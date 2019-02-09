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«Идет война нервов». Архивы разведки США — о противостоянии Запада и СССР

15:22. 9 февраля 2019 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: РИА Новости @ Владимир Ардаев

Турция опасается нападения СССР, собирающегося захватить черноморские проливы, Швеция боится советских ракет. Европу захлестывает волна беженцев, а Вашингтон утверждает, что Москва влияет на выборы в европейских странах. Эти сообщения — из послевоенного 1946 года. РИА Новости продолжает изучать рассекреченные ЦРУ обзоры донесений американской разведки президенту США Гарри Трумэну.

Ракеты-призраки

В августе 1946-го разведчики информируют, что с полигона Пенемюнде на северо-востоке Германии выпущено несколько ракет в сторону Норвегии, Финляндии и Швеции. Бывший ракетный центр Третьего рейха оказался в зоне оккупации советских войск, и в Вашингтоне подозревают, что СССР продолжает работать над созданием нового вида оружия. Нашлись очевидцы, которые якобы своими глазами видели летящие ракеты.

Снимок площадки полигона Пенемонде со стартовым столом и двумя Фау-2 в горизонтальном положении, 23 июня 1943

Снимок площадки полигона Пенемюнде со стартовым столом и двумя «Фау-2» в горизонтальном положении.

© Фото : Public domain

«Военный атташе США в Осло узнал о том, что корабль в Северной части Балтийского моря передавал закодированные сообщения на русском языке советской береговой станции, по-видимому, относительно полета ракет, запущенных из Пенемюнде и направленных на Северную Прибалтику и Северную Финляндию. Из сообщения корабля может следовать также, что объекты, замеченные над Норвегией и Швецией, были теми же ракетами», — говорится в ежедневном обзоре разведдонесений от 16 августа.

Однако очень скоро разведчики были вынуждены признать свою ошибку.

Сообщение в сводке от 16 августа 1946 года о ракетном обстреле СССР Норвегии, Финляндии и Швеции

Сообщение в сводке от 16 августа 1946 года о «ракетном обстреле» СССР Норвегии, Финляндии и Швеции. © СIA

«Военно-морской атташе США в Стокгольме считает, что шведские военачальники молчаливо одобрили мистификацию, дабы усилить противостояние Запада и Востока и увеличить военный бюджет Швеции. Официальные лица страны мало сделали для того, чтобы развеять беспокойство и опровергнуть ложную информацию о советских ракетах. Это создало почву для дальнейших спекуляций. Шведские власти опасаются, что на них может лечь ответственность за разлад между великими державами», — отмечается в дайджесте от 26 августа.

Военные историки установили, что последнюю ракету «Фау-2» с полигона Пенемюнде запустили ещё гитлеровцы — в феврале 1945-го.

«Босфор наш»?

«Посол Турции в СССР сказал послу США Уилсону в Анкаре, что назначение Жукова в Одессу, если оно действительно состоялось, указывает на возможную советскую подготовку к военным действиям. Речь идет вовсе не о «ссылке» Жукова, которого считают «верным сталинцем» и убежденным членом партии. По словам посла, влиятельная группа среди советских лидеров выступает за прямую атаку, считая дипломатические методы неэффективными. И первый удар будет нанесен по Турции», — отмечается в сводке от 1 августа.

Сообщение в сводке от 1 августа 1946 года о требовании СССР ликвидировать офисы военно-морских атташе США в Одессе, Архангельске и Владивостоке

Сообщение в сводке от 1 августа 1946 года о требовании СССР ликвидировать офисы военно-морских атташе США в Одессе, Архангельске и Владивостоке. © СIA

Именно от Турции исходит вторая опасная мистификация — о подготовке Советским Союзом войны за черноморские проливы. Действительно, ещё на Потсдамской конференции 1945 года СССР поднял вопрос о пересмотре международной конвенции Монтрё, касающейся статуса Босфора и Дарданелл. Москва планировала разместить в Дарданеллах военную базу, настаивала на более благоприятном для себя режиме прохода через проливы. Кроме того, Анкаре предъявили территориальные претензии.

Все эти требования советская сторона сняла в 1953 году, сразу после смерти Сталина. Но тогда, в 1946-м, намерения Кремля воспринимались как зловещие.

«СССР стремится использовать вопрос о проливах, чтобы уничтожить независимость Турции и создать дружественный ему режим в этой стране. Если Турция подпадет под советский контроль, то у СССР возникнет соблазн продвинуться в Персидский залив и Суэцкий канал. Необходимо поддержать Турцию и заблокировать устремления Москвы», — передает разведка 13 августа.

Однако в том же обзоре читаем: Сталин «в недавнем разговоре с министром иностранных дел Чехословакии Яном Масариком трижды настойчиво повторил, что у СССР нет намерения нападать на Турцию».

Сообщение в сводке от 13 августа 1946 года со ссылкой на Иосифа Сталина, обещающего не воевать с Турцией

Сообщение в сводке от 13 августа 1946 года со ссылкой на Иосифа Сталина, обещающего не воевать с Турцией. © СIA

«Генерал Робертсон, представитель ACC (Air Combat Command — Военное авиационное командование. — Прим. ред.) США в Болгарии, не находит никаких доказательств в поддержку слухов о возможном наступлении Советской армии из Болгарии против Турции», — говорится в отчете от 14 августа.

«Военный атташе США в Москве заявляет, что советские войска на границах Турции «считаются неадекватными для атаки». Он «серьезно сомневается» в том, что внутренняя ситуация в СССР позволит в настоящее время вести крупную войну» — информация от 3 сентября.

Наконец, 17 сентября разведчики получают донесение из Голландии о том, что «вторжение начнется в ближайшую ночь — с 18-го на 19-е». Но аналитики делают окончательный вывод: никаких признаков того, что СССР готовится к войне, нет. Незначительные перемещения советских войск в Болгарии на границе с Турцией говорят лишь о «войне нервов», но никак не о сосредоточении сил. Угроза мнимая.

Холодное лето 46-го

О военной угрозе, исходящей от СССР, американская разведка напоминает Трумэну каждый день. «Советы будут пытаться получить от Норвегии права на остров Медвежий (на полпути между Шпицбергеном и Северной Норвегией) для размещения своей военной базы» — это от 16 августа.

«Генерал Макнарни узнал из совершенно надежного источника, что завод в Нижнем Тагиле производил в мае до 85 танков в день», — читает президент 28 августа.

«Департамент Военно-морских сил предположил, что неопознанные подводные лодки, которые видели в проливе Дэйвиса (пролив, разделяющий Гренландию и остров Баффинова Земля. — Прим. ред.) 1 июля и 26 августа, возможно, советские», — сообщение от 6 сентября.

Не отстает от актуальной политики и резиденция папы римского. «Кардинал Тиссерант, авторитет Ватикана по советским делам, твердо уверен: «пятьдесят на пятьдесят шансов», что СССР в этом году попытается спровоцировать войну. По его словам, СССР «сейчас явно находится в выгодном положении, чтобы захватить Западную Европу, подчинив Германию с помощью местных коммунистических организаций советской военной машине», говорится в донесении от 19 сентября.

При этом «советские танки и артиллерия входят в Северо-Восточную Болгарию из Румынии с интенсивностью двух поездов в день» — это на следующий день, 20 сентября.

Кроме того, СССР выдавливает американские военно-морские миссии во Владивостоке, Одессе и Архангельске, всячески препятствует ближневосточному урегулированию, блокируя все решения в пользу Израиля и поддерживая арабские страны, а также помогает немецким и французским коммунистам. Разведка усматривает в этом намерение Москвы распространить влияние не только на восток, но и на запад Европы. Тому, кто сидит в Овальном кабинете, и в самом деле может показаться: Советы наступают на Америку со всех сторон.

В небе Югославии

Впрочем, разведка сообщает не только о вымышленных, но и о реальных инцидентах и конфликтах. Например, о том, что в феврале 1946 года американские военные в ссоре убили в австрийском поезде советского офицера. После расследования все три сержанта армии США, включая непосредственного виновника расправы, были оправданы судом и отпущены на свободу, это вызвало возмущение в советской прессе. Разведчики доложили президенту, что всему причиной — московские журналисты, которые «предвзято осветили ход судебного разбирательства».

Истребитель Як-3 в полете

Истребитель Як-3 в полете. Авиация Великой Отечественной войны. © РИА Новости

Сразу после окончания войны крайне напряженная ситуация сложилась в воздушном пространстве Югославии. Девятого августа 1945-го пара югославских Як-3 перехватила и сбила над Люблянским аэропортом американский военно-транспортный самолет Douglas С-47. Девятнадцатого сентября сбили ещё одну такую же машину. В 1946 году звено Як-3 принудило С-47 к посадке.

«Военный атташе США в Белграде, ранее отрицавший намерение СССР и Югославии «сражаться сейчас», считает, что, сбив два транспортных самолета, они показывают готовность рисковать и идти на конфликт», — говорится в обзоре от 22 августа.

Американцы отменяют все авиарейсы через воздушное пространство Югославии — маршруты из Италии теперь проходят через Софию. В то же время президенту докладывают, что Белград вынужденно пошел на крайние меры.

«Косанович, новый посол Югославии в США, до своего отъезда в Вашингтон 6 сентября сказал в Париже, что объясняет недавние инциденты с самолетами многочисленными провокациями американской авиации над Югославией. По его словам, недавний приказ принудить к посадке самолет США отчасти вызван недовольством югославских официальных лиц тем, что Америка в течение многих месяцев вела шпионскую деятельность. Он отметил, что разведывательная сеть, возглавляемая сотрудником посольства США, занималась также контрабандой оружия в Югославию» — из сводки от 6 сентября.

Подпись: Сводка донесений разведки для президента США Гарри Трумэна от 1 марта 1946 года, в которой говорится о том, что советские СМИ исказили материалы суда над американским военнослужащим, убившим советского солдата

Сводка донесений разведки для президента США Гарри Трумэна от 1 марта 1946 года, в которой говорится о том, что советские СМИ исказили материалы суда над американским военнослужащим, убившим советского солдата. © CIA

Еще через десять дней, 16 сентября, США снимают все ограничения на полеты над Югославией, разведка перестает отслеживать эту тему. Инцидент исчерпан.

О чем молчали газеты

Одновременно в США все пристальнее присматриваются к процессам, происходящим внутри СССР. Из сводок CIG (Центральная разведывательная группа, предшественница ЦРУ) видно, что надежных источников информации в Советском Союзе у разведки нет, зачастую приходится пользоваться непроверенными данными — проще говоря, слухами.

Командующий I-м Белорусским фронтом генерал армии Константин Рокоссовский

Командующий 1-м Белорусским фронтом генерал армии Константин Рокоссовский. © РИА Новости / Виктор Кинеловский

«Посольство США в Москве сообщает: ходят слухи о том, что маршалы Рокоссовский и Толбухин освобождены от своих постов, а военно-морской атташе США в Москве слышал, что маршал Новиков заключен в тюрьму. (Во время войны Рокоссовский командовал Первым Белорусским фронтом, ныне — командующий Северной группой советских войск в Польше, Толбухин командовал Третьим Украинским фронтом, позднее был назначен командующим Южной группой советских войск в Румынии и Болгарии. Новиков ранее был командующим ВВС Красной армии)» — из обзора от 13 августа.

Тут правдива только информация о маршале Александре Новикове. В 1946 году его действительно арестовали и осудили по сфабрикованному «авиационному делу».

После освобождения в 1952-м он продолжил службу на посту командующего авиацией дальнего действия.

Маршал авиации Александр Новиков

Маршал авиации Александр Александрович Новиков. © РИА Новости

В том же 1946-м из СССР приходят сообщения о «чистке среди интеллектуалов», как называют очередную волну репрессий американские разведчики.

«По словам посольства США в Москве, известный советский интеллектуал сказал британскому корреспонденту Александру Верту, что он считает нынешнюю чистку из-за её идеологической, а не политической природы более тревожной и далекоидущей, чем в 1937 году», — рапортует разведка 12 сентября.

Сообщение в сводке от 13 августа 1946 года о чистке среди советских военачальников

Сообщение в сводке от 13 августа 1946 года о «чистке» среди советских военачальников. © СIA

На слухах построено и сообщение о беспорядках в Одессе, которые будто бы возникли после того, как милиция застрелила нескольких беспризорников, воровавших международный гуманитарный груз. Портовые рабочие вышли с протестом, требуя выдать лиц, ответственных за стрельбу. Об этом Трумэну доложили 20 августа.

Источник сведений — помощник военно-морского атташе США в Одессе. 

Он же 6 августа прислал донесение об усилении антикоммунистической активности в СССР. Якобы из разных источников ему удалось получить информацию о том, что в Советском Союзе действует мощная подпольная организация, насчитывающая в каждом крупном городе не менее шести тысяч человек. И будто бы по всей стране не позднее чем через полгода начнется мощное вооруженное восстание, которое свергнет режим.

Кто примет беженцев?

После окончания войны по Польше прокатилась волна еврейских погромов. Самый крупный произошел 4 июля в Кельце: были убиты, по разным сведениям, до 50 человек. «Католический предводитель Польши кардинал Хлонд в связи с недавним еврейским погромом в Кельце сказал послу США Лэну, что антисемитизм во всей стране частично отражает общее убеждение, согласно которому евреи активно сотрудничают с полицией безопасности и работают на коммунистов», — сообщает CIG Трумэну 10 июля.

Сообщение в сводке от 10 июля 1946 года с объяснением польским кардиналом Августом Хлондом причин еврейского погрома в Кельце

Сообщение в сводке от 10 июля 1946 года с объяснением польским кардиналом Августом Хлондом причин еврейского погрома в Кельце. © СIA

В последующих донесениях разведка докладывает о росте числа еврейских беженцев, спасающихся в соседних европейских странах.

«По словам посла США Штейнгардта, правительство Чехословакии делает все возможное для евреев, бежавших из Польши. Штейнгардт считает, что хотя Чехословакия в настоящее время не желает принимать многих из этих евреев на постоянной основе, но готова согласиться на «разумную» постоянную квоту, если другие страны поступят так же», — говорится в сводке от 30 августа.

Беженцы идут по дороге

Беженцы идут по дороге. © РИА Новости / Михаил Филимонов

При этом разведка отмечает, что беженцы из Польши устремляются не только в государства советской зоны оккупации, но и на Запад, в частности в Австрию и Великобританию.

Спираль истории

В странах Европы, освобожденных от фашизма, проходят выборы. В донесении от 23 сентября разведка указывает, что «в условиях советской оккупации Болгарии нельзя допустить, чтобы коммунистическое правительство получило конституционное большинство (60%) голосов, поскольку в этом случае не удастся добиться вывода советских войск из страны».

Сообщение в сводке от 23 сентября 1946 года о предвыборной ситуации в Болгарии

Сообщение в сводке от 23 сентября 1946 года о предвыборной ситуации в Болгарии. © CIA

Болгарская оппозиция в Лондоне просит США прислать комиссию для изучения предвыборной ситуации, потому что опасается активного давления на избирателей со стороны советской администрации.

И это, и многие другие сообщения американской разведки из далекого 1946 года удивительно перекликаются с новостями сегодняшними.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/100250

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