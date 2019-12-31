В России подвели политические итоги 2019 года.

Подводя политические итоги 2019 года, эксперты сходятся во мнении по поводу безусловных успехов России на международной арене. Во внутренней политике отмечается ряд нерешенных проблем, которые не позволяют сделать однозначно позитивный вывод по итогам уходящего года.

Внешняя политика России.

«Во внешней политике Россия в этом году демонстрирует успехи, несмотря на все попытки вытеснения нашей страны из международного пространства. В этом году мы наблюдаем обратный процесс — возвращение России в большую мировую политику. Это происходит по многим направлениям. Можно говорить о более выгодной позиции, чем та, которую мы занимали, например, в 2014 году. России грозила изоляция, и она вынуждена была совершать какие-то действия по заключению невыгодных контрактов, например», — рассказывает корреспонденту Федерального агентства новостей политолог Владимир Киреев.

Эксперты отмечают, что с этого года Россия сотрудничает со многими партнерами многовекторно. Даже с теми странами, которые находятся в конфликтных отношениях друг с другом. Россию приняли в качестве серьезного переговорщика и Франция, и Германия, то есть она вернула свое положение в качестве полноценного партнера Европейского союза. Улучшилось положение России как основного переговорщика и на Ближнем Востоке между всеми игроками: Сирией, Ираном, Саудовской Аравией, Израилем, чего не имеет ни одна страна в мире.

«Все это говорит о том, что конъюнктура по отношению к России складывается благополучно, благожелательно», — заключил Киреев.

Доверие россиян к президенту и местной власти.

«Георейтинг» ФОМ показал увеличение уровня поддержки президента РФ как в сфере социальной политики (рост баланса положительных и отрицательных оценок с июля 2018 — на 17 п.п., а с марта 2019 — на 6 п.п.), так и в экономике (рост баланса оценок с июля 2018 — на 13 п.п., а с марта 2019 — на 5 п.п.), что связывают с его вниманием к реализации национальных проектов и в целом к повышению качества жизни россиян.

Баланс доверия к представителям власти на местах, который рассчитывается как разница между долями граждан, доверяющих и не доверяющих своим региональным руководителям, увеличился вдвое. Еще летом 2018 года 41% россиян считали, что главы их регионов работают хорошо, а 22% — что плохо, то сейчас наблюдается 50% и 19% соответственно. Вместо непопулярных губернаторов приходят люди с немалым кредитом доверия от жителей.

Законы во благо граждан.

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечает, что только в осенний период Госдума поддержала 11 подготовленных комитетом федеральных законов, 8 из которых уже подписаны президентом Владимиром Путиным. Из законов, направленных на защиту прав граждан, Пискарев выделил поправки, внесенные в Трудовой кодекс, и закон «Об исполнительном производстве».

Эксперты рассказали о внешних и внутренних успехах России в 2019 году Федеральное агентство новостей

«Создается механизм, который позволит понуждать работодателя, задерживающего выплату заработной платы, вернуть долги своим работникам без обращения в суд. Это позволит людям без долгих тяжб получить свои деньги», — пояснил депутат.

Также принят базовый закон о повышении профессиональных требований к тем, кто проходит службу в органах исполнительного производства. Кроме того, важные поправки внесены и в антикоррупционное законодательство.

Переформатирование Госсовета.

Одно из самых ярких событий 2019 года — переформатирование Госсовета, который именно в этом году стал эффективной переговорной площадкой между правительством и губернаторским корпусом. Перед каждым Госсоветом проходят встречи президента с общественностью, в организации которых помогает обновленный ОНФ. В них принимают участие самые авторитетные эксперты, способные дать свежий взгляд на проблему со стороны граждан.

Лидеры и волонтеры.

В этом году запущен третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России», который открывает большие возможности его участникам. Всего в 2019 году число принявших участие в проектах «Россия — страна возможностей» достигло 3,5 миллиона человек.

Также эксперты отмечают рост количества волонтеров в России. Только в единой информационной платформе «Добро.рф» зарегистрировано 1,1 миллиона человек. В 72 регионах открыты региональные центры поддержки добровольчества.

Директор Института политических исследований Сергей Марков из самых значительных событий этого года назвал открытие моста через Керченский пролив.

Эксперты рассказали о внешних и внутренних успехах России в 2019 году Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Заключение.

В целом можно говорить о медленном, но стабильном росте социального оптимизма, особенно в тех регионах, где произошли кадровые перестановки. Несмотря на отдельные беспорядки по стране, количество протестующих в 2019 году снизилось вдвое. Президентская кадровая политика однозначно демонстрирует свою эффективность.

Руководству страны удалось внести позитивные коррективы по тем позициям, которые вызывали особенную социальную напряженность в 2018 году. Это хорошо продемонстрировали результаты выборов — 2019: пропрезидентские силы победили с существенным отрывом — 16 из 16 выборов ВДЛ и 12 из 13 выборов в ЗС. Таким образом, власть доказала, что способна обновляться по запросам граждан.

Источник: https://riafan.ru/1237762-v-rossii-podveli-politicheskie-itogi-2019-goda