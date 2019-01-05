Итоги года. Путин, Медведев, пенсии, Зазнобин, Армения, ЧМ2018
Концептуальные итоги года
Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события ушедшего года.
- Участие российской сборной в Зимней Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом
- Аресты коррумпированных чиновников в Дагестане
- Выборы президента Российской Федерации
- Майдан в Армении и приход к власти Никола Пашиняна
- Открытие Крымского моста
- Чемпионат мира по футболу в России
- Пенсионная реформа
- Смерть Владимира Зазнобина
- Протесты “желтых жилетов” во Франции
-Торговая война между Китаем и США
Запись выпуска проходила в Антикафе «Концептуал» | Москва
Какими должны быть здравая политика государства и добросовестный вклад каждого в построение гражданского общества? Читайте в книге:
Общество: государственность и семья, Внутренний Предиктор СССР
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Я вот по образованию автоматчик(0638), много лет проработал наладчиком САУ. Ну сроду никогда ни у меня, ни у авторов учебников, язык не провернулся сказать “предиктор” вместо “регулятор”, “задатчик”. Откуда КОБовцы этот доисторический англицизм выдернули и чего в него так вцепились?