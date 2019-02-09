«Идет война нервов». Архивы разведки США — о противостоянии Запада и СССР

«Военно-морской атташе США в Стокгольме считает, что шведские военачальники молчаливо одобрили мистификацию, дабы усилить противостояние Запада и Востока и увеличить военный бюджет Швеции. Официальные лица страны мало сделали для того, чтобы развеять беспокойство и опровергнуть ложную информацию о советских ракетах. Это создало почву для дальнейших спекуляций. Шведские власти опасаются, что на них может лечь ответственность за разлад между великими державами», — отмечается в дайджесте от 26 августа.

Военные историки установили, что последнюю ракету «Фау-2» с полигона Пенемюнде запустили ещё гитлеровцы — в феврале 1945-го.