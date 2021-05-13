Кажется, что троянцы-илионцы это какое-то сказочное племя, погибшее в Троянской войне в очень далёкие и совершенно не касающееся нас времена. Но всё меняется мгновенно, если следовать одной простой и всем понятной гипотезе. По этой гипотезе в хрониках Ветхого Завета, Истории Геродота, Мифах Древней Греции рассказаны одни и те же события и там действуют одни и те же герои. Например, Тесей в мифах, это Крёз в Истории Геродота и Иисус Навин в Ветхом Завете. Или древнегреческий Ясон в мифах, это Великий Кир в Истории Геродота и Моисей в библии. Или жена Ясона Медея в греческих мифах, она же Сепфора жена Моисея в библии, она же Томирис в Истории Геродота. Сходство многих героев очевидное. Значит, все эти хроники одного и того же времени и нет деления на древние времена, нашей эры, после нашей эры. По этой версии Троянцы мгновенно из древности переносятся в не такое уж далёкое время.

По этой версии события происходят под северным небом на территории России, там расположены все главные созвездия греков. К тому же логично выглядит Исход народов с Дальнего Востока на запад. Такое направление указано в библии. В библии Исход народов был на «запад Солнца». И на то была веская причина. Причиной было похолодание и природная катастрофа на Дальнем Востоке на побережье Тихого океана и Ледовитого океана. Народы пошли с востока на Урал (Ура Халдейский) и далее на запад. Официально историками считается, что исход был из Африканского Египта в Израиль, то есть на север, что противоречит библии.

Загадки «Илиады»

Вас не удивляет, что огромная поэма Гомера «Илиада» названа именем побеждённых Илионцев-Троянцев, а не победителей. Вас не удивляет, что большая поэма Еврипида «Рес» названа именем побеждённого, а не победителя Одиссея и Диомеда. Герой этой драмы Рес погиб за троянцев. Обычно историю пишут победители, а в этом случае увековечиваются все проигравшие в этой войне. Причём нелепо погибшие, как совсем молодой князь Рес, он был убит во сне. Он даже ещё не успел проявить себя, но остался в истории навеки. Автор считал своим долгом увековечить тех, кто поддержал троянцев в этот трагический самый трудный момент истории и отдал за них свою ЖИЗНЬ. Тогда они проиграли войну из-за предательства элиты. Это говорит о том, что было и победное продолжение. Именно после победы троянцев во второй войне была поставлена задача увековечить погибших троянцев и их союзников, кто не пожалел своей жизни и до конца был с ними.

Их имена делают не просто литературными, а бессмертными! То есть, называют в их честь созвездия. Значит, была вторая часть Илиады. Вторая победная часть почему-то бесследно «пропадает» или её не успели написать. Автору важно было успеть вспомнить всех погибших защитников Троянцев, выполнить свой священный долг перед павшими .

Вот тогда после победы во второй войне и появляется поэма «Илиада» и драма «Рес» и полностью переименованное Звёздное небо. Кроме того начинается массовое их увековечивание в искусстве Винчи, Рафаелем, Микеланжело. Автор звёздной карты их имена сделал «бессмертными», назвав в их честь созвездия. Например, Малый Лев (спящий) посвящён Ресу, Большой Лев посвящён его отцу вождю Режу. Они оба погибли. Мало того, их именами на карте были названы города и сёла. Например, город Реж, река Реж, город «Резан», город Ржев, город Ряжск. Они там не только жили, а прошли с завоеваниями.

Эта война и история этой войны увековечивается на карте звёздного неба. Если вы хотите найти истину, то поможет в этом звёздный атлас. Там, в отличие от литературной «каши», всё показано конкретно и не изменилось со временем. Там запечатлены основные персонажи троянской войны, а также их царства и как всё было на самом деле (см. п. 24, 25, 26).

Тесей изображён на небе, как созвездие «Хранитель Медведиц», потом переименованное в Волопас. Он образно «пас» военноначальника с тотемом Вол-Бык (Навуходоносора). Большой Медведицей была его Мать Калисто, которую любил фракийский Вождь Реж. Может его сын Рес тоже был сыном Калисто. Смотрите как на карте Звёздного атласа Львёнок зажат между брюхом Большой Медведицы и созвездием Большой Лев. Малой Медведицей (росомахой) названо созвездие главной фигуры ВСЕГО Мира Гекаты Луны. Вокруг Полярной Звезды созвездия Малой Медведицы вращается всё звёздное небо. Она автор новой цивилизации «железных» людей-«человеков», которая сменяет цивилизацию Исполинов. Она «Владычица».

В том числе на звёздном небе запечатлено и царство «Зыряния» (Назарет) Гекаты и Тесея. Это созвездие Рысь.

Созвездие Рысь и Русь

Значит рядом с созвездиями Гекаты, Тесея и матери Тесея Большой Медведицы должно быть созвездие царства Луны и Тесея, откуда они вышли завоёвывать весь мир. Действительно, рядом с Большой Медведицей расположено созвездие «Рысь». Имя этой рыси на старославянском так и писалось «Русь». «Русское слово рысь восходит к праславянской форме «rysь». Русь на древне-русском славянском называлась «Ръсь», также «Роуси» (Википедия. Русь).

Ян Гевелиус, составитель звёздной карты нам прямо намекает- «имеющий глаза «рысьи», да увидит» (истину). Открытым текстом он говорить не мог, это грозило ему смертью. «Ян Гевелий пишет о начале тёмных времен для просвещения, начались гонения на магов, астрологов, астрономов, на науку. Он говорит, что «людская злоба» сожгла его ОБСЕРВАТОРИЮ и уничтожила АСТРОНОМИЮ» (см. «Звёзды Геродота. Орион. Часть 2»).

«Созвездие Рыси впервые введено в Уранографии Яна Гевелия, опубликованной в 1690 году. Гевелий так комментировал выбор названия: «В этой части неба встречаются только мелкие звёзды, и нужно иметь рысьи глаза , чтобы их различить и распознать» — и добавлял: «кто не доволен моим выбором, тот может рисовать здесь что-нибудь другое, более ему нравящееся, но, во всяком случае, тут на небе оказывается слишком большая пустота, чтобы оставлять её ничем не заполненной».

Просто так Гевелий созвездия на небо не помещал. Он их размещал со смыслом, который вынужден был скрывать. В этом созвездии Гевелий зашифровал царство, которое было опасно афишировать. Ещё кипели политические страсти.

«Созвездие было утверждено Международным астрономическим союзом. В 1922 ему было присвоено трёхбуквенное обозначение Lyn, а в 1930 были обозначены его границы». Слово Лун было прочтено как Лин. Раньше латинские буквы повторяли славянские, поэтому тут явно слово Луна. Например, слово ИМПЕРАТОР на латинском и русском ИМПЕРАТОР писалось одинаково. «Русь», действительно царство Луны (Гекаты) и Тесея (Солнца). Это Пермский край. Там действительно водятся рыси (см. п 73).

Лютый зверь

Вызывает удивление, что славянские народы называют рысь «лютым» зверем, хотя рысь совсем не свирепый хищник, даже может жить с людьми, как кошка. Здесь явно сделана ошибка –не «лютый», а «людый».

Царство Тесея и Гекаты называлось «Лида»-«Людеус» -«Полуденное», так названное на карте Московии 1706 года –«Зириания или Полуденная волость» . Оно располагалось от реки Северная Двина-там начиналась граница Зырянии и до Уральских гор, там находится Полюдов кряж. «Полюдов» явно указывает на царство «Людиус».

Это есть царство «Людого зверя»-Рыси-Руси, а не «лютого».

Троянцы и их союзники в созвездиях. Рег значит Колесничий.

Удивление вызывает соседство троянских персонажей с созвездием «Рысь» (Лун), которое ассоциируется с Русью («Ръсь» «rysь», «Роуси») . Неужели троянцы имеют какоё-то отношение к Руси. Это на первый взгляд кажется смешным. А вот Ян Гевелий не удивлялся. А прямо «влепил» эту Рысь-«Луну» среди троянских персонажей и сказал –думайте, что хотите. Призвал нас посмотреть «рысьими глазами», острым зрением.

Посмотрим на созвездие Рыси-Руси (жёлтая область).

Справа от созвездия Рыси созвездия Малая и Большая Медведицы-покровитель Тесея и мать Тесея. Они цари. У них войско с военноначальниками Регом и Ресом. Рес приходит на помощь к троянцам в Трою-Илион. Они явно связаны с троянцами. Они уже имеют название Россы от имени Гекаты (Розы, п.72, 73) и в то же время начинают называться Русами от Тесея. Потому что он рождён от Ясона, прототип которого в Истории Геродота был Великий Кир с именем Си Рус. Тут явно троянцы и русы-россы Тесея живут в одно и то же время и помогают троянцам в войне.

Созвездия Малый и Большой Львы-военноначальники Рес и Рег. Они тоже союзники троянцев.

Наверху созвездие «Жираф» (Cameleopardalis) рядом с Большой Медведицей. Считается, что это Жираф, но написано КамЛеопард. Это не жираф, а Леопард. Он прямо над Рысью. Может родина троянцев «Египет» (сибирский), откуда они пришли сюда из-за происшедшей там природной катастрофы и поселились здесь на земле своих предков.

Известно, что Ясон, когда в 20 лет появился в городе Иолке был в накидке из пестрой шкуры пантеры (леопарда!) и 2-мя копьями. Это созвездие «Леопард» указывает на страну Ясона «Сибирский Египет», откуда он пришёл с народом на Урал (Колхиду-Ура Халдейский-Колдунов), спасая свой народ.

Созвездие Персей. В драме «Рес» Персей-Александр в лагере троянцев на стороне Гектора. Он тоже в лагере троянцев.

Справа созвездие Возничий-Колесничий (Auriga) с Козой и двумя козлятами. Явно причастен к Козе Амалфее (Геката-Коза), молоком которой выкормили младенца- то ли самого младенца Зевса, то ли младенца, рождённого от Зевса. Вероятно, речь идёт о младенце Тесее, изображённого, как козлёнок. Второй козлёнок его сестра-близнец Артемида (версия). Тесей царь, помогающий троянцам, их союзник. Его военноначальники Реж и Рес. Причём имя Режа-Рега одноимённо с Auriga. Может Auriga это сын Мани (Рига) Атис (Эет в мифах).

На другом изображении созвездия Возничий Коза (Геката) сидит на спине Возничего Атиса, именем которого была названа первая уральская Аттика. Она его жена.

То есть Рег стал Колесничим после смерти Auriga. Колесничий это пилот некой «небесной колесницы» («Белые Кони» Реса). И его имя Рег значит Колесничий. Отцом Рега (Самсона) был Маной-Мани (см. п 75). На древнегреческих артефактах Колесо означало «небесную колесницу», потом аллегорически ставшую изображаться в виде Крыльев Ангелов. Они могли летать. Потом все летающие машины были собраны в одном месте на горе «Машу» и уничтожены-«сожжены колесницы богов» (аккадские таблички).

Созвездие Орион-в этом созвездии увековечен Вождь троянцев «Ясон» из племени Форонея.

Созвездие Близнецы, там яркая звезда Полукс (Лунные)-Кастор и Полидевк. Полидевк второй муж Данаи, бабушки Ясона. Отца «Ясона» Персея Даная родила от «Золотого Дождя», то есть «светловолосого» возможно Кастора.

Под ногами Рыси находится созвездие Рак. Рак вцепился в ногу Геракла, когда он дрался с Лернейской Гидрой. Гидра и Рак противники Геракла. В образе Геракла собраны только троянские герои и их союзники и, как оказалось, и завоёванные царства Рака и Лернейской Гидры. Вероятно Рак стал впоследствии союзником Геракла, если запечатлён под ногами Рыси и находился на юге «Зырянии» и в честь него названы селения Раковки.

Здесь все созвездия, которые окружают созвездие Рысь, так или иначе связаны с троянцами-Илионцами (см. п. 24). В центре «троянских» персонажей находится древнеславянская «Ръсъ».

Значит, эта Рысь должна быть тесно связана историей с троянцами.

Город Реж, город Ржев

На гербе города Реж изображена Рысь. И она неслучайно помещёна на гербе города Реж. Реж ей-Рыси служил. Значит, его царица Геката Луна имела такой тотем Рысь, или так называлась её страна. На карте Московии 1706 г. (i706г.) это царство называется «Зыряния». Это Пермский край, а раньше называлось «Роса», а потом «Ръсъ».

Есть ещё один город, названый в честь Режа, это город Ржев. На гербе города Царский Венец на престоле и стоящий на задних лапах Лев с совсем не львиной мордой, а мордой лохматого медведя-росомахи, телом Рыси и Змеиным хвостом. У рысей короткие хвосты, а тут на гербе и в созвездии длинные. Геральдисты недоумевают, откуда Лев и думают, что он здесь попал по ошибке. Что это курьёз. Нет, это не курьёз, а сущая правда. Действительно, у фракийского вождя Режа созвездие Лев и он служил этой Короне самой Владычицы Гекаты-Луны.

Вызывает ужас число погибших советских воинов (в основном славяне и русские) в Отечественной Войне в 1942 году под Ржевом. 1200 000 человек. Как будто их принесли в жертву Молоху, как фракийского вождя Режа с его войском за верность «Росе». Там методично и безжалостно «перемалывались» сибирские дивизии.

«Свирепые Гунны», выгнанные в древности из России, мечтали снова войти Россию и «мясо белых братьев жарить» (Блок «Скифы»), но споткнулись подо Ржевом в 1942 году.

Заключение.

По имени Гекаты-Розы её царство называлось Россой. Но автор карты Ян Гевелий назвал его в созвездии почему-то Рысью (Русью). То, что это именно её царство, говорит имя на этом созвездии Лун, то есть принадлежащее Луне-Гекате. Гевелий превратил Россу в Рысь (Рус). Значит, когда оно стало принадлежать Тесею в 35 лет и он стал полноправным царём, к стране вдруг «приклеилось» название Рус. Дело в том, что Тесей родился от Ясона. А его прототип Великий Кир в Истории Геродота так и назывался «Си Русом». Вот почему Ясона можно назвать Русом- от имени его отца. Это единственная зацепка в Истории Геродота, связывающая Ясона с Русом. И то Великий Кир назван «СиРусом» не в самой Истории Геродота, а на гравюре и медальоне с его изображением.

В Истории Геродота Великий Кир и его народ названы «персами», указывая на их идентичность с греческими «персеидами» (троянцами). Если это верно, то тогда надо искать его предков, чтобы найти цепочку появления Русов.

Отец Ясона Персей появился на свет от Данаи от «Золотого Дождя» (ливня). Сам Зевс в виде Золотого Дождя явился к Данае, спрятаной в медном подземелье.

Даная сначала родила Персея от Золотого Дождя (Зевса), а потом вышла замуж за Кефея (Полидевка) .

Но есть и другая история Данаи (Грейвс, гл.73) . Два соперничающих брата Прет и Акрисий из-за трона своего отца Афаманта (царя Арголиды) и его жены –дочери царя Кадма (божественного) поделили «царство Аглаи». Прет «разделил ложе» с Данаей дочерью Акрисия и убежал, там он женился на дочери Ликийского царя ИоБатта.

Даная родила Персея будущего отца «Великого Кира» (Си Руса) от некого Прета.

Личность Зевса

Посмотрим, как Прет связан с троянцами. Есть такой миф о зарождении троянцев. Основал Трою ИЛ, правнук сына Зевса Дардана и плеяды Электры (Лаодики). Плеядами-Вергилиями звались семь сестёр-дочерей Атланта. Дардан пришёл из АРКАДИИ к царю Тевкру. Тевкр отдал Дардану в жёны свою дочь (БАТИЮ). На подаренной царём земле Дардан основал г. ДАРДАН . Внуком Дардана был ТРОС, а сыном Троса ИЛ. Этот Ил и основал Трою.

Здесь совпадают в своих поступках два героя.

Прет убегает от Данаи из своей страны и женится на дочери Ликийского царя ИоБатта.

Дардан уходит из своей страны и там женится на дочери царя Тевкра Батии.

Дардан и Прет одна и таже личность, так как оба ушли из своей страны и там оба женились на Баттии. Дардан (Прет) стал основателем рода ТРОЯНЦЕВ.

История такова.

Прет –Дардан –«Золотой Дождь»-Зевс был родом из Медвежьей страны Аркадии (Аркад значит Медведь). Он светловолосый (золотой дождь). Там обитали большая Медведица и Малая Медведица (Ио-Луна). Это современный Пермский край и Северные Увалы-«Зыряния» (так названая на карте Московии 1706 г.). Вероятно, Ио (Верховная Жрица Луна) свела его с Данаей, он зачал ребёнка Персея, а сам ушёл в далёкую страну «Сибирский Египет» к своему родственнику-брату Тевкру-Теусу-Зеусу-Зевсу. Луна знала, что он уйдёт из страны и, как будто предвидя будущее, свела Прета с Данаей, чтобы оставить его кровь здесь в Аркадии. Тевкр-Зевс самый первый пришёл в эту страну («сибирский Египет»), обосновался там и стал царём. Дардан-Прет (Трет-Третий!) там женился на дочери царя Тевкра (Зевса) Батии и стал основателем царского рода троянцев-Зевсовой породы. Его внук Ил основал там Трою №1. А потом Вождь из этого племени «Илионцев»-«троянцев» возглавил Исход из «сибирского Египта», а затем начал войну за «новый Египет», описанной в библии. Вот почему в библии и в мифах и у Геродота отслежена вся его родственная цепочка. Так Даная дочь царевича Акрисия стала матерью царственной породы от «золотоволосого» Зевса (родоначальника троянцев). В крови её сына Персея текла кровь Зевса. Прет-Дардан был из царского рода, был сыном царя «Арголиды». И ему была поставлена задача создать свой царский род в другой стране (Египте сибирском). Царевна Баттия, как дочка Тевкра-Теуса-ЗЕВСА, от Дардана дала ветвь потомков, которые потом стали называть Гераклидами (после победы в войне). В них смешались крови одного племени троянского из страны Аркадии и страны Дальневосточной Сибири (Гипербореи-Египта).

Отсюда можно сделать вывод. Если Тесей родился от Ясона (Руса), то его отец тоже Рус (Персей) и если далее идти по мужской линии вглубь мы придём к предку Руссов, к самому Дардану-Прету и, наконец, к Тевкру (Зевсу№1).

Логика ведёт к тому, что троянцы имеют отношение к руссам, так как предки их ушли с Урала (Ура Халдейского) из Аркадии Медвежьей страны в далёкую тогда очень престижную страну на Колыме «Гиперборею»-«Египет» и основали там царство, но в силу обстоятельств (гибели их страны), все они вернулись на родину своих предков в Аркадию и начали борьбу за власть. Где находилась Гиперборея и «Египет» нам указывает карта Келлера 1590 г. Там на месте Ледовитого океана написано Гиперборейский океан. На гравюре с Великим Киром по его правую руку изображён грозно рычащий Медведь, стоящий на задних лапах. Эти символы (Медведь) не просто так изображались на картинах и тем более не просто так изображались на НЕБЕ в виде созвездий.

Можно даже точно узнать, куда Прет ушёл и где проживала Баттия. На карте Келлера 1590 г. приток Омолон реки Колыма так и назывался Баутисус (Bautisus). На этой карте показан «Сибирский Египет», его царства и его правители «Великие Хамы». Значит, его первоначальное пристанище было на реке Омолон (приток реки Колыма). Потом он ушёл дальше к Тихому океану и там его внук Ил основал Трою №1 (на Чукотке). Когда началась природная катастрофа на Тихом океане (ушла под воду его земля, от неё частично осталась современная Камчатка), его потомок Ясон возглавил Исход народов отсюда. Когда он впервые 20- летним появился там в городе Иолке, на него была наброшена «пёстрая шкура пантеры» (леопарда) (Кун «Мифы»). Что косвенно указывает- его страна, откуда он ушёл («Египет») это созвездие «Леопард», почему-то названное Жирафом.

Неспроста на самом верху Звёздного атласа у оси Полярной Звезды расположены две страны созвездие «Леопард» (Сибирский Египет)- земля Ясона, и созвездие «Рыси» земля Тесея сына Ясона (Пермский край).

Также мы можем точно узнать, где в Пермском крае проживал «Золотой дождь»-«Ливень» (Прет-Трет). В «Львенской» области. В «Ливии». Там реки СыЛва, КоЛва, Тулва. Там же хранился Лвенский Ковчег с Трезубцем (п. 75). Там пещера Череп (чёрный треугольник0.

На новой родине (на Урале) «пришельцами» Белого Вождя вместе с «местными» был создан тройственный союз вождей Лидии, Мидии и «пришельцев». В результате мятежа «Тройственный союз» был разрушен мятежниками. Внутри клана Белого Вождя Си Руса созрел заговор («Чародеи рассвирипели», Богослов). В лагерь «красных» (чародеев) мятежников перешли часть военноначальников из Белого войска. Точное их число и чины перечислены в книге Еноха. Высшие военноначальники 21 человек (Архангелы) и много сотников и пятидесятников и меньших командиров (около 200 «Падших Ангелов») (см. «Падшие Ангелы в мифах Древней Греции»).

Заговор возглавила Медея из рода Змея-Дракона и старший сын Си Руса Люцифер (Утренняя Звезда) и его ближайший бывший друг «Аарон» (Азазель). Он Азазель 10-й в списке в Книге Еноха. К ним присоединились частью «Волки». Противостояли им Рыси, Медведи, Львы.

События мятежа и гибели Илиона и были изложены в «Илиаде» и драме «Рес».

Другое имя старшего сына Си Руса Люцифера-Бардия (на бехистунской стене). Во время его правления в стране начался «бардак». Тогда и созрели все условия для возвращения проигравших славян росов и руссов. Только 7 вождей с Гекатой, Тесеем, Артемидой и Новым Военноначальником «НавуХодоносором» возвращаются назад, чтобы заново начать отвоёвывать свои земли. И они побеждают. Сыновья Люцифера от Афродиты–Молох (Тор), Асмодей (Аттила-«от Ила») и Бельфегор, как изгои-«свирепые гунны», уходят на запад через современную Украину и основывают новые царства, в том числе Западную Германию.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрика «Свобода слова».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41.Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42.Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. От 26. 01. 2020.

58. Российские города на древней Мадабской карте. Царство Крёза «Лидия» в Пермском крае. Тор, Тюр и Туркестан. От 02. 04. 2020. (О хронологии)

59. Рязанский Армагеддон. Древнее царство Рязанское. Версия. От 23. 04. 2020. (Продолжение «Руины Рязани…» п. 49).

60. Мервино и Мурмино в Рязанской области. От 09. 05. 2020.

61. Архангел Иеремиил и город Вятка. От 17. 05. 2020.

62. «Библейские» земли Нагорная, Низовская, Полуденная на карте Московии 1706 г. От 19. 05. 2020.

63. Архангел Уриил и город Архангельск. От 04. 06. 2020.

64. Странности древней истории Грузии. Древние названия России. (Грузия) ( Этруски) От 15. 07. 2020.

65. Странности древней истории Грузии. Часть 2. Армази. Русские надписи на артефактах в Армази. От 1. 08. 2020 г.

66. Архангел Михаил. «И пасть, опалённый звездой по имени Солнце». От 02. 09. 2020 г.

67. Геракл и Русское отечество. Петербург и библейский город Нево. От 29. 10. 2020 г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

69. Химера, Геката и Афина Паллада. Воинственный клич Афины Паллады. От 10. 02. 2021 г.

70. Библейскую «Долину Сеннаарскую» и Ноев Ковчег ищите в России. От 22. 02. 2021 г.

71. Фракийский царь Рес, «Ресеи» и Русы. Город Рязань От 18. 03. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г.

73. «Назарет» библейский на карте Московии 1706 г. «Невезучая» птица Гамаюн и алмаз Кохинор. Сыктывкар и Ужга. От 17. 04. 2021 г.

74. Русы и Зыряне в Пермском крае, Эрзя в Мордовии, Рязанцы в Рязанском крае. Что общего? От 27.04.2021г.

75. Смерть главных союзников русов фракийских вождей Режа и Реза и их могила в городе Курган. Реж и Самсон. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

76. Троянская загадка. Созвездие Русов-Рысь. Город Ржев. От 13.05.2021г. Тонких Г.Л.

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).