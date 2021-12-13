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Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

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Использованные источники: tass.ru, ria.ru
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусной инфекции COVID-19 на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Напомним, 12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании в общественных местах и на транспорте QR-кодов о прививке от коронавируса. Законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ и Устав железнодорожного транспорта РФ предусматривал, что с 1 февраля 2022 года пассажирам международных и междугородних авиарейсов, поездов дальнего следования потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесённого коронавируса.

«Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения», – сообщил Володин в Telegram.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который в конце прошлой недели подчеркнул, что «опрометчивые решения недопустимы» и что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан.

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», – добавил он.

По его словам, сегодня на Совете Госдумы будет обсуждаться вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта.

В Минтрансе заявили, что приняли решение о «целесообразности дальнейшей проработки отдельных положений законопроекта». «Не дожидаясь завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта в первом чтении, Минтранс провёл работу по его обсуждению с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона», — сообщили в ведомстве.

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев после заседания фракции с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой заявил, что законопроект будет дорабатываться. Он подчеркнул, что «Единая Россия» готова поддержать документ при условии глубокой доработки.

В свою очередь, председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв заявил, что аргументов в пользу принятия проекта закона о QR-кодах в общественных местах «сегодня более, чем достаточно». При этом он подчеркнул, что во время рассмотрения документа будут учтены все вопросы и мнения граждан.

Голикова же, выступая в Госдуме, заявила: «Часто говорят, что речь идёт об ограничении каких-либо прав граждан. Так вот, я хочу сказать, ни о никаких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речь не идет. Речь идёт… о порядке оказания услуг, когда идёт сильный эпидемиологический подъём и при этом надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и помимо всего прочего добиться снижения заболеваемости».

По последним данным, в России диагноз «COVID-19» был поставлен 10 046 454 раза, прирост за сутки – 29 558 (накануне – 29 929), из них в Москве – 2 894 (накануне – 2 862), в Санкт-Петербурге – 1 968 (накануне – 2 012), в Подмосковье – 1 999 (накануне – 2 040). Всего погибли 290 604 человека, 8 769 916 выздоровели.

В целях борьбы с распространением новой болезни власти рекомендуют вакцинироваться. Сейчас в стране зарегистрировано пять препаратов: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». Всего полностью привились 67 260 355 россиян, 74 189 385 сделали прививку первым компонентом. В настоящий момент коллективный иммунитет по РФ составляет 55,7%.

Стоит отметить, что Голикова сегодня заявила, что привитые за рубежом граждане РФ тоже смогут получить COVID-сертификат в РФ. «Они смогут, приехав или находясь здесь, сдать соответствующий анализ на антитела. При наличии антител им будет выдан соответствующий документ сроком на шесть месяцев», – сказала она, добавив, что такая же схема предусматривается для россиян, которые за рубежом привились вакцинами иностранного производства.

По материалам ТАСС, Telegram, РБК, «Интерфакса», сайта «Стоп коронавирус», НТВ, РИА Новости

Источник: http://stoletie.ru/lenta/zakonoprojekt_o_vvedenii_qr-kodov_na_transporte_snimut_s_rassmotrenija_538.htm
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15 Комментариев » Оставить комментарий
  • 8113 6683
    Женечка три часа назад

      -Здравствуйте! Я – Володин.
      -Мы тут все володины, фамилию назовите!

    • 20027 16733
      марина три часа назад

        Голикова: с 1 января сертификаты переболевших COVID-19 будут выдавать по уровню антител
        11:10, 13 декабря 2021

        Россияне с положительными ПЦР-тестами на коронавирус, не сообщавшие о своем заражении COVID-19, смогут сдать анализы на антитела и получить сертификат с 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

        «При этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат “да” или “нет”.

        Соотносить эти данные с базой положительных тестов и при совпадении ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия документа будет устанавливаться на год», — сказала чиновник на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЕР в Госдуме (цитата по ТАСС).

        Людям, которые не сдавали ПЦР-тесты, но предполагают, что переболели, тоже можно будет пройти тест на антитела. Если он окажется положительным, то документ с QR-кодом будет выдаваться на полгода.

        Голикова также добавила, что россияне, привитые иностранными вакцинами от коронавируса, смогут сдать тест на антитела и получить QR-код. «Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода», — сказала Голикова.”
        п.с. прямо герой ,уступила и лишила сына, имеющего завод вакцин ,заработка

        1
        1
        • 13433 12397
          KTмарина два часа назад

            Антитела,антителами,но политику не меняют-всё равно QR-коды тулят.

            1
            1
            • 858 846
              ВикторKT два часа назад

                А У нашего губернатора после выходных, -” крышу походу снесло”
                Распоряжение любыми мерами повысить темпы вакцинации, даже оцеплять кварталы и вакцинировать население по спискам, повторил губернатор Забайкальского края Александр Осипов 13 декабря на оперативном совещании в правительстве региона.
                «Прошу обратить внимание на мою просьбу, на поручение в начале совещания, которую высказал обо всех средствах и способах для того, чтобы обеспечить нужные темпы вакцинации. Хотите — придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам.

                Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее», — распорядился губернатор Александр Осипов.

                3
                3
                • 13433 12397
                  KTВиктор два часа назад

                    Хорошая просьба.))))))))
                    А если попросить его поехать нах?
                    Тем более,что он не местный.))))
                    Судя по внешности,по маме учительнице и по папе-святому духу-он не Михайлович,а Мойшевич.)))))

                    2
                    2
                  • 20027 16733
                    маринаВиктор два часа назад

                      Да где ж она правда то?Виктор.Мне сестра позвонила из Севастополя.Наша знакомая ,она пекла удивительные пироги ,будучи завстоловой.Так вот её 40 летняя невестка (никогда не работающая ,здоровая девка с херсонщины) почувствовала себя плохо,температура и попала в специализированную 9больницу-отлежала неделю,её выписали с диагнозом ковид и отрицат.тестом.Дома она пробыла три дня ,поднялась температура ,скорая увезла в первую поликлиннику и там она умерла через два дня от двустороннего воспаления легких,дети двое,муж плавающий,жили в достатке,похоронили в закрытом .Вот что это творится ,что не так с Системой ,что она не находит контакта с народом ,он мрет ,но не верит властям.В чем они его обманывают ,зачем насильно лишают их права услышать,понять и принять решение и главное поверить ,что все делается для их спасения ,а не отрабатывания схем слежения,наживы и просто вводят народ в страх.Вот у нас один высказывается и относительно спокойно всё,нет этих драк партий,кланов ,народ конечно мрет ,но тихо.

                      • 28559 5485
                        Русофилмарина два часа назад

                          Пoдхватила чтo-тo в кавиднике.
                          и с Системой всё как всегда контакт с народом ей не нужен.
                          мались-кались-гардись
                          Мoжет oна плoхo малилась или дедами гардилась вoт и угoдила в кавидарий
                          Крестилась навернае
                          А нада абнуляться святым нулём

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                        • 385 219
                          Ленидмарина два часа назад

                            Явно прослеживается тенденция от плана Нового Мирового Порядка — всех оцифровать, поставить на учет, не дать выскользнуть от руки Власти. Выстроить всех в единую колонну и направить по пути рынка в пропасть небытия. А нам это надо?

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                          • 20101 18735
                            жора шаповЛенид час назад

                              Конечно вам не надо. Вам, в палате, надо разработать альтернативный плян . Но главврачу не показывать.

                            • 20027 16733
                              маринаЛенид 10 мин. назад

                                а нам, судя по возрасту ,ничего уже из революционного не надо.Было б тихо ,никто не колол бы ,смотреть на прибой ,уходить в закат.Зачем вам эти речи.

                              • 858 846
                                Виктормарина час назад

                                  Сегодня знакомого встретил, приезжал на работу, работал у нас до прошлого года.
                                  Расказывал как он из Новосибирска сбежал самолётом из ковидного моностационара, – насмотревшись как там лечат.
                                  Туда поехал на операцию (протезирование шейки бедра,операцию так и не сделал подхватил где-то ковид)
                                  18 дней дома температурил на одних противовирусных препаратах,на двадцать килограмм, – говорит, – похудел.
                                  Сейчас по нему и не скажеш.
                                  Местный, старший мастер при разговоре присутствовал, тоже в прошлом годе переболел. Два месяца на больничном, а вылечили, – говорит, (после того как до 60% поражение дошло) какими то противомалярийными препаратами, на второй день после их назначения говорит поднялся.

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                                • 20027 16733
                                  маринаВиктор 53 мин. назад

                                    Вакханалия безразличия,безнаказанности и потеря прежних ,хоть каких-то ценностей,типа совесть ,долг ,жалость элементарная.Даже на деньги не реагируют должным образом -берут и делают то же,что умеют.Удача -свой,знакомый,старый врач.Выходит ,отрабатывают лекарства,испытывают ,и поскольку четкой и ясной команды нет (ВВП :”Добровольно,на усмотрение регионов ,т.е. двойственные команды )народ спасается как может.А что он может особо.А привитые знакомые есть,как они себя чувствуют.Мои дети ,знакомые говорят,что пока нормально,работают.Слышал,открылся форум врачей в Москве -может в чем то определятся всё-таки.Есть подспудная увереннось ,что власть всё знает точно ,но зачем-то водит за нос народ.

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                                  • 17405 8539
                                    BlackCatмарина 14 мин. назад

                                      Кто Вам сказал что регионы в свободном полете?

                            • 17405 8539
                              BlackCat 14 мин. назад

                                Логично.
                                Что же теперь скажут противники вакцины и любители фантазий о чипиповании?
                                +
                                Политическое дзюдо на краю пропасти не каждому дано уметь вести.

                              • 17405 8539
                                BlackCat 11 мин. назад

                                  Особенно умиляют бредни о миллиардах потраченных якобы из кармана рядовых граждан на вакцины.
                                  Мотив все тот же – любовь считать в чужих карманах деньги.
                                  Дело Серых не спит, Серые на покое, противники Серых мимикрировали до уровня Серых.
                                  Да здравствуют окна овертона, да здравствуют новые Серые!

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