Во всём мире каждому ребёнку известно, что американскую армию невозможно победить ни в одном голливудском фильме. Если же перефразировать слова известной советской песни, то можно сказать, что армия США - "непобедимая и легендарная, в КИНО познавшая радость побед".

Постер к фильму "Рэмбо-3" (1988), снятому к выводу советских войск из Афганистана.

Что касается реальных побед, то тут дело обстоит, скажем так, по-другому. Не будем ходить за далёкими примерами типа так называемой Вьетнамской войны или Корейской войны, плачевные результаты которых для американцев общеизвестны. Достаточно посмотреть на результаты 20-летней операции США и их многочисленных сателлитов в Афганистане: войска спешно (на грани бегства) выведены, ранее сотрудничавшие с демократизаторами афганцы брошены на растерзание победившим талибам (запрещенная в РФ организация), посольства западных стран или уже эвакуированы или "работают" на территории аэропорта Кабула.

Статью про эвакуацию американцев из Кабула читайте здесь.

Сегодня я хочу рассказать про другую уникальную, но не очень известную войсковую операцию, которая была проведена американцами и примкнувшими к ним канадцами на острове Кыска с 15 августа по 24 августа 1943 года. Про эту операцию под названием "Коттедж" никогда не снимут пафосного или даже душещипательного кино в Голливуде. Я бы хотел, чтоб этот сюжет экранизировали на "Мосфильме", но не уверен, что Карен Георгиевич Шахназаров регулярно читает канал РЕПРОДУКТОР.

Остров с забавным названием Кыска входит в группу Крысьих островов Алеутской гряды. Все эти острова с русскими названиями были переданы американцам вместе с Аляской в 1867 году. Остров Кыска совсем небольшой: 35 км в длину и 2,5 -10 км в ширину.

В 1942 году в ходе Второй мировой войны японцы захватили часть Алеутских островов. На острове Кыска была уничтожена метеостанция ВМФ США, обустроен аэродром и размещён контингент более 10 тысяч японских военных.

Спустя год и после освобождения от японцев соседнего острова Атту американское командование приняло решение выбить японцев и с Кыски. Для этого были сосредоточены значительные силы. В районе близлежащего острова Адак было сосредоточен не менее 100 (ста!) кораблей, а силы десанта составили более 35,5 тысяч человек, включая 5,5 тыс. канадского контингента и даже произведена тренировочная высадка на Адак 13 августа 1943 года.

Боевая операция началась ранним утром 15 августа с высадки американских сил на западном берегу острова, а 16 августа у северной оконечности Кыски высадились канадцы.

Высадке предшествовала массированная артподготовка. С кораблей на маленький островок было выпущено более 300 тонн артиллерийских снарядов, а с воздуха авиация сбросила более 400 тонн авиабомб.

В ходе высадки на берег Кыски ни американский, ни канадский десант не встретили никакого сопротивления.

За первые 2 дня при постоянном артобстреле предполагаемых позиций японского противника войска США продвинулись на целых 7 километров.

17 августа американцы обнаружили пустой японский ДОТ. Отважно ворвавшаяся в него группа десантников подорвалась на мине-ловушке. Услышавшие взрыв канадцы в северной части острова приняли его за огонь обороняющихся японцев и накрыли артиллерией своих американских соратников. Янки в свою очередь, приняли канадский огонь за японскую артиллерию не остались в долгу и врезали по канадским военным.

Командующий военно-морскими силами операции адмирал Томас Кинкейд решил принять участие в этом карнавале и дал команду эсминцу "Абнер Рид" открыть огонь по японским оккупантам. Досталось и американцам и канадцам.

При маневрировании в ранее протраленной акватории этот самый "Абнер Рид" (USS Abner Read (DD-526)) в ночь с 17 на 18 августа 1943 года все-таки нашел себе шальную японскую мину. Взрывом оторвало часть кормы, 70 моряков погибло, 1 пропал без вести и 47 ранено.

(USS Abner Read (DD-526) с оторванной взрывом кормой

В общей сложности потери американо-канадских сил составили 103 человека убитых, 230 раненых и заболевших.

Вы спросите: а где же потери японских оккупантов от действий такой армады? Вот в этом и заключается главная уникальность операции "Коттедж".

Японское командование пришло к выводу, что практически изолированный остров отстоять невозможно и решило эвакуировать гарнизон. 28 июля, за две недели до высадки американцев, весь гарнизон из 5 тыс. человек в течение часа погрузился на 2 крейсера и 6 эсминцев и под покровом тумана был эвакуирован на остров Парамушир - один из островов, которые Япония до сих пор безнадёжно пытается выпросить у России.

24 августа после ожесточенных и кровопролитных боёв с самими собой командующий наземными силами генерал Чарльз Корлетт констатировал, что остров перешёл под контроль США.

Примечательно, что среди небоевых потерь доблестных освободителей Кыски не менее 100 бойцов выбыло из строя из-за т.н. "окопной стопы". Это разновидность отморожения стоп в сырости при невысоких положительных температурах. "Окопной (или траншейной) стопой" во Второй мировой войне поражалось до 30% личного состава союзных армий, а в Красной Армии болезнь практически отсутствовала. Ещё Суворов завещал "держать ноги в тепле, голову в холоде, а живот в голоде".

Это вам не Голливуд, однако.

Автор: РЕПРОДУКТОР