Как Керченский гамбит Порошенко перерос в Гамбургские санкции Зеленского

Политика более всего напоминает шахматы. Или шахматы ближе всего к политике — смотря с какой стороны зайти. В любом случае данное сравнение не только уместно, но и точнее всего отражает происходящие на невидимой политической доске события. Но если подумать, то есть между древней игрой и борьбой за власть (а политика именно это и есть!) одно очень существенное различие.

В шахматах поединок идет за победу в шахматной партии, что может принести победителю либо моральное удовлетворение, либо очки в турнире и звание. В политике игра идет сразу в нескольких измерениях. Конкретный политик сражается за свое место в иерархии, свою должность в партии, которая достается удачливым игрокам.

В то же время этот же «гроссмейстер» играет за всю политическую партию, успешными шагами и победами усиливая её влияние и вес. Одновременно с этим политик может входить в определенную группировку, клан внутри политической организации, и его успешные шаги, усиливая партию в целом, приводят к вершинам успеха, выдвигают на руководящие посты представителей именно этой группировки.

Рост влияния и мощи страны также является результатом правильных решений и хитрых ходов. Таким образом, политика является гораздо более командной игрой, чем шахматы, и игра здесь осуществляется одновременно по нескольким «контурам»: от личного до государственного.

Вот с пониманием этого и разберем текущие события на Украине.

Первый и высший уровень этой шахматной геополитической партии — борьба между США и… Китаем. Да, да — не с Россией на самом высшем уровне сражается Вашингтон, а с китайскими товарищами. Вторым уровнем борьбы является осуществляемое Штатами давление на Россию с целью её контроля и использования в качестве инструмента в своей главной схватке с Китаем за мировую гегемонию.

Третий уровень этой невидимой шахматной партии — борьба за контроль над событиями на Украине, их организация и форматирование. Совершенно очевидно, что, играя на этом третьем уровне, США не только не забывают собственных интересов более высокого полета, но и подчиняют свои действия на «украинской доске» более высокой стратегии высших уровней. Интересы Штатов здесь вполне прозаичны: сохранение собственного контроля над процессами и страной в целом, ускоренное дальнейшее преобразование украинской государственности в инструмент американской политики. «Бить» Украиной Вашингтон собирается в основном по России, отсюда и четкое русофобское направление во всех сферах у тех, кто приходит к власти в Киеве.

Давление на Европу и создание проблем своим европейским сателлитам является второстепенной задачей в этой партии, которая, однако, также необходима Вашингтону. В случае попыток Европы слишком рьяно сотрудничать с Китаем война и нестабильность на Украине дает возможность привести в чувство европейских политиков необходимостью финансировать Киев и опасностью разрастания конфликта в центре Европы. При этом американцы не забывают делать Украину рынком сбыта произведенных в США товаров и угля made in USA.

На этом уровне шахматной партии Вашингтон ведет борьбу против газопровода «Северный поток» — 2, потому что его строительство усиливает Россию, закрывает сбыт американского сланцевого газа в Европу, которая также становится от этого более независимой. Последним аргументом неприемлемости для Штатов этого газопровода является необходимость компенсировать украинскому бюджету около 5 млрд долларов за транзит российского газа, который грозит прекратиться.

Четвертым уровнем, ещё более низким, является борьба между различными кланами украинских олигархов за победу в президентской гонке в Киеве. Сразу надо понять: три более высоких уровня американской игры исключают приход к власти на Украине не американской марионетки. В этом смысле между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко нет никакой разницы.

Именно на этом уровне мировых политических шахмат Зеленским управляет олигарх Коломойский — это значит, что в случае противоречия интересов украинских олигархов интересам США с более высоких уровней господин Коломойский немедленно будет убран с доски и его доступ к Зеленскому просто прекратится. Новый президент Украины обязан следовать глобальным интересам Вашингтона, даже если он сам искренне верит в свою миссию «спасения Украины».

Наконец, самым низким, пятым уровнем игры, является игра за себя отдельной личности вроде Зеленского или Порошенко. Первому выпала возможность совершить головокружительный прыжок к вершинам власти, второй боролся за свое будущее, активы и свободу. Боролся как мог. Используя все имеющиеся у него инструменты. «Керченская провокация», когда украинские корабли, нарушив границу России, вошли в территориальные воды России, — это самодеятельность Порошенко. Его инициатива, его ход. Целью было повышение напряженности, объявление военного положения и возможный срыв выборов, на которых Порошенко ничего хорошего не светило.

Киеву, его порошенковской части, было нужно кровопролитие, потопление судов. Ситуация достаточно мягкого абордажа спецназа ФСБ в условиях отвратительной погоды украинской стороной не рассматривалась в качестве возможной. Чтобы моряки Украины смело шли на убой, на корабле присутствовал сотрудник украинских спецслужб, задачей которого было «убедить» командиров и рядовых моряков делать, что нужно.

«Керченская провокация» не сыграла той роли, на которую рассчитывал Порошенко. Он с треском проиграл выборы. Причем его попытка прямо втянуть Украину в сильнейший конфликт с Россией противоречила более высоким уровням американской стратегии. Это привело к тому, что в момент максимальной истерии и только что введенного военного положения миссия МВФ неожиданно предоставила Украине очередной валютный кредит. Это немедленно стабилизировало гривну и показало всем, что Вашингтону на украинской территории нужны выборы без сюрпризов.

Более того, попытка Порошенко сыграть за себя в ущерб более высоким уровням игры сделала его персону для американцев, да и европейцев, как сейчас говорят, «токсичной». Именно потому между первым и вторым туром Запад дал сигнал, что Зеленский является не ошибкой или нонсенсом, а искомым результатом на посту главы Украины. Этим сигналом был прием Владимира Зеленского президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

И вот прошло совсем немного времени, и в бесконечной шахматной партии пошли новые ходы. Они, разумеется, основываются на уже сделанных. Поэтому против Порошенко и его подручных в Киеве возбуждается уголовное дело именно за события в Керченском проливе. А «25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить 24 моряка и три корабля ВМС Украины, задержанных за нарушение российской границы в Керченском проливе».

В личной партии Порошенко потерпел поражение и обзавелся печальными перспективами именно потому, что попытался играть в ущерб более высоким уровням «шахматной партии». Сделанный же им ход органично встраивается в первый и второй уровень игры — и теперь становится очередным инструментом давления на Россию.

В случае отказа России просто так отпустить украинских моряков грозят ввести новые санкции. Таким образом, предлог для усиления давления на Кремль, для информационного очернения Москвы создан. Отпустить задержанных «просто так» Россия не может — это потеря лица внутри страны и за рубежом. В любом случае сначала должен быть суд, приговор и только потом может быть «жест доброй воли», амнистия или обмен.

Следовательно, ошибочный с точки зрения американской стратегии ход Порошенко вплетается в кружева американской тактики. При этом, что забавно, сам того не желая, Порошенко подыграл и Зеленскому. Теперь новый президент Украины сможет, не снимая одежд миротворца, ничего не делать для прекращения конфликта в Донбассе, при этом перекладывая ответственность на Россию. Мол, хотел договориться, но видите — «злые москали» не выпускают моряков и не выполняют решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Вот так Керченский гамбит Порошенко перерос в Гамбургские санкции Зеленского. Но все это не более чем мелкие ходы в глобальной шахматной партии Вашингтона, который борется за сохранение своей гегемонии в мире.