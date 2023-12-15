Россия добьется победы в специальной военной операции, а необходимости во второй волне мобилизации сейчас нет, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и большой пресс-конференции.

За четыре часа глава государства прокомментировал более 80 вопросов и обращений, рассказал об успехах российской экономики и предложил продлить семейную ипотеку, пообщался со своим «цифровым двойником» и признался, что раньше мог съесть десяток яиц за раз, а в заключение призвал верить в великий русский народ.

Президент Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос, какой совет он дал бы самому себе из 2000 года, рекомендовал верить в русский народ и не доверять «западным партнерам».

«Я бы сказал: «верной дорогой идете, товарищи». Предупредил бы от избыточной наивности и доверчивости в отношении наших так называемых западных партнеров… Нужно верить в великий русский, российский народ. В этой вере – залог успеха в становлении и развитии России», – сказал Путин.

По мнению президента «экономика РФ отыграла падение прошлого года и идет вперед». По итогам года ВВП, как ожидается, вырастет на 3,5%, реальные зарплаты растут на 8%, а реальные доходы – примерно на 5%.

Президент подчеркнул, что безработица в стране снизилась до 2,9%, «такого вообще никогда не было в истории России». Инфляция к концу года может вырасти до 7,5-8%, но «центральный банк, правительство принимают необходимые меры».

Говоря об СВО, российский лидер заявил, что цели специальной военной операции не изменились, это денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус. «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», – подчеркнул президент. У Киева «нигде и ничего не получилось» в ходе так называемого контрнаступления, тогда как российские войска «практически по всей линии соприкосновения <…> улучшают свое положение». Путин выразил уверенность, что «победа будет за нами».

Он обратил внимание, что Россия успешно набирает контрактников – до конца года вместе с добровольцами будет набрано «под полмиллиона человек»: «Ну зачем нам мобилизация? <…> На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет».

Президент считает, что добровольцы и бойцы частных военных компаний должны получать ту же поддержку, что и военные: «Все, кто с оружием в руках отстаивают интересы России, должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия».

Сейчас проблема с бойцами ЧВК в том, что «формально и юридически частных военных компаний в России нет, они не предусмотрены законом», а контракты заключались не с государством.

Обратился Путин и к экономическим проблемам населения. Он считает, что власти несут ответственность за резкое подорожание куриных яиц: «Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства».

Однако в 2023 году в стране вновь собрали «один из рекордных урожаев», а ее продовольственная безопасность обеспечена: «В целом результаты работы сельскохозяйственной отрасли <…> и, соответственно, усилия министерства сельского хозяйства, они заслуживают одобрения и хорошей оценки».

В свою очередь, программу семейной ипотеки, которая действует до июля 2024 года, следует продлить: «Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки».

А льготную ипотеку в новых регионах стоит распространить на вторичное жилье: «Нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного».

Для России, где работают более 10 млн трудовых мигрантов, это «непростая проблема». Мигранты должны уважать российские законы и традиции, а власти – своевременно реагировать на нарушения. «Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе», – считает он.

Ликвидировать микрофинансовые организации, по мнению лидера государства, не нужно: «Да, там, наверное, проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают. Другое дело, что если они злоупотребляют доверием людей, еще что-то делают такое, что не должны были бы делать, приводить их в чувство нужно».

Об абортах президент высказался следующим образом: «Почему говорят о какой-то вакханалии запретов [на аборты]? Их же нет». В целом вопрос необходимо решать с соблюдением прав и свобод женщин.

Говоря о внешней политике, президент подчеркнул, что нормализация отношений с Европой возможна, но зависит не только от России: «Мы не портили эти отношения. Это с нами портили отношения».

Москва готова выстраивать отношения с США, это «важная и нужная страна», но пока «фундаментальные условия» не сложились. Стороны ведут диалог об обмене заключенными: «Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны».

Российско-китайские отношения являются «одним из существенных гарантов стабильности в мире»: «И наша дружба не направлена против третьих стран, она направлена на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было».

В свою очередь, выход Армении из СНГ, ЕАЭС и ОДКБ не в ее интересах. Что касается Молдавии, то для России «большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет».

Путин считает, что происходящее в секторе Газа – катастрофа. В начале 2024 года Путин может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который играет «лидирующую роль» в попытках урегулирования.

Российским спортсменам следует дать возможность выступить на Олимпиаде, заявил президент, но необходимо «внимательно проанализировать, какие условия выдвигает Международный олимпийский комитет», и принять «взвешенное решение».

В мире наблюдается подъем национализма, антисемитизма, исламо- и русофобии, «прочих проявлений подобного рода». «Мы у себя должны делать все для того, чтобы ничего подобного у нас не возникало, и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри».

По мнению Путина, «предотвратить развитие искусственного интеллекта <…> невозможно. <…> А значит, нужно возглавить. Во всяком случае нужно сделать все, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении».

Что касается того, может ли искусственный интеллект заменить человека, Путин заявил, что «бабушку никто не заменит». А «Цифровой двойник» Путина может быть похож на него, но говорить голосом президента может только один человек: «И этим человеком буду я».

По материалам РБК, ТАСС, газеты «Известия»

Комментарий редакции

Основные тезисы выступления президента Путина 14 декабря 2023 года:

Экономика:

Восстановление после падения в 2022 году.

ВВП вырастет на 3,5%, реальные зарплаты вырастут на 8%, реальные доходы – примерно на 5%.

Безработица снизится до 2,9%.

Военная операция на Украине:

Цели операции не изменились.

Россия успешно набирает контрактников, мобилизация не нужна.

Прогнозируется победа России.

Внешняя политика:

Нормализация отношений с Европой возможна, но зависит от других стран.

Москва готова выстраивать отношения с США, но пока «фундаментальные условия» не сложились.

Российско-китайские отношения являются «одним из существенных гарантов стабильности в мире».

В целом, Путин в своем выступлении выразил уверенность в том, что Россия справится с вызовами, стоящими перед ней, и будет двигаться вперед.