По предложенной версии всадники Апокалипсиса (на белом, рыжем, вороном и бледном конях) появились в тот момент, когда раздался воинственный клич Афины Паллады- призыв к войне- реванш троянцев и их союзников (россов). В первой войне они в результате заговора элиты потерпели поражение и бежали на окраины своего отечества. Через 7 лет только 7 вождей возвращаются, чтобы победить. И они стали победителями. Только поэтому они стоят на Исаакиевском соборе и их вы можете увидеть воочию, причём ехать далеко не надо, стоит только приехать в Санкт-Петербург. Почему именно они являются всадниками Апокалипсиса? Потому что только у них в скульптурах на Исаакиевском соборе есть характерные для всадников АТРИБУТЫ, описанные в «Откровении» Иоанна Богослова. По этим атрибутам будут опознаны все Всадники.

Эту войну-реванш возглавили конкретные вожди, конкретные исторические личности. Главных четверо. Они настолько пострадали во время «Мятежа Магов», потеряли родных и близких, что кипели жаждой отмщения. Во время первой войны маги (партия Медеи) были союзниками троянцев, но они хотели своего единоличного первенства во власти и поэтому организовали заговор и коварно убили Белого Вождя троянцев. Маги заставили «гераклидов»-троянцев и их союзников (славян-россов) покинуть отеческие земли и уйти на окраины территории (современной России): на север в Великобританию, Скандинавию, на Запад, на юг в Египет на Ниле и там ПЕРВЫМИ основать новые царства, в том числе на территории современной Украины. Но ненадолго. Через 7 лет (библия) часть из них вернулась, чтобы победить.

Их вождь Луна-СеЛена-Ио-Росса (Белая Роза шиповника, п.72) –Афина Паллада всё-таки переломила ситуацию и вернула себе власть над миром. С ней были её верные 4 «Всадника Апокалипсиса».

«Предназначение Елены (Селены-Луны,автор) истребить народы и оставить полубогов» (Грейвс 159, стр. 682). Она вводила в жизнь новую породу людей «человечество» взамен Исполинов.

На гравюре Дюрера она на крыльях летит над всадниками.

Всадники в Откровении Иоанна Богослова (п. 35)

Всадник на Белом коне

Вот как Всадники описаны в «Откровении» Иоанна Богослова.

Главный первый из них на «Белом коне» назван «Победоносный с Венцом».

В «Откровении» Иоанна Богослова Агнец начинает снимать печати с «книги» и видит появляющиеся, как в фильме события, происходящие друг за другом. Агнец снял 1-ю печать из семи. «Иди и смотри» сказало 1-е из 4-х животных. 1-е это ЛЕВ. И вот что видит Агнец (на экране «книги»).

«Вот конь белый и на нём всадник, имеющий Лук и дан был ему ВЕНЕЦ и вышел он как ПОБЕДОНОСНЫЙ и чтобы победить».

У него очень специфический атрибут Венец. По нему его сразу можно узнать в скульптурах архангелов на Исаакиевском соборе. В протянутой руке он держит Венец. Это Архангел Иегудиил в ангелологии, он же Георгий Победоносец в истории. Дарий у Геродота. Здесь совпало его прозвище у Богослова «Победоносный» и его «фамилия» в историческом имени Георгий Победоносец. В библии это ветеран Халев, переживший 3-х Вождей, он же Навуходоносор в Книге Царств. О личности Навуходоносора см. « Навуходоносор и Архангел Иегудиил».

Вы скажете, какая связь между библией, греческими мифами и Историей Геродота. Как можно сравнить несравнимое, ведь действия в них происходили в разные времена по утверждению историков.

Но если предположить, что Библия, История Геродота, Греческие Мифы излагают самое выдающееся событие в мировой Истории-гибель Гипербореи «Сибирского Египта»-Пассифиды на Тихом-Пассивном океане и Исход народов из-за катастрофы с Востока на Запад через Уральские горы (Ура Халдейский- Колдунов), то всё меняется. Из-за этого развёртывается серьёзная борьба за власть разных элит-«война Богов» (в России, Урале, Сибири). Описанные там события одномоментны и они не разнесены во времени (до нашей эры, нашей эры), как сейчас принято официально. Эти события происходили на территории современной России, а не на территории современного Израиля и Египта на Ниле и касаются только народов России.

В славянской хронике Георгию Победоносцу соответствует Олег Вещий. Имя Олег, как и имя Ольга, указывает на его происхождение из рода греческих Эолов (Ветер).

На Исаакиевском соборе он смотрит на Юг. Его местожительство южные земли (России).

Именно он сыграл решающее значение в победе над магами. Он Великий военноначальник, переживший 3-х Вождей. Он последний Великий Вождь Древности, но в конце лишённый небесной колесницы, то есть «Крыльев». Поэтому он Гео-земной Бог-Георгий. Он вернул Корону-Венец своему покровителю Луне (Колдунья Геката).

Неспроста 1-ю печать открывает Агнец по велению Животного Льва. Архангел Иегудиил Приемник Льва. Поэтому он на Белом коне, как победитель.

На белом коне всегда восседал Великий Кир «СиРус»-первый Белый Вождь троянцев, пока не был коварно убит. Но на его знамени Овен с одним рогом на лбу, а не лев. На его амуниции на плече морда льва.

А на знамени поверженного им царя изображён дракон. Откуда взялась символика со Львом пока неясно. В мифах символика Льва идёт от Геракла. Тот ходил в Львиной шкуре. Он победил Льва и сам стал Львом. Библейский Самсон (Реж), как и Геракл, тоже разрывает пасть Льву и становится обладателем Трезубца-«Зуба».

Здесь символично- сам Геракл Лев указывает на нового «Геракла»- Всадника на белом коне.

На гравюре Дюрера это Первый справа Всадник с натянутым Луком в руках и Венцом на шапке, что соответствует описанию Богослова. Венец необычайной красоты. Всадник изображён в славянском наряде-кафтане с очень широкими рукавами.

В скульптуре на Исаакиевском соборе у него в руке только Венец, без Лука (см. фото выше).

К гравюрам Дюрера и персонажам на его гравюрах, а главное к деталям, надо присматриваться очень внимательно. Он знал всю правду. Повезло тем, кто попал на выставку его гравюр в Москве.

ИТАК. Всадник на белом коне это Архангел Иегудиил. У него атрибут Венец в скульптуре на Исаакиевском соборе. Он же Георгий Победоносец.

В заставке (см. выше) фрагмент картины Корнелиуса «Всадники Апокалипсиса», во фрагменте Всадник на белом коне. Он блондин. А ведь действительно его прототипы в библии Давид белокурый и Ахиллес в мифах был в юности с длинными золотыми волосами до земли, пока не «оплешивел» в боях за Тир. И конь под стать волосам-белый.

Всадник на рыжем коне

2. Агнец снял 2-ю печать из семи и видит второй эпизод. «Иди и смотри» сказало 2-е из 4-х животных (2-е животное это ТЕЛЕЦ). Агнец видит рыжего коня. «Рыжий конь, сидящему на нём дано взять мир с земли и чтобы убивали друг друга и дан ему большой МЕЧ».

Это знаменитый Михаил Архангел. Каноническое изображение Михаила Архангела на иконах с карающим Мечом в правой руке-деснице, как и описано у Богослова, и попирающий Змея. Но на Исаакиевском соборе Архангел-Архистратиг Михаил стоит с Пером и Штандартом и попирает правой ногой Змея. Он Знаменосец, ведёт за собой народ. Он пером писал Хронику своих завоеваний. Он рангом повыше (по происхождению), чем Георгий Победоносец, но он внезапно погиб и его знамя подхватил Георгий.

В греческих мифах ему соответствует Тесей. Он был царём «Зырянии» (это Пермский край на карте Московии 1706 г.) (п. 73), а в 35 лет (мифы) унаследовал царство Эгея (в мифах). У Геродота его прототип могущественный царь Крёз царства Лидии, а потом присоединившим себе Мидию. В библии ему соответствует Иисус Навин. Подробную хронику завоеваний (возвращение утраченных земель) Михаила Архангела можно проследить по хронике завоеваний Иисуса Навина.

Он на Исаакиевском соборе смотрит на Восток. Его земли-это Россия. Он Властитель, который по праву родства (сын Вождя) сменил погибшего Белого Вождя (Великого Кира) и подхватил его знамя с Агнцем. На гравюре написано имя Великого Кира CYRVS MAJOR, а на медальоне «CI RVS» -«СИ РУС».

В ранних надписях на латинском буква С читалась не как К, а как русское С, буква V читалась как У. Как в в прилагаемой надписи на древнеримском, где в первом слове «сенатус» и последнем «декларандум» буква V читается как У.

Михаил второй Вождь, он из племени Россов-Русов. Россом он являлся по имени своего могущественного покровителя жрицы Луны Гекаты-Россы. А русом он был по рождению от отца «Си Руса», «Рогом» СиРуса (автор). Его мать Калисто дочь царя Ликаона-Волка-Царя Моава.

Многочисленные посёлки «Зырянски» указывают на места расселения его «крови».

На груди Михаила «Всевидящее Око». Он Наблюдатель. Архистратиг.

Подробнее см. 66. «Архангел Михаил. И пасть, опалённый звездой по имени Солнце».

Приказ Агнцу открыть 2- печать даёт Телец. Телец символ «Египта», за этим животным скрывается какая-то царская личность-«фараон». На карте Келлера 1590 г. «Сибирского Египта» (Колыма, Чукотка) нанесены всего ДВА КЛАНА. Клан Пресвитера Иоанна и Хама Уиная (Гамаюна, Скамандра-Андрея). Иоанн более знатный, так как на карте написано, что Уи всегда роднились с Иоанном, чтобы облагородить свой род. Отца Иоанна Грозного Василия 3 называли Великий Гамаюн. Тогда за личностью Тельца должен быть скрыт потомок Иоанна, так как у Хамаюнов символ Орёл, а не Телец.

На гравюре Дюрера второй Всадник изображён с Большим Мечом в замахе и в славянском наряде кафтане под горло, как у гимнастёрки, в шапке с отворотами с кисточкой наверху. Первый и Второй Всадники, судя по нарядам, «братья-славяне». Они тепло одетые по-славянски.

ИТАК. Всадник на рыжем коне это Архангел Михаил. Он с Мечом на гравюре Дюрера, как и описано у Богослова, а на Исаакиевском соборе он со штандартом и пером. Он попирает ногой побеждённого Змея-Дракона. На всех иконах он канонически изображается всегда с пламенным Мечом в руке и попирающий Змея.

Всадник на вороном коне.

3. Агнец снял 3-ю печать из семи. «Иди и смотри» сказало 3-е из 4-х животных (Это «Животное как человек»). «Вот конь вороной на нём всадник имеющий МЕРУ в руке своей».

Второй Всадник на вороном коне с очень специфическим атрибутом- Весы. Весы атрибут Судей (губернаторов, местных царей). Он определял меру вины и МЕРУ жизни и правил своим царством.

Он тоже опознаётся сразу в ряду скульптур Архангелов. Этот атрибут держит в руке на Исаакиевском соборе Архангел Иеремиил. По предложенной версии это Мать Тесея Калисто (Волчица по отцу «Ликаону»- Каллиопа в мифах). Ей посвящено созвездие Большая Медведица. Она прародительница современной цивилизации «человеков». Племя Россов её дети. Они запечатлены на Звёздном небе. Её сын это Тесей, рождённый ею от Ясона. Созвездие Тесея- Волопас или Хранитель Медведиц. Её другой сын это фракийский царь Рес, рождённый ею от царя Фракии Режа. Ресу соответствует Созвездие Малый Лев.

Во время Троянской войны она попала в плен, но её освободили внуки. На картинках она изображена в плену, её тащат за волосы и с неё падает венец. У неё были прекрасные длинные золотые волосы, оставшиеся в созвездии «Волосы Береники». Ей было за что мстить и определять меру вины (весы) мятежников, ведь погибли её сыновья Рес, Тесей.

Это была первоначальная версия, пока не проявился тесно связанный с Калисто Военноначальник СУДЬЯ по имени Реж. Он любил Калисто. Ему соответствует Архангел Рагуил. Его созвездие на небе Большой ЛЕВ. И, как выяснилось, ему соответствует в библии знаменитый библейский герой Самсон (см.п. 75). Самсон действительно был Судьёй. То есть Весы его атрибут.

По предложенной версии Библия описывает историю русского народа и в библейских именах (Самсон) выражены не герои Израиля, а герои русской истории (греческий Реж) (п.77).

Но Реж (Самсон) был убит в первой троянской войне, убит был и его совместный с Калисто сын Рес Малый Лев. Поэтому Архангел Иеремиил (Калисто-Рама-Сита) как бы сменила Режа-Самсона и продолжила его дело, его миссию и стоит на Исаакиевском соборе в мужском образе. Здесь в одном лице Калисто и Реж (Самсон).

Он Наблюдатель, на его груди «Всевидящее Око». Его вы можете увидеть на Исаакиевском соборе с весами в руке. Он смотрит на Запад.

На гравюре Дюрера он в рубахе с богатым очень красивым ожерельем на шее и в оригинальной меховой жилетке, внизу отороченной меховыми «хвостами». Он подпоясанный. Это самый сильный и могучий телом персонаж. Волосы развеваются. Он без головного убора. Таковым был необузданный нравом и огромной силищи фракийский вождь Реж (Самсон в библии, Большой Лев на небе)(п.75).

Здесь Агнцу разрешает снять 3 печать третье «Животное как Человек». Это должен быть фракийский вождь Реж. Он давно мёртв. Он муж Калисто, которая изваяна в образе Архангела Иеремиила. Странно, почему у него нет животного тотема. В созвездии он изображён в образе Льва.

ИТАК. Всадник на вороном коне это Архангел Иеремиил (п. 61). У него Мера (Весы-атрибут Судей), как и описано у Богослова. На Исаакиевском соборе у него тоже Весы в руке. Атрибуты совпали у Богослова и у скульптуры.

Четвёртый всадник на бледном коне.

4. А вот 4-й всадник на «бледном коне», то есть СЕРОМ коне должен быть потомком царя Серифа.

В «Откровении» Иоанна Богослова описан 4-й всадник Апокалипсиса на Бледном коне, но это явно фигура на Сером Коне. Слово «серый» переведено как бледный. Это указывает на то, что первичным был славянский источник, переведённый на греческий, а в переводе с греческого появился бледный всадник вместо серого. Серый конь назван так по названию царства Сериф и почему-то ассоциировался с серым цветом. Может там выращивалась порода лошадей «Серая» (Орловские рысаки), таким был крылатый конь Пегас серого цвета (цвет алюминия). Может там изготовлялись эти «железные кони» серого цвета- «летательные машины» и там в Серифе была их стоянка.

«И когда Он снял четвёртую печать, я слышал голос четвертого животного (Орёл Летящий), говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь БЛЕДНЫЙ , и на нем всадник, которому имя «СМЕРТЬ»; и АД следовал за ним; и дана ему власть над ЧЕТВЁРТОЮ частью земли — умерщвлять МЕЧОМ и голодом, и мором и зверями земными».

Это должен быть реальный исторический персонаж. Его атрибут МЕЧ. Он сеял СМЕРТЬ и АД своим оружием.

Такой персонаж действительно стоит на Исаакиевском соборе. Это Архангел Уриил. В руке у него пламенный МЕЧ и Клинок, или жертвенный нож. Но не только мечом владел Уриил, он был главным Оружейником. Без него войну не выиграть. О нём см. «Архангел Уриил и город Архангельск» п.63.

Он покровитель севера России и на Исаакиевском соборе он смотрит на Север. Это его вотчина.

По плану богов он должен был уничтожить ¼ часть населения -исполинов, на смену исполинам должно было прийти низкорослое человечество (полубоги). Уничтожались параллельно и города исполинов, крупных было 36 (Енох).

На гравюре Дюрера он изображён с Трезубцем в руке. Это худой как смерть человек с развевающими волосами и бородой. Этот «Зуб» -Трезубец атрибут Посейдона и Зевса. В мифах Геракл использовал Зуб Льва, чтобы разрезать неразрезаемую ничем, шкуру Льва. Так как Геракл это собирательный образ всех греческих героев, то в его образе явно проглядывает фракийский царь Реж (Самсон). Именно Самсон разрывает пасть Льву, чтобы взять оттуда «Зуб»- «Трезубец».Но Реж погиб в первой войне и Трезубец перешёл к другому Вождю, конкретному участнику второй войны-реванш.

К Посейдонам принадлежал сын Скамандра (Андрея) Александр, он же Парис в мифах. 4-м всадником может быть Парис-Александр, которого спасла Афина во время Троянской войны. Но это может быть и спасшийся из горящей Трои зять царя Трои Эней. Он ушёл в Италию с маленьким сыном потомком царя Трои, но потом таинственным образом исчез, возможно ушёл на войну по призыву Луны. Может они ОБА вернулись и Александр и Эней. Но конкретным исполнителем всё-таки был Оружейник. Он стоит на Исаакиевском соборе. А на гравюре Дюрера изображён сам Посейдон или Зевс. Они владели Трезубцем. Оружейник владел любым оружием, в том числе и Трезубцем.

Здесь печать открывает Агнец по велению Орла Летящего. Орёл символ Гамаюнов-Палантов-Андреев. Паланты принесли этот символ Орла в Константинополь.

ИТАК. Всадник на бледном коне Архангел Уриил. У него атрибут Меч, как и описано у Богослова. На Исаакиевском соборе он с пламенным Мечом в руке и жертвенным клинком, остриём вверх. Но на гравюре Дюрера он с Трезубцем, очень грозным оружием Посейдона и Зевса. Атрибуты описанные у Богослова для 4-го Всадника (Меч) совпали с атрибутами скульптуры Архангела Уриила на Исаакиевском соборе. У него тоже в руке меч.

Послесловие

Когда Иоанн Богослов описывает Главную ставку Ангелов («ставка Верховного главнокомандующего») самого высокого чина-СЕРАФИМОВ ( только Серафимы имели 6 крыльев, их небесные колесницы были самые мощные с 6 крыльями), он не называет их по имени, а называет их только по их животным тотемам. Серафимы (Серифы, автор) сидят за столом. Это уже почившие, умершие, павшие в первой войне, Вожди-Патриархи (Лев-Ясон, Телец –потомок пресвитера Иоанна, Животное как человек –фракийский царь Реж, Орёл летящий-Парис -Александр прародитель Гамаюнов-Андреев, версия автора) и поэтому они сидят за «Престолом». В мифах они сидят на «Олимпе (Эол-ветер)». Они находятся на том свете. Здесь они как будто передают свои приказы (восстановить власть Гераклидов) всадникам на конях.

Как выяснилось, Сериф оказался огромным царством на территории современной России с центром в Александровской слободе Московской области на реке Серая. Серафимы явно совпадают с названием царства-«империи» Сериф (России, п. 77). Они бывшие властители Серифа, его областей. Неужели в Московской области находилась ставка Шестикрылых Серафимов. По названию страны Сериф, их Серафимов можно назвать Серифами (Шерифами). Шерифами-Судьями до сих пор называют судей в Англии.

Вероятно, божество Посейдон было связан с кланом Скамандров-Андреев, а Зевс связан с кланом троянцев Персеидов. Посейдоны мореходы, поэтому у моряков Андреевский флаг Скамандров-Андреев с Х-образным крестом. Скамандр (Посейдон) и Теус (Зевс)-братья в мифах. Они первыми пришли в «Сибирский Египет».

Первый пришёл Теус-Тевкр (Зевс),

вторым пришёл Скамандр-Андрей (Посейдон),

третьим пришёл Трет-Прет (Третий)-отец Персея-прародитель троянцев.

Трет («Золотой Дождь»-золотоволосый) женился на дочери Теуса Баттии и дал вторую ветвь троянцев (Ила, построившего Трою №1 в «Сибирском Египте»). Первая ветвь троянцев пошла от Данаи от её сына от Трета Персея. Именно от Персея родился Перс-Ясон, ставший Великим Киром (Си Русом- «CI RVS», автор) Данаю Трет оставил в отеческой земле (в Арголиде). Племя троянцев названо так явно по имени Трета-«Трόя»-«Третьего».

Если «команде» Зевса- всадникам посвящён Исаакиевский собор, то их Богам Зевсу, Посейдону должен быть посвящён отдельный собор в Петербурге. Это должно быть бывшее здание Биржи с греческими колоннадами. Самой Владычице Месяцу-Луне (Елене) тоже должен быть посвящён отдельный собор. Он должен быть круглым, как Луна или в виде полукруга, как Месяц. Таковым в виде Месяца выполнен Казанский собор, по канону, как в Ватикане. Тотемом Гекаты-Луны была Коза. Ей принадлежало Казанское царство, поэтому и собор назван Казанским. Там где Луна, там рядом должно быть святилище её «мужа» Михаила-Тесея. Наверное, это Михайловский замок.

Казанский собор в Петербурге. Воронихин. Собор Святого Петра в Ватикане (Италия)

Когда эти всадники «Апокалипсиса» вдруг решат слететь с купола Исаакиевского собора на своих вздыбленных конях, мало никому не покажется. На Исаакиевском соборе роли летучих коней аллегорически выполняют крылья за спиной Архангелов.

Это единственные в мире скульптуры, таковых нет нигде, даже в Ватикане, они стоят только в Петербурге. Они полны спокойного осознания своей собственной силы. Таковы Древние дохристианские «языческие» Великие Вожди народов, предтечи Христианства. А нам говорят, что это какие-то безобидные Духи бесплотные. Какие же это духи с символами великой Власти в руках и смертельным непобедимым Оружием в деснице. Десница с пламенным мечом у Архангела Уриила пока опущена вниз (война закончена!?).

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрики «Свобода слова» и «История».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41.Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42.Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. От 26. 01. 2020.

58. Российские города на древней Мадабской карте. Царство Крёза «Лидия» в Пермском крае. Тор, Тюр и Туркестан. От 02. 04. 2020. (О хронологии)

59. Рязанский Армагеддон. Древнее царство Рязанское. Версия. От 23. 04. 2020. (Продолжение «Руины Рязани…» п. 49).

60. Мервино и Мурмино в Рязанской области. От 09. 05. 2020.

61. Архангел Иеремиил и город Вятка. От 17. 05. 2020.

62. «Библейские» земли Нагорная, Низовская, Полуденная на карте Московии 1706 г. От 19. 05. 2020.

63. Архангел Уриил и город Архангельск. От 04. 06. 2020.

64. Странности древней истории Грузии. Древние названия России. (Грузия) ( Этруски) От 15. 07. 2020.

65. Странности древней истории Грузии. Часть 2. Армази. Русские надписи на артефактах в Армази. От 1. 08. 2020 г.

66. Архангел Михаил. «И пасть, опалённый звездой по имени Солнце». От 02. 09. 2020 г.

67. Геракл и Русское отечество. Петербург и библейский город Нево. От 29. 10. 2020 г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

69. Химера, Геката и Афина Паллада. Воинственный клич Афины Паллады. От 10. 02. 2021 г.

70. Библейскую «Долину Сеннаарскую» и Ноев Ковчег ищите в России. От 22. 02. 2021 г.

71. Фракийский царь Рес, «Ресеи» и Русы. Город Рязань От 18. 03. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г.

73. «Назарет» библейский на карте Московии 1706 г. «Невезучая» птица Гамаюн и алмаз Кохинор. Сыктывкар и Ужга. От 17. 04. 2021 г.

74. Русы и Зыряне в Пермском крае, Эрзя в Мордовии, Рязанцы в Рязанском крае. Что общего? От 27.04.2021г. Тонких Г.Л.

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г. Тонких Г.Л.

76. Троянская загадка. Созвездие Русов-Рысь. Город Ржев. От 13.05.2021г.

77. Александровская слобода и Сериф древнегреческий. Созвездие отца Персея Трета Треугольник. От 31.05.2021г.

78. Всадники Апокалипсиса находятся в Петербурге. От 12.06.2021г. Тонких Г.Л.

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). .