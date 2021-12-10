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Новая провокация в Керченском проливе

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Корабль управления "Донбасс" по сообщениям погранслужбы ФСБ вышел из Мариуполя и двинулся к Керченскому проливу, не отвечая на запросы. Сейчас он тусуется в 18 милях к северу от пролива, уклоняясь от общения с контролирующими пролив службами и игнорируя указания по смене курса.

Пройти пролив он может лишь в рамках официального запроса у российских береговых служб. В этом случае он может без проблем пройти пролив и валить куда угодно, как собственно это обычно и делают украинские суда. Если же он игнорирует российские береговые службы и пытается просто прорваться через пролив или например самозатопиться на фарватере, то это очевидная провокация и тогда "Донбасс" надо либо потопить, либо задержать, за нарушение порядка прохода через принадлежащий России пролив. Арестованную команду потом можно поменять на захваченных Украиной граждан РФ, начиная с Андрея Косяка.

PS. Корабль управления "Донбасс" развернулся и лег на обратный курс к Мариуполю.
Приближение к проливу осуществлялось аккурат к звонку Байдена Зеленскому, где киевской марионетки довели текущую позицию США.
Также в нангрузку шла резолюция ООН о "милитаризации Крыма", где в числе прочего упоминалась и "свобода судоходства" в Азовском и Черном морях. За резолюции проголосовали 63 страны, 19 против и 66 воздержались.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7280655.html
Метки: вмсу, керченский пролив, керчь, Провокация, Украина, фсб
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 8095 6665
    Женечка час назад

      Всем нужны рейтинги. Особенно когда есть проблемы в экономике.

      • 19965 16687
        маринаЖенечка час назад

          Хохлы прогадали ,когда рванули от ободранной в 1991г компрадорами от ЦК КПСС и ЦКВЛКСМ ,всякихКГБ и Мидов на Запад.Который раз на грабли ,но не берут туда ,только пользуют ,нутром чуют ,что не свои и потом Карфаген и одного уже не кормит.Бедный хохол -он и так ,он и этак ,он и мальчиком ,он и на кораблике,аля английский эсминец повторил их подвиг,но не звонит Хохяин,совещается с пятеркой шакалов(англия,Франция,германия,италия и австрия что ли).Почти по классику:
          “если тушением пожара занимается сам Бегемот, здание сгорит дотла
          и не одно
          раз наглосаксы решили спасать Украину, а заодно и Европу — им всем хана
          и НАТО заодно тоже спасут дотла, что только радует…..

          • 8095 6665
            Женечкамарина час назад

              Очередной пост ненависти? Мы их считаем дeбилами, а они нас и нет этому конца. Знатно политики поработали – рассорили два народа на не один десяток лет, если вообще не навсегда. Твари, на которых кровь невинных людей.

              • 19965 16687
                маринаЖенечка 17 мин. назад

                  я не поняла о ком печаль у марксиста -интернационалиста -о спалившемся и распавшемся НАТО?Народы какую роль могут сыграть в этом ,кроме как стать орудием ,пока не одумаются. А может ты знаешь тех,кто всем этим руководил и намечал ,например речь того же Обамы в Лондоне 2012г-не возмущает ?-нет?

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