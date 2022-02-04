Анатолий Вассерман – пожалуй, самый узнаваемый интеллектуал и популяризатор науки в современной России, депутат Государственной Думы в эфире «Metametrica» рассуждает о самых зловещих теориях заговора и планах мировой элиты, делится мнением о влиянии искусственного интеллекта и роботизации на светлое будущее человечества.

Помимо фундаментальных основ развития Вселенной, мы, конечно, поговорили и об актуальных политических событиях: ситуации на Украине, в Казахстане, переговорах с США по гарантиям безопасности и о внедряемых конструктах постмодерна. Анатолий Александрович прекрасен в лапидарных выводах и острых афоризмах, иллюстрирующих современную политику.

Смотрим, нагружаем своё человеческое естество знанием старших, подписываемся ;-)

Таймкоды:

0:00 В студии Анатолий Вассерман: Госдума, монархия, трансгуманизм, целибат и промискуитет

0:54 Депутат Вассерман – это как камер-юнкер Пушкин, «но любим его не только за это»

1:40 От «почти кандидата» в Верховный Совет УССР до депутата Госдумы РФ

6:22 Парламентская республика – «не дай Боже» и мир на пороге «кибергосплана»

11:05 «Россия шире, чем Российская Федерация»

13:24 «Отец народов» Сталин: в чем его основная вина?

16:11 События в Казахстане: «местечковый умник в большом городе – еле-еле сумасшедший»

19:20 Теории происхождения нефти и несырьевой экспорт России

25:29 Ключевые технологии для XXI века – что это?

28:47 Искусственный интеллект – однозначно, добро

36:00 Трансгуманистический интеллект не будет лучше человеческого, и вот почему

40:25 «Протезирование практически не влияет на человеческий интеллект»

41:50 Математически бытие Божие невозможно и не нужно. Но церковь полезна как общественный институт

45:31 COVID имеет естественное происхождение: миром правит «не тайная ложа, а явная лажа»

48:20 ИГРА: Вассерман «ЗА» или Вассерман «ПРОТИВ»

1:00:33 «Реклама парниковой теории – попытка взять контроль над мировой энергетикой»

1:02:21 ЛГБТ и множественные гендеры – насаждение человеконенавистничества и разделение людей

1:05:20 На каком двигателе Вассерман полетит на Марс?

1:09:00 «Власти скрывают»: кто стоял за терактами 9/11 и кто убил Кеннеди?

1:12:50 Самая позитивная новость. Требования России по безопасности

1:14:00 БЛИЦА не будет – вопросы Вассерману за 300!

1:20:19 Финальное слово Анатолия Вассермана и ведущих. Лайк – подписка – колокольчик!

1:21:00 За кадром. Титры.