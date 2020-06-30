Всенародный солдат: кто стал прообразом бойца, убитого подо Ржевом

Облик советского воина авторы памятника собирали из реальных фото погибших героев войны.

Пандемия, перенесшая торжественное открытие Ржевского мемориала почти на полтора месяца, внесла свои коррективы и в церемонию, которая 30 июня состоится в Тверской области. Все приглашенные на мероприятие уже сдали тест на коронавирус и провели две недели на самоизоляции. Как рассказали «Известиям» создатели памятника, их вдохновили журавли из легендарной песни Яна Френкеля, фильм Григория Чухрая и стихотворение «Я убит подо Ржевом». Портреты погибших бойцов авторы мемориала искали в государственных архивах и отрисовывали вручную — качественных снимков тех лет сохранилось немного. Главными гостями церемонии станут ветераны Великой Отечественной, участники тех сражений. Их ждали здесь ещё в День Победы, но провести торжество не позволила эпидемиологическая обстановка. Всё время люди несли к мемориалу цветы, оставляя их у заградительных лент.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

17 тысяч фамилий

Открытие пройдет с участием президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко — об этом 29 июня сообщил сайт Кремля. Все приглашенные сдали тест на коронавирус и провели две недели на самоизоляции — примета времени: надо быть предельно аккуратными и соблюдать меры предосторожности. Только накануне церемонии с памятника сняты леса. Вокруг мемориала пострижены газоны и высажены полторы тысячи саженцев. Справа и слева восьмигранного холма со скульптурой расположились подпорные стены со сложной геометрией. Инсталляция из гранита и железа напоминает искореженный взрывом окоп. Облицован он ржавой карденовской сталью, на которой выбиты 17 тыс. фамилий и фрагментарно проявляются образы советских солдат, погибших подо Ржевом.

— Я искал фотографии этих людей по государственным архивам, затем отрисовывал, качественных снимков участников тех сражений сохранилось немного, — рассказал «Известиям» автор проекта архитектор Константин Фомин. — Хотелось найти простых солдат из разных родов войск, не военачальников. Здесь можно увидеть снайпера, пехотинца, танкиста. Хотелось, чтобы среди этого портретного ряда была женщина, но, к сожалению, таких фото я не нашел. Списки павших будут пополняться — поисковики по сей день ищут и находят останки бойцов.

Фото: commons.wikimedia.org

Воздать должное тем, кто сражался в четырех наступательных операциях на Ржевско-Вяземском выступе в 1942–1943 годах, было решено в 2017-м. Грандиозное сооружение в Тверской области станет настоящим народным памятником.

— Ржевский мемориал советскому солдату создан на месте одного из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Это инициатива ветеранов, участников этой великой битвы и многочисленных родственников тех, кто воевал подо Ржевом и отдал свою жизнь за Победу, — рассказал «Известиям» губернатор Тверской области Игорь Руденя. — В ходе Ржевской битвы наши войска потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести почти 1 млн 343 тыс. человек. Ржевский мемориал — символ великой благодарности поколению победителей. Уверен, что он станет местом притяжения всех, кому дорога память о великом подвиге нашего народа.

По масштабу Ржевский мемориал можно сравнить с памятником «Родина-Мать зовет!» в ансамбле «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде и со стелой на Поклонной горе в Москве. Мемориал построен без привлечения средств федерального бюджета — на пожертвования. Как выяснили «Известия», его возведение обошлось в 650 млн рублей. Взносы приходили со всей России, а также из Белоруссии и Казахстана. Люди перечисляли кто сколько мог — от ста рублей до нескольких тысяч. Меценат, отказавшийся сообщить информацию о себе, внес на счет мемориала 150 млн рублей. В строке, где надо было указать жертвователя, многие писали имена своих погибших на войне родственников. Поучаствовать в сборе средств также решили Большой театр, Московская государственная филармония, Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Малый театр и Музей Победы. 200 млн рублей выделило Союзное государство.

— Не припомню, чтобы строительство какого-либо памятника вызвало такой общественный резонанс, — рассказал «Известиям» скульптор Ржевского мемориала Андрей Коробцов. — Все мои друзья, близкие и даже незнакомые люди интересовались, как и куда можно перечислить деньги. Это добавляло ответственности. Я понимал, что памятник ждут, он важен для людей.

Эти красивые лица

Облик солдата был создан по реальным снимкам. Фотографии бойцов, воевавших подо Ржевом, предоставило Министерство обороны. По словам скульптора, его поразили эти красивые лица. Тогда и появилась идея собрать общий образ воина из фрагментов портретов. Только нос, например, «срисован» с трех человек. Кроме того, у памятника нет традиционного постамента. Фигура будто парит в воздухе, а разрушающийся подол шинели превращается в силуэты журавлей.

— Нас поразило, что многие бойцы шли в сражение с пустыми руками, — вспоминает Константин Фомин. — Не хватало не только амуниции, но и оружия, и у солдат была директива — добыть его в бою. Мы с Андреем Коробцовым читали стихотворение «Я убит подо Ржевом», смотрели советские фильмы, чтобы понять, как точнее создать образ погибшего солдата — вернее, его дух. Хотелось сделать так, чтобы силуэт бойца завис в небе над полем битвы.

Идею подсказала картина «Баллада о солдате» Григория Чухрая. В нем герой Евгения Урбанского, вернувшийся с фронта без ноги, шел по перрону на костылях. Подол его шинели развевался на ветру, и издалека казалось, что солдат удаляется в небеса. А окончательно оформила замысел песня Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Улетающая стая птиц, уносящая души погибших героев, вдохновила архитектора на ажурный постамент.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

На территории мемориала воздвигнут павильон филиала Музея Победы. Более 2000 семей из России и стран СНГ прислали фотографии и рассказы о боевом пути своих родных. Если посмотреть анкеты погибших подо Ржевом, увидим, что здесь сражались посланцы всего Советского Союза.

— Ржевский мемориал — место, объединяющее всё постсоветское пространство, — отметил начальник научного отдела РВИО Юрий Никифоров. — Важно, чтобы имена погибших были не просто формально взяты из какой-то базы данных. Важно, чтобы за ними стояли конкретные судьбы. Невозможно рассказывать детям об истории Великой Отечественной, показывая лишь стрелочки на карте.

Сразу после открытия памятник будет включен в военно-исторический маршрут «Дороги Победы». Первые экскурсионные группы прибудут сюда уже на следующий день.

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Источник: https://nstarikov.ru/vsenarodnyj-soldat-kto-stal-proobrazom-bojca-ubitogo-podo-rzhevom-116545