Грудинин – будущий премьер-министр России? Это возможно
Ажиотаж, который в последние дни окружает персону Павла Грудинина сложно переоценить. О нем говорят по ТВ, пишут в печатных СМИ и дискутируют в интернете. Прямо сейчас глава совхоза имени Ленина даже популярнее Путина!
При этом, всем понятно, что победить на выборах действующего президента у него не получится. Потрепать нервы электорату ВВП, составить конкуренцию - да. Победить - нет.
Но тут мы подходим к более интересной теме. Премьер-министром российской федерации сейчас является всем вам хорошо известный Дмитрий Медведев. И вот он далек от народной любви.
Медведевым недовольны многие, если не все. Чего стоят только одни его постоянные спорные фразы, которые быстро становятся крылатыми!
В Кремле тоже прекрасно осознают, что рейтинг Дмитрия Анатольевича чрезвычайно низок. Если его опять оставят главой правительства - это вызовет много вопросов.
И тут, как нельзя кстати, на горизонте политических баталий появляется кандидат от КПРФ, который за время предвыборной гонки наберет вес в нашей стране.
Назначив Грудинина премьер-министром, власть, как минимум:
а) покажет, что в России все не только в руках "Единой России"
б) поставит на политическую верхушку человека, не замешанного в громких скандалах
в) предоставит народу фигуру, за которой будет интересно следить
г) получит козырь в любых разговорах о том, что в нашей стране нет оппозиции
Главный плюс во всем этом для нас с вами будет в том, что главными людьми в стране будут не два старых, а люди с разными взглядами на жизнь.
И это круто, ведь, как известно, именно в споре рождается истина.
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будущий золотарь!
во всех бочках затычка.
старший куда пошлют.
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Это конечно неплохой вариант,если он откажется от большевистских идей.
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Чем Вам плохи коммунистические идеи? Вы хотя бы были в Союзе ДО перестройки? Пробелы в жизненном опыте?
Грудинин совсем не горит коммунистическими идеями.
Что из него выйдет? Да ничего хорошего для России.
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Ничего хорошего не получится, если Грудинин просто заменит Медведева, без поддержки своей группы сторонников-единомышленников. Менять нужно всех девиц, а не только мебель…