Керченская провокация: и дальше надо действовать по-жесткому
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Ресурс «Свободная пресса» опубликовал материал о том, какие санкции теперь могут ввести против России после Керченской провокации. Автор материала спросил и мое мнение о том, как следует нам поступить.
Источник: svpressa.ru
В свою очередь, писатель и общественный Николай Стариков призывает российское руководство более решительно оказывать давление на киевский режим.
— Мы не должны думать о том, кто и что хочет сделать в отношении России. Последует ли после керченской истории запрет нашим судам входить в зарубежные порты или такого запрета не будет, мы сами должны делать то, что считаем нужным. Россия должна ввести, наконец, настоящие санкции против Украины.
«СП»: — Это, какие?
— Такие, которые будут больно бить по экономике враждебного России государства. Например, запрет на поставку горюче-смазочных материалов, эмбарго на покупку украинских товаров и т. п. Ведь, раз нас не устраивает режим, который сейчас находится у власти в Киеве и мы хотим его смены, то надо делать все, чтобы его ослабить и поменять там власть.
Кроме того, Россия должна заявить о денонсации договора 2003 года по Керченскому проливу и Азовскому морю. В новых условиях, когда Крым стал частью РФ, он совершенно точно устарел. Киев его не может и не хочет соблюдать.
Следующим шагом должно быть заявление России о том, что мы не признаем итоги президентских выборов после захвата власти на Украине. Это никогда не поздно сделать.
Источник: nstarikov.ru
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Это все очень сложно.
До начала этой провокации я поехала в гости, сначало все было нормально, но потом, электричка, метра, поезд, потом приехала домой и тут началась истерика, у дочери так же, у соседей так же. Сегодня успокоилась стала интересоваться по этому поводу. В московской области , частная школа, за неделю до провокации пошли проблемы с учениками и в семьях, у нас в городе так же не которые среагировали агрессивно, проблемы в семьях.
Вопрос
Это, что было на уровне какого то излучения?
Только они одно ни поняли, что политика нам многим по барабану
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“Ведь, раз нас не устраивает режим, который сейчас находится у власти в Киеве…”
А кого это “нас”?
Вас не устраивает – вы и меняйте. Не можете? А чё так?
Тот, кто может – тот не меняет. Не догадываетесь почему?
А его всё устраивает.