Президент России подвел «Итоги года»
Россия добьется победы в специальной военной операции, а необходимости во второй волне мобилизации сейчас нет, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и большой пресс-конференции.
За четыре часа глава государства прокомментировал более 80 вопросов и обращений, рассказал об успехах российской экономики и предложил продлить семейную ипотеку, пообщался со своим «цифровым двойником» и признался, что раньше мог съесть десяток яиц за раз, а в заключение призвал верить в великий русский народ.
Президент Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос, какой совет он дал бы самому себе из 2000 года, рекомендовал верить в русский народ и не доверять «западным партнерам».
«Я бы сказал: «верной дорогой идете, товарищи». Предупредил бы от избыточной наивности и доверчивости в отношении наших так называемых западных партнеров… Нужно верить в великий русский, российский народ. В этой вере – залог успеха в становлении и развитии России», – сказал Путин.
По мнению президента «экономика РФ отыграла падение прошлого года и идет вперед». По итогам года ВВП, как ожидается, вырастет на 3,5%, реальные зарплаты растут на 8%, а реальные доходы – примерно на 5%.
Президент подчеркнул, что безработица в стране снизилась до 2,9%, «такого вообще никогда не было в истории России». Инфляция к концу года может вырасти до 7,5-8%, но «центральный банк, правительство принимают необходимые меры».
Говоря об СВО, российский лидер заявил, что цели специальной военной операции не изменились, это денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус. «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», – подчеркнул президент. У Киева «нигде и ничего не получилось» в ходе так называемого контрнаступления, тогда как российские войска «практически по всей линии соприкосновения <…> улучшают свое положение». Путин выразил уверенность, что «победа будет за нами».
Он обратил внимание, что Россия успешно набирает контрактников – до конца года вместе с добровольцами будет набрано «под полмиллиона человек»: «Ну зачем нам мобилизация? <…> На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет».
Президент считает, что добровольцы и бойцы частных военных компаний должны получать ту же поддержку, что и военные: «Все, кто с оружием в руках отстаивают интересы России, должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия».
Сейчас проблема с бойцами ЧВК в том, что «формально и юридически частных военных компаний в России нет, они не предусмотрены законом», а контракты заключались не с государством.
Обратился Путин и к экономическим проблемам населения. Он считает, что власти несут ответственность за резкое подорожание куриных яиц: «Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства».
Однако в 2023 году в стране вновь собрали «один из рекордных урожаев», а ее продовольственная безопасность обеспечена: «В целом результаты работы сельскохозяйственной отрасли <…> и, соответственно, усилия министерства сельского хозяйства, они заслуживают одобрения и хорошей оценки».
В свою очередь, программу семейной ипотеки, которая действует до июля 2024 года, следует продлить: «Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки».
А льготную ипотеку в новых регионах стоит распространить на вторичное жилье: «Нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного».
Для России, где работают более 10 млн трудовых мигрантов, это «непростая проблема». Мигранты должны уважать российские законы и традиции, а власти – своевременно реагировать на нарушения. «Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе», – считает он.
Ликвидировать микрофинансовые организации, по мнению лидера государства, не нужно: «Да, там, наверное, проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают. Другое дело, что если они злоупотребляют доверием людей, еще что-то делают такое, что не должны были бы делать, приводить их в чувство нужно».
Об абортах президент высказался следующим образом: «Почему говорят о какой-то вакханалии запретов [на аборты]? Их же нет». В целом вопрос необходимо решать с соблюдением прав и свобод женщин.
Говоря о внешней политике, президент подчеркнул, что нормализация отношений с Европой возможна, но зависит не только от России: «Мы не портили эти отношения. Это с нами портили отношения».
Москва готова выстраивать отношения с США, это «важная и нужная страна», но пока «фундаментальные условия» не сложились. Стороны ведут диалог об обмене заключенными: «Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны».
Российско-китайские отношения являются «одним из существенных гарантов стабильности в мире»: «И наша дружба не направлена против третьих стран, она направлена на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было».
В свою очередь, выход Армении из СНГ, ЕАЭС и ОДКБ не в ее интересах. Что касается Молдавии, то для России «большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет».
Путин считает, что происходящее в секторе Газа – катастрофа. В начале 2024 года Путин может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который играет «лидирующую роль» в попытках урегулирования.
Российским спортсменам следует дать возможность выступить на Олимпиаде, заявил президент, но необходимо «внимательно проанализировать, какие условия выдвигает Международный олимпийский комитет», и принять «взвешенное решение».
В мире наблюдается подъем национализма, антисемитизма, исламо- и русофобии, «прочих проявлений подобного рода». «Мы у себя должны делать все для того, чтобы ничего подобного у нас не возникало, и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри».
По мнению Путина, «предотвратить развитие искусственного интеллекта <…> невозможно. <…> А значит, нужно возглавить. Во всяком случае нужно сделать все, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении».
Что касается того, может ли искусственный интеллект заменить человека, Путин заявил, что «бабушку никто не заменит». А «Цифровой двойник» Путина может быть похож на него, но говорить голосом президента может только один человек: «И этим человеком буду я».
По материалам РБК, ТАСС, газеты «Известия»
Комментарий редакции
Основные тезисы выступления президента Путина 14 декабря 2023 года:
Экономика:
- Восстановление после падения в 2022 году.
- ВВП вырастет на 3,5%, реальные зарплаты вырастут на 8%, реальные доходы – примерно на 5%.
- Безработица снизится до 2,9%.
Военная операция на Украине:
- Цели операции не изменились.
- Россия успешно набирает контрактников, мобилизация не нужна.
- Прогнозируется победа России.
Внешняя политика:
- Нормализация отношений с Европой возможна, но зависит от других стран.
- Москва готова выстраивать отношения с США, но пока «фундаментальные условия» не сложились.
- Российско-китайские отношения являются «одним из существенных гарантов стабильности в мире».
В целом, Путин в своем выступлении выразил уверенность в том, что Россия справится с вызовами, стоящими перед ней, и будет двигаться вперед.
ПРО ДЕНЬГИ:
“Согласно данным ВБ, по состоянию на конец 2022 года в общей сложности 37 государств имели непогашенную задолженность перед российскими кредиторами.
Эти показатели означают задолженность любых резидентов указанных государств перед резидентами России, подлежащую погашению в любой валюте, товарах или услугах.
Данными по внешним долгам Кубы и Венесуэлы ВБ не располагает.
Крупнейшими должниками перед Россией в таком широком определении на конец 2022 года были:
Белоруссия — $8,24 млрд;
Бангладеш — $5,86 млрд;
Индия — $3,75 млрд;
Египет — $1,82 млрд;
Вьетнам — $1,39 млрд.
Часть долгов перед Россией, как, например, у Йемена, восходит к началу 1990-х годов.
Некоторые двусторонние долги перед Россией заморожены на одной и той же отметке в базе ВБ уже много лет (например, Камбоджи — $458 млн — с 2007 года, Сирии — $525 млн — с 2011 года).
Может сказываться недостаток точных данных: так, по Сирии показатели представляют собой оценки сотрудников ВБ (сама страна не предоставляет такие данные), следует из документации Всемирного банка.
Львиная доля совокупных долгов ($28 млрд) на конец 2022 года приходилась на долгосрочный долг, то есть подлежащий уплате через год или более (то есть начиная с 2024 года).
С другой стороны, подавляющая часть совокупной задолженности (почти $28 млрд) представляет собой «государственные и гарантированные государством двусторонние долги, включающие кредиты от правительств (в данном случае правительства России. — РБК) и их агентств, автономных органов и официальных экспортно-кредитных агентств».
Что касается задолженности перед российскими частными кредиторами, в том числе коммерческими банками, в базе ВБ есть лишь информация о наличии такого долга на конец 2022 года со стороны дебиторов Аргентины (около $8 млн), Кот-д’Ивуара ($41 млн) и Турции ($50 млн).
В 2022 году, как следует из данных ВБ, российские кредиторы предоставили суверенным и квазисуверенным (под госгарантии) заемщикам примерно $4,26 млрд, в том числе: $1,5 млрд — Бангладеш; $1,3 млрд — Белоруссии; $867 млн — Египту; $505 млн — Индии; около $100 млн — Сербии, Турции и Узбекистану.
Как пишет ВБ, в составе государственного и гарантированного государством долга Бангладеш 8% обеспечивает Россия.
Для Белоруссии эта доля составляет 43%, Индии — 2%, Сербии — 4%, Сомали — 15%, Сирии — 15%, Вьетнама — 3%, Йемена — 18%. Хотя белорусские резиденты получили в долг $1,3 млрд в 2022 году, в том же периоде они погасили $1,6 млрд, вследствие чего их общая задолженность перед Россией снизилась (с почти $8,5 млрд до $8,24 млрд).
Путин: государственный внешний долг сокращается с $46 млрд до $32 млрд
Вот как ,никто и не ожидал..Банк России повысил ключевую ставку до 16%…обгоняем Америку похоже..