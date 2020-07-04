Охота за супероружием. Какие секреты добывали супруги-разведчики Коэны

​​​​​​«Все, что мы можем сделать, это стиснуть зубы и продолжать. Я знаю, что это трудно, но выбора у нас нет. Мы должны беречь наше здоровье и не поддаваться отчаянию. Когда мой мозг лихорадочно горит и мой ум сбит с толку и путается, я заставляю себя думать о других несчастных, которые тоже переживают подобные муки, и эти мысли дают мне силу встретить лицом к лицу собственное испытание», — эти строчки в одном из писем написала своему мужу Моррису Леонтина Коэн, когда в конце 1960-х годов они находились в английской тюрьме Паркхерст (Ньюпорт, остров Уайт).

В октябре 1969 года СССР и Великобритания обменяли советских разведчиков американского происхождения Морриса и Леонтину Коэн (псевдонимы — Питер и Хелен Крогер) на арестованного агента британских спецслужб Джеральда Брука. Моррис был радистом Конона Молодого, который под видом канадского бизнесмена Гордона Лонсдейла возглавлял советскую нелегальную резидентуру в Лондоне. В 1961-м Коэнов арестовали и приговорили к длительному сроку тюремного заключения.

«Возникало желание хоть одним глазком увидеть Родину»

Моррис родился 2 июля 1910 года в Нью-Йорке в семье выходцев из российской империи. Его отец был родом из-под Киева, а мать родилась в Вильно (так до 1939 года назывался Вильнюс — прим. ТАСС). Еще до революции семья эмигрировала в США.

«В доме у нас часто собирались выходцы из России и Украины и слушали привезенные с собой пластинки, пели народные песни. Но больше всего мне запомнились их рассказы о неведомой мне стране — России. Всякий раз, как только они начинали вспоминать о ней, у меня возникало желание хоть одним глазком увидеть Родину моих предков. Это желание с возрастом ещё больше укреплялось», — писал Моррис о тех годах в автобиографии, хранящейся в его оперативном деле.

В Америке он окончил колледж, где прославился как отличный игрок в регби. Семья была небогатой, и полученная юным Моррисом спортивная стипендия позволила поступить ему в Колумбийский университет. В 1935 году по его окончании он работал преподавателем истории в колледже.

В 1937–1938 годах в составе интернациональной бригады имени Линкольна участвовал в гражданской войне в Испании, где, как убежденный антифашист, оказался в поле зрения советской внешней разведки. В начале июля 1938-го в Барселоне Моррису сделал предложение о сотрудничестве резидент внешней разведки НКВД в Испании Александр Орлов.

Резидент внешней разведки НКВД в Испании Александр Орлов © Public domain/Wikimedia Commons

Давая согласие на сотрудничество с советской разведкой, «Луис» (таким стал оперативный псевдоним Коэна — прим. ТАСС) прекрасно понимал, на что он идет. Уверен, что им двигала не любовь к приключениям, а политические убеждения из рапорта в Центр о вербовке Коэна резидентом Орловым

В ноябре 1938 года Моррис возвратился в США уже в качестве агента-связника советской резидентуры. Американцы Луис и Лесли Со своей будущей женой Леонтиной Терезой Петке (впоследствии получившей оперативный псевдоним «Лесли» — прим. ТАСС), родители которой переселились в США из Польши, он познакомился на антифашистском митинге в Нью-Йорке. Еще с 15 лет Лона, как её звали друзья и близкие, стала принимать участие в работе прогрессивных групп и организаций, являлась профсоюзной активисткой. Свадьба Коэнов состоялась в День независимости США — 4 июля 1941 года. Лона догадывалась о связях мужа с советской разведкой и без колебаний согласилась помогать ему. «Я тогда долго не мог решиться, привлекать или не привлекать Лону к сотрудничеству с советской разведкой. Я, конечно, понимал, что играть в прятки не имело смысла: ведь хорошая супружеская пара — это наилучший вариант для ведения совместной разведывательной работы», — писал в воспоминаниях Моррис.

Ей в полной мере присущи качества, необходимые для закордонного источника, — она красива, смела, умна, обладает удивительным свойством располагать к себе собеседника. Иногда излишне эмоциональна и прямолинейна, но мы считаем, что это поправимое дело из характеристики на Леонтину, направленной нью-йоркской резидентурой в Центр в ноябре 1941 года