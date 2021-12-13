Сражение за Ржев в кинематографе
Григорий Пернавский и Артем Драбкин обсуждают художественные фильмы, посвященные Ржевской битве.
“Ржев 1942. Первый летний успех” – совместный проект фонда “Я помню” и канала “TacticMedia”
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Алексей Исаев о фильме “Ржев”:
https://youtu.be/BIOXQ3N9ebY
Воспоминания Георгия Евтихиевича Синявского на сайте “Я помню”
https://iremember.ru/memoirs/drugie-voyska/sinyavskiy-georgiy-evtikhievich/
Ржев лучше не надо в синематографе. Либо лож либо позор либо их микст. 41 год это жертва враг напал с пыльным мешком из-за угла и всё такое. Ржев это безумный полигон со всеми вариантами как не надо с немцами воевать.