Итоги года. Путин, Медведев, пенсии, Зазнобин, Армения, ЧМ2018

Концептуал СМИ Концептуальные итоги года

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события ушедшего года.



- Участие российской сборной в Зимней Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом

- Аресты коррумпированных чиновников в Дагестане

- Выборы президента Российской Федерации

- Майдан в Армении и приход к власти Никола Пашиняна

- Открытие Крымского моста

- Чемпионат мира по футболу в России

- Пенсионная реформа

- Смерть Владимира Зазнобина

- Протесты “желтых жилетов” во Франции

-Торговая война между Китаем и США



Запись выпуска проходила в Антикафе «Концептуал» | Москва



Какими должны быть здравая политика государства и добросовестный вклад каждого в построение гражданского общества? Читайте в книге:

Общество: государственность и семья, Внутренний Предиктор СССР

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