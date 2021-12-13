Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусной инфекции COVID-19 на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Напомним, 12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании в общественных местах и на транспорте QR-кодов о прививке от коронавируса. Законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ и Устав железнодорожного транспорта РФ предусматривал, что с 1 февраля 2022 года пассажирам международных и междугородних авиарейсов, поездов дальнего следования потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесённого коронавируса.

«Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения», – сообщил Володин в Telegram.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который в конце прошлой недели подчеркнул, что «опрометчивые решения недопустимы» и что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан.

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», – добавил он.

По его словам, сегодня на Совете Госдумы будет обсуждаться вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта.

В Минтрансе заявили, что приняли решение о «целесообразности дальнейшей проработки отдельных положений законопроекта». «Не дожидаясь завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта в первом чтении, Минтранс провёл работу по его обсуждению с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона», — сообщили в ведомстве.

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев после заседания фракции с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой заявил, что законопроект будет дорабатываться. Он подчеркнул, что «Единая Россия» готова поддержать документ при условии глубокой доработки.

В свою очередь, председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв заявил, что аргументов в пользу принятия проекта закона о QR-кодах в общественных местах «сегодня более, чем достаточно». При этом он подчеркнул, что во время рассмотрения документа будут учтены все вопросы и мнения граждан.

Голикова же, выступая в Госдуме, заявила: «Часто говорят, что речь идёт об ограничении каких-либо прав граждан. Так вот, я хочу сказать, ни о никаких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речь не идет. Речь идёт… о порядке оказания услуг, когда идёт сильный эпидемиологический подъём и при этом надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и помимо всего прочего добиться снижения заболеваемости».

По последним данным, в России диагноз «COVID-19» был поставлен 10 046 454 раза, прирост за сутки – 29 558 (накануне – 29 929), из них в Москве – 2 894 (накануне – 2 862), в Санкт-Петербурге – 1 968 (накануне – 2 012), в Подмосковье – 1 999 (накануне – 2 040). Всего погибли 290 604 человека, 8 769 916 выздоровели.

В целях борьбы с распространением новой болезни власти рекомендуют вакцинироваться. Сейчас в стране зарегистрировано пять препаратов: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». Всего полностью привились 67 260 355 россиян, 74 189 385 сделали прививку первым компонентом. В настоящий момент коллективный иммунитет по РФ составляет 55,7%.

Стоит отметить, что Голикова сегодня заявила, что привитые за рубежом граждане РФ тоже смогут получить COVID-сертификат в РФ. «Они смогут, приехав или находясь здесь, сдать соответствующий анализ на антитела. При наличии антител им будет выдан соответствующий документ сроком на шесть месяцев», – сказала она, добавив, что такая же схема предусматривается для россиян, которые за рубежом привились вакцинами иностранного производства.

По материалам ТАСС, Telegram, РБК, «Интерфакса», сайта «Стоп коронавирус», НТВ, РИА Новости