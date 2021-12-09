Вассерман в Госдуме раскритиковал теорию о парниковом эффекте!

Уважаемые коллеги, прежде всего простите за шпаргалку, я всё таки оратор не совсем опытный. Вчера в ходе обсуждения законопроектов «О пенсионном возрасте» вновь возник накал страстей характерный для обсуждения нашим собранием едва ли не всех вопросов связанных с экономикой. Ну, полагаю подобные споры неизбежные, пока правительство естественным образом связное с парламентским большинством исповедует теории провозгласившие себя единственно верными. Сейчас мои помощники постепенно разносят вам сборник моих статей. Да, кто хочет побыстрей, пришлите своих помощников ко мне — Новый корпус кабинет 547.

В статье «Многочастичное взаимодействие» объяснено почему любая теория опирающаяся на веру в благотворность свободы личности без оглядки на общество гарантировано приводит к рекомендациям не совместимых с жизнью. Ну, я и сам могу рассказать членам и сотрудникам аппарата правительства какие теории можно использовать без риска для страны и народа. Но знаю многих людей способных решить эту задачу куда лучше. Если руководство Думы захочет, организуем курсы переподготовки. Но пока эту разрушительную «веру» старательно подкрепляют, почти каждый год присуждая основанным на ней теориям премии банка Швеции в память Альфреда Бернхарда Эммануиловича Нобеля. Кстати проработавшего пол жизни в нашей стране от Баку до Санкт-Петербурга.

Сейчас хочу обратить внимание на другое преступление Комитета по настоящим Нобелевским премиям совершенное в нынешнем году. Половину премии по физике получили видные рекламщики «Парниковой теории глобального потепления», полагаю Нобель опять перевернулся в гробу. Предыдущее преступление сравнимого размаха совершено в 1988 году, Нобелевскую премию по химии получил сочинитель «Фреоновой теории озоновой дыры». Он много лет сочинял, как озоновый слой разрушают только выхлопные газы пассажирских реактивных самолетов. У фирмы «Боинг» такой самолёт не вышел и она оплатила исследование бьющее по удачным конкурентам Ту-144 «Конкорд». Но нефтяной кризис 1973 года сделал такие полёты не рентабельными и оставшегося не в удел химика перекупила фирма «DuPont», она тогда запатентовала заменители фреонов, худшие по всем техническим и коммерческим показателям. И тоже решила устранить конкурентов. На самом деле озоновая дыра бывает над Антарктидой, причём каждую полярную зиму…