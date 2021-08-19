Официально считается, что все библии народов были переведены с еврейской библии (Торы), но с понятием «Рай» получилась неувязка. Как оказалось, у народа современного Израиля вместо термина Рай в «Торе» существует понятие «Сад». Историки недоумевают, почему славяне перевели очевидное слово Сад, как Рай. Ведь это явно неправильный перевод. Получается, что славяне, переписав Тору, придумали для себя самовольно Рай, отступив от оригинального текста. Оказалось, именно только у славян в их сказаниях описано подробно местонахождение Рая (на Востоке недалеко от острова Макарийского, п.79) и описаны Райские птицы Сирин, Алконост, Гамаюн. Славяне без всяких сомнений считают, что это Рай (Ирий) или «Эдем», или «Ирий», а не Сад. Хотя понятие «Сад Эдемский» тоже присутствует у славян. Сад, а также «Мировое Дерево Жизни» находилось внутри славянского Рая (п.79,80).

Так, может, всё было наоборот. Первоисточником была Славянская хроника. И с неё потом был сделан перевод на иврит. И на это должны указать некоторые моменты. В Славянском тексте есть очень образные выражения, которые чужеземец может понять буквально. Например, в книге Иеремии есть такая угроза противнику: «Египет прекрасная ТЕЛИЦА, но погибель с Севера идёт.

Голос его несётся, как ЗМЕИННЫЙ. Они идут с войском, придут на него (на Египет) с топорами как дровосеки . Вырубят лес его, ибо они несметны, их более, нежели саранчи и нет числа им» (гл. 47). Иеремия. Другой перевод «Иер 46:22. Зашипит Египет, как уползающий змей, так как близятся вражьи войска, и пойдут они на него с топорами, как дровосеки ».

В славянском варианте это угроза и образное сравнение врагов с дровосеками и саранчой , которые погубят «египтян» («вырубят лес его»). Что не русским будет истолковано не как угроза, а как буквальное действие. Это может быть истолковано (в Торе) как приглашение тысячи дровосеков для рубки леса.

Посмотрим, как это выражение написано в Торе.

«20 Египет – красавица-телица, но идет, идет заклание с севера.

21 И наемники его, что в среде его, подобны откормленным тельцам, но и они (все) вместе повернули назад, обратились в бегство, не устояли; ибо настал день гибели их, час наказания их.

22 Голос его будет подобен змеиному, ибо идут (враги несметною) силою, с топорами пришли на него, как дровосеки.

23 Рубите лес его, – сказал Йеhова, – хотя (деревья) его неисчислимы, хотя их больше, чем саранчи, и нет им числа».

Общий смысл тут сохранён, но не полностью. Текст больше похож на «разжёванный» построчный перевод некого поэтичного текста. Поэтичный текст был частично не понят. Особенно это видно в строке 23, где исказили смысл текста. В славянской библии враг- «дровосеки с топорами» должны «вырубить» «египтян» как лес. А в Торе угроза «вырубят лес его» -то есть «египтян» переадресована врагам (саранче) и превращена в команду Йехова «рубите лес его»- «саранчу несметную», а не египтян. «Прекрасная» телица превращена в «Красавицу». Вы разницу чувствуете?

Если бы славяне переводили текст с Торы, они так и перевели бы очень понятную команду Йеховы «Рубите лес его». Значит, славяне свой текст не переводили с Торы. Это Тора переведена со славянской библии.

Можно сравнить и другие чисто славянские поэтичные метафоры в Славянской библии и в Торе. Тогда будет ясно, чья библия первична. Конечно, можно сказать, что славянский переводчик просто опоэтизировал текст Торы самовольно. Но отступать от текста церковникам не разрешалось, тем более искажать смысл.

Оказывается, у Сада Эдемского много непонятных для самих евреев образов, около 11. В Танахе, и, в особенности, в Тэилим (Псалмах), Саду («Раю») дано множество иносказательных названий.

Главный это первый вариант.

1.«На иврите Рай называют «Ган-Эден»(«Сад Эдемский»), так он назван в книге Берешит (2:8-3:24). «Согласно мнению известного толкователя Торы Рамбама, Ган-Эден — плодородное место на земле, изобилующее прекрасными водными источниками и растительностью. Где находится этот Сад, нам будет открыто после прихода Машиаха».

«Рамбан же считает, что существует два Ган-Эдена, духовный и физический. Физический — это реальное место на Земле, о нем идет речь в главе Берешит (см. «Врата воздаяния. О Рае»), (п. 80). Кроме материальной красоты, земной Ган-Эден обладает особым духовным свойством. «Земной Ган-Эден служит местом постижения Творца в первый год после смерти человека, поскольку в этот период душа еще склонна к земному восприятию и не достигает уровня, на котором можно полностью переключиться на духовное восприятие Творца.

Нижний Ган-Эден, как нам известно из главы Берешит, закрыт от нас, его местоположении никому неизвестно. От имени Аризаля приводят следующее («Рав Поалим» 2:1): «Нижний Ган-Эден — это центральная точка на экваторе, южнее Эрэц-Исраэль, и земля Ган-Эдена — не как наша земля, а очень тонкая материя. И он отделен от нашей земли, практически ее не касается…

2.Существуют также такие названия, как «Олам а-Ба» (ивр. «Будущий мир», «Грядущий мир») и «Олам а-Нэшамот» («Мир душ»)». «…чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои» (Дварим 22:7).

3.«Ар а-Шем» («Гора Б-га», см. Тэилим 24:3).

4.«Мэком Кодшо» («Место святости Его», см. там же),

5.«Дэрэх а-Кодэш» («Святой путь», см. Тэилим 77:14),

6. «Хацерот а-Шем» («Дворы Б-га», см. Тэилим 84:3),

7.«Оэль а-Шем» («Шатер Б-га», см. Тэилим 15:1),

8.«Бейт а-Шем» («Дом Б-га»),

9.«Шаар а-Шем» («Врата Б-га»),

10. «Эрэц» («Земля», см. Йешая 60:21) и др. (см. Рамбам, «Ильхот Тшува» 8:4).

11.А еще он называется «Црор а-Хаим» («узел жизни», «связка жизни»). Рамбан поясняет, что «Црор а-Хаим» — наивысший духовный уровень.

ИТАК. Вопрос «Сада» (Рая) у народа Израиля «окутан густым туманом». Его название «Ган-Эден» почему-то переведено как «Сад Эдемский», хотя Ганн-Эден явно Анн (Ганн) Дом (Первоматери Анны), если за первичный язык считать славянский язык и прочитать его на славянском-русском. Имеются 11 иносказательных названий «Сада» («Рая») Израильского. У другого толкователя существует 2 «Сада». Один Земной Сад и один Нижний Сад. Существование конкретного места «Сада» на земле у Израиля не признаётся и толкуется смутно. Что «земной» Сад, это «место постижения Творца в первый год после смерти человека», и что это вовсе не земля. А Нижний Сад (Рай) тоже не земля, он парит над землёю, не касается земли и это «очень тонкая материя». Это «наивысший духовный уровень» в 11 названии («Црор а-Хаим»).

Хотя в библии (она считается официально якобы древней историей Израиля) указаны конкретные 4 реки с названиями (п.79), на которые разделялась «райская» река, израильские историки в замешательстве и не могут объяснить, что это за реки. Всё толкуется метафизически. Например, река, которая вытекает из Сада («Рая»), толкуется как «связь человеческой души с землёй».

Но есть утверждение, что «Нижний Сад» это конкретное плодородное место на земле с водными источниками и растительностью, но место это станет известно после прихода некого Машиаха.

Машиах-Мессия будущего. «Новый отпрыск Иессея будет маяком для других наций, и они будут приходить к нему на суд и на совет (Ис. 11:10). «…и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9:6)[1]. В Славянской Библии этот стих звучит: «..и нарекут имя Ему: Великого Совета Ангел, Чудный, Советник, Бог крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущего века…». Как видно, текст в славянской библии более подробный, так как в нём есть «Великого Совета Ангел» и «Властелин», а в Торе его нет. Что косвенно указывает на первичность славянской библии.

Но всё-таки попробуем на карте Келлера 1590 г. определить конкретное место Израильского Сада (Рая)- «Ганн-Эдена», исходя из единственного указания его местоположения. Вот это указание: «Нижний Ганн-Эден — это центральная точка на экваторе , южнее Эрэц-Исраэль». Если предположить, что Эрэц-Исраэль (Земля-Ис Рай) это славянский земной Рай, то за исходную точку надо взять местоположение славянского Рая. Как ранее было выяснено, он (остров Буян) находился на месте Охотского моря (п.79). Значит южнее его прямо на экваторе должен находиться Израильский «Сад» (Рай). На карте в точке пересечения меридиана (Магаданского) с экватором находятся Соломоновы (Солнца, автор) острова. А если идти на юг от Рая Гамаюнов (Остров Макарийский на Чукотке), то попадём в центр Тихого Океана на острова Тувалу (Дуба, автор) (см. приложенную карту мира и красные стрелки). Вот такое странное получилось местоположение Израильского Рая. Его объединяет со Славянским Раем, Китайским Раем то, что они все находятся в Тихом океане.

Может в Торе был сделан неправильный перевод с первоисточника слова «экватор». Может это «полярный круг».

«Тора» очень ценный источник информации, как первая хроника записи действительных событий, переписанных на иврит с какого-то первоисточника, может даже с устного пересказа. Вопрос в том- история какого народа тут переписана. Так поступали все народы, когда переписывали хронику на свой язык, а потом она становилась частью их истории и она в древности на заре человечества действительна была частью их истории, пока все народы не разделились.

Но, если считать славянскую библию первоисточником, сразу становится понятным, чья это история. Например, в Торе есть праздник «день сотворения человека первое Тишрея — день Рош аШана», еврейское Новолетие (Новый год)».

Вы прочтите эту фразу по-русски. Получите «День сотворения человека Первого Числа Рея Роса АсАна». Это явно День сотворения «Россов Асов» Анной первого числа месяца Реи. Рея в греческих мифах жена Крона и прародительница олимпийских богов Посейдона и Зевса. В честь Реи, вероятно, назывался какой-то месяц из 12 месяцев. 1-го числа этого месяца были сотворены Россы.

А ведь, действительно, есть такой месяц Рея! «Рюенъ – первый месяц Года по древнерусскому календарю» (14 августа по 13 сентября). Новый Год у руссов в древности отмечался 14 августа или 13 сентября по григорианскому календарю (1-го сентября по старому стилю по юлианскому календарю). Тут явно замешана древнерусская история, а не израильская. Древний Новый Год славян-русов 1-го сентября (в это время кончалась уборка урожая и наступал передых) стал Новым Годом у Израиля.

А другое понятие Рая (п.2 выше)- Ола, явно указывает на племя фракийцев эОлов («Ветер» в переводе с эллинского). Фракийцы описаны в истории как голубоглазые и светловолосые высокого роста. А здесь «пахнет» «греческой» историей.

По предложенной версии (см. п. 79) Верховная Жрица ГеКата-Луна организовала место на «Острове» (Буян) на далёком Востоке на берегу Тихого океана для сотворения новой породы - «человеков», названных по её имени Росса (Роза белого шиповника). Причём первые «человеки» «вылуплялись» из «яиц», поднятых со дна моря (мифы славян). Это место было названо «Ра» (Солнце) и по предложенной версии находилось на месте современного Охотского моря. СеРай или Се Ирий –«Сирия» это Рай на славянском. Она действовала не одна. Её близкой подругой была жрица Калисто (Кали Сита), мать «Тесея». Поэтому на роль Анны претендует Калисто. Геката организатор Рая, а Калисто мать детей . От неё пошёл род Россов и род Россов-Русов от её сына Тесея. Они светловолосые и голубоглазые высокого роста. Тесея она родила от «Ясона», другое имя которого было «СиРус»-«Великий Кир» в «Истории» Геродота (версия автора). Он Вождь троянцев.

Было предположено, что известные древние хроники История Геродота, Библия, Мифы Древней Греции описывают самое выдающееся событие в мировой истории –Исход народов с Севера и Дальнего Востока из-за природной катастрофы в центр Евразии, их расселение и последующая гражданская война за власть. События в этих произведениях происходили в одно и то же время и не разнесены во времени (до нашей эры якобы была греческая история, после нашей эры остальная история), как считается официально. Следуя этому предположению, удалось определить всех вождей и их имена. Они разные в разных хрониках (например, Тесей-это сын Ясона и жрицы Калисто, Арктос (Белый Медведь-Бер), Михаил Архангел, в библии это Иисус Навин, в «Истории» Геродота это северный царь Крёз). Вся семья Калисто-Большой Медведицы запечатлена на звёздном атласе неба в северном полушарии. Там записана самая правдивая родословная и история мира (п.23, 24, 25).

Но вернёмся к Торе. Само название главы Торы «Берешит» указывает на личность «древнегреческой» Калисто- матери Тесея. Она связана с именем Бера. Она запечатлена на звёздном небе как самое большое созвездие «Большая Медведица» (Бер). Бер значит Медведь от слова Берлога.

В заключение можно сказать, Израильский Рай назывался Садом (Ганн-Эден), явно названный от имени Анны или ИоАнна (Ганн) и делился на земной и нижний, но конкретно на земле он не находился, хотя упоминается плодородная равнина с водными источниками. Но, если всё-таки его привязать к земле, то Нижний Сад находился на экваторе в районе современных островов Соломоновы и Тувала. Там якобы сотворили первого человека Росса 1 сентября, но, несмотря на такое очевидное имя «Россы», евреи считают, что это было сотворение их первопредка. У евреев очень большая неопределённость Рая. А вот у славян описано конкретное расположение Рая на земле, нарисованы и описаны подробно все райские птицы (п. 79), в отличие от Израилькой истории. Даже не удалось найти ни одной картинки с воображаемым Раем Израиля в интернете.

Вот картинка, где дети с интересными причёсками читают Тору. Видно, что часть истории Рая они просто взяли у Россов, не понимая его, и сама Тора является частью истории Россов.

Причём некоторые понятия из славянской хроники Россов были им не понятны и переведены на слух в устной передаче, как в испорченном телефоне. Как слышится, так и пишется, например, «Первое ЧислоРея» записано на слух, как «Первое ТишРея».

РАЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ

А где находился мусульманский Рай?

И можно ли найти Рай мусульман на карте. Как оказалось, «рай» у них описан довольно подробно.

1.У мусульман Рай называется «аль-фирдаус («рай»). Это высшая точка Рая.

2.Другое его название Джа́ннат (араб. جنّة‎ — сады‎) — в исламской эсхатологии: райский сад, в котором после Судного дня (киямат) будут вечно пребывать праведники.

«сады благодати» — джаннат ан-на‘им

«эдемские сады» — джаннат ‘адн

«райские сады» — джаннат аль-фирдаус

«сад вечности» — джаннат аль-хульд

«сады пристанища» — джаннат аль-ма‘ва

«сад возвышенный» — джаннатун ‘алия.

3. Для обозначения рая также употребляются слова ан-на’им («благодать»),

4. ’иллиюн («возвышенное») и др.

Исламский Рай. Миниатюра

В Коране и сунне пророка Мухаммада даётся описание Рая, его уровней и особенностей. В Коране упоминаются названия 4 садов и 4-х рек.

Для праведников в раю уготована еда, питьё, прохлада, покой, роскошные одежды. Однако вершиной райских благ будет возможность «лицезрения Аллаха». Праведники, попавшие в рай, будут в возрасте 33 лет. В раю будет существовать супружеская жизнь, но, по мнению некоторых богословов, дети рождаться не будут. Вечно юные мальчики будут разносить питье.

В общем, вполне бытовой Рай для простых смертных с человеческими удовольствиями.

«Рай имеет огромные размеры и несколько уровней для различных категорий праведников. В нём будет ни холодно и ни жарко. Он создан из серебряных и золотых кирпичей с ароматным запахом мускуса» (Славянский рай тоже благоуханный).

Дар

Для обозначения рая также используется слово «ДАР» — «обитель», точнее, «обитель праведников» в ПОТУСТОРОННЕМ мире (ахират).

В Коране и сунне пророка Мухаммада в отношении рая употребляются следующие словосочетания:

«обитель мира» — ДАР ас-салям

«обитель богобоязненных» — ДАР аль-муттакин

«обитель [вечного] пребывания» — ДАР аль-мукама.

ИТАК. В Исламе у мусульман вместо слова Рай существует понятие «Сад» и «Дар». «Рай» «потусторонний» (загробный) у мусульман это Дар.

Рай описанный, как вполне земной, это Аль-Фирдаус или Джаннат, Аннаим, Илииюн и он имеет огромные размеры, 4 реки, 4 земли и растения.

Райские растения в Саде (Раю) у мусульман

В хадисах упоминается райское дерево Туба (явно славянское-русское слово Дуб, автор) и множество других деревьев, стволы которых состоят из золота. В Коране упоминаются также деревья «тальх» (акация), «увешанное плодами», и «сидр» «без обычных для них шипов». Венчает рай дерево «Сидрат аль-мунтаха» (Лотос крайнего предела). Рассмотрим эти растения.

Туб. С деревом Туб более-менее понятно. Это явно Дуб. Он распространён в Северном полушарии с умеренным климатом. «Дуб - могучее крепкое дерево, символ мужества, огня, молнии и княжеской власти. Дуб - одно из самых любимых и почитаемых среди европейских народов дерево. Под священными Дубами у славян происходили все важнейшие события — собрания, свадебные обряды, суды. В священных Дубовых рощах наиболее старые и уважаемые деревья обносились оградой, за которую могли заходить только жрецы» (википедия).

Сидр. Загадочное растение «Сидр без обычных шипов» появляется здесь в тексте и такое же слово «Сидрат» («Сидрат аль-мунтаха»- Лотос крайнего предела, он на вершине дерева. Сидр здесь явно ЦВЕТОК, который обычно был с шипами. Роза? Шиповника? Цветок шиповника символ славянской птицы Алконост (от Алкеев ведут род Гераклиды). Она создала племя Россов и как МАТЬ рода, должна быть на вершине Дерева Рода, то есть «Лотосом». С этим цветком «Ситным» (её имя Сита) шиповника из Рая в руке она изображена на рисунке птицы Алконост.

Есть такое выражение «драть как Сидорову Козу». Не связана ли «Сидорова Коза» с кустарником шиповника «Сидром». Это выражение означает жестокое наказание плетью. Известно, что жрица Калисто-мать Тесея- «Коза Амалфея» попала в плен и на картине её тащат за волосы, с её головы падает венец. Она лишается власти. Её потом освободят из плена внуки. Что можно было «содрать» у жрицы. Волшебная сила у колдуний заключалась в длинных волосах. У неё были прекрасные длинные золотые волосы, которые вероятно и были выдраны с головы. Потом для неё был сделан парик из золотых нитей (миф о Беренике в википедии). Волосы потом отрасли. Отсюда злорадное выражение «Коза драная». Наверное, этим волосам посвящено созвездие «Волосы Береники». Было предположено, что её отцом был Волк-греческий Ликаон. Его прототип в Библии «царь Моава» Моав, который был внуком библейского Лота. Тогда вершина Дерева Рода-Лотоса крайнего предела, может названа по её «фамилии» Лота (версия!). Она-Лотос по прадеду. Она Волчица по отцу (греч. Ликаону). Но в «созвездии Возничий» она Коза (Амалфея) с двумя козлятами сидит на спине Возничего ( Иолая) верного союзника Геракла-Зевса. Может Возничий её муж (мужей было несколько), а не отец.

Это выражение указывает на существование двух враждебных групп «праславян». Было предположено, что «Праславяне» в борьбе за власть разделились на два враждебных лагеря Красного Дракона-Змея и Россов Луны («Белых» Гераклидов Зевса). Противники Россов радовались её (Калисто, Кали Ситы) унижению. Странно, почему они её не убили. А может и убили, и вместо неё стал действовать её куратор-покровитель-ангел хранитель «исполин» Архангел Иеремиил (Рама). Исполины решили заселить Землю новой расой- малорослой с продолжительностью жизни 100 лет- «человеческой», а самим самоустраниться, покинуть Землю. Они, как на «подстраховке», стояли за спиной выдвинутых ими же лидеров среди «человеков» и их охраняли по мере возможности. Были их Ангелами Хранителями. От этих человеческих лидеров пошли «царские династии».

В первой войне Змеи победили Гекату- Луну в результате коварного заговора и разногласия среди Исполинов (часть их не согласилась «самоустраниться» и затеяла Войну Богов). Её подруга Калисто попала в плен и испытала сполна унижений. За что потом жестоко отомстит во время второй победной войны, когда её освободят внуки. Геката тоже будет безжалостно и беспощадно мстить за подругу. Высадившись с Херувимов (небесных колесниц) в захваченном «Змеями» Иерусалиме, они- Архангел Иеремеил (Калисто) и Архангел Гавриил (Луна) возьмут в руки огненные мечи и пойдут убивать сами всех, на ком не было печати (п.39).

От двух враждебных кланов «Белых» и «Красных» в простонародье остались выражения. У одних (белых) Калисто- Леда (леди), а у других (красных) ругательное Бледа, у одних Коза Амалфея, а у «красных» «Коза драная». Союзник Луны- Артемида, чей символ Кошка, у противников называлась «кошка драная». Ей тоже сполна досталось, она сестра- близнец Тесея. Она (Эригона) была повешена. Животный тотем жрицы Луны- Собака. Она выводила породы собак (гончая). Поэтому у враждебной группировки «собака» ругательное слово- «сдохни, как собака», особенно у арабов мусульман. Значит «будущие мусульмане» тогда очень крупно поссорились с Луной. Жрица Луна-Геката в конце жизни в мифах Древней Греции была убита «Красавцем Беллерофонтом». Он, вероятно, был союзником библейского Исава Красного (Красивого). Исав это САВА по-русски.

Тальх. В Коране упоминаются другое загадочное дерево «тальх» (акация), «увешанное плодами». Но сразу возникает вопрос, какие плоды могут быть у акации. У неё нет плодов. Может это яблоня, так как именно яблоки связаны с раем. «Адамово яблоко»- так почему-то назван кадык на шее. Именно в Раю были некие яблоки, которых вкусили Адам и Ева. Яблоки упоминаются и в мифах Древней Греции (Парис и яблоко раздора). Есть одноимённое с Раем сорт яблони Райка-сорт мелких яблок, они гроздьями, как виноград, свисают на ветках (сорт ранетка). Название яблок «алма» на казахском, турецком, венгерском, азербайджанском, татарском языках близко к слову «тальх». Эти народы принадлежат к мусульманам. А венгры ведут происхождение от Унгов (Хунгару), то есть от Гамаюнов (Андреев- Посейдонов, у них характерный профиль- нос с горбинкой, как у Константина правителя Византии).

Райские яблоки. Гроздь.

Итак. Вероятно, дерево Тальх это райская яблоня (райка). Морозоустойчивое дерево для суровых краёв.

А Сидр это шиповник, тоже морозоустойчивый кустарник. Отсюда, наверное, и произошло название слабоалкогольного напитка из шиповника и яблок-«сидр» и «ситро».

Если славянская Библии была первичной, тогда «райские яблоки» перевели как «виноград». Тогда не удивляет рассказ в библии о том, как из разведки разведчиками Иисуса была принесена огромная ветка «винограда», которую с трудом они принесли на руках. Виноград бы давно прокис во время пути и сморщился, а яблоки нет.

Выясняется, что в «Раю» было несколько деревьев Рода. То есть несколько родоначальников разных народов здесь были «выращены»-«золотые» стволы. Но вершиной всех деревьев или ветвей дерева жизни являлся « Лотос крайнего предела».

Сады

Коранический рай — это тенистые сады с многочисленными источниками, каналами и прудами. То есть вполне ЗЕМНОЙ. В раю имеются 4 сада и 4 реки, причём с конкретными названиями.

Но и в библии тоже описаны 4 библейские земли и 4 библейские реки с конкретными названиями. Они написаны в скобках автором п.79.

1.Земля ‘Адн, «эдем» (земля Хавила библ., автор).

Река Сальсабиль (Фисон в библии, там много золота).

Сейчас это современная река Пенжина на Камчатке (См. карту ниже).

«Арабское слово ‘адн означает «эдем». ‘Адн — одно из самых прекрасных мест рая, в котором будут пребывать в вечном блаженстве пророки, шахиды и другие праведники. В предании говорится, что в садах адна праведники смогут созерцать Лик Аллаха. Одни толкователи Корана (аз-Замахшари, аль-Байдави) считали, что ‘адн — это название конкретного места в раю (город, дворец или река). Это действительно конкретное место (п. 79) и означает Дом-Эдем (автор).

2.Земля Фирдаус-высшая часть Рая (земля Куш библ, автор.)

Река Тасним ( река Гихон-Геон в библии).

Это современная река Охота (Окат).

3.Земля Ма‘ва (земля Сирия библ, автор).

Река Ма‘ин (река Хиддекель (Тигр) в библии). «Тигр» означает «железная». Это очень важно, об этом см. ниже.

Там сейчас протекает современная река Уда и находится город Уда.

Тут проявились два очень интересных совпадения. Во-первых, название библейской реки Хиддекель совпало с именем вождя Йдокеля, который вместе с Гогом Имагогом, Росской и Мосохом вышли из своей земли и пошли в центральные земли «ханаанские» (Урал и Обь, автор). Дословно перевод таков («гла. ли» стр. 853 Острожской Библии 1580 г. Книга Иезекииля). «И бысть слово господне кто мни глаголя, сынове человечь. Утверди лице своё Магога, иназщелю Магога, инакйзия (князя или князей) РОССКА, МОСОХ, ЙДОКЕЛЬ. И рцы ему се глает (глаголет) адомаи (до меня) гь (господь). Се Азъ иата ГОГ ИМАГОГ князя РОССКА, МОСОХ, ДОКЕЛЬ. Исть брашу та ок рту и вложу оузду к челюсти».

«ЙДокель» в современном переводе на русский язык Острожской Библии почему-то переведено как «Фувал»).

«Фувал» возможно означает «Дуб Ала». Сравните вышеупомянутый Туб и Фувал (Тубал). В Библии написано, что «Дерево рода» этого лидера Уды в библии будет «срублено под корень», только корень «железный » его останется. Это «дерево» знаменитого Архангела Иегудиила-Великого военноначальника Навуходоносора (Олега Вещего у славян) и его отца ХУДО (Уда-Гедеона) и оно почему-то ЖЕЛЕЗНОЕ, хотя в Раю описан Дуб с золотым стволом. Значит, было Золотое Дерево Рода и было второе Железное Дерево Рода. Здесь Уда сын Гога Имагога (Гамаюна), так как назван «князем» Магога. Князьями назывались только сыновья и внуки царя. Значит у Гамаюна были 3 сына князья-Росска, Мосох и Йдокель (Уда-Худо).

Тут появляется ещё одно второе важное совпадение. Рядом с рекой Уда протекает река Мая, почти совпавшая названием с рекой мусульманского Рая Маин. Маин и Мая. Смотрите на карту. Майя в мифах мать Гефеста (само начало имени Геф указывает на племя Гетов-Готов, автор).

Севернее есть ещё одна река точно совпавшая с Майном это река на Чукотке Майн приток реки Анадырь. Это тоже о чём-то говорит, во всех названиях рек заложен смысл. Майя дочь Анны? В России фамилия Майский очень распространена.

Карта Славянского рая (Буян) на месте Охотского моря и Рай Гамаюнов (Остров Макарийский на Чукотке справа. Карта Келлера 1590 г.

ИТАК. Уда (Худо-Гедеон) -Йдокель-Хиддекель совпали.

Его второе имя Фувал (Тубал) - Дуб Ала. Может прозвище Уда было «Железный Дуб». Поэтому неспроста его река Хиддекель названа вторым названием Тигр-Железная. На карте Мая и Юдо (Уда) рядом (см. на карте «Хребты» жёлтый круг слева). Они муж и жена. Вероятно их сын будущий библейский Навуходоносор (Новый Худо).

Река в мусульманском «Раю» Маин своим названием точно совпала с современной рекой Майн притоком реки Анадырь. Причём река Белая сливается с Майн и вливается в р. Анадырь. Это место совпадает с раем Гамаюнов-«Островом Маккарийским» Гамаюнов. Неужели это случайные совпадения.

4. На‘им (земля Ассирия библ, автор).

Река Каусар (река Евфрат в библии).

Это современная река Амур.

Именно там должен находиться водоём Каусар, предназначенный специально для пророка Мухаммеда, в него стекаются все райские реки. На карте Келлера в предполагаемом расположении Рая, именно в земле «Ассирии» действительно видны 2 огромных озера, одно называется Гуиан (Guian), рядом город Лантери. Реке Евфрат на современной карте соответствует современная река Амур.

Значит, именно здесь (Каусар), конкретно на этом месте, вероятно, родился предок пророка Мухаммеда-кумира мусульман.

ИТАК. Мусульманский Рай совпадает со славянским Раем-«Островом Буян» своим описанием с 4 реками, 4 землями.

Славянская загадка.

При ознакомлении с мусульманским Раем открывается одна славянская ЗАГАДКА. И натолкнула на неё название рая у мусульман.

Названия всех «раев»

«сады благодати» — джаннат ан-на‘им

«эдемские сады» — джаннат ‘адн

«райские сады» — джаннат аль-фирдаус

«сад вечности» — джаннат аль-хульд

«сады пристанища» — джаннат аль-ма‘ва

«сад возвышенный» — джаннатун ‘алия.

Во всех наименованиях очевидна принадлежность всех «райков» одному некому загадочному Джаннату. Это слово у мусульман стало означать «сад».

Израильский Рай-Сад тоже также называется Ганн Эден. Ганн и Джанн одинаковы.

Приглядитесь к слову Джа́ннат (араб. جنّة‎ — сады‎). В нём скрыто имя ИоАнн. Есть такое очень популярное имя Жанна (Жанна Д Арк). Оказывается это форма русского имени Иованна. Жа́нна (фр. Jeanne) — женское имя, французский вариант имени Иоанна (евр. Яхве).

По- русски Джа́ннат это явно ИоАнн, с правильным ударением на первой букве А. Анна –Праматерь человечества, а ИоАнн-Лунный Анн её сын (Ио на греческом Луна). По-русски мы зовём его Иваном (Ваня).

Самое интересное, земли этого Иоанна прямо указаны на карте Келлера 1590 г. как земля «Пресвитера Иоанна», трон которого нарисован в районе Яно-Индигирской низменности у Ледовитого океана. Это и есть древняя северная «Индия», там проживал народ «инди» и протекает река Индигирка. Написано, что здесь (река Яна) в Наяме родился Иоанн и теперь его потомок правит в Эдиопии (Эдде, стране царя Эдипа, автор).

Самое поразительное- мы узнаём, что земля «благородного» пресвитера Иоанна это и есть библейская земля Яфета-Яма и Яхве (Иоанн). Это «Сибирский Египет», земля «Ванов».

Значит, библия описывает не историю современного Израиля, а историю России (Иванов) и историю трёх братьев, один из которых Иоанн. На карте на этой земле (Колыма и Чукотка) имеются топонимы именно со славянскими именами Иоанн (Ян), Анна и Гамаюна (Великого Хама УиНая), а не Яхве.

А теперь приглядитесь ко второму названию рая у мусульман. Второе название мусульманского «Рая»- «ан-на’им». И тут же на карте Келлера мы видим земли матери Иоанна Анны (Аннианские горы «Анниби» на правобережье реки Лены и пролив Анниан в современном Беринговом проливе на Чукотке). Там на Чукотке располагался Остров Макарийский-Гамаюнов Рай.

ИТАК. Иоанские (мусульм. Джаннат) северные земли и Анианские (мусульм. Аннаим) земли России оказались в названии мусульманского Рая. Это на карте Дальний Восток России (Колыма, Чукотка). В этих землях находился славянский Рай (п.79).

Рай мусульман совпал со славянским Раем. Начало было общее, но потом их пути (славян и мусульма) разошлись.

Мухаммад основатель мусульманской общины и религии Ислам.

Из википедии известно, слово ислам в переводе с арабского означает покорность. Ислам также называют мусульманством (от арабского «муслим» – «тот, кто покоряется»). Имена основателя мусульманства следующие.

«Муха́ммед (араб. مُحَمَّدْ‎ [muˈħammad].

Магоме́т в русском (искажённое турецкое слово)

Магоме́д (галлицизм, распространённый в русской литературе),

Моха́ммед

Муха́ммад.

Он основал крупное государство на Аравийском полуострове .

ИТАК. «Ислам» почему-то означает «покорность», хотя тут явно замешано в названии имя некого вождя Исы (Гамаюнов-Посейдонов в мифах или Исава-царя Ханаана в библии, в противоположность Асам-Зевсам Гераклидам). Также в названии «Мусульмане» тоже скрыто имя лидера предка «Мусы». Покорность с мусульманской религией вообще не вяжется. Скорее наоборот-воинственность. Стоит только вспомнить взятие Константинополя арабами или талибов Афганистана.

Здесь выясняется, что Мухаммед уроженец Аравийского полуострова. Родился в 570 года в Мекке. Также здесь очень ценная информация о его происхождении от Адама-Шис- Ианиш-Кайнан-Махлил-Иард-…Азар-Ибрахим-Исмаил. Считается, что от Измаила библ. и жены Агарь произошёл «великий народ» (арабы). Ианиш явно означает род Иоанна-«фараона» «Сибирского Египта». Шис-Сис греческий, Кайнан тоже совпадает с Каином библейским.

Выдвинулся Мухаммад во власть благодаря женитьбе на женщине из высокого рода. Мухаммад занимался торговлей. Ей было 40 лет, ему 25 лет. Её описывают, как белокожую красивую женщину Хадиджи. И он действительно её любил. В те времена был матриархат у славян и женщины-жрицы стояли у власти. Может, так было на заре мусульманства. От неё родилось шестеро детей, которые почему-то умерли в малолетстве (все мальчики), и только от дочери продолжилась ветвь. Раньше при матриархате происхождение вели от матери.

Просто так стать лидером в то время было невозможно, нужна была «царская» кровь или женитьба на представителе «царской» крови. Если в крови Мухаммада есть кровь от какой-то царской династии, то его происхождение позволяло ему стать лидером. Целью Мухаммеда было завоевание Аравийского полуострова под своей политической властью, формирование арабской общности и своей религии в противовес возникшему Христианству.

Мусульмане недоумевают, почему о таком многочисленном народе, как арабы, в Библии ни слова. Но если принять во внимание гражданскую войну Богов, что развернулась на заре человечества, в которой сначала победил Люцифер, а потом он проиграл Луне, это становится понятным. В ней были огромные жертвы, о которых потом все с горечью сожалели. Тогда погибли элиты народов во взаимном истреблении. Вся эта история была «съедена» Ангелами на 1000 лет и предана забвению, страницы её были вырваны из «Книги Жизни» (хроники) (Енох), чтобы утихомирить страсти. Сам Люцифер был проклят на 1000 лет. И только 24 «Стража» знали всю правду и хранят её до сих пор. «ПраМусульмане» не подержали Луну и её партию (Россов и Руссов) и выступили в войне против неё, поэтому они не упомянуты в христианской Библии. Хотя вначале все они были союзниками.

Но это всего лишь версия.

Ранее была выдвинута на первый взгляд экзотическая версия о возможных предках Мухаммада. Речь идёт о предводителе Падших Ангелов (Восставшие Маги) Архистратиге Вельзевуле-Повелителе Мух и его жене Буховит, которые были вынуждены уйти, проиграв вторую войну с Гекатой-Луной. От них, вероятно Мухаммад получил такое имя. А так как Вельзевул был из Магов, поэтому его второе имя МагоМед. В Истории Грузии упоминается некое загадочное племя «Мушков», которые прошли через Кавказ по Военно-Грузинской дороге в Аравию. Они также появились в Италии с изображением Мухи на гербе. Не был ли Вельзевул тем Ангелом, который передал Коран Мухаммаду. Там изложена история с точки зрения противников Христианства.

В Коране имя Мухаммада упоминается почему-то всего 4 раза, а вот имя Исы много раз.

Свою религию мусульмане считают самой верной и верят, что всё человечество придёт в конце концов к мусульманству. А такие религии, как христианство и др. вторичны, и уйдут с исторической арены.

В заключение можно кратко сказать, Рай у мусульман очень конкретный с упоминанием 4 рек и 4 земель с их названиями. У них Рай называется САДОМ. И этот Сад (Рай) совпадает со славянским Раем (п.79). Родословная их лидера Мухаммада расписана очень подробно от Адама из Рая. И это очень важно для мусульман, так как только «царская кровь» давала право на власть в древности. Кровь от лидеров, выбранных самими Богами (исполинами).

РАЙ ИНДИЙСКИЙ

Рай (земной) в Индии

«На северной стороне, сияя, стоит могучий Меру. Рай великого бога Индры располагался на ее вершине. С этих гор ниспадают великие реки, текущие в золотых руслах. У подножия Меру – «обители богов» находится Молочный океан, а перед великими горами Меру раскинулось песчаное море». Махабхарата. (С. Волков. Обители богов.») Там «находилась обитель богов и страна «блаженного народа».

Гаруда летит или плывёт

«Сюда попадали избранные чудесным образом, по божественному соизволению, лишь на крыльях священной птицы Гаруды».

« Здесь не холодно и не жарко. Покрытая рощами и лесами земля производит обильные плоды, повсюду стада антилоп и стаи птиц, все благоухает ароматами цветов. Здесь не живет человек жестокий, бесчувственный и беззаконный. Здесь не может быть войн и сражений. Люди этой страны все равны между собой, не знают забот и горя; наслаждаются всеми благами жизни» (Г.М.Бонгард-Левин, Э.А.Грантовский. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история, 2001).

Рай Брахма Кумарис. На горизонте горы с ледниками.

ИТАК. Выясняется что Индийский Рай (ЗЕМНОЙ) находился на земле в горах Меру и его возглавлял Индру. Здесь явно описан славянский остров Маккарийский-место обитания птицы Гаруды («Камаюша» у индийцев)-Гамаюн (слав.). Он располагался на оконечности Чукотки на берегу Молочного океана (Ледовитого). Даже имя Индры говорит о предводителе этого рая мореходе Гамаюне-Андрее-Посейдоне. Индра это явно АНДРЕЙ и он хозяин этого земного Рая.

Индра с множеством глаз, как библейские серафимы. Индра с оружием Виждрой в руке.

Индра божество«Ригведы» и Царь Богов и «Воинства Богов» в их борьбе с Асурами. Повелитель небесного царства. Наиболее популярное по количеству упоминаний Божество. Он властелин Сварги (рая; Индра-локи). Он также описывается как божество света, молнии , дождя, речных потоков и войны. Индру почитают за силу и за то, что он убивает символическое Зло в образе Вритры (злобный род асуров), который препятствует человеческому процветанию и счастью. Индра у ничтожает Вритру и приносит дождь и солнечный свет».

«В Ведах Индра часто изображается в виде коровы или коня, его также называют Владыкой стад,… «эти самые коровы, о люди, они и есть Индра»; В гимне VI.28.5 Ригведы. Миф о коровах очень популярен в Мифах Древней Греции. С Коровами связан миф о троянцах, и о Луне-Корове ИО.

Особая примета индийского Рая –он «благоуханный». Вдохнув его аромат, человек забывал о горестях и блаженствовал. Таким же был и славянский Рай-блаженным.

Горы Меру

В мифах Индии, Ирана описаны горы Меру, как протяжённые с востока на запад.

«В авестийских преданиях гора Меру называлась "Хара Березайте". Описание этой горы содержится в "Рашн Яште". Она именуется "сверкающей горой", вокруг которой вращается множество звезд».

Явно, над этими горами Меру-Березайте находится Полярная Звезда, именно вокруг неё вращаются все звёзды("Рашн Яште").Только одно это указание уже говорит нам, что Рай надо искать в Северном полушарии. А в Южном полушарии Земли Полярная Звезда не видна. Тот, кто ищет Рай в Индии, где Полярная Звезда не видна, зря тратит время !!!

Несмотря на это, Блаватская предположила, что Эдем находился в Азии. И это тоже отчасти верно. Потому что после исхода народа с Востока и Севера народы создали на новом месте Новые Эдемы, один из них в Азии (на территории Казахстана было царство скандинавского Одина, версия автора).

Если посмотреть на современную карту, то над «Раем славянским» (Остров Маккарийский» и «Остров Буян» на месте Охотского моря) на севере действительно расположены вытянутые с востока на запад горы-ряд хребтов с очень интересной закономерностью названий справа-налево (с востока на запад). Это явный претендент на горы Меру в индоиранском эпосе. С Севера они омываются Ледовитым океаном (Молочным). Это следующие горы.

Карта гор и карта хребтов.

1.Аннюйские с рекой Анадырь на Чукотке (Анна-праматерь-Калисто).

2 Корякские на Камчатке (племя Кареев в мифах древней Греции).

3. Олойские (племя фракийцев Эолов-«Ветры»).

4. Колымские вероятно от имени Колы (Николая Угодника, Архангел Уриил-Гефест, версия автора).

5. Момские.

6. Юдомские явно от имени Уи Дея –Гамаюнов мореходов.

7. ВерхоЯнский хребет, названный явно от имени Иоанна.

Там было несколько вершин, одна из которых Махендра (Маха, Махой была жрица Луна-ГеКата-«Катя»). Здесь можно поискать и эти 6 вершин. Вершина Махи должна быть в истоке реки Охота (Окат-«Кати»). Истоки Охоты находятся на хребте Сунтар-Хаята, там в истоке спрятан древний город «Калатия Золотая», нанесённый на карте Келлера 1590 г. Его НАДО НАЙТИ.

Хребет Сунтар Хаята с ледниками.

Названия всех "индийских" гор известны (см. ниже).

"Подобно горе Меру индийцев, Хара Березайте — это полюс, центр мира, неподвижная точка, вокруг которой свершают вращение солнце и планеты). Аналогично реке Ганга у брахманов, она обладает небесным источником Ардви Сура — матерью всех земных вод и первоначалом всего благого. Посреди озера, образованного водами священного источника, растет единственное чудесное дерево, подобное Джамбу из индийского мифа, или ДВА дерева , точно соответствующих деревьям библейского Ган-Эдена... Это сад Ахура Мазды, подобный саду Брахмы на Меру (Маккарийский Остров Гамаюнов на Чукотке, автор). Оттуда (Остров Буян) воды ниспадают на четыре главные стороны света четырьмя большими потоками; их символизируют ЧЕТЫРЕ коня, влекущие КОЛЕСНИЦУ богини священного источника, Ардви Суры АНАХИТЫ. Эти четыре коня напоминают четырех животных, помещенных у истока райских рек в индуистских представлениях".

Здесь тоже упомянуты Два Дерева (Рода). Первое Дерево Сад Брахмы и второе дерево Ахуры Мазды.

А также 4 коня с колесницей Анахиты. Имена 4-х всадников, соратников Анахиты должны быть в названиях 4-х истоков райской реки. Река Уда уже совпала с Архангелом Иегудиилом-Всадником Апокалипсиса.

Хаара-Березайте

Прочтите название Горы Меру-Хара Березайте по-русски- это же явное Гора-Хара, названая именем жрицы Березы (Бер -Медведь). Таких жриц всего было две. Они на звёздном небе названы Большая Медведица и Малая Медведица. Вы посмотрите на карту России. На ней всё просто усыпано этими топонимами Берёзово, реки и сёла от Чукотки до Западной Европы. В Пермском крае есть село Березовое и река Берёзовая.

На Чукотке течёт одноимённая река Березовая, это современная река Большой Анюй. На чукотском языке название реки – Вылгилвээм, что означает «берёзовая река». Большой Анюй (Берёзовая) образуется при слиянии рек Правый и Левый Илюкэйвеем на южном склоне Анюйского хребта на высоте 859 м.

Название притоков Илии, говорит само за себя (Ил царь Трои, предок рода Зевса). «Береза» покровитель Зевсового рода.

Жрица Геката (Росса) там, где она появлялась, высаживала рощи с берёзами, очевидно, названые именем созданного ей рода от её подруги Береники (Калисто) основательницы рода Россов. Она (Калисто) Коза Дереза-Береза (Коза луплена, Коза-борза, Страшная коза; укр. Коза-дереза; белор. Каза-манюка (у Луны был муж Мани, автор) — сюжет русских, украинских и белорусских народных сказок.

Дереза, в просторечии — названия различных колючих кустарников на Руси (шиповника, автор)». Он «дерёт» колючками.

Она же Коза Амалфея в мифах Древней Греции. Её имя Калисто, то есть Кали Сита. Кали –жрица, колдунья. Её цветок белый «Ситный»-роза колючего кустарника шиповника.

Когда пришло христианство, оно просто «затоптало» эту «языческую» Козу. Ей стали пугать детей («Едёт Коза рогатая, идёт Коза Бодатая…»).

Тут проявляются несколько совпадений со славянскими героями.

Индра-Андрей (Посейдон)

Вишну -Высший

Брахма-Борей Северный Ветер

Парвати-первоматерь. У неё были синие одежды.

Шива-библейский Сиф-Сив-Сит-муж Парвати (Анны).

Птица Гаруда ( Камаюша)- это птица Гамаюн.

Ганга-Жанн Га (ИоАнна). То есть Река Лунного ИоАнна.

"Рашн Яште"-Россн Яста.

Авеста, явно Веста (Книга пророка ЗОРОАСТРА о Войне Богов, там центральная фигура Ахура Мазда).

«Война богов» в Авесте и «Восстание Магов» в «Истории Геродота»- должны быть одной и той же историей. Всё указывает на ПЕРВИЧНОСТЬ славянской-русской Истории, от которой «отпочковалась» Тора, «Авеста» и др. древние хроники.

ИТАК. Рай (земной) у индийцев находился на горах Меру, протянувшиеся с востока на запад (там гора или горы Меру, которая названа Хара Березайти». Там несколько высоких вершин, одна из которых Махендра (Маха).

«У горы Меру есть семь узлов, то есть больших гор, названия которых суть Махендра, Малайя, Сахья, Шуктибам, Рикшабам, Виндхья, Париятра. А маленьких гор так много, что их почти не счесть; это и есть те горы, на которых живут люди. Что же касается больших гор вокруг Меру, то к их числу относятся: Химавант, покрытая вечными снегами, и на которой обитают ракшасы, пишачи и якши; Хемакута — из золота, на которой обитают гандхарвы». («Меру»-Википедия. «Матсья-Пурана»).

Их можно опознать на приложенной выше карте хребтов Колымского края.

«Ваю-пурана» рассказывает, что после падения океана с неба на гору Меру вода разделилась на четыре потока и образовала четыре моря: Арунода на востоке, Силода (Шитода) на западе, Махабхадра на севере и Манаса на юге».

Действительно на месте славянского Рая (остров Буян), когда он погрузился в океан, образовались моря на севере Чукотское (Махабхадра), на западе Охотское-Окат (Шитода-Силода), на востоке Берингово (Арунода), на юге Японское (Манаса) и Жёлтое на Тихом океане .

Небесный Рай в Индии

У индийцев также существует НЕБЕСНЫЙ Рай.

«Если человек при жизни вел праведную жизнь, то его душе после смерти разрешено было подняться на светлые небеса. Бог смерти Яма взвешивал все дурные и хорошие поступки души. Если осудить душу было не за что, то перед ней открывались НЕБЕСА РАЯ. Пребывание в раю было для душ беззаботным и безболезненным. В любой миг по своему желанию могли они перенестись на любое из 33-х небес и оттуда любоваться открывшейся красотой. 33 неба имеют разные цвета и оттенки – от нежно-голубого до темно-темно-синего цвета индиго Так, первое небо ярко-голубого цвета. Второе небо подобно темно-голубому бархату и украшено бирюзой, что по цвету напоминает глаза Индры . Следующее небо ярко-синее, словно волшебный цвет одежды Парвати – луноликой супруги Шивы».

Источник: https://murzim.ru/religija/zhizn-posle-smerti/20307-predstavleniya-o-rae-v-razlichnyh-religiyah-induizm.html

ИТАК. Небесный Рай у индийцев находится на 33 небесах и там можно увидеть Вишну (Высшего) «прекрасного четырехрукого бога, танцующего в кольце пламени». Вероятно «руки» здесь его сыновья.

Второй Рай у индийцев - небесный называется Сварга (небесный мир). «Этим вопросам полностью посвящена «Гаруда-Пурана», в которой Гаруда (птица-человек) беседует с Вишну». У славян тоже есть подобная книга их верований, названная «Песни птицы Гамаюн».

Здесь упомянуты глаза Индры (Андрея-Посейдона) «подобно темно-голубому бархату и украшено бирюзой». Глаза у него голубые, как в заставке статьи.

Авеста. Часть ценных сведений индоиранской культуры можно получить из Авесты. «Авеста это согласно пехлевийским источникам, откровение, полученное Заратуштрой от Ахура Мазды (как выше сказано, Ахура Мазда глава Индийского Рая), было собрано его царственным покровителем Кави Виштаспой и записано золотыми чернилами на 12 тысячах воловьих шкур. Его потомок Дарий Дарян (то есть Дарий, сын Дария) разместил две копии Авесты и комментария к ней в хранилищах Гандж-и Шапикан и Диз-и Нипишт («крепость писаний»). Александр Македонский, разрушая державу Ахеменидов, уничтожил Авесту , выбросив книги в море или предав их огню, а часть из них приказал перевести на греческий язык.

Из Авесты становится известным, что Ади Шакти была известна как Сати, потом Ади Шакти воплотилась как Парвати (Первоматерь Анна) и Махешвари (Маха). Она - вечная супруга Шивы. Здесь явно речь идёт о греческой Калисто (Кали Сита). Большая Медведица на небе.

Заключение

У еврейского народа Рай называется «САД». Официально считается, что «земного» Рая, раположенного конкретно на земле, нет, 2 их рая располагаются-парят только над землёй. Хотя «Нижний» Рай, судя по описанию и указаниям, находится на земле «на экваторе» (Соломоновы острова или остров Тувал). Есть ещё «Земной» Сад, но он тоже на небе. У них самые скудные сведения о Рае.

У мусульман Рай называется САД и ДАР. У них тоже 2 «Рая». «Нижний» Сад (Рай) расположен на Земле, а высший Рай на небесах «в потустороннем» мире и назывался ДАР. Местоположение Сада совпало с расположением на земле славянского Рая (там сейчас Охотское море, п.79).

У индийцев место земного индийского Рая тоже совпало со славянским Раем. Как он назывался на индийском наречии не найдено сведений. Вероятно, ЯМА. Он располагался на горах Меру (Анюйские горы на Чукотке) и возглавлял его бог ИНДРА (по-русски Андрей-Гамаюн- Посейдон, автор). Это славянский «Остров Макарийский».

Там над головой Полярная Звезда.

Как оказалось, все народы вышли из одной «колыбели» на берегу Тихого океана и Ледовитого океана Приполярной земли (Чукотка и Магаданский край, Охотское море- там располагался Рай). Ева и Адам были выращены в Раю, а когда созрели для взрослой жизни, были одеты в «кожаные» одежды и переселены за границу Рая рядом (земля Хавила, Хава другое имя Евы). Там они обучались выживанию и труду на земле. Там родились многочисленные дети от Евы и их расселили по миру.

На фреске очень интересный сюжет. Адама и Еву одевают в «кожаные» одежды и провожают за границу Рая. Там на границе сидит Пастух с дудочкой, а перед ним сверху вниз изображены знаковые животные: Белый Единорог (троянцы), Рыжий Лев (фракийцы), Белый Олень с рогами, и в самом низу тёмно-серый Медведь(?) (Россы) и Белая Коза. Вдали справа лежит уже выселенный Каин. Это главные фигуры христианской и мировой истории человечества.

Тот, кто прочитает Мифы Древней Греции, Историю Геродота, Тору, Библию, Коран, Авесту, Ригведу, Махабхарату, Мифы Славян, Скандинавские Мифы, Песни птицы Гамаюн, тот разгадает много загадок истории и составит цельную картину мировой истории. В них должны быть общие герои и события. Это история сотворения человечества и формирование человеческой цивилизации в борьбе племён.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрики «Свобода слова» и «История».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41.Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42.Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. От 26. 01. 2020.

58. Российские города на древней Мадабской карте. Царство Крёза «Лидия» в Пермском крае. Тор, Тюр и Туркестан. От 02. 04. 2020. (О хронологии)

59. Рязанский Армагеддон. Древнее царство Рязанское. Версия. От 23. 04. 2020. (Продолжение «Руины Рязани…» п. 49).

60. Мервино и Мурмино в Рязанской области. От 09. 05. 2020.

61. Архангел Иеремиил и город Вятка. От 17. 05. 2020.

62. «Библейские» земли Нагорная, Низовская, Полуденная на карте Московии 1706 г. От 19. 05. 2020.

63. Архангел Уриил и город Архангельск. От 04. 06. 2020.

64. Странности древней истории Грузии. Древние названия России. (Грузия) ( Этруски) От 15. 07. 2020.

65. Странности древней истории Грузии. Часть 2. Армази. Русские надписи на артефактах в Армази. От 1. 08. 2020 г.

66. Архангел Михаил. «И пасть, опалённый звездой по имени Солнце». От 02. 09. 2020 г.

67. Геракл и Русское отечество. Петербург и библейский город Нево. От 29. 10. 2020 г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

69. Химера, Геката и Афина Паллада. Воинственный клич Афины Паллады. От 10. 02. 2021 г.

70. Библейскую «Долину Сеннаарскую» и Ноев Ковчег ищите в России. От 22. 02. 2021 г.

71. Фракийский царь Рес, «Ресеи» и Русы. Город Рязань От 18. 03. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г.

73. «Назарет» библейский на карте Московии 1706 г. «Невезучая» птица Гамаюн и алмаз Кохинор. Сыктывкар и Ужга. От 17. 04. 2021 г.

74. Русы и Зыряне в Пермском крае, Эрзя в Мордовии, Рязанцы в Рязанском крае. Что общего? От 27.04.2021г. Тонких Г.Л.

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г. Тонких Г.Л.

76. Троянская загадка. Созвездие Русов-Рысь. Город Ржев. От 13.05.2021г.

77. Александровская слобода и Сериф древнегреческий. Созвездие отца Персея Трета Треугольник. От 31.05.2021г.

78. Всадники Апокалипсиса находятся в Петербурге. От 11.06.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Рай Мусульман, Рай Индийский. От 19.08.2021г. Тонких Г.Л.

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).