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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 10. 1950-1955. Ленинград

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1950. На Дворцовой набережной
1950. На Дворцовой набережной

1950. В сквере, на набережной реки Фонтанки, на площади Чернышева
1950. В сквере, на набережной реки Фонтанки, на площади Чернышева

1950. Лев на Дворцовой пристани
1950. Лев на Дворцовой пристани

1950. Ленинградский двор
1950. Ленинградский двор

1950. На Аничковом мосту
1950. На Аничковом мосту

1950. Республиканский проезд
1950. Республиканский проезд

1950. У Трехколенного моста
1950. У Трехколенного моста

1950. У Дома военной книги
1950. У Дома военной книги

1950. У Михайловского дворца
1950. У Михайловского дворца

1950. У портика Нового Эрмитажа
1950. У портика Нового Эрмитажа

1950. У Эрмитажа
1950. У Эрмитажа

1950. У ростральной колонны
1950. У ростральной колонны

1950. На праздновании дня Военно-Морского Флота в Центральном военно-морском музеи
1950. На праздновании дня Военно-Морского Флота в Центральном военно-морском музее

1950. На теплоходе «Маяковский»
1950. На теплоходе «Маяковский»

1950. Петропавловская крепость
1950. Петропавловская крепость

1950. Подготовка рейдовых бочек для кораблей
1950. Подготовка рейдовых бочек для кораблей

1950. Станковая скульптура
1950. Станковая скульптура

1950. Сход льда по Неве
1950. Сход льда по Неве

1953. Аничков дворец
1953. Аничков дворец

1953. Завтра будут танцевать всюду
1953. «Завтра будут танцевать всюду»

1953. На Кировском мосту
1953. На Кировском мосту

1955. Нарвские триумфальные ворота
1955. Нарвские триумфальные ворота

1953. Такси у дома со львами
1953. Такси у дома со львами

Источник: https://humus.livejournal.com/8129737.html
Метки: искусство, история, Ленинград, Россия, фото
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