометить
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    Ничего хорошего не получится, если Грудинин просто заменит Медведева, без поддержки своей группы сторонников-единомышленников. Менять нужно всех девиц, а не только мебель…

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