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Итоги 2021 года

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Здравствуйте, меня зовут Максим Трусов. У нас сейчас интервью… С большим удовольствием представляю вам Анатолия Вассермана. Анатолий Александрович, здравствуйте.

Здравствуйте.

Депутата Госдумы, что мне например, этот статус, честно скажу, мне не привычно видеть рядом с вами. Скорее, знаток, интеллектуал, публицист, всё что угодно, но не депутат…

Расскажите как ваша жизнь изменилась, после того как вы стали парламентарием.

Ну, как изменилась — прибавилось работы…

У меня простой вопрос — Зачем вам это понадобилось?

В основном для того, чтобы иметь возможность доводить свои мнения напрямую хотя бы до части лиц принимающих решения. Например, девятого декабря выступил с думской трибуны. Ну, в принципе на сайте Думы выкладываются видео всех пленарных заседаний, моё там начиная где-то, примерно, с тридцать восьмой или тридцать девятой минуты. Затронул много вопросов, так или иначе связанных с известной фальшивкой «Парниковая теория глобального потепления». Ну, и закончил рекомендацией провести парламентские слушания и даже предсказал их результаты. Российская Федерация включит «Парниковую теорию» в уголовный кодекс, как пример мошенничества, выйдет из всех основанных на этой теории международных соглашений, естественно откажется платить углеродный налог. Слава богу, наши товары востребованы и во вменяемых странах. И осудит за мошенничество всех рекламщиков «Парниковой теории», включая Нобелевский комитет и Байдена.

Вы никогда не носите костюм, пиджак, уж тем более галстук. Как вы ходите в Госдуму? Вы же дресс-кода не признаёте.

В Госдуму чаще всего хожу в том же виде, в каком сижу здесь. Дело в том, что мой обычный наряд он приспособлен для длительных блужданий по городу, когда не знаешь заранее куда заглянешь, что тебе понадобится. Ну, а поскольку я живу в сотне метров от метро, то в Думу и из неё домой езжу на метро. Как правило, никуда не захожу, поэтому большая часть того, что мне может понадобиться, так сказать, в общем случае — остаётся дома.

Вы потянулись за чем-то в карман. Давайте показывайте, что у вас там?…

Источник — https://www.osnmedia.ru/

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/itogi-2021-goda/
Метки: видео блог, Госдума, последние выпуски, Украина
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