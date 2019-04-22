Возвращение к равновесию!? Парниковый эффект.

Автор – Нео Фициал

Все мы знаем, из средств массовой информации, что сейчас наблюдаются непонятные вещи с погодой, и якобы происходит глобальное потепление, а виной всему ставят парниковый эффект, и главное, в чём нас пытаются убедить, то, что парниковый эффект – это плохо.

Чтобы разобраться, что же такое парниковый эффект, нам сначала нужно понять источник происхождения тепла и света на нашей планете.

Самым основным источником света и тепла для Земли, является наша звезда – Солнце.

На втором месте стоит геотермальная активность самой планеты.

На третий радиоактивный распад изотопов и сжигание ископаемого топлива. Но третий вид источников энергии, являются, если так можно выразиться, производными, от Солнца.

Тут следует отметить тот факт, что сейчас, и в прошлом, и в будущем, жизнь на Земле возможна исключительно благодаря парниковому эффекту.

Средняя температура на поверхности Земли составляет 15°-17° C. Самая высокая температура, за всю историю наблюдений за погодой, на нашей планете была плюс 70.7 °C в пустыне Лут, Иран в 2005 году.

Самая низкая температура, зарегистрированная на Земле, была в районе базы Восток, Антарктида – минус 89.2° C.

Не будь парникового эффекта, поверхность планеты остывала бы до температуры космоса – минус 270,425° С, сразу, после заката Солнца. Запомним этот момент, это важно.

А теперь к сути самого парникового эффекта. «Парниковые газы» действуют подобно покрывалу, и удерживают в атмосфере тепло планеты, как пришедшее со стороны Солнца и отражённое поверхностью Земли, так и тепло внутреннего происхождения, не позволяя планете остывать слишком быстро. Именно парниковый эффект создаёт условия, для развития и процветания жизни на Земле. С этим всё понятно и с этим никто не спорит.

А что же это за «парниковые газы» такие, которые и вызывают парниковый эффект?

И вот тут начинается самое интересное. С экранов телевизоров и с просторов Интернета, нам вещают о повышении уровня СО2 и метана, даже обвинили в этом коров, а также фреона, который разрушает озоновый слой. И причиной повышенному выбросу СО2, метана и фреона – ставят техногенную деятельность человека. Я нисколько не хочу приуменьшать масштабов экологических проблем.

Да загрязнение имеет место, причём это загрязнение очень даже внушительное, но, всегда есть одно, НО. Перечисляя список парниковых газов, многие забывают про воду. Точнее про водяной пар. По данным «Географического портала», объем льда и снега на суше составляет 25,8 миллионов кубических километров в водном эквиваленте (то есть столько воды получится, если лёд растопить). А теперь представьте, что вся эта масса воды испариться. Куда она денется, испарившись? Правильно. Поднимется в атмосферу.

Сейчас содержание водяного пара в атмосфере составляет 12900 кубических километров в водном эквиваленте (по данным того же источника).

Атмосферное давление составляет 1 килограмм на сантиметр квадратный.

Масса атмосферы составляет 5,1х1018 кг

Если вся вода, присутствующая на поверхности суши в виде льда и снега, окажется в атмосфере, то масса атмосферы возрастет до 3,09х1019 кг или в 6,06 раза. Примерно во столько же раз повысится атмосферное давление.

И еще – исследования процессов поглощения и отражения света и тепла в атмосфере показали, что основным парниковым газом является именно водяной пар, роль метана и углекислого газа – на порядки меньше.

Получается следующая картина:

Поскольку молекула Н2О (вода) легче, чем О2 (кислород) или N2 (азот), то основная часть воды была бы в верхних слоях, а внизу – практически тот же воздух. То есть, над атмосферой образуется водно-паровой купол.

Средняя температура у поверхности возрастёт на 10° – 15° градусов. Подчеркиваю – средняя, т.е. в Приполярье будет намного теплее, чем сейчас, а возле экватора – возможно, прохладнее. За счет более высокой теплоемкости атмосферы уменьшатся годовые и сезонные перепады, а следовательно исчезнут бури, и климат в среднем станет ближе к субтропикам – комфортно, более влажная атмосфера при более высоком давлении лучше распределяет температуру у поверхности, но не парилка – абсолютная влажность выше (это сколько воды в кубе воздуха), а относительная – ниже (это отношение того, что содержится в том же кубе воздуха к тому, что в нем может поместиться при данной температуре и давлении). За счет более высокого содержания водяного пара (почти в 2000 раз больше, чем сегодня), такая атмосфера будет сама разогреваться за счет поглощения инфракрасного излучения Солнца и поверхности Земли.

Вспоминаем пилотов и альпинистов. Чем выше они поднимаются, тем труднее дышать и больше доза радиоактивного облучения, которую они получают.

Это не потому, что, как нам говорят, содержание кислорода с высотой уменьшается. Процентное содержание частей воздуха, на всей высоте неизменно. Меняется давление атмосферы, и с увеличением высоты, организму требуется прилагать больше усилий, чтобы дышать.

Если на уровне моря, атмосферное давление равно 760 мм ртутного столбы, но уже на высоте в 5000 метров давление падает до 405 миллиметров ртутного столба, у человека уже появляются тяжесть в голове, сонливость, тошнота, а иногда и потеря сознания. Такие симптомы характерны при кислородном голодании, которое вызывается пониженным содержанием кислорода в воздухе по сравнению с обычным его содержанием, на уровне моря. Отсюда и пошло поверие, что с высотой содержание кислорода уменьшается. Повторю ещё раз, уменьшается количество вдыхаемого кислорода, из-за понижения давления воздуха, но в процентном соотношении кислорода столько же, по отношению к другим газам, составляющим воздух.

Как вы уже поняли, достаточно снижения давления чуть ниже сегодняшней нормы, чтобы организмы людей перестали получать достаточно кислорода для нормальной жизнедеятельности. А жить, как альпинисты на Эвересте – можно, но недолго и не счастливо. Уменьшение толщины атмосферы увеличивает ее прозрачность для солнечной радиации плюс изменение условий (атмосферное давление, температура, суточные перепады), плюс возможные радиоактивные облучения и солнечные ожоги, однозначно вызовут снижение иммунитета и эпидемии различных инфекций.

В свою очередь, повышение атмосферного давления, вызовет прямо противоположный эффект. На поверхность будет попадать меньше солнечной радиации, что вызовет снижение онкологических заболеваний и общего ослабления организма. Будет больше длительность светового дня за счет рассеивания, мягче освещение, за счет повышенного давления – лучше газообмен через кожу и органы дыхания, легче дышать, соответственно – улучшается возможность жизни растений, людей и животных. Пример – лечение повышенным давлением в барокамере, ведь при повышении давления растворимость газов в крови увеличивается.

Тут нужно понимать, что эти возможности нам открываются исключительно при естественном формировании парникового эффекта, за счёт испарения огромного количества воды. Выбросы метана животными и СО2 человеком, при таких объёмах воды, роли практически не играет. Для парникового эффекта действует простая зависимость – за счёт атмосферного тепла – испаряется влага в атмосферу, водяной пар в атмосфере вызывает повышение температуры атмосферы и ещё большее испарение влаги. Это и есть парниковый эффект в чистом виде. И не нужно опасаться, что таким образом испарится вся влага и Земля превратиться в Венеру. Вовсе нет. Если не вмешиваться в процесс, то природа сама себя регулирует. Возможность содержания водяного пара в атмосфере велико, но не безконечно (слово "безконечно" написано именно так не случайно, в одной из следующих статей, будет дано объяснение).

При повышении количества пара в атмосфере, увеличивается атмосферное давление, и внешние размеры атмосферы так же увеличатся, что вызовет увеличение площади теплоотдачи в космос. А водяной пар, потеряв тепловую энергию, превратится обратно в воду и прольётся на Землю дождём. В конце концов наступит точка равновесия, при которой, количество испаряемой с поверхности планеты влаги, будет равно, количеству влаги, выпавшей осадками обратно на поверхность.

Если моя версия верна, то глобальное потепление – это возврат в нормальное состояние – так называемый "допотоп" – таяние ледников и уход воды в атмосферу.

Таким образом, растопив и испарив весь лёд и снег со всех гор, из Антарктиды, Гренландии, Сибири, Канады и с Северного Полюса, мы получим атмосферное давление в 6 раз выше настоящего. Давление ледников на тектонические плиты уменьшится, и такие города, как С-Петербург и Венеция, да и многие другие, поднимутся из воды.

При таком количестве влаги в атмосфере (а это – пресная вода) на Земле не останется сухих регионов. В Сахаре снова появится возможность вести земледелие и потекут полноводные реки.

Проблема орошения исчезнет. Правда, придется уделять больше внимания мелиорации, чтобы не допускать заболачивания территорий.

Получается, что глобальное потепление несёт с собой увеличение содержания влаги в атмосфере с более равномерным климатом, не затоплением, а появлением дополнительных территорий, пригодных для комфортного проживания и земледелия, увеличением растительной биомассы и исчезновением угрозы голода, а также исчезновением угрозы высокого содержания СО2 в атмосфере. Также, возможно, увеличение продолжительности жизни, за счет улучшения газообмена при повышении давления. Так же снижение космического радиационного фона, за счет дополнительной паровой рубашки в атмосфере (как известно, вода – хорошая защита от радиации).

А есть ли у нас подтверждения парникового эффекта в прошлом? Да, сколько угодно. Посмотрите на скульптуры. Покажите мне хоть одну скульптуру в шубе, валенках, меховой шапке, на санях или лыжах, кроме современных.

Все скульптуры прошлого изображают людей, одетых в легкие туники в сандалиях, на колесницах. А ещё были виноградники в Карелии и на Белом море, Соловецкий монастырь известен, помимо всего остального, давними традициями виноградарства на каменистых террасах, так же монастырские сады на острове Валаам. Ещё есть карты Сахары за 1795 год и ранее, легенды народов Африки про цветущие города, там, где сейчас пустыня. Косвенное подтверждение факту, что 200 лет назад климат был более мягкий и тёплый, можно найти, например, у А. С. Пушкина: Евгений Онегин, глава пятая

"В тот год осенняя погода

Стояла долго на дворе,

Зимы ждала, ждала природа.

Снег выпал только в январе"

Как мне кажется, автор не случайно вставил, сноску на погоду. Читая эти строки, и дальше, создаётся впечатление, что такая погода была нормой для того времени. По крайней мере никакого неудовольствия, раздражения или возмущения, я не увидел. Не было чётких указаний, что это какой-то феномен из ряда вон.

Если конспирологические теории о глобальном заговоре против человечества верны, то логично ожидать любых стремлений не допустить глобального потепления, вплоть до попыток устроить небольшую ядерную зиму.

А если информация о грядущем потеплении и его последствиях известна в верхах, то интерес к приполярным территориям и шельфам приобретает более глубокий смысл, так же, как и возросший интерес к дирижаблестроению – в более плотной атмосфере дирижабли более выгодны, чем самолёты.

И войны за территории сегодняшних пустынь – это войны не только за полезные ископаемые, а за будущие территории для проживания.

Отдельно хочу упомянуть про соль. Оказывается, потребление соли жизненно необходимо человеку, птицам и животным, для поддержания осмотического давления. Проще говоря, существует давление межклеточное и внутриклеточное, и вот для поддержания этих давлений на равном уровне, и требуется организму соль. Взаимосвязь атмосферного и осмотического давления, научно доказаны, и в наше время проявляются в виде «метеочувствительности» у многих людей. Подробнее об этой связи можно почитать здесь.

Друзья, если Вас заинтересовала эта статья, предлагаю посмотреть фильм по ней, и лично окунуться в атмосферу исследований:

На этом, я с вами не прощаюсь, впереди ещё много интересного.

До встречи в следующих статьях. Тема будет продолжена. Всего вам доброго, до свидания!

Парниковый эффект. Это хорошо или плохо?

Зимы не было до 1963 года? Пальмы в Москве, только факты

В РОССИИ ДО 19 ВЕКА БЫЛ СУБТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ. 10 НЕОПРОВЕРЖИМЫХ ФАКТОВ . ГЛОБАЛЬНОЕ ПОХОЛОДАНИЕ

Источник: http://www.tart-aria.info/parnikovyj-jeffekt-jeto-horosho-ili-ploho/