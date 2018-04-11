В помощь альтернативщикам или откуда взялась Сибирская часть мифа о Ермаке

«Сила в правде брат»

Сергей Бодров.

Предисловие: В нашей жизни произошло удивительное явление! Народ понимая, что история насквозь фальшивая, сам взялся восстанавливать ее начиная от простых смертных и кончая честными и порядочными людьми во всех сферах жизни и областях науки. А это говорит о том, что мы начали потихоньку просыпаться и выздоравливать от поразившей весь мир шизофрении.

Пролог: Когда то в детстве я спросил у своего отца:”Пап а как же память?”- и он вздохнув, как то зло и беспощадно сказал: “А что память, чик головку и нет памяти”. Услышать такое от всегда добродушного и спокойного отца?!. Мне стало как то не по себе. По душе пробежал холодок смерти.

Вышел я на пенсию в 2013г. Смотрю по телевизору, бабки компьютер осваивают!Купил. Случайно наткнулся на видео С.Э.Саль. Называлось оно “Уфологический аспект глобализации”. Затем на сайт “Крамола”. И на четыре года выпал из этой жизни. Перечитал и пересмотрел многих альтернативщиков и вспомнил я слова отца: “Вот я почему тебе все это рассказываю? Дед, когда мы уезжали из Нахрачей (Сейчас Кондинское в ХМАО) говорил::»Ты сыну рассказывай о жизни-то прошлой. У детей память хорошая. Наступят такие времена, когда не таясь можно будет говорить. Может и он расскажет потом, что запомнит”. Вот я тебе и рассказываю а ты запоминай. Может и правда так будет, как дед говорил”. И подумалось мне: “А прадед то мой, видно действительно будущее видел, как родители рассказывали. Похоже, что это время пришло”. Вот и решил я рассказать нижеследующую историю. Сразу поясню, откуда я ее знаю. Отец, коренной житель Сибири, чалдон. Мама манси. Ее дед (мой прадед) был шаман. А его предком был, оставшийся известным в истории, князь Нахрач. Был он потомком младшей ветви пелымских царей.

Смотрел я фильм про Ермака, хороший фильм, мне понравился. Не понравилось мне только, что преподнесли его как фильм основанный на реальных событиях. События действительно были, только не совсем в том месте и не в то время и совсем не так. Сомневался, стоит ли разрушать героическую историю?. Но думаю, что лучше знать правду. Жизнь, построенная на мифах, со временем начинает рушиться, как карточный домик. И люди попавшие в такую мясорубку даже не понимают, что происходит. Вся история Америки, например, выстроена на мифах. Вот уж где действительно колос на глиняных ногах. Скоро рухнет. Хочу еще сразу сказать, что отец рассказывая мне о чем то поминал то Разина, то Пугачева. Когда я учился в классе 7 или 8 и уже более менее знал официальную историю, я его спросил:”Пап, так Разин или Пугачев?”. На что он, задумавшись, ответил:”А кто его знает. Мне как рассказывали, так я тебе и говорю. Раньше ведь не принято было старших перебивать, сиди и слушай, а то пошлют куда подальше”.Я списал это тогда на его необразованность, хотя он окончил 7 классов. Себя то я считал умным. Да и в школе нам говорили, что мы вырастим умными и образованными. А когда я в школе иногда по своей детской наивности говорил, что мне родители не так рассказывали. Мне, вежливо улыбаясь, объясняли, что родителям вашим мол не довелось получить такого образования. Люди они, мягко говоря, ну темные, что с них возьмешь. Вот так ненавязчиво в школе учили не верить родителям. И я ведь верил учителям больше, чем родителям. Только много позже я понял, что память человеческая не зависит ни от образованности, ни от званий и ни от наград. Память она и есть память. Так что я думаю сейчас, что Разин и Пугачев, это либо одно лицо либо они воевали в одно время.

А теперь сама история. После разгрома Разина-Пугачева Сибирь умылась кровью. Так и говорили:-”Умылась кровью”. Казни были страшные: рубили головы как курам, вешали, четвертовали, вырывали ноздри и языки. На кол сажали и беременным бабам животы вспарывали. Состояние у людей было одно-ужас. Вешали за любое подозрение в причастности к Разину-Пугачеву или помощи им. Сибирь вымерла. Отец рассказывал:”Раньше люди жили своим хозяйством, что сам на зиму заготовишь то и есть будешь. Поэтому во время заготовки грибов или ягод в лесу людей было больше чем в деревне. Дома оставались старые да малые. А наступили времена когда целый день можно было по лесу проходить и ни одного человека не встретить. Да что в лесу, из деревни в деревню бывало идешь и на встречу люди и идут и едут и тебя по дороге подвезут. А тут все повымерло. В некоторые деревни вообще не ходили знали, что там никого уже нет. Если и оставались там люди две, три семьи, то они бросали все и уходили туда где народу больше. Все не так страшно. Потому, что могли и ограбить и изнасиловать и убить. А заодно и свидетелей. Жители целых деревень таким образом исчезали. Вчера были люди, сегодня уже нет». Интересно, что именно в это же время людей болезни одолели, голод. Вообще в Сибири голод в то время, когда по рассказам отца, реки ломились от рыбы, это какой то абсурд. Но тем не менее люди голодали и умирали от голода. Когда я смотрел фильмы про индейцев в юности они у меня ассоциировались с рассказами отца. Похоже, что события в Америке и Сибири происходили примерно в одно и то же время и двигали этот процесс одни и те же сволочи. Народ был этим террором настолько напуган и подавлен, что ни о каком сопротивлении даже и не помышляли. Потом вроде поутихло, стали люди в себя приходить. А потом пришла новая напасть. Повалили в Сибирь попы и хохлы, немцы и поляки, шведы и норвежцы, литовцы и голландцы. И ссыльные и не ссыльные. В общем, каждой твари по паре. Вот они то и сказали, что по России слух прошел-Сибирь можно брать голыми руками. И похоже не только по России. С югов Азии тоже пришли ребята со своими попами(мулами). И пользуясь безвластием каждый стремился обратить местное население в свою веру. А заодно и хапнуть что нибудь на халяву. Что такое безвластие, людям жившим в девяностых, объяснять не надо. В стране откровенно правил криминал, страна жила по понятиям. И это происходило при развитых информационно прессе и телевидении. А в то время вообще был безпредел. Многое из того, что там творилось, мы не узнаем уже никогда.

Из героев этой истории первым появился в Сибири Филофей Лещинский со своими попами. По О.И.(Официальной истории) появился он там в 1702г. Что про него пишет Х.Ц.(Христианская церковь) и О.И.? А то и пишет-»Святой». И памятники ему ставит. Кому интересно, его официальную историю в интернете можете почитать. Я же расскажу про него совсем другую историю.

Филофей Лещинский

Темная личность. Муть начинается с самого начала. Ниже две картинки. На верхней Филофей и на нижней Филофей. Про верхнего мы знаем, что время его жизни 1465-1542 года. Чем он знаменит?. В О.И. пишут, что это он выдвинул и оформил идею:»Москва- Третий Рим». Нижняя картинка. Что мы про него знаем?. Что это Филофей Лещинский. Годы жизни 1650-1727. Чем он знаменит?.Миссионер. Митрополит Тобольский. Что это он принес в Сибирь свет истинной христианской веры, крестив многие народы Сибири. В том числе остяков и вогулов. Вы отличия между двумя этими картинками видите?. Я нет.

Что про человека с нижней картинки пишет О.И. Филофей Лещинский (в миру Рафал Богуславович Лещинский) родился в 1650г в Малороссии в семье князя Богуслава Рафаловича Лещинского и принцессы Анны фон Денхоф. Учился в Киево-.Могилянской .академии. Что за академия ?. Про нее много что пишут, в том числе и то, что она была православной. Это ложь. Создавали ее иезуиты- католики и на Руси все это знали. Знали, что преподают там иезуиты и преподают там латинскую ересь. Сам Филофей на самом деле был иезуит,католик,масон и еврей. Страшная гремучая смесь. По О.И. его направили в Сибирь во исполнение указа Петра 1 от 18 июня 1700г. Почти два год этот указ не исполнялся, пока 4 января 1702г Филофея не посвятили в митрополиты в Великом Новгороде и не направили в Сибирь. Другими словами Ватикан и масоны просто воспользовались этим указом и отправили в Сибирь своего человека. Хотя я вообще сомневаюсь что такой указ в 1700г мог быть. Тогда еще не известно было кто победит. Сибирская тартария с Московией или Запад. Когда по О.И. вам рассказывают,что война на севере шла со шведами-это ложь. На севере шла война с Сибирской тартарией. Это была одна война, шедшая на обоих континентах. Ее просто разделили на фрагменты. Пройдет лет двести и отечественную войну разделят на фрагменты. Украина с румынами. Беларуссы с австрияками. Ну а мы с Паулюсом. А Гитлер так, мимо проходил. Вот для горе-ученых будет поле не паханное. Диссертации, ордена, звания, награды, бабки посыпятся как из рога изобилия.

Как бы там не было но в 1702г в Сибири появились миссионеры во главе с Филофеем Лещинским и с попами из Киево-Могилянской академии.(Что в России попов не нашлось?). Кто на самом деле был Филофей?. Отвечу сразу. Это был главный шнырь Ватикана в Сибири в то время. Чем он занимался?. По О.И. Миссионерством. А на самом деле, на начальном этапе, занимались они разведкой исторических и археологических памятников в том числе и летописей. Это при его непосредственном участии и под его руководством утекли в Ватикан Сибирские летописи. Когда О.И. Говорит, что это Петр1 приказал собрать все летописи по монастырям а потом приказал их сжечь-это ложь. Основная масса Сибирских документов в Ватиканских хранилищах. Сейчас вот такие пакости называются методом культурного сотрудничества.

Вот какую историю рассказывал мне про Филофея отец. Представители новой оккупационной власти в Сибирь в лице губернатора Гагарина и митрополита Иоанна Тобольского были впервые назначены только в 1711г. (И этот момент надо четко понимать) Когда приехавший в Сибирь со своими попами Иоанн Тобольский отправил их знакомиться с будущей паствой, они проехавшись по округе схватились за головы и вернувшись в Тобольск спросили у Иоанна: «Как же мы теперь людей переучивать будем». А дело в том что приехавший в 1702г в Сибирь Филофей со своими попами из могилянской академии крестили людей в католическую веру.

Иоанн Тобольский

Официальная история, хоть светская, хоть церковная сокрушается. Не получилось мол донести до людей свет истинной христовой веры. Ну да, как же. Отец рассказывал:»Пошли эти попы Тобольские по округе а люди то крещеные Филофеем уже были. Ну и спрашивают у них «Крещеные».Те »Да». «Побожитесь».Те и божатся, двуперстием. Попы спрашивают »Кто научил»?. Те отвечают: «Митрополит Филофей». Попы на них же и наехали: «Вы че темные у вас один митрополит, законной властью назначенный, Иоанн. И креститесь вы неправильно». Послушали их местные, послушали и послали. Так и сказали «Идите вы !!!,сначала сами разберитесь, что у вас правильно, что неправильно, потом нам рассказывайте». Ну темный народ. О.И. и Х.Ц. любят ярлыки навешивать. А еще они любят стрелки переводить с больных на здоровых. Как они объяснили в истории этот казус. А они пишут, что это староверы и старообрядцы якобы диверсии совершали. Попы их учат троеперстием креститься а те двуперстием.В то время ни староверы ни старообрядцы старались не светиться. Староверы в то время уходили в глухие места целыми группами, строили там деревни и от посторонних хоронились. Они и до сей поры так живут. Старообрядцы пошли по другому пути. Они уже, как законченные христиане были более коммерциализированы и капиталы у них водились. Поэтому более богатые стали из Сибири разбегаться по всему миру Канада,Австралия и.т.д.(Кстати хочу сказать,что основная масса торгашей (купцов) вышла из старообрядцев. Не только в России, по всему миру. Если кто то думает, что старообрядцы свято верили в бога, да нет. Их в этой религии привлекла именно коммерческая сторона вопроса. И уже лет 500 торгаши и Х.Ц. идут рука об руку потеряв уже все берега. Облапошивая и превращая людей в рабов торгаши идут в церковь, ставят там свечку, дают бабок на божьи дела а попы с них снимают все грехи. Т.Е. по сути церковь взялась снимать с людей моральную ответственность за свои поступки. Другими словами освободила их от совести. За бабки конечно. Нынешние транснациональные компании в связке с иудо-христианской церковью зачинались именно тогда. И обе стороны не в накладе. Поэтому в будущем, если люди захотят действительно построить справедливое общество им неизбежно придет понимание того, что от института церкви хочешь не хочешь а придется отказаться. Иначе не получится. Фундаментом будущего справедливого общества будет институт совести а не институт религии и торгашества и прочей туфты). А те, кто были победнее, те стали селится в деревнях. Одна ,две,три семьи где-нибудь на краю деревни, на отшибе строили себе дома и жили сами по себе. Отец рассказывал такую историю:»Семья одна старообрядцев поселилась так же в одной татарской деревни, разрешение у местных спросили,как принято было тогда. И приехал кто-то от властей, наехали на них. Так татары собрались всей деревней, окружили их , ну и спросили:.»Что вы до них докопались,живут себе люди и живут, нам они жить не мешают. Вам то что от них надо».А так как татары наиболее многочисленны были в то время и бывало, что и вооруженное сопротивление оказывали, с ними власти конфликтовать побаивались. Отстали. Вообще местное население в то время друг за друга заступались. Некоторые из старообрядцев, как и староверы, уходили в глухие места. И если в таких глухих местах их находили то просто уничтожали. Попросту загоняли их в их молитвенные дома и сжигали .Свидетелей то нет. Кто?.А те самые петровские солдаты. И не просто солдаты. Это были специальные зондер команды. Это именно там молодой Ломоносов наблюдал одну такую картинку, а не в Архангельске. Староверы говорили, что он даже жалобу писал Петру по этому безпределу. Карты якобы составленные Ремезовым, на самом деле составлены Ломоносовым. Миллер просто отомстил ему за всех немчиков, которых он пиздил, как шелудивых псов. В том числе и за ту ложь, что якобы староверы и старообрядцы сами запирались в своих церквях и себя сжигали. Он то был очевидец того, что происходило на самом деле. И мужик он сам по себе был честный и не трус. За то и помнит его простой народ и уважает. Отец еще говорил, что спустя какое то время в Сибирь приезжал и Пушкин. Я не знааю, как это объяснить. Но у меня осталось в памяти впечатление, что они жили в одно время, просто Пушкин был моложе, .из другого поколения. А значит они могли вполне знать друг друга.

Хочу тут же объяснить за что на самом деле пошел наезд на старообрядцев.Церковь поощряя лихву думала, что торгаши сами понесут деньги в церковь, чтобы совесть свою успокоить. Но получился облом. Купцы да, те несли. Купеческое слово. Какое купеческое слово. Обманывали, только шуба заворачивалась. Бабки были бешеные. Вот они и несли. Пачками на алтарь кидали. А вот с основной массой крестьян так не получилось. Те им бецалу показали. Так и сказали: »А с чего мы вам платить должны. Да торгуем. Но мы это собственным горбом зарабатываем, так что у нас совесть чиста». Я ни в коей мере их не осуждаю. Они свое право на вольную и самостоятельную жизнь с кровью отстояли. Они и сейчас так живут, сами по себе и паразитов не кормят. А остальных превратили в рабов. Государство, своих отличившихся чиновников, целыми деревнями, вместе с крестьянами, награждала. Помещики продавали своих крестьян. Церковь вгоняла в кабалу и отбирала у крестьян земли, приписывая их церкви. И эти же, уже безземельные крестьяне, на своих же бывших землях на попов работали. Смотрите люди не попадите в то же рабство опять. Церковь опять обороты набирает. Волки в овечьих шкурах.

Старообрядцы, бежавшие в Сибирь рассказывали, как их на западе Руси казаки с попами разводили. Наскочил отряд непонятно каких лихих людей на деревню. Куда людям?. В церковь. Попы тут, как тут. Бог укроет. Пограбили деревню, убрались. «Ну хоть, слава богу, живы остались и то ладно.» Проходит какое то время, к попам делегация какая то приехала, казаки. Столы во дворе за забором накрыли, пируют с попами. Местные кругами ходят, в щелки в заборе заглядывают, интересно же. Смотрят:»Батюшки, дык это ж те, кто нас надысь грабил».Естественно спросили. А попы им:»Вы че,неблагодарные, за вас же радеем, вот договариваемся, чтоб больше не грабили вас. И вы не забывайте отблагодарить нас, по осени то». Только спустя какое то время идет одна ехидная старушка,смотрит, Батюшка с ее корзиночкой в лесок направился. Ну и спрашивает:»Батюшка а откуда ж у тебя моя корзиночка, мне ж ее еще мой покойный муж делал». Батюшка отвечает:»Да вот гуся в этой корзиночке привозили, да видно забыли корзиночку то, что добру то пропадать» Старушка ехидно спрашивает:»Батюшка а гусь то тоже мой был, гусь то у меня тоже пропал» Попал поп, но вывернулся:»Ты старая карга радуйся, что голова цела осталось а ты корзиночку пожалела». Другая баба подсвечник свой, серебряный, в церкви увидела, который ей матушка еще в приданное давала. В общем разводилово было по полной программе. Те, кто понимал и возможность была, убегали. А казаки и христианская церковь и сейчас вась, вась. Хорошо жили.

Ладно, идем дальше. На следующем этапе Филофею понадобились люди. и поэтому мы переходим ко второму герою этой истории.

Новицкий Григорий Ильич

Слева портрет его отца. А рядом, я думаю, это сам Григорий Новицкий, хотя О.И. нам говорит, что это его отец. Год его рождения неизвестен. Впервые о нем упоминается в(вставить ссылку) В которой написано:»В 1677 году по охранной грамоте от гетмана супруга Ильи Федоровича Новицкого, София Новицкая, с сыном ГРИГОРИЕМ и дочерью переехали в Карп, а затем в подаренное ему за службу село Нехаевка». Учился Григорий в Киево-Могилянской академии. Годы учебы неизвестны. Чуть раньше там же учился второй герой этой истории Филофей Лещинский. А значит они друг друга знали. Получается что и Григорий Новицкий был католик. В 1697 году старший Новицкий вышел в отставку и полк был передан под командование его сына. Кстати, просматривая биографию Новицких по ходу дела выяснил, что примерно с 1670г по разгром в 1709г Запорожской сечи (за весь период ее существования говорить не берусь) практически вся старшина и гетманщина были евреями. Так что права Александра Римская, да и другие тоже, кто об этом писал, что”Казаки то ряженые”. Мать Григория Новицкого, София, еврейка и получается,что он тоже еврей.

Осенью 1708 года Петр послал Мазепе приглашение присоединиться под Стародубом к его войскам. Но Мазепа, вместо этого сбежал к шведам, которые в это время стояли недалеко от Новгорода-Северского. Вместе с ним сбежал и Новицкий со своими людьми.(Новицкий приходился ему каким то родственником через свою жену Христину). Мазепа полностью доверял ему, поэтому и назначил его своим “резиденцием”в Краков к Адаму Сенявскому, командующему войсками короля Станислава. 11 мая 1709 года взяли Запорожскую Сечь. Петр за измену казнил беспощадно. По Днепру поплыли плоты с повешенными казаками. Кто успел спастись, бежали на речку Каменку. Хочу подчеркнуть на речку Каменку на Днепре. Почему туда?.Потому, что в то время эта часть территории находилась под протекторатом Турции. Там пытались создать новую Каменскую Сечь, но просуществовала она всего два года. С 1709 по 1711г. Далее происходит какая то мутная история. В июне 27 числа в генеральном сражении разбили шведов. Еще дым Полтавской битвы не рассеялся, добровольно сдался Новицкий. И вот что пишут в это время про Новицкого “А Новицкого в Польше заела совесть, не дело православному казаку(это католик то православный) воевать против белого царя.(Про белого царя, для туземцев писали, что ли?).С “дипмиссией” Мазепы Новицкий поехал в Полтаву-и там вдруг сдался канцлеру графу Головкину”. Когда Мазепа узнав, что Новицкий с 80 казаками сам, добровольно сдался, был в шоке. Сказал-”Теперь не знаю кому и верить”. После Полтавской победы Петр устроил образцово-показательные казни казаков-предателей. И вот тут происходит интересное. Как показано в фильме “Ермак”, Новицкий появляется на Каменке. Именно на Каменке на Днепре а не на Волге. И бросает клич идти в Сибирь.(Кто его отпустил, если в это время Петр1 казаков-предателей казнил). Похоже на то, что Петр1 был не в курсе этих виражей. Рулили без него. Дальше по рассказу я об этом напомню. Филофея в Сибирь отправлял пройдоха Меньшиков. Думаю и здесь без него не обошлось. Вот с Каменки Новицкий с казаками и пошел в Сибирь. Часть казаков осела на Урале а остальные пошли с ним. Добирались они до Тобольска на своих лошадях. Лодки им не нужны были по той простой причине, что где то с середины 17 века из Тобольска гоняли на Москву табуны лошадей для продажи. Так что дорога уже давно была набита. Когда они конкретно прибыли в Сибирь? Наверное в том же 1709г. За зиму построили лодки. Строганов тут абсолютно ни причем. Кучум тоже. Откуда Миллеру пришла идея соединить их вместе? Думаю, что отсюда. На сайте( )в главе »Доношение Антония, митрополита Тобольского и Сибирского, в Синод об избиении архимандрита-миссионера Сильвестра сибирскими язычниками». Читаем: »А свидетели де тому Чусовская слободы поп Яков Климантов, дьячок Никифор Миронов да оная ж копчиковой деревни жители господ баронов СТРОГАНОВЫХ крестьяне Иван Семенов сын КУЧУМОВ, Федор Парфенов сын Лобанов, из Верхняго городка Иван Лукин сын ЕРМАКОВ, которые де все оному были самовидцы».

Вот что рассказывали о Новицком мои родители:»Тогда много в Сибирь неруси понаехало. В том числе и Новицкий со своими казаками-хохлами. Местные про них говорили:»Имен нет, одни клички, как у собак. И зовут их как то странно-хохлы». В частности моя мама говорила, что манси до этого о хохлах ничего не слышали. Вообще, понятия не имели, что такие существуют.»Сам Новицкий роста был среднего, ну может чуть больше, приземистый. Объемный такой. Что в длину, что в ширину. Ноги были толстые, как столбы, поэтому на ногах стоял крепко. Сбить его с ног было трудно а вот он мог и быка свалить. Рука у него была тяжелая. Казаки его из за этого побаивались и под горячую руку старались не попадать. Драться на саблях хорошо умел. У казаков такой прием есть с двумя саблями. Мельница называется. Вот он этим приемом хорошо владел. Люди частенько наблюдали, как он выйдет на свежий воздух и тренируется. Аппетит имел хороший, зараз пол барана съесть мог.(Думаю, что преувеличение конечно). Вот за эту его объемность казаки и называли его между собой Ермаком, хотя к нему обращались по имени отчеству.(Выше портрет, справа. Извините, но посмотрите на его животик, доля истины в этом есть) А татары его Ермаком стали звать после одного случая. У него был блестящий панцирь. Вот он, где то в одной из татарских деревень, стоял на берегу в этом панцире, руки в бока. Кто то из жителей деревни крикнул:»Смотри, казан с ручками» Посмеялись конечно. Но так и разлетелось это имя по округе и закрепилось за ним. А потом и казаки к нему уже в открытую стали так же обращаться.

Князь Нахрач

О Князе Нахраче отец рассказывал так::»Лет в девять пошел он в лес с пацанами за шишками, залез на кедр и упал с него. Пацаны подбежали к нему а он не дышит. Бегом за взрослыми. Те прибежали посмотрели, вроде живой, принесли в деревню. С неделю он лежал без сознания, думали не выживет. Но ожил, пошел на поправку. Только немного погодя родители заметили, что у него левое плечо вроде как выше правого. С тех пор у него и начал горб расти. Пацаны его дразнить стали а он из за этого стал кидаться в драку по любому поводу. Годам к 12-13 стала у него в руках появляться сила не по годам, что он еще не научившись соразмерять эту свою силу, по одним слухам покалечил одного пацана, по другим убил. Как там было на самом деле, но говорили,что его родители ходили потом к родственникам того пацана и как то там договаривались. С тех пор ребятишки его бояться стали и дразнить перестали. А лет в 15-16 на масленицу катались они с пацанами с горки. Парни взрослые,поддатые докопались до него. Вместе они там были и русские и манси, многие из них уже женатые были. Ну и видно достали. Подскочил он к этой толпе и выхватил одного русского парня из толпы за грудки, который его больше всех дразнил. Отступил назад, приподнял его на вытянутой руке и держит. Парни то посмеиваются, стоят ждут, что дальше будет. Не видят. А пацаны сзади Нахрача увидели, что парень тот уже глаза закатывать начал и ногами дрыгать, закричали. Взрослые подскочили к нему пытаются парня оторвать, пальцы расцепить, не могут. По руке стали бить. Откинул его Нахрач от себя. Подскочили к нему а он уже синеть начал. Откачали. С тех пор его и взрослые побаиваться стали. Перестали подначивать. Кстати Нахрач это не имя а прозвище, что значит:- мощный, разлапистый кедр с толстыми сучьями. Вырос он по словам отца злой,горбатый,лохматый,взгляд страшный. Пацаны, которые с ним вместе росли, те может его и побаивались, но виду не показывали. Постарше люди тоже. А те кто помладше, те побаивались, хоть и мужики. Бабы его вообще боялись, предпочитали с ним не встречаться. Если видели где его фигура замаячила старались куда нибудь в переулок свернуть или за дом куда спрятаться, переждать, пока он пройдет.

Шли как то по улице две девчонки лет по 15-17 а навстречу князь Нахрач. Молодые, все им нипочем. Не понравилось что то ему, сделал он им замечание. Они в ответ что то дерзко ответили. Глянул он на них и обомлели девки. Вдруг страх душу стал заполнять, бежать надо а бежать не могут, ноги будь то приросли к дороге. И чем ближе он подходил тем сильнее ужас. Так и стояли пока он не прошел. А когда отпустило маленько сорвались и бегом к одной из этих подружек домой. Прибежали домой, дверь подперли и в окна выглядывают. Все им кажется что кто то за ними гонится. А немного погодя, когда в себя пришли, девчонка, к которой домой прибежали засуетилась, давай переодеваться. Вторая ее спрашивает- «Ты че подруга».Та ей и призналась, что когда там на дороге стояли у нее от страха по ляжкам потекло.(Наших бы феминисток, с ювенальщицами-суками да ему навстречу). Попросила подругу чтобы та не рассказывала ни кому. Подруга пообещала и всю жизнь молчала. А когда та померла она эту историю своей дочке и рассказала. Дочка внучке. Внучка мужу». А дальше как в анекдоте, знаем двое, я и вся деревня. Так эта история и сохранилась.

О Золотой Бабе.

Хранилась она у еще оставшихся в Сибири Волхвов. По словам отца эта Золотая баба или точно такая же стояла перед царским дворцом Ивана Грозного.(Отсюда возникает вопрос а какую религию исповедовал Иван Грозный?) На них шла охота. И когда они поняли, что на них вот вот выйдут, встал вопрос а кому же отдать ее на хранение. Отдавать ее в руки какой то группы людей было бессмысленно. Они ее просто не смогли бы защитить. Речь шла именно о целом народе. Только в недрах народа, в лице его элиты и можно было надеяться, что ее сохранять. Обратились к староверам. Но они сказали, что на них самих идет охота, поэтому они не могут гарантировать ее сохранность. К старообрядцам вроде решили не обращаться. Они в это время сами разбегались по всему миру. Их ведь тоже терроризировали. И еще одна причина была. Отец говорил, что они уже были конкретные, законченные христиане и как бы доверять им Золотую Бабу поостереглись. Поэтому решено было обратиться к шаманам. Они были язычниками, так же поклонялись Солнцу, природе. Надо сказать, что понимая всю опасность этой затеи некоторые из шаманов отказались. Согласились ее взять шаманы с Конды и в частности князь Нахрач. Конечно не он один решал этот вопрос. Но именно он стал «главным державцем и хранителем» Золотой Бабы. Остальные взяли на себя обязательство помогать ему в случае чего. С тех пор манси тоже попали под пресс. Этот пресс их перемалывал и в советское время. Искать Золотую Бабу перестали году в 38. И мне думается, только потому, что те кто в недрах советской власти генерировал этот процесс, сами попали под репрессии. По словам отца, Сталина конкретно, Золотая баба не интересовала. Сейчас Золотой бабы у манси уже нет..Но данное когда то слово, сохранить Золотую бабу, они выполнили. Хотя и наезды на них были неоднократно и прессовали их и страхов они натерпелись и грех на душу брали, защищая ее и сами гибли. Но это другая история.

Кадычанский правильно пишет,прибывшие казаки занимались раскопками и изымали из Сибирских церквей и монастырей сохранившиеся летописи. И это не предположение. Так и было. Церкви Филофей там не строил. Часть этих зданий сохранились после катастрофы. Каменных. После катастрофы если и строили то в основном деревянные. Да и не мог Филофей их построить. До 1721г шла война. Не до этого было. Да и кто бы строил. Людей в Сибири повыбили. Казаки что ли. Так они только мародерничать горазды были. Обживали и восстанавливали, да. Это было. Но не строили. Не забывали и о коммерции. Обложили людей данью. Сколько в то время утекло мехов на запад, теперь только один христианский бог знает. А отряд Новицкого по сути, это прообраз будущих Ч.В.К. Еще тогда все зачиналось.

Ну а теперь непосредственно о произошедшей трагедии. Закручивалась она постепенно. После появления Новицкого года два было все нормально. Манси платили мзду. Филофей занимался своими делами. Новицкий с казаками по поручению Филофея занимались раскопками, сбором дани и охраной. Новицкий наложил еще мзду на манси за их болванов (идолов). А кому они там поклоняются ему было абсолютно наплевать. Бабки идут и ладно. И этого похоже Филофей не знал. Он то как раз в этом вопросе был последователен. Ни на какие компромиссы и уступки не шел. Если узнавал, что то про капища, их однозначно сжигали. Но все течет все изменяется. В 1711г в Сибири появилась официальная власть. И похоже перед властями встал вопрос а что же делать с Новицким и его казаками. Получалось,что находятся то они там незаконно. К тому же многие из этих казаков были в свое время на стороне Мазепы. Вот тогда кому то видимо и пришла в голову идея поклонится Петру Сибирью.(Вообще похоже Петра за пацана держали и О.И. представляет его нам не таким, каким он был на самом деле. В Сибири про него в частности говорили, что это был так и не повзрослевший пацан. «Верста коломенская а ума нет». «Все играл в каких то солдатиков, в кораблики. Составлял какие то прожекты. Хватался то за одно, то за другое а до ума так ничего и не доводил.(Но кровь он лил настоящую). А вот люди вокруг него были умные, только бессовестные. Многое из того, что ему приписывают он может и не делал. Только все ему приписали». И я этому верю, хотя бы потому, что до самой смерти Ромодановского он составлял ему отчеты обо всем, что он делал. А самостоятельным он стал похоже только 22 октября 1721г, когда был провозглашен императором). Вот и послали Ивана Кольцова к Петру с мехами. Только получилось не совсем так, как предполагали. Ивану и прибывшим вместе с ним казакам вины простили а Новицкому и еще 15 или 18 казакам нет. И вернувшийся назад со своим посольством Иван привез и приказ Петра о том, чтобы Новицкий сидел в Сибири и не высовывался, определив им статус ссыльных. Случилось это в 1712г. С тех пор между казаками начался разлад а между Новицким и Иваном Кольцо пробежала черная кошка. Один раз они даже на саблях схлестнулись. После этой стычки и отправил Филофей Ивана Кольцо и кого то еще из атаманов с казаками на Енисей. Поэтому Ивану Кольцу и устроили литературную смерть. Но еще два года все шло своим чередом. В конце 1714г начале 1715г появился в Сибири другой тип людей. И ссыльных и вольных. Ссыльные понятно а вот вольные приехали Сибирь изучать. Как рассказывал о них отец: «Это видно были грамотные, знающие люди и наверное более честные, чем те. Вот эти то люди и стали спрашивать у манси, да объяснять им;»Вы зачем ясак то отдаете Новицкому с попами. В Тобольске сидят люди, которые специально занимаются сбором ясака и они должны приезжать к вам и принимать его у вас по счету, сколько положено и под роспись. А им видно лень ездить вот они и отдали все на откуп казакам, да еще наверное тоже что то с этого имеют. А Новицкий со своими казаками это вообще ссыльные каторжане и Филофей со своими попами никто и звать их никак. Настоящий митрополит, властью назначенный, Иоанн сидит в Тобольске». Манси стали князю Нахрачу вопросы задавать. До него когда дошло, что их по сути разводили как кроликов, так то злой был, тут вообще рассвирепел. С людей то он ясак собирал. Ему и отвечать перед людьми надо было. Эти «знающие,грамотные» люди помогли им составить жалобу. Дошла она до адресата,не дошла, не известно. Тут я отступлю потому, что надо осветить коммерческую сторону этого вопроса. Суть банальна. Была создана, говоря современным языком, мафиозная группировка. Филофей координатор. Казаки исполнители. Прикрывал в столице Меньшиков. Возможно, что и Екатерина в курсе была и граф Головкин. В Сибири прикрывал, назначенный губернатором Гагарин. Тоже в долю вошел. Попы Филофея были соглядатаями при казаках. Классическая схема. Обложили людей данью. Положеное отдавали в казну а остальное делили. Организаторами были: Меньшиков и Филофей. Филофей еще и свою, особую миссию выполнял.

Но обстановка стала меняться. Может подействовали жалобы. Из Тобольска стали приезжать люди за ясаком. Платить казакам Новицкого уже отказывались. Филофей видно тоже понял, что ловить тут уже нечего. А может основную свою миссию там он уже выполнил. Да хочу здесь еще сказать, что у Филофея был конфликт с людьми, которые приехали Сибирь изучать. Когда они местных стали расспрашивать, что, где да как. Те им сказали:»Что вы нас спрашиваете, спросите у Филофея. Он собирал всякие архивы. Вот и спросите у него». Они обратились к нему. Он сначала отнекивался, но потом что то показал. А когда позже они еще раз обратились к нему он сказал что бы от него отстали, ничего у него нет. Эти люди написали жалобу, но из Петербурга пришел ответ:»В дела Филофея не вмешиваться и препятствий ему не чинить». Вот так то вот. Думаю, что эти архивы Филофей увез в Китай, где в это время иезуиты писали историю Китаю. В России шла война, опасно было. Дальше надо пояснить сложившуюся ситуацию. Филофей собирался на Енисей и с собой собирался взять часть вольных казаков. Ссыльные казаки Новицкого его в это время сильно упрашивали, чтобы он их тоже взял с собой, но он ни одного не взял. В том числе и самого Новицкого. Для Новицкого с остающимися казаками наступали черные дни.

Новицкий с князем Нахрачем знали друг друга уже довольно хорошо. Конфликтовать не хотел ни тот ни другой. Надо было как то договариваться жить в новых условиях. И князь Нахрач с Новицким предварительно договорились. Как они там договорились, не знаю. Но князь Нахрач выдвинул одно условие, что они не будут больше сжигать их капища. Новицкий сам этот вопрос решить не мог, попы ему не подчинялись. Вот он и пригласил на разговор Филофея. Думаю, что предварительно он ему условия обрисовал. Эту встречу и описывает Новицкий в своей книге:»Сказание о народе остяцком». Только он нюансов этой встречи не раскрыл. А все пошло сразу не так, как видимо планировали. А было так. Князь Нахрач то ли по наивности то ли сознательно сказал фразу, которая все и решила. Показывая на Новицкого он сказал:»Давай, мы вот Ермаку по три рубля за каждого нашего болвана платим, давай тебе еще по рублю будем доплачивать. Вы нас не трогаете, мы вас не трогаем. Что Филофея разозлило?. Что ему предложили всего рубль а ссыльному каторжанину три, не известно. Но скорее всего он не знал, что Новицкий вместо того, чтобы сжигать их капища, брал с них мзду. Вот он там и разразился речугой. Новицкий, видимо понимая, что все пошло не так, попытался что то объяснить Филофею, но тот его заткнул, сказав,чтобы он знал свое место и не лез, куда его не просят. Новицкий отошел и больше ни во что не вмешивался. А Филофей начал угрожать, что посжигает все их сатанинские капища. Тут уже заволновались люди Нахрача. Нахрач их попытался успокоить. Люди наехали уже на него:»Ты за кого заступаешься». Повторю, что Новицкий больше ни во что не вмешивался и за Филофея заступаться видимо не собирался. И Филофей испугался. Испугался и сдернул оттуда. Вот так все было. Когда я читал в О.И. про Ермака из 16 века. Угарал. Это все равно, что Гундяеву скаать:»Давай, мы Чапаю три рубля платили, тебе рубль будем доплачивать». Абсурд. Больше Филофей до конца своей жизни в тех краях не появлялся, потому, что после казни князя Нахрача люди сказали:»Появится, утопим». Еще одну вещь не могу не сказать. Когда Филофей поехал на Енисей местные сказали:»Поехал прохиндей дальше людей облапошивать, здесь видно уже не проханже».

А дальше ситуация стала развиваться по нарастающей. Какое то время еще было все мирно. А потом Новицкий с попами как с цепи сорвались. Людей стали в наглую крестить. Но не это возмутило людей а то, что на исповедях стали выспрашивать где их капища находятся. И методы видимо были чувствительные, раз местные выдавали свои капища. А дальше было просто. Мама рассказывала:-»Выпытают на исповеди, где капище, потом придут туда, что ценное позабирают, остальное сожгут. Люди пошли опять к этим «знающим, грамотным людям», что бы те помогли им составить жалобу. Те им объяснили, что приводить людей в христианскую веру, это приказ самого царя. А вот ,что они при этом беспредельничают, пожаловаться можно. И помогли им составить жалобу. Но дело уже приняло крутой оборот. В Нахрачах казаки Новицкого с попом Сентяшевым по надуманному поводу собрали людей и поступили так же, как поступал Владимир-красное солнышко. Собрали, окружили и напирая на них конями загнали в Конду. Сказали:»Все, вы теперь крещенные, завтра на исповедь приходите». В это время Новицкий с попами уже усиленно искали золотую бабу. И вот на исповеди в Нахрачах поп этот(Сентяшев) до того усердствовал в деле божьем, выспрашивая про нее, что то ли нарочно, то ли нечаянно так приложился ко лбу одного манси, что попал углом креста ему в темечко, тот богу душу и отдал. Спустя некоторое время часть казаков с Новицким и попом сели в лодки и направились вниз по Конде(Вот оно, вино бухарское). Одному из этих исповедуемых манси каким то образом удалось выбраться. Он то и прибежал к Нахрачу и рассказал, что подслушал разговор Новицкого с попом о том что у них есть приказ, непременно найти Золотую бабу и что они узнали каким то образом где она находится и собрались туда.

Ученые все гадают где Ермаковский перекоп находиться. Отец рассказывал:-» Между Кондой и Вагаем были какие то рвы или каналы. Кто их делал, когда и зачем манси не знали. В то время, после паводка, все пространство между Кондой и Вагаем заполнялось водой. А когда вода спадала местные ходили по эти каналам. Между этими каналами были перемычки. По мере схода воды перемычки обнажались. И когда на этих перемычках воды оставалось по щиколотку местные просто вылазили, перетаскивали лодки и плыли дальше.А у казаков лодки сидели примерно по полметра. Вот они эти перемычки и углубили. И ходили, не выходя в Иртыш, с Конды на Вагай и обратно почти до самой осени». Скорее всего это и есть тот самый Ермаковский перекоп, вернее перекопы. Находился этот перекоп где то недалеко от устья Конды. На слиянии Конды и этого перекопа было хорошее, сухое место, где казаки, куда бы ни шли, всегда останавливались, высаживались, варили обед и отдыхали. Вот пока они из Нахрачей туда шли, пока там отдыхали, князь Нахрач успел собрать людей и где то там, недалеко, устроил засаду. Казаки пообедали, отдохнули, собрались и стали углубляться в лес. Сомнений уже не оставалось. Они знают куда идти. На них и напали. Впереди шли три казака, они сразу оказались отрезаны от остальных. Дальше шли человек 5-7 с Новицким и попом и чуть дальше основной отряд. События разворачивались следующим образом. Основной отряд развернулся и бросился назад к лодкам. Так как людям Нахрача они особо и не нужны были за ними и не гнались. Так, пошумели, для ускорения. А вот Новицкого с попом окружили. Поп сначала стал карами небесными пугать, потом сник. На него особо внимания не обращали, дали тумака один раз, чтобы не верещал. К Новицкому близко подходить опасались. Драться то он умел. Раза два попытались накинуть на него веревки. Но он их на лету перерубил. Поначалу никак не могли к нему подобраться. Потом кто то из людей Нахрача воспользовавшись тем, что он на что то отвлекся исхитрился сзади зацепить его крючком, насаженным на шест(такие рыбаки с собой возят)за ворот кольчуги. К нему подскочили еще двое и они его втроем потащили назад и опрокинули на спину. А когда он упал, то уже беспомощным оказался. Кольчуга на нем действительно была тяжелая, быстро не повернешься и сразу не вскочишь. На него навалились скопом, схватили за руки, за ноги и прижали к земле. Саблю выбили. Я видел информацию в интернете, что у него была ножевая рана на руке. Скорее всего в этот момент он ее и получил. Его скрутили, связали.

Хочу еще рассказать о тех трех казаках, которые сразу оказались отрезанными от остальных. Тогда в детстве их отвага меня просто восхитила. Их прижали к какому то болотцу, но они продолжали отбиваться. Эти казаки видели как Новицкого повалили, видели как его скрутили, кричали ему “Держись атаман, наши должны вернуться” (Видимо надеялись что казаки очнутся от первого шока и вернутся). Их постепенно оттеснили в болото. Один из них попытался пройти вглубь но стал вязнуть и вернулся. Им предложили сдаться. Но они отказались. Сказали”Что так смерть, что так, все едино”. Тыча в них пиками их оттеснили еще дальше, они стали вязнуть, да и устали уже столько времени отмахиваться. Там в этом болоте они и полегли. Тут у отца с мамой был спор. Отец говорил, что их убили. Мама говорила что никто их не убивал. Они завязли в этом болоте и сами утонули. Как бы там ни было а вели они себя мужественно. Попа с Новицким обыскали. У попа нашли зашитые в рясу какие то драгоценности. Часть из этих безделушек или монет князь Нахрач признал. Они были из недавно сожженного капища. Он спросил у попа откуда они у него. Ну что в таких случаях попы отвечают “Бес попутал”. Он у Новицкого спросил, как это понимать, вы же говорили что это в счет уплаты ясака уходит. Он ему ответил что то вроде того, что в любом стаде бывает паршивая овца заводится. И Нахрач рассвирипел, сказал:”Вот мы вас как паршивых овец и утопим”. Приказал обмотать их веревками и найти камни. Поп сначала заверещал, а потом сник, и только скулил. Новицкий сказал, что пусть лучше уж убьют тогда, чем такая смерть. Князь Нахрачь показывая на попа сказал:”Я слышал, его бог вам даже убийства прощает а вот утопленников в ваш рай не принимают”. (А говорят,что манси темные а они оказывается прекрасно разбирались в христианской религии). Их связали и перенесли в лодку. Новицкого положили на нос, попа ему под ноги. Отец рассказывал ,что когда их на лодке вывозили. Новицкий не выдержав завываний попа пнул его и сказал, чтобы он заткнулся и так тошно.”Через тебя суку смерть такую принимаем.” Отчего поп завыл еще громче.

Я спрсил тогда у отца:» А где казаки были все это время?» Когда казаки еще убегали, Нахрач послал людей за ними присмотреть, куда они направятся. Вот они князю Нахрачу и доложили, что казаки по этому перекопу пошли на лодках в сторону Вагая. И как позже стало известно они попросту убежали на Вагай под защиту отряда казаков, стоявшего на Вагае. Когда еще обыскивали попа начал накрапывать дождь.. А когда Новицкого с попом грузили в лодку поднялся ветер и пошел проливной ливень. И люди Нахрача поленились их вывозить дальше в реку, да еще поп действовал на нервы, выл не по человечески. Недалеко от берега их и окунули. И вроде бы все шито-крыто. Но как рассказывал отец:«Тут у людей Нахрача промашка и вышла. То ли веревки гнилыми оказались, то ли камень плохо привязали, только какое то время спустя всплыл Новицкий. И тут вторая промашка случилась. Если бы они их подальше от берега отвезли уплыл бы он по Конде в Иртыш. А там ниже Конды в то время было почти безлюдно, в основном охотьничьи избушки стояли да рыбаки наезжали. Уплыл бы он в моря и концы в воду. А так он всплыл и поплыл вдоль берега. А течение было из Конды в Вагай. Его этим течением подхватило и понесло по этому каналу». Отец рассказал два случая:» Где то в районе Тобольска через сутки или двое, когда погода наладилась его первый раз и увидели двое то ли рыбаков, то ли охотников. Его там занесло в кусты. Увидели, узнали и высвободив его из кустов отправили дальше. Второй случай где то на Вагае был. Его на мыс вынесло. Там его местные увидели, и зацепив багром вытащили на лодке на стремнину и тоже отправили от греха подальше. И когда О.И. рассказывает, что дикие татары его там из луков расстреливали. Это ложь. Не были они дикими. Вполне себе здравые люди. Это у нас историческая наука шизофреническая. Многочисленные следы на его теле остались от багров, которыми его не единожды цепляли и отправляли дальше, не руками же. В общем совершил он путешествие из Конды до Вагая, из Вагая в Иртыш. Выловили его не в деревне Беишевской а ниже Тобольска. Почему Миллер выбрал эту деревню?. Видимо потому, что по официальной истории Ермак до Конды не дошел. Я не знаю был ли в 16 веке Ермак. Но до Конды они действительно тогда дойти не могли. Вода после катастрофы сходила. Но Конда в то время еще стояла в воде. А разбили Кучума Курбский с Травником. Они пришли в Сибирь с пятитсячным войском. Может Курбского или Травника Ермаком называли?. Куда там Новицкому было тягаться с его пятьюстами казаками. Ладно, пойдем дальше. Я хорошо помню как спрашивал у отца:»Пап ты рассказывал, что Тобольск город большой, народу там много живет, на реке всегда рыбаки рыбачили. Как так получилось, что никто не видел, как он мимо проплыл». На что отец мне ответил:»А кто его знает, может ночью пронесло, может он к этому времени уже утонул и его под водой несло а может кто и видел, да не стали шум поднимать». Отец называл деревню, в которой его выловили, но я уже не помню. Где то в одной из деревень между Тобольском и устьем Конды. Выловили его жители деревни, рыбаки. Они пожалели свои снасти и подтащили его к берегу, что бы распутать. Слухи, что Новицкий путешествует уже к тому времени распространились. Его уже по берегам искали казаки. И видимо были где то недалеко, потому что в деревню прискакали быстро. Наехали на местных, но те отмазались. Сказали:» Веревки не наши, у нас такие не плетут, а чьи не знаем”.(Не сдали, хотя знали). Казаки знали где стычка произошла, поэтому местных никто и не трогал и не наказывал. Чуть позже казаки с Конды прискакали. Привезли попа, по моему с Тобольска, чтобы он отпел Новицкого, как положено. Но поп, увидев, что это утопленник отказался. Казаки окружили его, стали угрожать, требуя, чтобы все сделал как положено. Но поп оказался стойкий, грех на душу брать не стал. Похоронили Ермака-Новицкого за оградой кладбища. И не потому, что кладбище мусульманское. Ложь. На одной стороне этого кладбища действительно хоронили мусульман а на другой стороне христиан. А похоронили его за кладбищем именно потому, что он был утопленник. Церковь прекрасно это знает. Далее отряд, взяв с собой веревки, поскакал на Конду, стали рыскать. И тут третья промашка вышла. Когда еще там, на устье Конды, князь Нахрач послал людей присмотреть за убежавшими казаками, один из людей Нахрача увидел в траве чубук и подобрал его. И не таясь потом курил этот чубук, да еще и хвастался, мол в бою взял. Как там дальше дело было, не знаю. Знаю только, что взяли Князя Нахрача. Говорили, что перед казнью его пытали, все про Золотую бабу спрашивали, куда он ее перепрятал, да кто с ним был. Отец еще говорил, что ему с горбом что то делали, прижигали что ли. По поверьям горбуны при этом испытывают особенно болезненные ощущения. Я конкретно уже не помню. Только он ничего не сказал и никого не выдал. А того манси, у которого чубук нашли, потом отпустили, так как он был послан присмотреть за казаками и непосредственного участия в последующих событиях не принимал,и что там происходило, не видел. Та группа людей что шла с Новицким и попом погибла тоже. Подробности отец не знал. Но сказал, что погибло там всего человек 8-10. Казаки этот момент своей истории вспоминать не любили, поэтому и в О.И. этот момент неясен. С местными они потом общались и очень жалели, что тогда не вернулись, особенно когда узнали, что было их не так уж и много и сразиться вполне можно было. Итог этой истории: Новицкий погиб, поп тоже, князя Нахрача казнили. Князя Гагарина за махинации в Сибири Петр казнил. Мньшиков, отправивший Филофея и Новицкого в Сибирь кончил свои дни там же в Березове. Один Филофей вышел сухим из воды. Правда, когда взяли Гагарина, ходили слухи, что и Филофея взяли. Чему люди порадовались и сказали:»Допрыгался прохиндей». Но потом пошли слухи, что он вроде бы в монастырь ушел. Но одно я могу сказать точно. Филофей, как прямой посланец Ватикана оказался не подсуден Российской власти. Как сейчас не подсуден Горбачев с рыжим. Как не подсуден ни Грузинской, ни Осетинской, ни Российской, ни Украинской власти бездомный пес Мишико.

А так как поставленную перед ним задачу Филофей выполнил, то всем туфтологам в Российской исторической науке и Х.Ц. был дан приказ восхвалять, что они с успехом и делают. Хотя на самом деле эта гнида ногтя человеческого не стоит. Слухи доходили, что они и на Енисее примерно такими же делами занимались. Если кому то жалко Новицкого, то могу сказать, что они с Филофеем около двадцати своих казаков за различные провинности утопили. Самосудом и волей божьей.

Но история на этом не заканчивается. Отец рассказывал:»Лет может через 15 приехала в Тобольск какая то нерусь, но фамилия у него была русская. Вот он стал встречаться с еще на тот момент живыми казаками, с манси, с татарами и все о Новицком выяснять, как да что.

Ну люди, с простой души, что знали, рассказывали. А потом слух пошел, что он подал прошение главному попу в Тобольске о признании Новицкого святым. Что якобы на его могиле чудеса происходят. Хрен там с редькой происходил. Какие чудеса, до сих пор не знают, где могила находится. Люди возмутились и сказали:»Только попробуйте, поутопим всех попов в округе и до главного попа доберемся». И поп тот в Тобольске ему отказал. Сказал:»Не время пока». Но и это еще не все. Помните, Задорнов рассказывал, как немчики подали в суд на Ломоносова за то, что Ломоносов сломал нос одному из этих немчиков и весь Петербург потешался. Это не вся история. Знал Задорнов продолжение или нет а может постеснялся со сцены говорить. Дело в том, что ребятишки в Петербурге после этой истории завидев карету кого-нибудь из этих немчиков, кидались в них снежками и кричали:»Эй ученай,поешь гавна толченный» сознательно коверкая слова, намекая на то, что они по русски разговаривать то нормально не умеют, не то что историю писать. Так вот в Тобольске ссыльные его узнали и рассказали эту историю, в том числе и о пацанах. И когда шум пошел, что Новицкого хотят признать святым, пацаны в Тобольске завидев его, точно также кидались снежками и кричали. Я тогда спросил у отца:»Пап а он что». Отец сказал:»А что он, ему что шло, что ехало. Таким людям хоть ссы в глаза, все божья роса» Я угарал. Так вот это был Миллер под фамилией Ремезова.

Кучум пришел в Сибирь с югов азии в 16 веке, после катастрофы. До катастрофы земли, которые он назвал Тураном, назывались Русь Кондовая. Границ отец не знал, но говорил, что деревня Ершовка в которой он родился в Ужурском р-не, сам Ужур и окружающие територии входили в Русь Кондовую. Также туда входили Иркутск и Байкал, Омск и Томск и все, что на Север до самого моря. Центр был в Тобольске. А на сколько на запад и на восток распространялись границы отец не знал. Иван Грозный посылал людей не завоевывать земли а освобождать свои исконные земли от Кучума. Потому, что вся элита ушедшая на запад перед катастрофой была отсюда. Это были потомки Иоанна Пресвитера и Чингисхана и они имели больше прав на эти земли, чем Кучум. Почему Иван Грозный стал строить Москву. Они имели представление о двух предыдущих катастрофах. И выбрали точку, которая, если пострадает при следующей катастрофе, то не критично. Сохранится управление. Поэтому и говорили:»Москва, третий мир». Мир а не рим. А Римом на вас умопомороки наводят. Я читал в интернете, что москвичам там видения видятся и сны снятся, что Москва рушится. Ничего не будет. Ваше будущее вам обеспечил Иван Грозный. А вы думаете, почему на протяжении веков все твари на Москву идут. Будет ли катастрофа. Да будет. Сроки конкретно не знаю. Хочу рассказать одну историю. Строили отец с дедом лабаз, сели перекурить. Дед все на солнышко смотрит, улыбается. Отец его спрашивает:»Дед что ты там увидел, улыбаешься?. Дед ответил:»Земля наша как колобок, любит бока погреть, то один бочок повернет, погреет, то другой» И улыбаясь сказал:»Якутам хорошо будет, тепло. Правда поначалу у них небольшие проблемки будут а потом все наладится, нормально будет». Отец его спросил:»А у нас здесь на Конде, как будет» Дед ответил:»И у нас нормально будет» и встав, пошел делать свою работу. Еще он говорил, что якуты какую то роль свою сыграют. Не позволят какому то бардаку или безпределу в Сибири случиться. За что им люди потом будут благодарны. Вообще люди потом дружнее жить будут. По поводу ханаан хочу сказать. Ханаане, это все кто находился под управлением ханов. Запад будет уничтожать до тех пор, пока не уничтожит. И это надо четко понимать. Татары играют в национализм. Вы хоть знаете, что вы в числе тех, кто подлежит уничтожению. Вы же тоже ханаане. Забыли заветы Чингизхана. Про стрелы помните. Раньше запад называл нас всех ханаанами, теперь русскими. Разница то по большому счету какая. Все равно всех мочить будут. По очереди или вместе. Еще дед говорил, что религии сами по себе отомрут. Люди узнают, что то такое про солнце или с ним что то случится, и люди поймут, что без солнца жизни нет. Придет время и люди выходя на улицу буду улыбаться солнышку и говорить ему спасибо, что оно есть. Но такого дебилизма не будет, чтобы падать на колени и лбы себе разбивать. Просто будут уважительно относиться. Станут жить дольше. Внуки и правнуки и праправнуки будут удивленно спрашивать у своих бабушек и прабабушек, как они могли верить во всю эту религиозную ахинею. Ведь это так просто понять. На что они им будут улыбаясь отвечать:»Да мы и сами теперь не понимаем, почему верили, как будто морок какой нашел» Еще дед говорил, что при жизни моих родителей власть сменится. Коммунистов не будет. Так оно и случилось. А потом, еще при моей жизни, опять сменится. Но дед конкретно сказал так:»Люди будут те же а власть будет другая» Мама часто вспоминала это и все удивлялась, как это понять. Отец тогда спросил:»Как жизнь то потом будет, лучше, хуже. И дед сказал:» При любой власти кому то лучше, кому то хуже. Но для простого народа, он подчеркнул, для простого народа будет лучше». И судя по сегодняшним событиям, к этому все и идет. Отец у него спрашивал про Золотую бабу. Увидят ее люди когда нибудь. И дед сказал, что увидят, только она никому не нужна будет. Отец очень удивился, столько за ней охотились и вдруг не нужна. Дед объяснил:»Вот ты мимо памятника каждый день на работу ходишь, он тебе нужен. Так же и с ней будет. Нет, поначалу конечно, люди будут со всей России приезжать, посмотреть. С Индии будет много народу приезжать. Люди незаметно будут стараться сзади заходить и пытаться там ножичками хоть кусочек отколупнуть, на память. Но потом ее огородят, поставят над ней навес, люди со временем привыкнут .И будет она стоять, как обыкновенный памятник». Отец его спросил, где она стоять будет. На что дед ответил:»Где то в большом городе, может даже в Тобольске».

Мне нравится, как Михаил Волк заканчивает свои статьи. С его разрешения и я закончу так же:» Всем здравия и трезвого ума»

Николай Кольт