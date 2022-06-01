Как известно, русский народ по своей природе добр и незлобив. Даже по отношению к поверженным врагам. «И милость к падшим призывал», — писал поэт. А потому простили сидевших в лагерях бандеровцев, которые были пособниками гитлеровцев и творили чудовищные преступления. Их помиловали и вернули на Украину. Чем это закончилось? Мы видим сегодня, уже понимая, что именно наша доброта обернулась тем, что потомки этих уродов превратили Украину в нацистское государство, с которым мы теперь вынуждены воевать.

Мы простили Финляндию, которая воевала на стороне Гитлера, и финские войска были виновниками чудовищной блокады Ленинграда. А что творили финны в лагерях для военнопленных красноармейцев и советских граждан, о чем из «политкорректности» у нас было не принято вспоминать? Вот всего лишь один из фактов таких зверств, зафиксированный в докладе «О злодеяниях белофиннов на временно оккупированной территории СССР», направленном начальнику ГлавПУРККА А.С. Щербакову его заместителем И.В. Шикиным (Москва, 28 июля 1944 года):

«…Множество найденных трупов замученных советских офицеров и бойцов имеет ножевые раны, у многих отрезаны уши, нос, выколоты глаза, конечности вывернуты из суставов, на теле вырезали полосы кожи и пятиконечные звезды. Финские изверги практиковали сжигание людей заживо на костре. 25.VI-1944 г. на берегу Ладожского озера найден труп неизвестного красноармейца, заживо сваренного на костре в большой железной бочке. Из показаний военнопленных видно, что среди белофинской солдатни нашел распространение дикий, каннибальский обычай вываривания голов умерщвленных советских военнопленных с целью отделения мягких покровов от черепа…»

Однако после войны СССР не стал оккупировать Финляндию, с ней мы начали торговать, продавать финнам наши газ, нефть и лес по выгодным ценам, в результате чего Финляндия разбогатела.

А маршалу Маннергейму — союзнику Гитлера — в Петербурге даже установили мемориальную доску. Но вот сегодня Финляндия подала заявку на вступление в НАТО — агрессивный блок, который считает Россию своим врагом.

Мы простили поляков, которые истребили в своих лагерях десятки тысяч военнопленных красноармейцев. Мы спасли Польшу от тотального уничтожения во время гитлеровской оккупации, а после войны помогали ей создать самостоятельное государство. Чем поляки нам на это ответили? Ненавистью и поставками на Украину оружия, из которого потомки бандеровцев убивают сегодня российских солдат.

Мы простили итальянцев — страну, с которой Россия никогда не воевала, но которая отправила в годы Второй мировой войны против СССР целую армию, разгромленную потом под Сталинградом. Долгое время из «политкорректности» мы даже не упоминали, что посланцы Муссолини тоже творили на нашей земле вместе с гитлеровцами чудовищные зверства. В одной только деревне Ольховатка Воронежской области эти жизнерадостные любители песен и макарон из корпуса альпийских стрелков убили 12 мирных жителей. Причем убивали их зверски. Юной Савченко Анне фашисты вырезали груди, сожгли волосы. Двухлетнему Сашеньке Савченко враги поломали руки, ноги, били головой о столб и после долгих издевательств застрелили. Истребив семью Савченко, изверги сложили трупы, облили их керосином и сожгли…

Это чудовищное преступление, как документально установлено, было совершено по приказу командования итальянского корпуса альпийских стрелков. Но и это зверское преступление мы им простили.

Несколько лет назад в этом районе с согласия местных властей итальянцам разрешили установить помпезный памятник альпийским стрелкам. Памятник убийцам наших стариков, женщин и детей…

Простили мы испанцев, которые в годы войны отправили под Ленинград так называемую Голубую дивизию. Причем она состояла из добровольцев, которые охотно отправилась в нашу страну, чтобы грабить и убивать.

Можно было бы напомнить и о других «цивилизованных» европейцах, которые приходили на нашу землю с такой же целью — французах из дивизии СС «Шарльмань», которых наши солдаты выбивали из осажденного Рейхстага, о румынах, венграх и т.д., тоже воевавших против нас вместе с Гитлером. О чехах, которые всю войну исправно изготавливали для немецкой армии танки, пушки и другое оружие.

Мы простили даже Германию, агрессия которой против нашей страны привела к гибели 27 миллионов советских граждан и громадным материальным потерям для СССР. После разгрома гитлеровского Рейха союзники предлагали расчленить её на несколько мелких государств, но Сталин был против.

А потом Горбачев вывел наши войска из ГДР, согласился с объединением двух германских государств. Что же произошло в результате? Сегодня на территории Германии американские военные базы, там размещено ядерное оружие, направленное против нашей страны. А канцлер ФРГ Олаф Шольц только что объявил о необходимости создания в Германии «самой сильной армии в Европе». Возмечтал о вермахте?

Вот к чему приводит забвение жестоких уроков прошлого. А потому совершенно прав Дмитрий Медведев, который призывает никогда не прощать тех, кто нас ненавидит.

Но нельзя также забывать и о тех, кто сегодня внутри нашей страны, которая вступила в смертельную схватку с Западом, оказался на его стороне. Кто сначала отказывался признавать исконно русский Крым российским, а теперь выступил с осуждением Специальной военной операции России на Украине. Кто в этот тяжелейших для нашей страны момент сбежал за границу и оттуда начал вести против нее враждебную пропаганду.

И самое поразительное, что сейчас, даже в патриотическом лагере, у нас снова нашлись те, кто призывает всех их тоже простить. Разрешить снова вернуться в страну и занять прежние, хорошо оплачиваемы места на телевидении, в театрах, институтах и ведомствах, откуда они сбежали.

Так, замечательный российский кинорежиссер, который последнее время выступает в роли блистательного политического публициста, Карен Шахназаров в интервью Ксении Собчак, упомянув Максима Галкина, Аллу Пугачеву и Чулпан Хаматову, оказавшихся после начала спецоперации на Украине за границей, отметил, что не собирается осуждать тех, кто принял решение уехать из России.

«Почему так много шума из-за Максима Галкина? Он хороший шоумен. Ну уехал он. Я к нему вполне лояльно отношусь. Он хороший артист, но поднимать столько шума. Мне это не очень понятно», — заявил Карен Георгиевич.

В своих ярких аналитических выступлениях на телевидении, особенно в передачах Владимира Соловьева на телеканале «Россия», Карен Шахназаров сегодня выступает с твердых патриотических позиций, активно поддерживает действия России на Украине, подвергая разгромной критике русофобскую политику Запада. Но его неожиданное выступление в роли «адвоката» сбежавших за границу шоуменов, не может не вызвать недоумения. Но тем не менее… Слово, как говорится, – не воробей.

Удивление вызывает еще и сам факт, что этот уважаемый мэтр нашего кино, а теперь еще и патриотической публицистики, вдруг согласился дать интервью на такую важную и острую тему такой одиозной личности, как Собчак.

Неужели уважаемый режиссер не понимает, что одно его появление на экране в компании этой скандальной героини «Дома-2» его самого дискредитирует, а одиозной Собчак помогает продолжать играть роль будто бы авторитетного в России журналиста?

«Почему так много шума из-за Галкина?» — спрашивает уважаемый мэтр. А что, разве Карен Георгиевич не знает, как в России народ относится к предателям? Что из того, что Галкин – «хороший артист»? Это разве индульгенция для тех, кто предает свою страну, покидая ее в критический для нее момент?

«Хороший артист» — это не значит, что он такой же «хороший гражданин». Помните, как это у классика? «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан!».

Ведь когда наша страна ведет войну со всем остервенело ополчившимся на нее Западом, демонстративно в этот момент покинуть Россию, и уехать в страну, которая активно поддерживает и поставляет противнику оружие, убивающее российских солдат, ничем иным, как предательством своей Родины назвать нельзя.

Но поддержавший Галкина Карен Шахназаров, конечно, сделал это вовсе не потому, что он разделяет взгляды «беглецов», у него самого взгляды совсем другие. Просто — ведь на самом деле незлобив русский человек, всё и всем готов простить.

В этой связи вспоминается уже давняя история с артистом Всеволодом Блюменталь-Тамариным. В СССР он был очень популярным, стал народным артистом РСФСР, но когда началась Великая Отечественная война, добровольно перешел под Москвой к немцам и стал с ними сотрудничать. Выступал по радио, призывая советских солдат сдаваться. Сталин называл его предателем «хуже Власова». Конец у предателя был обычным. Сбежать на Запад ему не удалось — 10 мая 1945 года его нашли повешенным на дереве в немецком городке Мизинген.

Казалось бы, закономерный итог, но в 1993 году Блюменталя-Тамарина объявили «жертвой сталинского режима» и реабилитировали на основании того, что «антисоветская пропаганда» была признана «не содержащей общественной опасности». В те же 90-е стали даже появляться статьи его собратьев по сцене, которые умиляясь «таланту» Блюменталя-Тамарина, назойливо пытались отделить этот «талант» от политических взглядов, как бы намекая, что актёры — это особая каста, неподвластная суду простых смертных.

Эта история повторяется у нас и сегодня. Помните, как рьяно защищали у нас коллеги по профессии режиссера Кирилла Серебренникова, уличенного в своем театре в хищении государственных средств? И как так же рьяно некоторые деятели культуры России вступились даже за осужденного в нашей стране за причастность к терроризму украинского режиссера Сенцова? Кстати, Серебренников сегодня уже покинул Россию и находится во Франции, а Сенцов, как сообщили СМИ, оказался в рядах укровояк.

Конечно, ни Галкин, ни сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова, которая демонстративно отказалась от звания народной артистки, и иже с ними оказавшиеся за рубежом после начала Россией специальной военной операции, пока что на Украину, кривляться перед киевским неонацистами, не поехали. Отсиживаются в более безопасных местах. Однако среди российских деятелей культуры нашлись и такие, кто свою поддержку укронацистам уже демонстрировали непосредственно на «незалежной». Так, ездили на Украину для выступлений перед бандеровцами актер Михаил Ефремов и музыкант Андрей Макаревич. А популярный прежде в России актер Анатолий Пашинин так и вовсе уехал из страны и пошел служить в украинскую армию. Макаревич недавно открыто выступил в поддержку тех, кто уехал. «Вы понимаете, му…чье, что это Россия от вас уехала?» — с презрением заявил он россиянам.

Понятно, конечно, чем для всех этих «гастролеров» их авантюра закончится, когда Россия успешно завершит свою операцию на Украине. А особенно, когда они поймут, что на Западе они никому не нужны, да и гонораров там прежних не окажется. Будут пытаться вернуться назад. СМИ уже пишут, что Чулпан Хаматова, например, разочарованная скудными заработками в провинциальном латышском театре, где ее приютили, стала подумывать о возвращении.

Что ж, у России — широкая душа, она не будет препятствовать возвращению своих «блудных детей», но вопрос в другом. Дадут ли им снова вернуться на те же престижные места в театрах, кино и на телевидении, в государственных структурах, которые они раньше занимали, получая баснословные гонорары?



А, кроме того, далеко не всех, кто сбежал, можно назвать «блудными детьми», как считает уже упомянутый маститый кинорежиссер. Для них Россия уже давно никакая не Родина, а лишь место, где они зарабатывали деньги, а кое-кто еще и продолжает зарабатывать. Они Россию давно презирают, ненавидят, и активно стараются ей навредить. Не все, конечно, как Сенцов, готовят теракты, но та враждебная пропаганда против нашей страны, которой они занимаются, — это такое же прямое соучастие в войне против России.





