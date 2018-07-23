Александр Македонский — „фигура” на доске „западного” проекта глобализации?

Современная историография, будь-то западная ( европейская, американская ) или русская ( советская ), содержит как положительные ( вплоть до идеализированных ), так и резко отрицательные оценки деятельности Александра. А большинство древних произведений культуры о нём и вовсе не являются достоверными, поскольку их авторы преследовали те или иные корыстные цели для себя или своих покровителей или пребывали в состоянии недостатка информации и пускались в измышления. Но все они, по оглашению или по умолчанию, рассматривают его как фигуру в своей деятельности самостоятельную. Так ли это было на самом деле или Александр был простой «пешкой» в «партии», которую разыгрывали «закулисные игроки» того времени?

21 июля (также рассматриваются даты 20/23 июля или 6/10 октября) 356 года до н.э. родился Александр Македонский, царь Македонии из династии Аргеадов, который, несмотря на свою короткую, даже по тем временам, жизнь, сумел оставить неизгладимый след как в жизни древней ойкумены, так и в истории всей глобальной цивилизации.

В этой статье мы проанализируем жизнь и деятельность Александра, в западной историографии известного как «Великий», в контексте глобальной политики.

Глобализация — процесс объективный

…В прошлом глобализацию стимулировала международная торговля и политика завоеваний, частью которой были и известные походы Александра Македонского, а ныне она стимулируется большей частью непосредственно технико-технологическим объединением народных хозяйств разных стран в единое мировое хозяйство человечества.

Концентрация и объединение производительных сил также носит объективный характер, поскольку ни нынешнее человечество, ни какое-либо одно национальное общество (включая и реликтовые первобытные культуры, застрявшие до настоящего времени в каменном веке) не может существовать без какой бы то ни было техносферы и системы производства и распределения продукции, и все люди так или иначе заинтересованы в наращивании их эффективности, чтобы постоянно повышать уровень защищённости, а также качество и количество получаемой продукции, и иметь при этом свободное время.



А одно из средств осуществления этого — обмен достижениями культуры разных народов во всех его проявлениях. В прошлом обмен, в основном, происходил между «элитами» стран, а ныне — осуществляется всеми по их потребностям, благодаря развитию информационных сетей.

Всё это в совокупности означает, что глобализация — процесс в истории человечества неизбежный, объективный: остановить его течение невозможно, а обнулить и запустить сначала может только очередная глобальная катастрофа — военная, техногенная, природная и т.п.



Он порождён не волей тех или иных «глобализаторов» и протекает вне зависимости от желания и воли каждого из противников или сторонников некой содержательно не определённой «глобализации вообще».

Концепции управления глобализацией

Если соотноситься с достаточно общей теорией управления, то все без исключения процессы во Вселенной — это процессы управления или самоуправления. Соответственно, глобализацией, как одним из частных процессов во Вселенной, тоже можно управлять.



Любое управление невозможно без концепции, которая призвана воплотить в жизнь цели, поставленные управленцем. Определимся с ними, дабы понимать, как может протекать глобализация и какие цели преследовать.

Сценарии глобализации являются субъективными факторами, и обуславливаются они концептуальной властью.

Термин «концептуальная власть» следует понимать двояко:



во-первых , как власть конкретных людей, чьи личностные качества позволяют увидеть возможности и тенденции в жизни общества, избрать цели, найти и выработать пути и средства достижения избранных ими по их произволу целей, внедрить всё это в алгоритмику коллективной психики общества, а также и в устройство государственности. При этом следует отметить, что концептуальная власть по своей природе автократична, самовластна, т.е. игнорирует любые «демократические» избирательные процедуры.

, как власть конкретных людей, чьи личностные качества позволяют увидеть возможности и тенденции в жизни общества, избрать цели, найти и выработать пути и средства достижения избранных ими по их произволу целей, внедрить всё это в алгоритмику коллективной психики общества, а также и в устройство государственности. При этом следует отметить, что концептуальная власть по своей природе автократична, самовластна, т.е. игнорирует любые «демократические» избирательные процедуры.

во-вторых, как власть самой концепции (идеи) над обществом (т.е. как информационно-алгоритмическую внутреннюю скелетную основу культуры и опору для жизни и деятельности всего общества).



На сегодняшний день существуют два основных метода концентрации управления в процессе глобализации. В более узком смысле эти методы можно рассматривать в качестве принципов развития различных цивилизаций.



Эта проблематика детально освещена в статье «Мир отсутствующего правительства и Путин», в разделе «Групповой заплыв». Здесь приведём несколько переработанную выдержку.

Первый метод — это разрушение управления в регионах-конкурентах и интеграция обломков. Средства к этому могут быть разными, но принципиальным является то, что такой метод ведёт к возникновению межрегионального конгломерата.



Межрегиональный конгломерат — способ управления глобализацией, при котором национальные культуры замещаются единой типовой унифицированной культурой. Управление в конгломерате подчинено единому межрегиональному центру, который осуществляет управление глобализацией. Одна из главных задач межрегионального центра состоит в том, чтобы управление было идейно централизованным, то есть чтобы был только один источник идейной подпитки во всём конгломерате стран. Все же остальные поглощённые регионы попадают в зависимость от концептуальной власти межрегионального центра. Во многом именно так развивалась империя Александра Македонского, но об этом — ниже по тексту.



Второй метод концентрации управления — упреждающее вписывание. На этой базе возникает многорегиональный блок. Блок сначала вписывает близкие по идеалам цели из вектора целей региона-соседа в свой собственный вектор целей, а уже потом, на этой единой идейной основе, тот регион присоединяется самостоятельно.



Многорегиональный блок отличается от конгломерата тем, что выбор общецивилизационного вектора целей и выработка концепции его достижения не сосредоточены в каком-либо центре, а распределены по всему блоку. Если даже какой-то региональный центр и сосредотачивает у себя административную власть над делами всего блока, то идеи, цели, частные концепции их достижения он черпает со всего пространства многорегионального блока. Поэтому блок кровно заинтересован в культурном разнообразии. И в отличии от конгломерата, который замещает национальные культуры единой унифицированной культурой, блок поддерживает и помогает развиваться культурам и тому в них, что соответствует идеалам этого типа развития цивилизации.



Типичный пример конгломерата — это евро-американский конгломерат «западной» цивилизации, в котором есть единый управляющий центр, принимающий все решения, и политике которого подчиняются уже национальные центры.



Этот центр укреплялся по мере развития Западной цивилизации путём уничтожения управленческой верхушки тех территорий, которые входили в её состав (яркие примеры такой политики: завоевание Америки, Африки, Индии, в целом вся англосаксонская колониальная система).



Делается это для того, чтобы не было каких-то управленческих центров, которые могли бы выработать альтернативу политике центра конгломерата и стать по-настоящему суверенными.

Для Русской цивилизации, как и для Китая и Японии, а также для Арабского востока, которые больше тяготеют к блочному принципу, характерны другие методы выстраивания самоуправления. Управленческие верхушки территорий, которые входили в состав Русской цивилизации, не уничтожались, а входили в состав российской «элиты».



Можно привести много примеров, когда в состав российской «элиты» входили представители национальных «элит», присоединившихся стран:



Багратионы (грузины), Юсуповы (ногайцы), Карамзины (от Кара-мурзы, крымца), Суворовы (татарские корни), Апраксины (от Салахмира), Давыдовы, Аракчеевы, Голенищевы-Кутузовы (все трое тоже имеют татарские корни), Толстые (немцы), Барклай-де-Толли (шотландец), Черкасские (кабардинцы) и множество других родов, которые представляли национальные «элиты» государств.

Соответственно принципу устройства блока, когда текущий цивилизационный центр блока уничтожается или становится недееспособным, другой центр берёт на себя его функции. Можно вспомнить, что когда Москва была недееспособной — функции управления на время смуты на себя взял Нижний Новгород.



Также следует сказать, что злоупотребления властью в разные моменты истории несомненно были, и в них выражено частичное и временное отхождение от блочного принципа развития Русской цивилизации, однако они не имели системообразующего характера на протяжении длительных исторических периодов, в силу чего языки и самобытность всех без исключения национальных культур сохранились в Русской цивилизации и по настоящее время.

У читателя может возникнуть вопрос:

«Для чего эта информация в статье об Александре Македонском?»

Отвечаем:

«Для того, чтобы в психике читателя сформировалась более полная картина причинно-следственных связей вокруг этого исторического явления, которое преследовало вполне конкретные цели в концепции глобализации по принципу межрегионального конгломерата, а также выработался адекватный стереотип распознавания процессов управления и самоуправления в глобальном историческом процессе».



Проект «Александр Македонский» в глобальном историческом процессе

Краткая биография

По мнению учёных, на фото — наиболее исторически достоверное изображение Александра Македонского

Александр Македонский (Александр III Великий, др.-греч. Ἀλέξανδρος Γ’ ὁ Μέγας; предположительно 20/23 июля или 6/10 октября 356 года до н. э. — 10 июня 323 года до н. э.) — царь Македонии из династии Аргеадов (с 336 года до н. э.), выдающийся полководец, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти.



Взойдя на престол в возрасте 20 лет после гибели отца, Филиппа II, он подавил восстание фракийцев и заново подчинил Грецию, где были разрушены мятежные Фивы. В 334 году до н. э. Александр переправился в Малую Азию, начав таким образом войну с Персидской державой.



При Гранике он разгромил сатрапов, а при Иссе (333 год до н. э.) — самого царя Дария III, после чего подчинил Сирию, Палестину и Египет. В 331 году до н. э. при Гавгамелах в Месопотамии Александр одержал решающую победу. Дарий позже был убит; Александр, заняв внутренние районы Персии, принял титул «царь Азии», окружил себя представителями восточной знати и начал думать о завоевании мира.



За три года (329—326 годы до н. э.) он завоевал Среднюю Азию. Вторгнувшись в Индию, царь и там начал одерживать победы, но его армия, утомлённая долгим походом, взбунтовалась, так что Александру пришлось повернуть назад. В 324 году до н. э. он прибыл в Вавилон, ставший его столицей.



Уже в следующем году, во время подготовки к походу в Аравию, Александр умер в возрасте неполных 33 лет.

Созданная в ходе завоеваний держава вскоре распалась, разделённая между полководцами царя — диадохами. Тем не менее, благодаря походам Александра началось распространение греческой культуры на Востоке, заложившее основу эллинизма.

Предыстория и предпосылки для начала проекта, его цели, средства и пути их достижения, а также промежуточные итоги

С падением Нововавилонского царства (539 год до н.э.) и возникновением Персидской империи, включившей в свои пределы все важнейшие центры древнего мира — в Месопотамии, Малой Азии и Египте, — часть евреев и иудеев, согласно указу персидского царя Кира II, сломившего могущество Вавилона, получила возможность возвратиться в Иудею, где ими был восстановлен Храм и возрождён религиозный центр в Иерусалиме, вокруг которого возобновилась государственная и этническая консолидация евреев.



Персидские цари официально признали право евреев и иудеев жить по законам праотцев, запечатлённым в Торе.

Заметки на полях Мы различаем такие понятия как иудеи, евреи и жиды. Евреи — этнические потомки семитских племён, бывших прихрамовыми рабами в древнем Египте. Иудеи — это исповедующие вероучение иудаизма. То есть иудеем может быть и нееврей. Например, Иванка Трамп, дочь Дональда Трампа, приняла иудаизм, не будучи этнической еврейкой. Жиды — по словарю Даля, а мы пользуемся его определением — это жадные люди. Жидами могут быть и православные, и мусульмане, и кто угодно.

С этого времени начинает складываться доминирующая модель этнического развития евреев, включающая символический и культурный центр в Израиле и обширную диаспору, в том числе включающую и иудеев.



Но такой сценарий, при котором начали реализовываться возможности этногенеза еврейской нации, не устраивал тех, кто осуществлял посредством евреев и иудеев глобальную политику, тех, кого принято называть «мировой закулисой», чьи предки когда-то запустили проект «исхода евреев из Египта», ввиду того, что в их проекте глобализации, ныне известном, как «западный», евреи и иудеи занимали место кадровой базы управленческого корпуса.



Корпуса, который должен был управлять процессом глобализации посредством монопольного права иудеев на международное ростовщичество с целью скупки мира со всеми его обитателями и их имуществом, что закреплено в Торе, в Ветхом завете Библии (Второзаконие стихи 23, 28, 60; Книга Пророка Исайи, стих 60).



А для осуществления этого их нужно было рассеять по всему миру, дабы они смогли внедриться в другие общества и порабощать тех в обход их сознания чисто экономическими средствами.



При этом, иудеи и евреи не должны были ассимилироваться внутри порабощаемых ими народов, сохраняя внутреннюю мафиозную сплочённость и изолированность от чужеродной им культуры коренного населения.



Поэтому «мировой закулисой» было принято решение передать глобальный проект от Персии к Греции, поскольку персы, по сравнению с Вавилоном, плохо справлялись с этой задачей (рассеяния иудеев и евреев по миру).

Но для того, чтобы передача проекта осуществилась, нужно было подготовить кадровую базу завоевателей, способных «сломить» Персидскую империю.



Для этой задачи была задействована греческая периферия бывших верховных «жрецов» Египта, известных как иерофанты, что значит буквально «читающий судьбу», «знающий будущее», к которой, видимо, принадлежал известный греческий философ и мыслитель Аристотель.



Именно ему была поручена задача отбора кадров для будущей военной (и культурной) кампании против персов. Аристотель организовал лагерь для мальчиков 13-ти лет, в котором на протяжении 3-х лет они проходили необходимую подготовку.



Официально считается, что Аристотель учил подростков медицине, морали, логике и, конечно же, философии, а также прививал им любовь к литературе и учил уважать философов.



Но есть основания полагать, что отбор главного руководителя проекта включал в себя (если не зависел полностью от этого аспекта) также то, что можно охарактеризовать как «доминирующая сторона в половых отношениях педерастов», то есть, тот из мальчиков, кто сумел совокупиться со всеми другими в качестве «сильной» стати и признавался ими главным, должен был в будущем возглавить кампанию против персов.

Гефестион — ближайший друг, сподвижник и любовник А. Македонского

Предположение о том, что Александр был бисексуалом, не является беспочвенным. В частности, древние авторы называют любовником царя его близкого друга Гефестиона. Александр часто сравнивал его с Патроклом, а себя с Ахиллом; при этом в Древней Греции двух героев «Илиады», как правило, считали гомосексуальной парой.



Во время восточного похода фаворитом царя стал юноша-евнух Багой, которого Александр однажды даже «запрокинул и целовал на виду у полного театра».



Согласно Афинею, царь «до безумия любил юношей», и это не считалось чем-то предосудительным: у македонских аристократов нередко практиковались связи с мужчинами с юношеских лет. Но не только македонская «элита» «славилась» пристрастием к содомии.



Педерастия «процветала» в Греции в те времена «буйным цветом», преимущественно, в рядах разнообразной «элиты» (номинально властной и её обслуживающей).



Это обстоятельство, вне зависимости от источника данной «болезни», свидетельствует о том, что Греция в то время хорошо подходила на роль основного носителя западного проекта глобализации.

Также Плутарх упоминает о возмущении Александра в тот момент, когда он узнал, что Аристотель обнародовал учения, предназначенные только для устного преподавания:

«Ты поступил неправильно, обнародовав учения, предназначенные только для устного преподавания. Чем же мы будем отличаться от остальных людей, если те самые учения, на которых мы были воспитаны, сделаются общим достоянием? Я хотел бы превосходить других не столько могуществом, сколько знаниями о высших предметах».

Успокаивая уязвленное честолюбие и чувство превосходства Александра над «остальными людьми», Аристотель в своём ответе ему объяснил, что:

«хотя эти учения и обнародованы, но вместе с тем как бы и не обнародованы».

Александр Македонский и его учитель Аристотель

На этом примере хорошо видно, что Александр Македонский — лидер «элиты» — обеспокоен «нарушением» Аристотелем — периферией социального знахарства-«жречества» — монополии на Знание — основы власти над невежественным обществом.



Но здесь же надо догадаться, что Аристотель обеспокоен сохранением той же монополии на Знание ещё больше, чем Александр, поскольку намекает Александру, что осуществлённая им публикация в некотором смысле дефективная и не позволяет овладеть Знанием в полной мере по её прочтении: требуются ещё некие объяснения; а возможно и не только объяснения, но и сопереживание каким-то действиям носителей этих знаний, соучастие в какой-то их деятельности.

Если Александр не понял этого сам, то только потому, что не выделял «жречество» из «элиты». Но из этого же вопроса Александра следует, что социальные знахари ознакомили его только с тем, что посчитали необходимым для осуществления Александром возложенной на него миссии. Так что, с точки зрения социального знахарства, Александр «Великий» — «клерк», такой же представитель толпы, как и все прочие, не принадлежащие к «жречеству».

Миссией же Александра, возложенной на него «мировой закулисой», как видно, в обход его сознания, было объединение огромных территорий от Балкан до Индии на 6-м приоритете обобщённых средств управления/оружия, то есть с помощью грубой военной силы, и попутное распространение на этот регион греческой культуры, которая уже интегрировала в себя вирус, несущий концепцию глобализации на принципах межрегионального конгломерата.

Функциональное назначение мировоззрения как картины мира в психике человека в том, чтобы моделировать многовариантное течение событий в темпе, опережающем их течение в реальности, и выбирать наиболее благоприятный для субъекта вариант.



Миропонимание — это связь образных представлений о мире, составляющих мировоззрение, с той или иной лексикой, языком. По сути, Александр, сам того не понимая, был носителем определённых ущербных, покалеченных воспитанием и образованием мировоззрения и миропонимания, сформированных так, что его поведение впредь было прогнозируемо для его «хозяев», а также соответствующих тем целям, которые были ими на него возложены.

Согласно сообщениям современников Александра, он был достаточно управляемым, несамостоятельным и зависимым от обстоятельств человеком («Царь был, как правило, мягок в обращении с окружающими, но при этом испытывал вечную потребность быть любимым и был склонен к резким перепадам настроения. Он стремился во всём быть первым…»).



В дополнение к этому, Александр всю взрослую жизнь страдал от пристрастия к алкоголю, что лишь мешало ему стать концептуально властным и самостоятельным управленцем, в то время как работало на руку закулисным знахарям вплоть до открытия для них возможностей вторжения в его извращённую психотропами психику извне с помощью разных наваждений и одержимостей.



Существуют сведения, утверждающие, что Александр не избегал возможности навещать оракулов: так он, несмотря на запрет, существовавший в то время в классической эллинской религии, нанёс визит дельфийскому оракулу, а после покорения Египта навестил оракула Амона, прорицатель которого обратился к Александру как к сыну бога.

Александр был встречен в Египте как освободитель и немедленно провозглашён фараоном, после чего вернул (!) местным жрецам их прежние привилегии. Он провозгласил себя сыном Амона-Ра и, таким образом, заявил о своей божественной сущности; египетские жрецы стали почитать его и как сына бога, и как бога.



Иосиф Флавий же записал легенду о том, что Александру во сне являлся Яхве, и потому Александр с большим уважением отнёсся к иудейскому первосвященнику в Иерусалиме, который, согласно занимаемого им места в социальной иерархии, не мог не относиться к периферии «мировой закулисы». Всё это говорит не в пользу самостоятельности Александра в деле выработки его политической стратегии.

Также известно множество фактов «везения», сопутствующих Александру в его походах. Одним из них стал стала внезапная смерть Мемнона, греческого наёмника на службе у персов, который, после вторжения Александра в Малую Азию, предложил не воевать с ним напрямую, а вести войну у него в тылу, на Балканах и в Эгеиде.



Следует отметить, что это была очень здравая идея, так как греческий флот был гораздо слабее персидского, и Александр, по сути, был беспомощен что-либо изменить в этом направлении без того, чтобы остановить вторжение и вернуться домой.



Мемнон одержал ряд побед в этом регионе и завязал переговоры о союзе со Спартой и Афинами, но в мае во время осады Митилены он, как уже было отмечено выше, внезапно умер.



Его преемник Фарнабаз оказался менее способным военачальником, так что действия персов в этом регионе перестали быть угрозой для Александра. Если даже Мемнона «хозяева» Александра не «заказали» физически (предателю или профессиональному киллеру), то факт эгрегориально-матричного управления никто не отменял.

После гибели Дария III Александр окончательно перестал смотреть на персов как на покорённый народ и пытался править ими, как их прежние цари. Он пытался уравнять побеждённых с победителями, соединить их обычаи в единое целое.



Царь окружил себя персидскими вельможами, начал носить восточные одежды, завёл гарем, при его дворе вошли в употребление персидские церемонии, включая проскинезу — простирание ниц с целованием ноги царя. В состав его кавалерии были включены представители восточной знати, начались вербовка местных жителей в пехоту и их обучение по македонскому образцу.



Чтобы укрепить державу, Александр затеял грандиозную свадьбу, на которой 10 тысяч македонян взяли в жёны азиаток.



Сам царь женился на Статире, старшей дочери Дария III, и на Парисатиде, дочери Артаксеркса III.



Его ближайший друг Гефестион взял в жёны родную сестру Статиры Дрипетиду, а Кратер — двоюродную сестру, Амастрину. Ещё 87 гетайров заключили брак со знатными персиянками и мидийками (в частности, Селевк женился на дочери Спитамена Апаме). Свадьба была сыграна по восточному обряду, все новобрачные получили от царя подарки.



И такое поведение Александра должно было вызвать вопросы у его «хозяев», поскольку межрегиональный конгломерат навязывает свою культуру, в те времена — эллинизм, а не перенимает культуру порабощаемых народов.

Александр Македонский пирует с гетерами в захваченном Персеполисе

Мало кто слышал о греко-буддизме. Этот термин относится к культурному сочетанию эллинистической культуры с буддизмом, которое развивалось между четвёртым и пятым веками нашей эры в Бактрии и на Индийском субконтиненте (территории современных Афганистана, Индии и Пакистана).



Эта необычная культура стала культурным следствием длинной цепочки событий, которая была начата греческими набегами на Индию во времена Александра Македонского. Далее её развитие происходило во время создания индо-греческого царства и расцвета Кушанской империи.

Всё сказанное в предыдущих двух абзацах говорит о том, что шёл процесс смешения несомой Александром и его армией греческой культуры с культурами аборигенов завоёванных земель. Культура «эллинизма» должна была стать той единой унифицированной культурой, которая бы заместила национальные культуры.



А она начала смешиваться с культурой востока.Александр, вне зависимости от того, понимал он это или нет, выполнял некую миссию, возложенную на него «закулисными» субъектами из числа тех, кто пытался управлять глобализацией по своему произволу, но с этой задачей справляться перестал, начав действовать вне логики межрегионального конгломерата.

Промежуточным итогом проекта «Александр Македонский» стала огромная империя от Балкан до Индии, включавшая в свой состав также и Египет. Тем не менее, качество управления ею как целостной системой было настолько низким, что сразу после смерти Александра его империя распалась на множество сатрапий, воюющих друг с другом за ресурсы и право их властителей называться истинным преемником Александра Македонского.

В деле же рассеивания иудеев по миру сложилась следующая ситуация: после разрушения персидской монархии Александром «Земля Израиля» (Палестина) сначала была подчинена Птолемеям в Египте (320—201 г. до н. э.), затем Селевкидам в Сирии.



В эту эпоху в еврейскую среду проникает греческая культура. Высшие классы усваивают греческие нравы и обычаи, наряду с древнееврейским и арамейским распространяется также древнегреческий язык (койне), то есть еврейско-иудейская среда оказалась не защищена от основного алгоритма межрегионального конгломерата.



Рассеяние евреев и иудеев по всем странам Востока и Запада началось за III века до н. э. Кроме обширных еврейских колоний в Месопотамии и Персии, Бактрии и Армении, со времени вавилонского пленения, в эпоху господства в Палестине Птолемеев образовалась очень многочисленная колония евреев в Египте (Александрии и др.), где в городе Гелиополе был воздвигнут храм Ония, соперничавший с Иерусалимским.



Во II в. до н. э. появились колонии евреев в Риме и некоторых приморских городах западного Средиземноморья.



Для того, чтобы культура иудеев в процессе взаимодействия с культурой древней Греции не потеряла своей целесообразной функциональной специфики, в том же III веке до н.э. был сделан перевод Ветхого Завета на древнегреческий язык, впоследствии получивший название Септуагинта, также известный как Перевод семидесяти толковников.



Но это только подстегнуло дальнейшую эллинизацию иудаизма и скоро «греческий» проект был окончательно закрыт, а миссия — быть метрополией межрегионального конгломерата — перешла к Риму.

Причины закрытия проекта и его последствия для западной региональной цивилизации и глобальной цивилизации

Для подавляющего большинства сподвижников Александра его смерть была неожиданностью. В наше время разные учёные выдвигают самые разнообразные версии смерти Александра: от малярии и воспаления лёгких до отравления.

На наш взгляд, смерть Александра была как не случайной, так и не естественной, и смертный приговор царь подписал себе ещё в то время, когда принял решение вторгнуться на территорию Индии.



В то время в Индии существовал свой специфический вид толпо-«элитаризма», который, по своей сути, являлся неприкрытым фашизмом, существование которого основывалось на извращении учений о варнах, которые, со временем, в исторически сложившейся культуре трансформировались в касты, которые, по своей сути, жёстко и однозначно определяли разграничения на эксплуатацию одних социальных слоёв другими.



Конечно, в Индии тоже существовало «жречество»-знахарство, именуемое брахманами. Поскольку главной и первостепенной задачей «мировой закулисы» является недопущение становления цивилизации человечности на планете, а кастовая система Индии тех времён, по своей сути, также работала на эту задачу (и сейчас работает на эту же цель), вполне вероятно предположить, что у «мировой закулисы» существовали некоторые гласные или негласные договорённости с брахманами древней Индии о разграничении сфер влияния в регионах планеты.

Ещё за несколько лет до вторжения на территорию Индии, после окончательного разгрома Дария III, Александру давались недвузначные намёки на то, что пора остановиться. В частности, через непосредственное и опосредованное влияние на его армию:

«…Положение Александра усложнялось из-за того, что его армия устала от длительного похода. Солдаты хотели вернуться домой и не разделяли целей своего царя стать господином всего мира, и с конца 330 года до н. э. их недовольство начало выходить наружу.



Когда македонская армия находилась в Дрангиане, был раскрыт заговор, участники которого хотели убить царя. Командир гетайров Филота знал о заговоре, но не донёс, и поэтому тоже попал под подозрение; его подвергли пыткам, а потом Александр добился от войскового собрания смертного приговора для Филоты.



Отец казнённого, Парменион, был убит без суда и какого-либо доказательства вины, и его участь разделил последний из Линкестидов — Александр.



Ещё одного опытного полководца, Клита Чёрного, царь убил своими руками в результате пьяной ссоры (осенью 328 года до н. э.), хотя тот был братом его кормилицы и спас его от гибели при Гранике; причиной стали слова Клита о том, что Александра теперь окружают «варвары и рабы, которые поклоняются его персидскому поясу и белому хитону».



Летом 327 года до н. э. был раскрыт «заговор пажей», знатных юношей, состоявших при царе и решивших его убить. Заговорщиков побили камнями.



Стало известно, что Каллисфен (племянник Аристотеля), историк и философ, осмеливавшийся возражать царю и открыто критиковать новые придворные порядки, призывал этих юношей «показать себя мужчинами», а потому он тоже был схвачен и вскоре умер в тюрьме от «вшивой болезни» или был убит по приказу царя. Философ выглядел для многих жертвой растущего деспотизма Александра, и его смерть усилила тайное недовольство среди македонян.»

Не внял..

«Царь планировал новые завоевательные войны. Работы по строительству нового порта в Персидском заливе и подготовка флота показывают, что Александр хотел покорить Аравию, чтобы контролировать всё морское побережье от Индии до Египта; Диодор Сицилийский рассказывает, что царь планировал завоевать Средиземноморье. За 5 дней до начала похода против арабов Александр заболел.



После 10 дней жестокой лихорадки 10 или 13 июня 323 года до н. э. царь скончался в Вавилоне в возрасте 32 лет, не оставив распоряжений о наследниках.»

В итоге, Александр был убит (отравлен: «по современному мнению британских токсикологов, симптомы заболевания, от которого скончался Александр, — длительная рвота, конвульсии, мышечная слабость и замедление пульса — свидетельствуют о его отравлении препаратом, изготовленным на основе белой чемерицы (лат. veratrum album) — ядовитого растения, применявшегося греческими врачами в медицинских целях.



Напиток из белой чемерицы с мёдом греческие врачи давали для изгнания злых духов и вызова рвоты.» ) — Аристотель, который был, в современной терминологии, менеджером проекта, прислал яд в копыте осла, а проект «Александр Македонский» — свёрнут.



Основным же орудием проведения в жизнь проекта глобализации, осуществляемого по принципу межрегионального конгломерата, вместо Греции был избран Рим, посредством иудейских войн, в которых евреи и иудеи восставали сначала против власти Селевкидов, а затем римлян, вовлечённый в процесс рассеяния евреев и иудеев по миру.



Это имело очень серьёзные последствия как для будущей Европы, возникшей на обломках древнего Рима, так и для всей глобальной цивилизации на планете, поскольку способствовало процессу построения глобального невольничьего расово-«элитарного» общества на основе монополии иудеев и евреев на ростовщичество.



Которое хоть и не было завершено, но до сих пор не позволяет человечеству войти в устойчивый режим существования в ладу с биосферой и природой в целом, и которое породило культуру, ставшую причиной глобального биосферно-социального (экологического) кризиса, который вся цивилизация землян переживает в настоящее время.

Заключение

На первый взгляд может показаться, что все события, наша интерпретация которых изложена в данной статье, остались в глубокой древности и никак не влияют на нашу с вами современность. Но это не так, поскольку мир — единый и целостный, и всё в нём причинно-следственно обусловлено.



Проект «Александр Македонский» имеет далеко идущие последствия, ведь глобализация по принципу межрегионального конгломерата, главной целью которой является недопущение становления глобальной культуры, в которой каждый индивид к началу юности (12—14 лет) мог бы достигать действительно достойного Человека Разумного устройства психики, не снята с повестки дня международных глобальных концептуально властных «элит».



Поэтому на огромной территории, включавшей всю Европу, существенную часть Азии и Африки, Александр был примером для подражания многим правителям и военачальникам — от собственных диадохов до Адольфа Гитлера. И будет и впредь оставаться таким, поскольку это нужно «мировой закулисе». Также образ Александра использован Голливудом для пропаганды передастии (американский фильм «Александр», созданный в 2004-м году).

Единственным же реальным способом противостоять этому, по нашему мнению, является движение в направлении построения такой культуры, которая обеспечивала бы помощь каждому индивиду в освоении его познавательно-творческого потенциала на протяжении всей продолжительности жизни, а к началу юности (12—14 лет) обеспечивала бы достижение всеми необратимо человечного устройства психики, при котором полностью осваивается человеческий потенциал индивида.

Но для того, чтобы такую культуру выстроить, общество должно перейти к самоуправлению по иной концепции, которая была бы альтернативной и объемлющей по отношению к «западной».



И такая концепция есть — выработана она в России. Задача каждого — найти своё место в этом процессе преображения глобального общества и искренне, без лицемерия и по-совести работать в своей сфере влияния на воплощение Русского проекта глобализации в жизнь.





ИАЦ





***





Источник.