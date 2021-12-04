Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 10. 1950-1955. Ленинград
1950. На Дворцовой набережной
1950. В сквере, на набережной реки Фонтанки, на площади Чернышева
1950. Лев на Дворцовой пристани
1950. Ленинградский двор
1950. На Аничковом мосту
1950. Республиканский проезд
1950. У Трехколенного моста
1950. У Дома военной книги
1950. У Михайловского дворца
1950. У портика Нового Эрмитажа
1950. У Эрмитажа
1950. У ростральной колонны
1950. На праздновании дня Военно-Морского Флота в Центральном военно-морском музее
1950. На теплоходе «Маяковский»
1950. Петропавловская крепость
1950. Подготовка рейдовых бочек для кораблей
1950. Станковая скульптура
1950. Сход льда по Неве
1953. Аничков дворец
1953. «Завтра будут танцевать всюду»
1953. На Кировском мосту
1955. Нарвские триумфальные ворота