Ржев. Лето 1942-го/Артём Драбкин и Егор Яковлев
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В гостях у «Цифровой истории» Артём Драбкин рассказал о событиях, происходивших подо Ржевом летом 1942-го года. С чем связано, что эта тема долгое время находилась «под сукном» и почему у этого сражения была репутация «бессмысленной мясорубки»?
На обложке к видео использован фрагмент полотна Виктора Болтышева «Бой за Ржев»
#цифроваяистория #егоряковлев #АртемДрабкинЦИ #великаяотечественная
Купить книгу «Ржев 1942. Первый летний успех»: https://digital-history.ru/38707-rzhev-1942-pervyy-letniy-uspekh
Сбор средств на сайте «Я помню» https://iremember.ru/
Лекционный курс «Ржев 1942. Первый летний успех» https://youtube.com/playlist?list=PLDM1E0txzsew1-qujcTj_0eE9zPPq6mKH
Документальный фильм «Ржев 1942. Первый летний успех» https://youtu.be/rfb4bzghJ0A
Воспоминания Александря Васильевича Боднаря https://iremember.ru/memoirs/tankisti/bodnar-aleksandr-vasilevich/