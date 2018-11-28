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Керченская провокация: и дальше надо действовать по-жесткому

15:50. 28 ноября 2018 Просмотров - 333 2 коммент. Опубликовал:

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Ресурс «Свободная пресса» опубликовал материал о том, какие санкции теперь могут ввести против России после Керченской провокации. Автор материала спросил и мое мнение о том, как следует нам поступить.

Источник: svpressa.ru

В свою очередь, писатель и общественный Николай Стариков призывает российское руководство более решительно оказывать давление на киевский режим.

— Мы не должны думать о том, кто и что хочет сделать в отношении России. Последует ли после керченской истории запрет нашим судам входить в зарубежные порты или такого запрета не будет, мы сами должны делать то, что считаем нужным. Россия должна ввести, наконец, настоящие санкции против Украины.

«СП»: — Это, какие?

— Такие, которые будут больно бить по экономике враждебного России государства. Например, запрет на поставку горюче-смазочных материалов, эмбарго на покупку украинских товаров и т. п. Ведь, раз нас не устраивает режим, который сейчас находится у власти в Киеве и мы хотим его смены, то надо делать все, чтобы его ослабить и поменять там власть.

Кроме того, Россия должна заявить о денонсации договора 2003 года по Керченскому проливу и Азовскому морю. В новых условиях, когда Крым стал частью РФ, он совершенно точно устарел. Киев его не может и не хочет соблюдать.

Следующим шагом должно быть заявление России о том, что мы не признаем итоги президентских выборов после захвата власти на Украине. Это никогда не поздно сделать.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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2 коммент.»

  • 3829 2872
    любопытный 28 ноября 2018 в 16:07 Ссылка Пометить
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    Это все очень сложно.
    До начала этой провокации я поехала в гости, сначало все было нормально, но потом, электричка, метра, поезд, потом приехала домой и тут началась истерика, у дочери так же, у соседей так же. Сегодня успокоилась стала интересоваться по этому поводу. В московской области , частная школа, за неделю до провокации пошли проблемы с учениками и в семьях, у нас в городе так же не которые среагировали агрессивно, проблемы в семьях.
    Вопрос
    Это, что было на уровне какого то излучения?
    Только они одно ни поняли, что политика нам многим по барабану

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  • 479 413
    Ольга 28 ноября 2018 в 16:50 Ссылка Пометить
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    “Ведь, раз нас не устраивает режим, который сейчас находится у власти в Киеве…”
    А кого это “нас”?
    Вас не устраивает – вы и меняйте. Не можете? А чё так?
    Тот, кто может – тот не меняет. Не догадываетесь почему?
    А его всё устраивает.

    Ответить

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