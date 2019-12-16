Новый военный фильм «Ржев»: почему на него накинулись русофобы? (ФОТО)

Прозападная пропаганда ищет любую возможность для очернения России и СССР. Русофобы стали настолько изворотливыми, что сделали попытку охаять патриотический фильм «Ржев» — военную драму, основанную на реальных событиях.

После просмотра кинокартины у меня появилась возможность составить собственное мнение об этом фильме, а заодно и увидеть циничные попытки промыть людям мозги и заставить их воспринимать белое черным.

Прозападная пропаганда постаралась, перевернув все с ног на голову и переврав факты. В Сети начали распространять разные пасквили об этом фильме, намеренно отводя внимание от задумки режиссера и военной правды, которую стремились передать создатели кинокартины.

На фронт шли добровольцами представители всех слоев общества: и интеллигенты, и колхозники, и даже люди, имеющие уголовное прошлое. Это было нормой для того времени, ведь во время войны даже многие воры и разбойники пересмотрели свои взгляды, поняли ошибки и решили искупить кровью вину перед обществом.

Для людей стали важны патриотизм, стремление защитить Родину и внести свой вклад в общую победу.

Именно поэтому в картине был показан бывший урка — парень, который не остался в стороне, а пошел добровольцем на фронт, причем в самое пекло — на передовую. Он не прячется за чужие спины и не отсиживается в окопе, когда стреляют. Боец отважно идет в бой, приходит на помощь любому однополчанину, если видит, что его боевой товарищ нуждается в слове ободрения или поддержке огнем и штыком во время сражения.

Он старается разряжать напряженную обстановку шутками и прибаутками. Однополчане устали после штурма Овсянниково, каждый из них может погибнуть в любой момент, защищая деревню от фашистов, а он балагурит, чтобы люди забыли страх, немного отвлеклись и посмеялись. Он находит немецкий шнапс и консервы в оставленной фрицами избе и предлагает каждому угощение. Он не крысятничает, щедро делится «добычей» с сослуживцами, чтобы каждый боевой товарищ получил свою долю.

Это говорит о том, что урка пересмотрел свое прошлое, сделал правильные выводы о своем поведении и на передовой это уже совсем другой человек с высокими морально-нравственными ценностями.

Даже если он в прошлом что-то воровал, то теперь готов делиться с сослуживцами всем, что у него есть. Бойцы его уважают, считая, что он достойный боевой товарищ — смелый в бою и добрый в быту.

В фильме показано, что Родину защищают люди разных национальностей, ведь СССР — многонациональная страна.

Среди заметных героев картины еврей-политрук, молодой парень, который идет в бой вместе со всеми, преодолевая страх, делит с солдатами окопный быт. Он не распускает слюни, видя, как на его глазах под обстрелом гибнут товарищи при штурме Овсянниково. Даже трясущиеся руки из-за большого нервного напряжения не выпускают из рук оружия. За это его уважают. Для солдат он в первую очередь боевой товарищ, а потом уже политрук, отвечающий за идеологическую работу в роте.

Командир роты РККА — мужественный и смелый человек, который не только отважно ведет своих солдат в атаку, но и думает о том, чтобы сохранить людям жизнь. Узнав о грядущем минометном обстреле окопов, он отдает приказ бойцам уйти с линии фронта, а сам с двумя солдатами остается прикрывать их отступление. Он не думает о себе, о том, что остается на верную гибель, ведь шансов выжить в такой ситуации почти нет.

Командир РККА заботится о людях, не хочет подвергать их риску «превратиться в фарш» в окопах под прицельным огнем фрицев. Он объективно оценивает ситуацию: силы неравны и дать бой в этой ситуации нет ни средств, ни сил, ни возможностей.

Командир РККА ведет себя достойно, и, общаясь с командованием, он смело и открыто говорит о необходимости подкрепления, больших потерях в роте, а также заступается за своего бойца, у которого были найдены вражеские листовки, оставленным им для раскурки.

Зверь-особист лютует, найдя листовки. Но если подумать, такой ли он зверь, как хотят представить русофобы?

Фашисты постоянно раскидывают листовки на полях сражений, надеясь, что найдутся люди, которые могут дать слабину, поверить врагам и поддаться на их провокации. Перед особистом стоит задача — разрушить коварные замыслы врага, спасти людей от позорного предательства и сдачи в плен, где их не ждет ничего хорошего.

Конечно, он вынужден вести себя как зверь-особист, ведь он на войне, на поле боя, где у одного из бойцов найдены листовки с фашистскими призывами оставить позиции. Что он должен делать в такой ситуации, если деревню Овсянниково приказано удержать любой ценой, бойцов не хватает, а один из солдат может оказаться предателем?

Любителя покурить уводят для разбирательства, и это не значит, что он будет обязательно расстрелян.

Да, в годы войны случались исполнения приговоров на поле боя, которые выносились по законам военного времени, но в «Ржеве» ни один такой случай не показан. Так называемый зверь-особист не стреляет в тех, кто сопротивляется досмотрам, он просто пугает их оружием, но в условиях войны это не является чем-то невероятным.

Откуда ему знать, по какой причине люди не хотят показывать, что у них в карманах? Он видит бойцов впервые, ощущает их недовольство, а за ним может скрываться что угодно — от обычного желания поворчать и выпендриваться до замысла предать боевых товарищей в ответственный момент.

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Не стоит забывать, что речь идет о разговоре между мужчинами на войне, которые держат оружие в руках каждый день — стреляют, убивают, пугают им врагов. На войне брать в руки пистолет и винтовку — обыденное дело. Этот эпизод абсолютно в контексте того времени и той ситуации, он не является выходящим из ряда вон и никоим образом не говорит о том, что офицер-особист на самом деле зверь.

То, что он нормальный человек, заметно из дальнейшего развития сюжета в фильме, когда он, будучи раненым, предлагает арестованному уходить одному, а сам готов оставаться в воронке, чтобы прикрывать его и бойцов из роты в Овсянниково.

Очевидно, что особист никакой не зверь, пропагандисты зря стремятся повесить на него этот ярлык — в фильме нет ничего, что бы это подтверждало.

В картине показано, что с врагами сражаются представители разных народов. Советские республики, все до единой, защищали свою общую Родину. На этом участке фронта представители Украины были не редкостью. Боец-хохол говорит с красноармейцами по-украински, а они прекрасно его понимают, как и он их. Языкового барьера между ними нет, ведь представители советских республик общаются на войне постоянно: вместе идут в бой, курят, шутят и обмениваются боевыми трофеями.

Хохол проявил настоящее мужество, когда попал в плен к фашистам, приказавшим ему застрелить офицера-особиста в обмен на жизнь. Он не стал убивать красноармейца, не пошел на поводу у врагов, которые хотели, чтобы он поступил как предатель. Он умер достойно, застрелившись на глазах у всех. Это был единственно правильный поступок и ответ фашистам на их подлую провокацию.

Красноармеец и предатель — понятия несовместимые, и это очень хорошо показано в кинокартине.

«Ржев» стоит посмотреть каждому. Хороший фильм — он снят максимально правдиво и зрелищно. В нем рассказывается настоящая правда о войне с жесткими приказами командования, показом непростых условий, в которых приходилось сражаться советским бойцам, порой пугающей реалистичностью батальных сцен.

«Ржев» позволяет еще раз вспомнить и осознать, какой ценой наши деды остановили наступление на Москву и победили фашистов в самой страшной войне 20 века.

Диванным критикам стоит спросить у себя, смогли бы они так же стоять до конца, не щадя себя, окажись они на месте тех солдат в Овсянниково, или сбежали бы с поля боя, схватив фашистские листовки с обещанием пощады, струсив и став предателями. Ответ, похоже, очевиден.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»