Путин назвал рамочным характер законопроекта о QR-кодах
Законопроект о QR-кодах в общественных местах и на некоторых видах транспорта носит рамочный характер и должен быть проработан в том числе с регионами. Об этом 9 декабря заявил президент РФ Владимир Путин. «В значительной степени [проект] закона носит рамочный характер, в этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах Российской Федерации», — сообщил он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). По словам главы государства, до введения QR-кодов на транспорте следует убедиться к готовности к этому всей системы. «Я согласен с вами в том, что перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», — указал российский лидер. Путин отметил, что все процедуры, касающиеся сертификатов о...