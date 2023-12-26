Итоги года подведем с нашим другом Михаилом Шахназаровым. В стране появилась целая когорта новых героев – как с ними будут сосуществовать «спящие» западники в культуре, политике и бизнесе? Возможно ли повторение «афганского синдрома»? Как на эти вызовы будет отвечать Владимир Путин? Поуехвашие звезды, сбежавшие патриоты и предатели. Пугачева, Моргенштерн, Ургант и прочие: возможно ли возвращение на телеэкраны? Почему Ксения Собчак – не иноагент? Как сделать так, чтобы в России было больше таких проектов, как, например, Бесогон Никиты Михалкова?

Мир меняется – но мы остаемся собой! И поздравляем с наступающим Новым годом!

До встречи в 2024!

Таймкоды:

00:00 Лучшие моменты

00:50 Друг, товарищ, брат – Михаил Шахназаров

01:43 Возвращение «поуехавших» – странная история

05:05 «Человек бежит от мышления»

07:30 В Америке рэп – целая культура, а у нас?

08:57 Деньги и глобалистская повестка в культуре

10:27 CG Watch от Case Guru – хороший подарок на Новый год

12:36 У Собчак есть «индульгенция на беспредел»

17:34 Ссылки на Армена Гаспаряна

18:02 Дмитрий Глуховский (признан иноагентом в России) – писатель?

19:28 Как рецензия на книгу Глуховского оказалась в «Российской газете»?

23:03 Сторонники «блоггера» теперь знают, как себя вести

25:29 Иноагент Венедиктов стал просто смешон

27:50 Поддержите Метаметрику на канале LIVE и альтернативных площадках

28:49 Почему Акунин ещё не иноагент?

31:03 «Спящие» продолжают бодрствовать

34:25 О борьбе с памятниками в Латвии и не только

35:39 Почему Чубайс готов «разорвать» Достоевского?

36:42 О том, как Бунтмана развели

39:04 Пугачева оказалась не на той стороне истории

43:10 Вклад Пугачевой в советскую культуру неоспорим. А в российскую?

45:10 Кто левак? Кто Миша Козырев и Вера Полозкова?

47:29 Почему действия России – это плохо, а Израиля – хорошо?

50:30 Никто из уехавших из России не пошёл добровольцем в ЦАХАЛ

53:23 Говоря об агентах в культуре, не делаем ли мы им рекламу?

55:04 Тихое возвращение Райхельгауза

57:45 Существует ли способ «искупления вины»?

1:00:36 У нас проблем хватает: и съедобные сверчки, и миграционная политика

1:03:56 На пути к новому обществу

1:06:09 О новых героях нужно говорить больше – и от души

1:07:07 Ветераны Афгана в 90-е

1:09:51 Главное – не дать героев в обиду

1:11:32 Традиционные ценности: что это такое?

1:14:58 Не думать о будущем – путь к краху. Пример Армении

1:16:40 История о Марате Касеме

1:18:40 «Неправильный лайк» в Латвии стоит дорого

1:21:39 «Россия – очень либеральное государство»

1:25:56 «Кто, если не Путин?»

1:28:24 Действия Израиля в 2023 году: шок

1:31:06 Новая книга нашего гостя – «История в стиле FINE»

1:33:15 Михаил Шахназаров рекомендует Метаметрику!

1:35:36 Финал выпуска. Титры

Михаил Шахназаров:

Telegram – https://t.me/iikhu

YouTube – https://youtube.com/@shakhimat?si=6xFKtP0fhwXPu7Pb

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Критика современных российских деятелей культуры, таких как Моргенштерн, Ксения Собчак, Дмитрий Глуховский, за их разрушительное влияние на культуру и традиционные ценности.

2. Обсуждение внешней политики России, войны на Украине и отношений с Западом. Высказывается мнение о необходимости проводить независимую политику, не оглядываясь на Запад.

3. Рассуждения о традиционных ценностях – важность семьи, продолжения рода, православной веры. Критика либеральных ценностей Запада.

4. Обсуждение внутренней политики России, одобрение деятельности Путина, критика либеральной оппозиции.

5. Призыв больше говорить о героях – ветеранах, участниках спецоперации на Украине. Восхищение помощью простых людей фронту.

6. Обсуждение проблем современной культуры – засилье гомосексуализма, отход от традиционных ценностей.

Вывод: в целом в беседе выражается консервативная позиция – критика либеральных ценностей Запада, одобрение нынешнего политического курса России, призыв возрождать традиционные ценности. Обсуждаются вопросы внешней и внутренней политики, культуры.