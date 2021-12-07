Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 10. 1930-е. Кавказ. Вып.2
1932. Картули на колхозной ярмарке Тифлиса
1937. Двуконная грузинская арба, одно колесо на ее деревянной оси вращается свободно, а другое насажено наглухо, что дает возможность повернуть арбу на самом узком месте. Село Карданахи
1937. Дом рождения Сталина в Гори
1937. Кахетинский пейзаж
1937. Народная борьба Чидаоба. Тбилиси
1937. Старик Гвианишвили 125 лет, сподвижник Арсена беседует с детьми
1937. Трое из села Чалаубани
1937. Уборка люфы. Стахановки Домна Кочарова и Нина Казимирова. На плантации Красного Креста под Сухуми
1938. Виноградники совхоза села Карданахи
1938. Дети под башней Сигнахской крепости
1938. На новой набережной Куры. Тбилиси
1938. Новый Тбилиси
1938. Организованная запруда для выращивания аквакультуры в сельской местности. Собранный урожай в совхозе села Карданахи
1938. Первым паровозом, который появился на Тбилисской ДЖД, стал узкоколейный паровоз, произведенный в Германии на заводе Юнга. Тбилиси
1938. Продавщица мочалок из люфы. Сухуми
1938. Юноша с виноградом. Село Карданахи
1938. Собранный урожай в совхозе села Карданахи
1938. Центральный квартал. Тбилиси
1938. Скульптор Константин Мерабишвили, народный художник Грузинской ССР
1938. Родственники Владимира (Ладо) Захарьевича Кецховели, убитого в 1903 году – соратника Иосифа Джугашвили (Сталина), организатора подпольной газеты Брдзола. Тбилиси