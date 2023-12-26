МИХАИЛ ШАХНАЗАРОВ / ИТОГИ ГОДА: о Путине, новых героях России, Михалкове, Собчак и уехавших звездах
Итоги года подведем с нашим другом Михаилом Шахназаровым. В стране появилась целая когорта новых героев – как с ними будут сосуществовать «спящие» западники в культуре, политике и бизнесе? Возможно ли повторение «афганского синдрома»? Как на эти вызовы будет отвечать Владимир Путин? Поуехвашие звезды, сбежавшие патриоты и предатели. Пугачева, Моргенштерн, Ургант и прочие: возможно ли возвращение на телеэкраны? Почему Ксения Собчак – не иноагент? Как сделать так, чтобы в России было больше таких проектов, как, например, Бесогон Никиты Михалкова?
Мир меняется – но мы остаемся собой! И поздравляем с наступающим Новым годом!
До встречи в 2024!
Таймкоды:
00:00 Лучшие моменты
00:50 Друг, товарищ, брат – Михаил Шахназаров
01:43 Возвращение «поуехавших» – странная история
05:05 «Человек бежит от мышления»
07:30 В Америке рэп – целая культура, а у нас?
08:57 Деньги и глобалистская повестка в культуре
10:27 CG Watch от Case Guru – хороший подарок на Новый год
12:36 У Собчак есть «индульгенция на беспредел»
17:34 Ссылки на Армена Гаспаряна
18:02 Дмитрий Глуховский (признан иноагентом в России) – писатель?
19:28 Как рецензия на книгу Глуховского оказалась в «Российской газете»?
23:03 Сторонники «блоггера» теперь знают, как себя вести
25:29 Иноагент Венедиктов стал просто смешон
27:50 Поддержите Метаметрику на канале LIVE и альтернативных площадках
28:49 Почему Акунин ещё не иноагент?
31:03 «Спящие» продолжают бодрствовать
34:25 О борьбе с памятниками в Латвии и не только
35:39 Почему Чубайс готов «разорвать» Достоевского?
36:42 О том, как Бунтмана развели
39:04 Пугачева оказалась не на той стороне истории
43:10 Вклад Пугачевой в советскую культуру неоспорим. А в российскую?
45:10 Кто левак? Кто Миша Козырев и Вера Полозкова?
47:29 Почему действия России – это плохо, а Израиля – хорошо?
50:30 Никто из уехавших из России не пошёл добровольцем в ЦАХАЛ
53:23 Говоря об агентах в культуре, не делаем ли мы им рекламу?
55:04 Тихое возвращение Райхельгауза
57:45 Существует ли способ «искупления вины»?
1:00:36 У нас проблем хватает: и съедобные сверчки, и миграционная политика
1:03:56 На пути к новому обществу
1:06:09 О новых героях нужно говорить больше – и от души
1:07:07 Ветераны Афгана в 90-е
1:09:51 Главное – не дать героев в обиду
1:11:32 Традиционные ценности: что это такое?
1:14:58 Не думать о будущем – путь к краху. Пример Армении
1:16:40 История о Марате Касеме
1:18:40 «Неправильный лайк» в Латвии стоит дорого
1:21:39 «Россия – очень либеральное государство»
1:25:56 «Кто, если не Путин?»
1:28:24 Действия Израиля в 2023 году: шок
1:31:06 Новая книга нашего гостя – «История в стиле FINE»
1:33:15 Михаил Шахназаров рекомендует Метаметрику!
1:35:36 Финал выпуска. Титры
Михаил Шахназаров:
Telegram – https://t.me/iikhu
YouTube – https://youtube.com/@shakhimat?si=6xFKtP0fhwXPu7Pb
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Критика современных российских деятелей культуры, таких как Моргенштерн, Ксения Собчак, Дмитрий Глуховский, за их разрушительное влияние на культуру и традиционные ценности.
2. Обсуждение внешней политики России, войны на Украине и отношений с Западом. Высказывается мнение о необходимости проводить независимую политику, не оглядываясь на Запад.
3. Рассуждения о традиционных ценностях – важность семьи, продолжения рода, православной веры. Критика либеральных ценностей Запада.
4. Обсуждение внутренней политики России, одобрение деятельности Путина, критика либеральной оппозиции.
5. Призыв больше говорить о героях – ветеранах, участниках спецоперации на Украине. Восхищение помощью простых людей фронту.
6. Обсуждение проблем современной культуры – засилье гомосексуализма, отход от традиционных ценностей.
Вывод: в целом в беседе выражается консервативная позиция – критика либеральных ценностей Запада, одобрение нынешнего политического курса России, призыв возрождать традиционные ценности. Обсуждаются вопросы внешней и внутренней политики, культуры.