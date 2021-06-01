Замечено, что на территории России огромное количество греческих и библейских топонимов. Например, древнегреческий фракийский царь Реж и город Реж, река Реж на Урале. Также вызывает удивление, что события древнегреческих мифов почему-то отражены в созвездиях на звёздном атласе северного неба над территорией России, а по логике должны находиться над территорией современной Греции, где якобы творилась греческая история. Значит эти события «греческие» происходили в России и принадлежит эта история народу России. И это только одно из множества противоречий, касающейся официально принятой версии первоначального местонахождения Древней Греции в современной Греции (см. п. 78 «Троянская загадка»).

Такая же история с загадочной древнегреческой страной Сериф, топонимы которой сохранились до сего времени почему-то в России, в отличие от принятой официально версии её расположения в современной Греции на крошечном острове в Эгейском море, где топонимы появились неизвестно когда. А в России греческие топонимы существуют издавна.

Интересно, что в мифах вдруг прорываются библейские названия, например, Агенор сын Форонея ушёл в «Ханаанские» земли. Как будто один и тот же автор писал историю одной огромной империи. В Ветхом Завете он написал историю «Белых Вождей»-троянцев», а греческих мифах описал ту же самую историю «греков». И сама библия говорит об этом, вы удивитесь, но в рукописной Острожской библии нет Израиля, там народ называется «сынами Иилевыми» (Ил древний царь троянцев)( см п.1). Значит в библии должна идти речь об истории троянцев-«иилевых». Но библию так «приклеили» к истории современного Израильского народа, что, кажется, уже не оторвёшь, хотя грандиозность событий в Ветхом Завете совсем не вяжется с этим совсем небольшим народом, не имеющим никакой земли в прошлом. Библия это история народа России, а не Израиля (п.10, 36).

Сериф в Эгейском море

Посмотрим на официально принятый историками Сериф. Оказалось это маленький островок в Эгейском море. Причём этот остров за 3 часа можно пересечь поперёк. Голый скалистый остров. Как тут жить. Нет реки. Какая же эта страна Сериф, это просто какой-то «курам на смех» огрызок. И там правили великие Греки Персей, царь Полидект и т. д. Побольше места в Греции они не могли найти с их-то возможностями («Зубом»-Трезубцем, головой Горгоны, от которой все каменели). И этот островок так громко называется царством.

В конце 19 века Серифос пережил умеренный экономический бум из-за эксплуатации обширных месторождений железной руды на острове. Шахты закрылись в 1960-х, и сейчас Серифос зависит от туризма и мелкого сельского хозяйства (Википедия). Следует обратить внимание на то, что древние авторы не упоминают о железных рудниках, а упоминают о живущих там «немых лягушках». Значит, в настоящей стране Сериф не было никакой железной руды, а слово «страна (айсленд)» перевели как «остров». А вот загадочные «немые лягушки» там прыгали.

Топонимы греческие явно появились позднее, когда историками официально сюда была помещена страна Сериф.

Страна Серик у Птолемея

Но самое удивительное описание страны Серики и реки Сера у Птолемея. Он отводит стране Серика огромные территории от Индии до Тихого океана.

Птолемей дает общее описание страны (VII, 3,1).

Вот подробные сведения о Серике в статье «Связь между древним народом Сибири и славянами: О Серике и серых» в интернете.

« Серика - густонаселённая, обширная страна. По Птолемею Серика граничит со Скифией (Scythi) Азиатской (расположенной за Уралом (Imaum)) и Индией (India Superior) на западе, Terra Incognita на северо-востоке, Чина (Sinae) или Китай на востоке, и Индией (южная) на юге.

они долгожители (живут до 200 лет). Знаменитый немецкий исследователь Александр Гумбольдт по результатам своих исследований давал описание серов, как чрезвычайно высоких, с синими глазами, рыжими волосами, грубым голосом и мощным телом. Древние авторы сообщают об изобилии природных ископаемых в Серике. Там добывались различные металлы и драгоценные камни, меха, производилась кожа. Там множество городов, в том числе город Грустина».

Этот город Грустина официально имеется на карте Келлера 1590 г., он расположен на месте города Томск. Грустина от Груз-Журавль. Это тотем Гефеста. Если Грустина-Томск находится в Серике, то Серика и есть Россия.

Тогда причём здесь островок в Эгейском море. Совсем не «тянет» этот островок на огромную страну Серика-Сериф. Причём там нет реки Сера, о которой упоминает Птолемей.

Конечно, можно сказать, греки описывают свою крошечную страну Сериф и свою местечковую историю, а Птолемей описывает «свою» Серику на реке Сера. Но почему названия одинаковы.

Сериф в мифах

В древнегреческих мифах Данаю с её новорождённым сыном Персеем воды принесли в загадочную страну Сериф. Даная родила его от самого Зевса «Золотого Дождя».

Есть ещё одно упоминание страны Сериф. В подвиге Персея.

«Как звезда он блистал среди юношей Серифа». «Если ты действительно сын Зевса, то принеси мне голову Медузы» сказал Полидект муж Данаи. Горгоны это были 3 сестры птицы с медными руками и золотые крыльями, вместо головы у них были шипящие змеи. Только Медуза была смертной. Сестёр Грай Персей заставил указать путь к горгонам, украв у них «Глаз» и «Зуб» (трезубец). От нимф он взял подарки, сандалии с крыльями, шлем невидимку, волшебную сумку. На острове среди моря он застал спящую Медузу и мечом Гермеса отрубил её голову и положил в сумку. От взгляда Медузы всё обращалось в камень.

За согласие выдать ему в жёны Андромеду и получить царство Кефея, Персей сразился с морским чудовищем. Персей вонзил ему в спину изогнутый Меч –народившийся Месяц Луны. Персей ухватился за скалу и трижды погрузил меч в грудь чудовища. Так он спас Андромеду от принесения в жертву Морскому Чудовищу. Тут он явно подчинил себе землю этого Морского или речного Чудовища, наверное Кита, потому что под ногами созвездия Персея изображено созвездие Кита. Потом он ликвидировал жениха Андромеды Финея, обратив его в камень. Вернувшись на Сериф он обратил в камень Полидекта, ненавистного мужа Данаи и поставил вместо него на царство Диктиса, брата Полидекта. Также «окаменели» от счастья и родители Андромеды Кефей и Кассиопея. Кассиопея в созвездии сидит на троне. Венец на голове Кефея.

ЗДЕСЬ единственная царская дочь царя АргоЛиды Акрисия (Криса-Хриса) Даная рождает Персея от Трета –Зевса, будущего основателя троянского рода. Действие происходит в Пермском крае, это «Зыряния» на карте Московии 1706 г. Вот там как раз и могли водиться загадочные «Немые Лягушки», как в сказке про «третьего» из братьев, Иван Царевича, который женился на царевне Лягушке.

Действительно в Зырянии (Пермский край) находятся Немская возвышенность, река Нем, посёлок Усть Нем (п. 73). На карте ниже там находится Пермь Старая в верхнем углу красного треугольника. Это такая болотистая местность, что лягушек там предостаточно. Царицу этого края можно назвать Царевной –Лягушкой Немской. Там царствовала жрица Ио-Луна.

Данаю с младенцем Персеем упаковывают в какой-то «ящик» и как «ценную посылку» отправляют в Сериф. Трет бросает Данаю уходит в «Египет» (Гиперборею, река Колыма) и его внук от Батии царь Ил там основывает Трою №1 на Тихом океане (п. 10).

В Серифе Персей вырос. Потом он посылается на запад, где добывает голову горгоны Медузы, которая взглядом превращает всё в камень, и возвращается в Сериф. «Персей отправился во дворец, где пировал Полидект, и объявил, что принес царю обещанный подарок. Вытащив голову Медузы Горгоны, он заставил Полидекта и всех окаменеть. На Серифе до сих пор показывают эти камни, стоящие в виде круга » .

С помощью убийственной силы Медиусы он превращает в камень всех своих соперников и получает часть царства Андромеды (АргоЛиду в Пермском крае). Также он подчиняет себе царство Кита. В созвездии Андромеды на небе Андромеда изображена с разорванными цепями, которыми она была прикована к скале. Она главная фигура. Женишься на ней и станешь царём, но властительницей будет она после её матери Кассиопеи. Жрица главенствовала, а не жрец. Матриархат.

Приметы Серифа

Выясняется, именно с Серифом связаны имена Персея, его матери Данаи и его жены Андромеды. Там надо искать топонимы с этими именами. Также на Серифе надо искать КАМНИ стоящие кругом. Если «Камень» это вера Персея, то там должны стоять кругом Камни- Храмы. «Камнем» называлась новая вера Персея. Здесь образно Персей обратил в свою веру (камень) Финея и Полидекта. А убил ли он их на самом деле, неизвестно. Сериф царство, которое подчинил себе Персей. Сюда он привёз свою жену Андромеду.

Раньше до него это было царство Полидекта, а когда он «окаменел», стало царством соратника-брата Полидекта Диктиса. Диктис сын Магнета. Диктис легендарный уроженец Крита, сопровождавший, по преданию, ИдоМенея на Троянскую войну, вел дневник событий. Отсюда, наверное, от его имени возникло слово «диктант». Его в мифе о Персее называют рыбаком, который выловил ящик с Данаей и Персеем и их приютил. Оказалось он летописец.

Персей ушёл из этого царства (Серифа) в далёкую землю унаследовать землю своего отца Трета (на Колыме), а сюда прислал своего дядю МегаПента (Великая Пятиконечная Звезда), вероятно, это брат Трета Скамандр. У Трета был брат Скамандр. Чтобы сюда пришёл сам Скамандр, маловероятно. Не для того он ушёл в «Египет», чтобы вскоре вернуться. Вероятнее всего, Персей прислал взамен себя в царство Сериф (Серов, автор) племянника Александра сына Скамандра. АлексАндр значит из рода Андрея (Скамандра, п 68).

Значит, следующим властителем Серифа вместо Персея стал Александр, сын Скамандра (Андрея). Персей так и остался вместе с Андромедой на далёких землях Трета (Колыма).

Вот какая сложилась цепочка царей Серифа:

Полидект,

Персей ( с ним была Даная и Андромеда), Персей с Андромедой ушли на Восток к Трету.

Диктис,

Александр (Мегапент). Он пришёл из земли Трета.

Эти имена надо искать в Серифе.

Имя Александр.

В драме «Рес» Еврипида обнаруживается, что в лагере троянцев при осаде Трои находится Парис, которого зовут Александром. Этот Александр и должен быть сыном Скамандра. Но тут Александром назван Парис.

Но вот какая обнаруживается закономерность. Как отмечает Грейвс (159/2) в образе Париса проявляются многие личности. Например, рождение Париса такое же, как и у Эола (Ветер), Пелия, Эдипа, Ясона и других героев. В его образе, как и в образе Геракла, узнаются разные герои. Парис собирательный образ героев начальной истории троянцев. Геракл тоже собирательный образ, но он рождается после поражения троянцев в момент, когда было решено начать ответную войну- реваш.

Так какой же герой троянского рода выражен в образе Александра, который конкретно находится в Трое. И там он должен был погибнуть или его всё-таки кто-то спас (Афина). Ясно, что это не Персей, так как Персей с Андромедой ушли в царство Прета-Трета (река Колыма) и оттуда не возвращались. Вряд ли это Скамандр, так как он уже был к этому времени в возрасте или умер и тоже жил там, где царство Трета (Колыма).

Так что под именем Париса-Александра должен быть сын Скамандра по имени Александр.

Скамандр (Андрей) был вторым пришельцем в «Египет» (сибирский). Первым пришельцем был Тевкр-Теус (Зевс №1), третьим пришельцем был Трет (Третий-Трой)- отец Персея.

Известно, что Персей ушёл из Серифа в далёкую землю унаследовать землю своего отца Трета (на Колыме), а сюда прислал своего дядю или племянника МегаПента. Этим Мегапентом и должен быть Александр, Парис это его «фамилия». «Самый красивый герой: «Александр боговидный», «Образом красный Парис».

ИТАК. Александр-Мегапент новый царь Серифа, пришедший из «Сибирского Египта». Он из рода Андрея-Скамандра. Он помогает троянцам в Троянской войне.

Александровская слобода и земля Сериф

Значит, в искомой земле Сериф должно быть имя самого царства Сериф, и имя нового царя Серифа Александр. Также имена Персея, Данаи, Полидекта, Диктиса и Андромеды. Также там по кругу должны стоять КАМНИ-Храмы.

Первое совпадение. Удивительно и вряд ли случайно, действительно есть такой город с названием Александров и стоит он на реке Серая на севере Московской области.

Помимо этого города в Московской и Владимирской областях имеются ещё множество сёл Александровок. Но в Московской области есть два совпадения Серов и Александр. Сейчас город Александров это знаменитая Александровская слобода-музей-заповедник на севере Московской области. Отсюда начинал свой победный путь Иван Грозный. Совпало имя последнего царя Серифа Александра и название города Александров.

В Александровской слободе есть Кремль, где кругом стоят Храмы. На карте ниже их названия.

Второе совпадение название страны Сериф и реки Серая в городе Александров. Также название следующей реки- река Серна-Шерна, в которую впадает река Серая. Помимо реки Серая в Московской области, как оказалось, их множество в Сибири.

Серая — река, в Красноярском крае.

Серая — река, на Таймыре.

Серая — река, в Якутии.

Серая — река, на Сахалине.

Серая — река, на Камчатке.

Серая — река, на Чукотке.

Серая — река, на острове Большевик

Есть деревня Серая в Калужской области

Так как множество топонимов Серая находятся в Восточной Сибири и на Чукотке, то это указатель того, что «серяне» Персей и Андромеда действительно вместе ушли в этот «Сибирский Египет» и там оставили название своей первой родины. Судя по имени, Андромеда тоже из рода Скамандра (Андрея).

Значит первоначальное название страны было Сериф на реке Серая. Потом царство было переименовано в честь последнего царя Серифа Александра, а название реки осталось старым Серая.

Отсюда можно предположить, что вся территория, где расположены реки Серая и есть огромная страна «Сериф». Это есть Россия. Сериф это её древнее название и, самое главное, эти территории совпадают с Серикой Птолемея (см. выше).

Третье совпадение. Как раз рядом с Александровской слободой находится деревня Андреевка. Так звали Скамандра (Андрей).

Четвёртое совпадение. Имя царя Серифа Диктий означает вероятно Дикий, если исходить из того, что первичным был славянский язык, в котором слова обретают смысл. Например, библейские Нефилимы в славянском означало всем понятное слово Неопалимые, или имя Ольга явно от греческого Ветер- Эол. В Александрове есть озеро Дичково (карта выше). Считается официально происхождение названия от слова «дичь». На самом деле это может быть имя Диктия. Он был царём этого царства-в библии их называли «Судьями». Атрибут судей- Весы. В греческой мифологии есть такое женское имя Дике, она была судьёй. Женщина. Возможно это имя Данаи.

Пятое. Диктий уроженец острова Крит (Карит, автор). Рядом мы видим село Кареево (Кореновка). Диктий и ПолиДект жили рядом на одной земле.Диктис жил на другом берегу реки Серая, там где озеро Дичковое. А Полидект жил там, где Александровская Слобода. Дедом Диктия был Эол (Ветер), отцом Магнет. Из Эолов происходили фракийские вожди Реж и Рес, поддержавшие троянцев.

В греческих мифах троянская Зевсова порода пошла от Кретея Воронея. У него было 4 сына Пеласг, Иас (отец Ясона), Агенор, Кара. Они были от разных жён.

В честь этого Кара, наверное, и названо село Кареево. Может это и есть дед Диктиса и Полидекта Эол.

А где Даная

Загадкой остаётся отсутствие имени Данаи на этой карте. Обычно «Дан» означало «реку» (например река Иордан). Даная значит «Речная», она прибыла из речного края Дана (область от реки Северная Двина до Урала, на север от реки Оки и до Ледовитого океана, автор). Может она называлась Дике. Логически в честь Данаи должна быть названа река СЕРАЯ. На карте река Серая впадает в реку Серна (Шерна), потом в Клязьму и далее в Оку. Тогда имя Данаи Сера.

Другое имя Данаи Телефаса (Телефаса-далеко смотрящая»), но никаких объектов с её именем не обнаруживается. Рядом с Александровской слободой село Струнино. С большим натягом можно предположить, что село Струнино (струна) может быть названо в честь Данаи. В 1240 году через Струнино проезжал великий князь Александр Невский. Считается, название произошло от охотничьего термина «струнить волка»(морду волка стянуть ремнём!, намордник. Пристунить лошадь). Приструнить, значит заставить повиноваться. Может «Струнино» её чин. Даная-«заставляющая повиноваться» и звалась она Дике или СеРа. Дике была судьёй. Её как раз и приютил у себя Диктис, родственник. Может Дике просто его дочь.

Имя Сергий

Пятое совпадение. Также на карте рядом с Александровской слободой расположен одноимённый с «Сериф» Сергиев Посад и Троице Сергиевская Лавра.

Прямо на середине дороги из Александрова, ведущей в Москву, стоит Сергиев Посад.

Тоже неслучайное появление здесь имени Сергия одноимённое с названием царства Сериф-Серов! «В средние века на Руси имя Сергей использовалось преимущественно духовенством. Среди святых с этим именем, прославленных церковью, — игумен Сергий Радонежский, один из наиболее почитаемых русских православных праведников. Оно было именем дворян.

В греко-римской мифологии, Сергестус[en], прародитель рода Сергиев, был другом Энея . Этимология имени в этрусском языке неизвестна. Церковная форма имени — Се́ргий (Се́ргия)».

Как видно происхождение этого имени неизвестно.

Но, если руководствоваться греческими мифами и предположить, что события греческих мифов имеют отношение к России, то это имя значит «земля Серив»-СераГео. Гео-земля.

ИТАК. Именно из страны «Сериф» вышло имя Сергий. Сергий друг Энея и имя Сергий значит «Земля Серов»- СерГео.

Сергий Радонежский

Выдающийся деятель Руси, носящий имя Сергия это Сергий Радонежский . Он сначала жил в городе Радонеж. Духовный собиратель русского народа, с которым связаны культурный идеал Святой Руси и возникновение русской духовной культуры (и русской культуры вообще). «Ангел-Хранитель России» (П. Флоренский). Письменного наследия не оставил, однако известны его духовные наставления

«Хочу также сказать о времени и годе, когда преподобный родился: в годы правления благочестивого, славного и державного царя Андроника, самодержца греческого, который царствовал в Царьграде, при архиепископе Константинополя Каллисте, патриархе вселенском; родился он в земле Русской, в годы княжения великого князя тверского Дмитрия Михайловича, при архиепископе преосвященном Петре, митрополите всея Руси, когда приходило войско Ахмыла».

С XV века почитается Русской православной церковью святым в лике преподобных и считается величайшим подвижником земли Русской. С древних времён почитается православными, в том числе старообрядцами. Считается покровителем учащихся.

В глубокой духовной связи с преподобным Сергием находился старший брат Стефан Великопермский, креститель зырян , поэтому в Свято-Троицкой Сергиевой лавре на братской трапезе почитают преподобных Сергия и Стефана в единой молитве.

Храмы Сергия

Всего в мире преподобному Сергию Радонежскому посвящено не менее 781 храма с учётом храмов с приделами Сергия Радонежского. В Москве преподобному Сергию Радонежскому посвящены 71 храм и часовня.

Самый грозный, загадочный и забытый Симонов монастырь в Москве, оплот древнего христианства, основан племянником Сергия Радонежского.

Сергия можно назвать главным строителем всех монастырей и церквей . «Основатель ряда монастырей, в том числе Свято-Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра)» (википедия). Сергий «Главный Каменщик». Камнем называлась Вера. Храмы необыкновенной красоты. Раньше так строили только профессионалы-«орден каменщиков», других не допускали. Так строят храмы и сейчас. А если бы, как сейчас, объявлялся бы конкурс (торги), то были бы построены прямоугольные коробки. На конкурсах нет места профессионалам, на них выигрывают те, кто построит самый дешёвый и уродливый вариант.

Храм Сергия Радонежского в Москве

Здесь упоминается народ Пермские Зыряне (там водились «немые лягушки»), которых крестил Стефан, брат Сергия. Он создал письменность зырян, и перевёл греческую библию на язык зырян. Царство Зыряния, откуда пошли Россы и Руссы, нанесено на карте Московии i706 г. и находится на территории современного Пермского края и Северных Увалов.

ИТАК. Можно предположить, что Сергий выходец из страны Серов и из рода царей «Серифа», поэтому он носит имя страны Сериф. Имя Серифа связывалось с Русью, так как Сергий Радонежский главный «Ангел-Хранитель Руси».

То есть Сериф-русское царство. С ними были тесно связаны Зыряне (Росы, автор).

Интересно, а слово «шериф» (главный судья в Англии) не родственное ли «Серифу». Се Риф!

Удивительно, что только в одной Москве ему посвящены 71 храм. Что же такого великого он сделал для Москвы и России? Кем он был на самом деле? Не просто строителем. Загадка.

Александровсая слобода

Рассмотрим поближе Александровскую слободу, с которой отождествляется земля Сериф. Это правобережная часть города Александров. Она находится на полуострове, со всех сторон омываемого рекой Серая и её почти высохшим притоком. Слобода представляет собой Кремль в виде 4-хугольника с кирпичными стенами и башнями. Внутри расположены Храмы. Там проживал отец Ивана Грозного Василий 3.

Кремль и вид со стороны реки Серая

А вот и Рыба-Кит в Александрове, которую покорил Персей.

Александровская Слобода на старой гравюре

Вот как описывает эту слободу Герберштейн при жизни Василия 3. Василий3 был страстный охотник.

«Государев потешный двор в Новой Слободе вмещал в себе: сокольню с белыми и ярко-красными соколами, скопами, белыми и ярко-красными кречетами, и серыми кречетами — дикомыт, копчиками, ястребами не редко белыми, и проч. хищной пернатой тварью распределявшеюся на статьи и на разряды; и псарню с рослыми большими собаками (в роде медио(е)лянских) волкодавами, и другими красивыми с пушистыми хвостами и ушами, вообще смелыми, но неспособными к долгой гонке, употребляемыми только для травли зайцев и курцами (не куртинки ли?) именуемыми (Гербешт. Запис. о Моск., Спб. 1865 г., полагает, что слово kurtzi есть искаженное borsu).

Василием III, отцом Ивана Грозного, в 1513 году здесь был возведен загородный дворец . В 1564 году сюда приезжает Иван Грозный с двором и войском для проведения реформ и Александровская слобода становится почти на 20 лет столицей» (Отзовик, интернет).

В середине XVII века здесь начинается строительство женского монастыря и значительная часть уникальных построек была разобрана и перестроена для нужд монастыря. После здесь бывал и Петр, укрываясь от Стрелецкого бунта, и дочь его Елизавета, которая провела здесь в ссылке 10 лет».

ИТАК. Город Александров столица нового царства Ивана Грозного, но, что странно, не носит имени ни Василия, ни Ивана Грозного, а носит имя Александра. К слову сказать, Ивану Грозному вообще ничего не посвящено, хотя именно он собрал Русь. Называется Александров явно в честь Александра сына Скамандра. А река Серая явно носит название царства Персея и Александра Сериф (Серов).

Памятник Ивану Грозному в Александрове на набережной реки Серая.

Тогда какое отношение имеет к этим греческим именам царь Василий 3 и его сын Иван 4 Грозный. Они живут в Серове, это их родная земля и как выше выяснилось-русская земля. Александр их предок? И они ведут свой род от Скамандра- одного из трёх основателей троянского рода. Основатели троянского племени это Тевкр (Зевс1), брат Скамандр (Андрей), Трет (Третий-Троян).

Известно, что бабушка Ивана Грозного Софья Палеолог была из рода царя Царьграда (Стамбула) Андроника. Значит Андроник потомок Скамандра-Андрея. Их фамильная черта «орлиный» нос. Такой профиль у Константина царя Византии, у Софьи Палеолог бабушки Грозного, Андроника Палеолога последнего царя Византии, у Ивана Грозного.

Константин Палеолог

Помимо Александровска в Московской области имеются:

Александровск в Пермском крае на реке Лытва севернее Перми,

Александровск в Мурманской области,

Александровск в Сахалинской области,

Александровск на Украине,

Имеются сёла Александровские в Ставрополье, Донецкой области, Томской области. Популярность Александра огромная.

Созвездие Трета

На звёздном атласе Персей находится между Треугольником (отец Трет) и Телескопом (мать Даная-Телефаса-Далеко смотрящая). Телескоп раньше был изображён под животом созвездия Рысь (Русь-Рось). Как будто Рысь «родила» Данаю-Телефасу. Что и было в действительности. Данаю целенаправленно свела жрица Ио с Третом, чтобы он оставил наследника, а потом отпустила Трета покорять далёкую страну, выполнить своё предназначение-создание племени Гераклидов (троянцев). Созвездие Трета должно прилегать к созвездию Персея, так как он отец Персея и имя его означает «Три»- «Третий». Созвездие Трета (Третий) должен быть «Треугольник», там три угла. Настоящее имя Трета Дардан, почти что Дар Данов-северян. Он отец Персея от Данаи. Поэтому Треугольник (отец) граничит с созвездием Персея (сын).

Персей с головой Горгоны Медузы.. Она смотрит на Треугольники.

Оказалось это очень древнее созвездие. Называлось оно также Тригонон, Τρίγωνον, что вероятно «Третий Гонец», если следовать версии первичности славянского языка. Иоганн Байер использовал также название Orbis terrarum tripertitus («трёхчастный круг земли»), имея в виду три части света античной географии — Европу, Азию и Африку. «tripertitus»-три пертитус.

А почему Трет –третий, потому что до него первыми пришли на реку Колыму (приток Омолон) и основали Троянскую землю Тевкр (Теус-Зевс№1) и его брат Скамандр (Андрей) (см п. 68). Трет-Дардан стал третьим пришельцем, «Третьим Гонцом». Его внук Ил и построил Илион-Трою№1 на Тихом океане. Троянский род пошёл от дочери Тевкра Баттии и «третьего гонца» Трета. Батией назван на карте Келлера 1590 г. приток реки Колыма Омолон.

ЗНАЧИТ. От Трета-Трояна-Дардана пошло «Белое» племя троянцев и династия «Ангелов». А от Андрея (Скамандра) пошло племя Комниных. Между ними и завязалась борьба за власть в Константинополе (Царьграде). Созвездие Трета Большой Треугольник. Малый Треугольник должен быть сыном Трета. У него было два сына Ил и Эрихтоний от Баттии (дочь Зевса1-Тевкра). Ил умер бездетным. Это должен быть Эрихтоний, от которого пошло племя троянцев. В других источниках Ил был главным.Созвездие Малый Треугольник было отменено.

Заключение

Оказалось, царство Сериф это целая империя, которая совпала с территорией Российской Империи, так как именно на всей её территории имеются многочисленные реки Серая. Автор карты повторяющимися названиями указывает на единое государство с единым управлением. И это было древнее название России. Оно связано с Руссами и Росами «Зырянии»- (Назарет) в Пермском крае (п.73). Последняя его столица была в городе Серифе-Серов-современная Александровская слобода в городе Алесандров. Там протекает река Серая. Город назван в честь последнего царя Серифа сына Скамандра Александра. Скамандр имеет характерную примету «орлиный» профиль. Отсюда из Подмосковья в 16 веке свою войну за объединение русских земель начал Иван Грозный, имеющий такой же «орлиный» профиль.

Здесь выявляются три соперничивающие за власть династии.

Первая древняя династия Андроников (от Скамандра) с «орлиным» профилем. Они Мегапенты- Великие Пятиконечные Звёзды (Красные). Такой чин управителей, связанных с цифрой 5 есть на грузинской плите в Армази, на ней перечислены 5 новых правителей и их чины такие же «ПИТИаты». Можно предположить, что страна Сериф (Россия) делилась на 5 частей. Каждой частью управлял «питиат» (см. п.65), они назывались Судьями, Серифами (шерифами). Их атрибут Весы в руках или оголённый Локоть-«мера». Такой же чин имела вождь Амазонок ПентеСилея (5-я Сила). Управитель каждой 5 части имел на руке на пальце символ и атрибут власти кольцо в виде пятиконечной звезды. Такое кольцо упоминается в описании ПентеСилеи. Его снял с убитой амазонки Ахиллес. « Архангел Рафаил имел непосредственное отношение к магии, он отдал Соломону волшебное кольцо с пентаграммой (5-ти конечной звездой или пятиугольником) для борьбы с демонами» (п.31). Соломон –жрец культа Солнца, вероятно это греческий Тесей Солнцепоклонник. Он, как обладатель кольца с пентаграммой, получает в управление 5-ю часть Державы «праРоссии»-Серифа.

Вторая древняя династия Белых Вождей идёт от Трета (Трояна), из которой вышел Белый Вождь Великий Кир, описанный в Истории Геродота и названый на медальоне «Си Русом» (п.76). В греческих мифах прототип Великого Кира это Ясон. Они Русы.

Третья конкурирующая династия сформирована «Еленой» (Луна-Ио-Геката) в Зырянии Пермского края. Там сформирована Гекатой (Росой) династия от Тесея-Росы. Отцом Тесея был «Си Рус». Поэтому его род носит двойное название россов-русов. «Предназначение Елены истребить народы и оставить полубогов» (Грейвс 159, стр. 682). Что она и сделала.

Она заключает союз с Белым Вождём («Персами»). Об этом сообщает Аристофан. «Аристофан (Мир 403и сл.) вкладывает в уста Тригея слова о том, что Луна и «мошенник Гелиос» (Тесей, автор) готовили заговор, чтобы предательски отдать Грецию в руки варваров-Персов» (Грейвс,1/4). Здесь Греция и Персия отождествляется с Россией. Типаж «белых» высокого роста светловолосые, ведущие род от «золотого дождя» Трета. Типаж россов Луны от Тесея мы видим в современных потомках «зырян» и эрзя (Наталья Водянова) (п.74).

Итак, два брата Скамандр и Трет, рождённые «Зевсом» от разных жён, дают две конкурирующие между собой династии.

Когда на Севере и Востоке (Чукотке) произошла климатическая катастрофа (Оледенение) сюда в Сериф -«Россию» пришли дети Скамандра и Трета. И начался передел сфер влияния. Власть захватила «Елена-Луна» (Росы) и Белый Вождь Троян (Русы). Паллантов-Андроников выгнали на Запад. Они взяли там власть в Константинополе.

Но 4-я сила сломала все их планы. Это «партия» жены Зевса Медеи в мифах древней Греции. В истории Геродота это Томирис. Это Змеи-Дракониды. Вместе со старшим сыном от Зевса Люцифером Медея коварно убила Белого Вождя. Так, с предательства элиты началось «восстание Магов» с такими кровавыми жертвами, с такими последствиями, что в подсознании до сих осталась вражда современных белых народов. Типаж Медеи тёмноволосая с длиной косой с белым лицом, более плотной комплекции. Её внешность Геры, жены Зевса, описана в мифах. Сыновья Медеи имели в жилах кровь «Змеев» и кровь «Си Руса». Средний внук от сына Люцифера Асмодей был блондином, наверное, внешность досталась от деда Зевса. Таким он (Аттила) изображён на фреске в Италии с красным знаменем и кистенем, на нём шкура и голова Волка.

Но Луна-Ио-Роса (Роза шиповника, п.73) всё- таки переломила ситуацию и вернула себе власть над миром. С ней были её верные 4 «Всадника Апокалипсиса». Главный Первый из них на «Белом коне» по прозвищу «Победоносный с Венцом» стоит на Исаакиевком соборе в Петербурге. Это Архангел ИеГудиил. Георгий Победоносец. У него в руке Венец. А вот 4-й всадник на «бледном коне», то есть СЕРОМ коне должен быть потомком царя Серифа.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрика «Свобода слова».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41.Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42.Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

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50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

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52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

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*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).