Мельниченко: «Пережить эту власть — наша главная национальная идея»

Вымирающие российские деревни — это не только провал аграрной политики нынешней власти, но и угроза целостности страны.

Подмосковное Рогово. Лет 30 назад, проезжая на свои подмосковные сотки, дачный народ непременно останавливался тут. Не было подворья без сисястых коров, иной прочей живности — без которой крестьянское хозяйство и не хозяйство.

Коровы эти паслись на огромных лугах, по двум берегам совхозного пруда. Если подгадать время дойки, можно было тут же купить трехлитровую банку парного молока за пару-тройку рублей.

Постепенно стада уменьшались, потом и вовсе исчезли. Не стало совхоза. На месте заливных лугов выросли цветные корпуса по производству памперсов, пеленок… Поднялись жилые коробки — Москва расширилась. Молодежь разъехалась в поисках работы, лучшей жизни.

Сельское хозяйство уже много лет планомерно уничтожается, безработные жители покидают земли дедов и отцов. Разруха далеко шагнула вглубь страны: в Сибирь, на Дальний Восток, где приметой ее — огромные заброшенные территории с безлюдными сёлами, деревнями, малыми городами.

Так «сжимается» и сама страна. Потому что, «на земли без народа придут народы без земли»

Россия — единственное государство, погибающее в мирное время…

«СП»: — У зампредседателя правительства, курирующего АПК, Алексея Гордеева иное мнение. На селе, в сельском хозяйстве, как и в целом по стране — «все в порядке». Теперь «давят» на продажу сельхозпродукции за границу. Экспорт планируют увеличить с прошлогодних $ 20 млрд. до $ 45 млрд. в 2024 году. А вы не раз говорили, что сельское хозяйство стагнирует. От голода спасут посылки Запада. Где правда, если по Доктрине продовольственной безопасности практически все выполнено, как заявляет правительство?

— Есть правда, а есть полуправда. Да, некоторые целевые показатели, если брать по обеспечению зерна, то они выполнены. Подняли производство свинины за счёт строительства многих комплексов. Подняли производство мяса курицы, яиц. Но обратите внимание, завалив нас количественными показателями, вице-премьер застенчиво замалчивает о качестве произведенной продукции.

Практически он признает, что продуктовый вал далек от безопасности, напичкан добавками, анаболиками и антибиотиками. Так, на больших фермах, крупных комплексах обязательно вводятся в рацион антибиотики для производства мяса, молока. Но не может корова жить в такой скученности, не гуляя по улице. Нельзя ей без антибиотиков — она умирает очень быстро.

Дело в том, что мы не производим молоко по нормам. Сегодня у нас дефицит молока, даже по нашим внутренним нормам, превышает где-то 8−9 миллионов тонн. Нет коров — нет и натурального молока. Потому и зерно свое продаем за рубеж. Ну, что может убитое российское сельхозпроизводство еще экспортировать? Понемногу — зерно, рыбу, масличные культуры. Больше продавать нечего. Мы — неконкурентоспособные. Значит, будем продавать то самое сырье.

Выход — развивать отечественное крестьянство, без этого никакого качественного, безопасного продовольствия у нас не будет. Но у власти иные ориентиры: строительство крупных молочных, свиноводческих комплексов и агрохолдингов. А Россия останется голодной, с суррогатом еды.

Создание 3−5 миллионов крестьянско-фермерских хозяйств по 100−200 коров, развитие современной инфраструктуры на селе спасут страну от разора, обеспечат продовольственную безопасность. Но для этого надо сменить аграрно-промышленную политику. Сменить её некому. Решится ли министр сельского хозяйства приступить к формированию кадрового состава, специалистов-профессионалов в своем ведомстве? Туда должны прийти агрономы, зоотехники, инженеры—те, кто работал на земле.

«СП»: — В таком случае, надо было бы и самого министра сменить на профильного специалиста?

— Согласен, у нас сложилась нездоровая традиция, когда профильные министерства возглавляют люди, далекие от отраслевой специализации этих самых организаций. Например, начинается новый рабочий год, кое-как обсудили бюджет. Но я не вижу, насколько он поможет форсированному развитию сельского хозяйства, крестьянства, обеспечению россиян качественной натуральной продукцией. Обратите внимание, правительство почти не говорит о развитии экономики — всей отечественной промышленности. Есть только отчёты — «Сила Сибири», «Северный поток», «Турецкий поток», газ, нефть. Ни намека на строительство новых заводов, фабрик… Следовательно, у нас не будет квалифицированных кадров, а программа по созданию 25 миллионов новых высококвалифицированных рабочих мест — блеф. В стране сегодня десятками тысяч сокращаются рабочие места — вот реальность и правда.

Правительство Медведева говорит о развитии здравоохранения, образования, жилищного строительства. Но если это посмотрим в комплексной программе развития сельской территории, то её отменили, закрыли. И это при том, что самая беднота, социально незащищенная — это деревенские люди, сельчане.

Сейчас взамен закрытой, невыполненной написали очередную комплексную программу развития села до 2024 года. Ну, какое-то магическое число, власть вдруг встрепенулась все враз улучшить до 2024 года. Не верится. А где она была 20 лет своего правления? Медведев решил все просто: никакого спуска, предложил на всех нерадивых чиновников «доносы» писать… Неплохо, конечно, у нас есть на кого писать доносы. Вот такой российский феномен решения проблем.

Был съезд сельских кооператоров. Так вот, сельской кооперации никакой в России нет, а съезд есть. Был съезд сообщества, там большая секция развития сельских территорий. Секция есть, развития сельских территорий совершенно нет. Почему так?

Например, в Курганской области еще 4−5 лет назад было село, допустим, на 200 домов, где-то в 60−70 домах жили люди. Сейчас осталось 10−15. Люди покидают сельские территории. Мы так «развивались», что село российское уничтожили.

В село больше никто не поедет работать: здесь нижайшая зарплата, рабский труд, узаконенный государством Российской Федерации. Если мы не дадим сегодня 50.000 рублей, как минимальную зарплату в селе, значит, пишите, пропало. Никакого развития села не будет. Никакие программы правительства не сработают однозначно. Нужны немедленно сельские специалисты. Нужны немедленно профессионалы в правительстве. Другого рецепта нет, а народу предлагают «доносы» писать. На кого?!

«СП»: — Может, Запад нам поможет? На базе Высшей школы экономики создаётся центр по развитию сельских территорий. Привлекаются немецкие специалисты. В чем интерес у немецких аграриев?

— Заработать у нас в стране деньги. Плохо, что именно Высшей школе экономики поручили создать такой центр. У нас есть центр компетенций — МСП: корпорация развития, которая отвечает за развитие кооперации на селе и создание крестьянско-фермерских хозяйств. Она-то есть, а коопераций-то нет, и не будет.

Точно так же, уверен, в ВШЭ будет центр, но никакого развития села не увидим. Высшая школа экономики и развитие экономики страны -это несовместимые понятия. Что, Высшая школа экономики будет меня учить пасти коров? Я сам это знаю, как и знаю свою землю. Но у меня нет доступа к ресурсам.

Где-нибудь, хоть в одной программе, прописано, что будет доступ к ресурсам? Что у нас будут специализированные банки развития территорий, доступ к финансам? Зато полная поддержка иностранных компаний.

У нас крупнейшая молочная немецкая компания «Эконива» запросто брала деньги на создание своих молочных комплексов. На эти деньги, что создавался только один их комплекс, можно было поднять сельское хозяйство наших трех муниципальных районов!

Они вне очереди получают любые субсидии и дотации. Можете себе представить, чтобы один российский фермер получил бы 9 миллиардов рублей субсидий?

«СП»: — Есть опасность в совместных сельхозпредприятиях и иностранных резидентах именно в пищевой промышленности?

— Никакой опасности не было бы, если у нас развивались свое крестьянское хозяйство, своя кооперативная переработка. Но у нас же даже нет инструмента, как продавать это продовольствие за рубеж.

Где те самые ЛПХ — наши личные подсобные хозяйства? Где 20 миллионов личных подсобных хозяйств, вовлеченных в экономику? У нас, может, есть организация, которая этим занималась, есть какая-то международная продовольственная биржа?

Тогда давайте совместно создадим кооперативное предприятие, производство. Давайте производство семян будем развивать, чтобы дать людям их выращивать. Давайте всё создадим. Это нормально — это мировая практика. А у нас есть написанная программа, но методики, как ее выполнить, до сих пор нет. В итоге наше продовольствие сегодня зависимо от Запада на 80%-90%.

«СП»: — Реально ли в предстоящую трехлетку донести до правительства важность типовых моделей развития села, деревни, без которых, как вы говорите, невозможно развитие сельских территорий?

— Донести можно, да возьмут ли они это все? Я же целый пакет документов донёс до премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева, вручил ему из рук в руки, даже поговорил с ним. Он согласился, подтвердил, что «ну я же сказал, что теперь деньги все — на село». А где эти деньги?

У власти другие, отличные от народа, страны, интересы. Поэтому ждать каких-то перемен — не надо. Надо относиться с пониманием к тому, что заявляет Гордеев. У него работа такая. Он должен так заявлять. Даже если это совершенно не соответствует действительности.

И у Медведева такая работа. И у Путина такая работа. Они не лгут, они просто выполняют свои должностные полномочия, не более того. Всё — на продажу, посмотрите, сколько земель сельхозназначения выставлено на торги. Так что, как в той песне: деревня будет только сниться, в полях, поросших бурьяном, бродит мгла… Поэтому, пережить эту власть — наша главная национальная идея.