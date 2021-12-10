Новая провокация в Керченском проливе
Корабль управления "Донбасс" по сообщениям погранслужбы ФСБ вышел из Мариуполя и двинулся к Керченскому проливу, не отвечая на запросы. Сейчас он тусуется в 18 милях к северу от пролива, уклоняясь от общения с контролирующими пролив службами и игнорируя указания по смене курса.
Пройти пролив он может лишь в рамках официального запроса у российских береговых служб. В этом случае он может без проблем пройти пролив и валить куда угодно, как собственно это обычно и делают украинские суда. Если же он игнорирует российские береговые службы и пытается просто прорваться через пролив или например самозатопиться на фарватере, то это очевидная провокация и тогда "Донбасс" надо либо потопить, либо задержать, за нарушение порядка прохода через принадлежащий России пролив. Арестованную команду потом можно поменять на захваченных Украиной граждан РФ, начиная с Андрея Косяка.
PS. Корабль управления "Донбасс" развернулся и лег на обратный курс к Мариуполю.
Приближение к проливу осуществлялось аккурат к звонку Байдена Зеленскому, где киевской марионетки довели текущую позицию США.
Также в нангрузку шла резолюция ООН о "милитаризации Крыма", где в числе прочего упоминалась и "свобода судоходства" в Азовском и Черном морях. За резолюции проголосовали 63 страны, 19 против и 66 воздержались.
Всем нужны рейтинги. Особенно когда есть проблемы в экономике.
Хохлы прогадали ,когда рванули от ободранной в 1991г компрадорами от ЦК КПСС и ЦКВЛКСМ ,всякихКГБ и Мидов на Запад.Который раз на грабли ,но не берут туда ,только пользуют ,нутром чуют ,что не свои и потом Карфаген и одного уже не кормит.Бедный хохол -он и так ,он и этак ,он и мальчиком ,он и на кораблике,аля английский эсминец повторил их подвиг,но не звонит Хохяин,совещается с пятеркой шакалов(англия,Франция,германия,италия и австрия что ли).Почти по классику:
“если тушением пожара занимается сам Бегемот, здание сгорит дотла
и не одно
раз наглосаксы решили спасать Украину, а заодно и Европу — им всем хана
и НАТО заодно тоже спасут дотла, что только радует…..
Очередной пост ненависти? Мы их считаем дeбилами, а они нас и нет этому конца. Знатно политики поработали – рассорили два народа на не один десяток лет, если вообще не навсегда. Твари, на которых кровь невинных людей.
я не поняла о ком печаль у марксиста -интернационалиста -о спалившемся и распавшемся НАТО?Народы какую роль могут сыграть в этом ,кроме как стать орудием ,пока не одумаются. А может ты знаешь тех,кто всем этим руководил и намечал ,например речь того же Обамы в Лондоне 2012г-не возмущает ?-нет?