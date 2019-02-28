Железная маска российского царя

«Краткое собрание исторического народа славянского, его славы и расширения. Никак не удивительно, что слава народа славянского ныне не так ясна, как ей надлежало прославиться во Вселенной. Если бы этот народ был бы столь же достаточен людьми учеными и книжными, как был представлен военными и превосходящим вооружением, то ни один другой народ во Вселенной не ставили бы в пример тому, кто носит имя славянское. А то, что прочие народы, которые были намного ниже его, теперь весьма себя прославляют, то только потому, что в их народе существовали учёные люди».



(Мавро Орбини 1606 год)



19 ноября 1703 года, 310 лет назад, в Бастилии умер узник, прославившийся как «человек в железной маске». Имя таинственного заключенного до сих пор достоверно неизвестно, но историки высказывают самые невероятные версии: так, узником мог оказаться незаконнорожденный братЛюдовика XIV (тогдашнего правителя Франции) или его брат-близнец. Вполне возможно, что в маске отбывал наказание кто-либо из государственных преступников или изменников — например, Эрколь Антонио Маттиоли, который обещал помочь Людовику XIV заполучить крепость Казале, но не сдержал свое слово.

Рассказал о «заключенном» иезуит Гриффэ, служивший в Бастилии 9 лет духовником. Согласно его словам, загадочного узника привезли на носилках 19 сентября 1698 с острова Святой Маргариты, и его лицо закрывала плотная черная бархатная маска. Позже она «превратилась» в железную — уже в легендах. В седьмом издании «Dictionnaire philosophique», в статье Анна Австрийская, Вольтер рассказал о истории «железной маски», указав, что он знает больше, чем Гриффе, но, как француз, должен молчать.

Настала пора раскрыть и эту тайну, моему читателю. Сегодня ты узнаешь, кто этот человек, а также услышишь продолжение о тайне Александра Сергеевича Пушкина.

Итак, в путь!

В 2010 году в России произошло событие, которое осталось незамеченным широкой публикой. Конечно, в наше время погони за материальными благами, разве стоит обращать внимание на книгу монаха, а позже аббата римского престола, хорвата Мавро Орбини? А между тем стоило бы, что бы понять, кто такие русские?.

Запад в течение многих веков вёл информационную войну против России и масса очень важных русских исторических документов спрятаны от мира в Ватикане. Книга Мавро была переведена на русский в 1722 году, а дальше не издавалась не случайно. Ведь история в те времена была еще не забыта, и о силе славянского оружия многие монархи еще помнили. Кроме того, Петербургской Академии Наук тогда еще не существовало, и норманнская теория, которую нам всучили немецкие историки, в России не доминировала. Позже эту книгу в России уже не издавали. Да и само издание хорошо подверг цензуре сам Петр Первый.

Историографическая война ведется давно. Основная мысль Орбини в начале книги звучит так: «одни воевали, а другие писали историю». Впрочем есть там и одна мысль, не дающая покоя Западу и приводящая его в сознание своей второсортности. Вот что пишет Мавро Орбини:

«Русский народ является самым древним на Земле народом, от которого произошли все остальные народы»

Вот эти слова, мы русичи, должны выбить золотом на самом видном месте в центре Кремля Москвы и своем сердце.

В своей миниатюре « И один в поле воин», я рассказал, кто такой на самом деле Александр Сергеевич Пушкин. Напомню вкратце: поэт после окончания Царскосельского лицея, поступил на работу с особую канцелярию Его Императорского Величества, где занимался вопросами Востока вместе с Грибоедовым. Писал я также и о том, что Пушкин не погиб на известной дуэли, а прожил долгую жизнь, ведя дружбу, со своим «убийцей» Дантесом. Инсценировка смерти поэта, это профессиональная работа русской контрразведки, в которой и служил камергер и генерал-майор А.С. Пушкин. Легенда о камерюнкерстве пустой миф пушкинистов, которые абсолютно не представляют, с материалом какого качества они имеют дело.

Одновременно с уходом из русской жизни Пушкина, во Франции всходит звезда Александра Дюма. Этот псевдоним и есть вторая жизнь разведчика Александр Пушкина Сергеевича, человека с тройным дном, несомненного патриота России, а если быть более точным, то и до-романовской Руси. Я писал в иных миниатюрах о том, что Русь и Россия разные государства, при чем последняя, как и СССР, возникла на обломках империи славян в совершенно иной форме и сути, чем Русь изначальная. Вся история России Романовых, это история постепенного угасания величия славян, уменьшение ареала их интересов, уничтожения культуры великого народа. То что осталось от России, сегодня еще выглядит внушительно, но оценивая карты энциклопедии Британика 16 века, можно увидеть, как империя, лежавшая на 4 континентах, постепенно отдавала свои территории.

Оставшееся ныне, ничтожно мало, по сравнению с тем, чем владели славяне раньше. Вот про эту былину я и стараюсь рассказать читателю, желая показать, что русский мир, не смотря на громкие заявления деградирует и если не принять меры, скоро перестанет существовать. Побежденный не оружием, а лживой историей, навязанной нам Торой (Ис Торы Я), славянин потерял не только земли и свое былое могущество, но главное, вот уже почти 500 лет, в русском обществе существует растерянность и неверие. Нас учат тому, что нам чуждо и не подлежит нашему вниманию.

Пушкин был честным человеком, имевшим доступ ко многим архивам. Не в состоянии писать правду открытым языком, он гениальный мастер слова, зашифровал ее в своих работах и читая его сказки, человек не подозревает, что там написана былина Руси, которая еще ждет своего часа для триумфального выхода на сцену.

Вторая жизнь в образе А.Дюма, была не менее интересная, чем первая в образе Пушкина. Я когда ни будь расскажу, почему Пушкин не носил фамилию своего деда Ганнибала и какая его фамилия на самом деле. Скажу лишь намеком, он как и Грибоедов, появились на свет ранее заключенного их матушками брака и старше того возраста, что указывают пушкинисты. Вообще, в Царскосельский лицей того времени, по странным обстоятельствам попадали именно такие дети. Вот только странным ли? Я с достаточной уверенностью могу сказать, что этот лицей готовил кадры для работы в тайных ведомствах России. Это, что то сродни высшей школы КГБ СССР, в недавнем прошлом. Только поставленное на основу закрытых кадетских корпусов, где начинали обучение с ранней юности. Поинтересуйтесь списками выпускников пушкинского времени, и вы увидите, что все они трудились именно в тех конторах, о которых я веду сейчас речь.

Впрочем, как не занимательна эта тема, а я временно от нее отступлюсь, хотя имею много материалов подтверждающих мои слова. Потерпи читатель, будет тебе белка, будет и свисток.

Многие помнят, что я работаю не один. Созданная в Сети виртуальная оперативно-следственная группа из отставных сыщиков более чем 100 стран мира, которую создал автор, уже рассказала о многих преступлениях прошлого. Читающие наши миниатюры, знают об этих расследованиях и не удивляются в наличие звания «комиссар» в моем псевдониме. Я уже рассказывал, что занимал должность в правоохранительных органах гораздо большую, чем указанная в авторском имени. Настало время пояснить, почему комиссар не простой, а именно Катар.

Начнем с того, что ни к болезни, ни к стране с таким именем, я отношения не имею. Просто я потомок древнего русского дворянского столбового рода, вышедшего из альбигойского Монсегюра, в ныне французском Лангедоке Руссильон. Если последнее слово требует перевода читателю, изволь, я готов. Руси – русская, льон, лье – земля или мера земли. Получается Лангедок Земля Руссов.

Подробнее можно почитать в моих миниатюрах «Обретение Монсегюра» и «Церковь Марии Магдалины», а также «Катар».

Церковью Лангедока Руссильон была церковь Катаров, пришедшая в те места вместе со славянскими полками, покорившими Европу-Ливонию в 9-10 веках. Это церковь староверов Руси, аналог которой есть и по сей день на Волге. Это кулугуры чашечники, сохранившие в своих обрядах культ Святого Грааля, Чаши, в которую сбегала кровь Исуса Христа. Именно эти и объясняется наличие собственной посуды у каждого кулугура. Считается, что церковь Катаров основала жена Исуса Мария из города Магдалы.

Я вижу недоумение на лицах читателя: как же так, 9-10 век покорение славянами Европы, а жена Исуса должна была давно скончаться, к тому времени? Здесь еще одно вранье официальных историков и Ватикана, принесенная Романовыми на Русь.Время земной жизни Спасителя 1153-1185 г.г. нашей эры и дата Рождества Христова надумана ради интересов Ватикана.

Я не просто потомок катаров, я потомок одного из епископов этой церкви, сожженного на костре инквизиции, ее видам (титул свяшенника-дворянина, равный виконту) и знаю, то, о чем не догадываются историки. Предание рода известно только мне и оно прекрасно для Руси.

Вот ради этого и появился комиссар Катар, по пушкинскому примеру, уничтожив одного известного автора детективов, которые читатель наверняка читал, или же смотрел экранизацию. Впрочем, новая жизнь моя, не менее интересна, чем старая и я в третий раз, но под уже иным именем стал членом Союза Писателей России. Поразительные головотяпы сидят в этом ведомстве, коль не в состоянии распознать, язык и работы одного и того же автора, пишущего под разными псевдонимами.

В этой миниатюре (а теперь это мой жанр, который мне очень нравится со времен знакомства с миниатюрами Валентина Исаевича Пикуля) речь пойдет об одном романе А.Дюма (читай А.Пушкина), который пересказан им со слов моего предка, также жандармского генерала, закончившего Царскосельский лицей (Александровский позже) позднее великого поэта. То, что мой Васенька встречался с Пушкиным и даже работал в одном «отделе», не составляет для меня тайны уже давно. Эти два агента прекрасно знакомы между собой, примерно как молодой юноша (мой предок), пришедший в тайную канцелярию из Кавалергардского полка и опытный контрразведчик, работавший по делу о декабристах. Ты не ослышался, читатель, Пушкин был внедрен в это сообщество, вышедшее из масонской ложи Франции и его роль, совсем иная, чем нам придумали в советское время. Вот в эту ложу и был внедрен агент Пушкин после своей официальной смерти. Биография Дюма и близость к масонам Франции, прямое тому доказательство.

Речь пойдет о романе «Железная маска».

Я предупреждаю, что многое из сказанного будет противоречить общепринятой истории современной России и может даже задеть некоторых из читателей. Однако выходить из заблуждения нужно, ради самого себя и своего потомства, ради нашей Руси, претерпевшей неслыханные беды, искажением ее былины.

Речь пойдет о личности Петра Первого.

Итак , Великое посольство — дипломатическая миссия России в Западную Европу в 1697—1698 годах.

Русское посольство, сопровождавшее царя, состояло из 20 человек, и возглавлял его А.Д. Меньшиков. После возвращения в Россию это посольство состояло из одних голландцев (включая небезызвестного Лефорта), единственным из старого состава остался лишь Меньшиков. Ни один из русских людей, поехавших в Европу, живым обратно не вернулся, не считая Меньшикова, который неожиданно получил титул светлейшего князя Великой Римской империи.

Вернувшийся царь плохо говорил по-русски, не узнавал своих родственников и знакомых. Горячо любимую жену Евдокию немедленно сослал в монастырь, хотя до этого скучал и писал ей нежные письма. Приехав в Москву, даже не увиделся с ней, а сразу отправил жену в ссылку.

Странное происходит и с его братьями: брат Иван Пятый, царь с которым Петр правит на троне России, неожиданно умирает, хотя существовал до этого в полном здравии. Все знают об убийстве наследника Алексея этим государем. А вот об убийстве им своих малолетних детей Александра, Наталью и Лаврентия, официальная история молчит. Я не буду описывать это событие, желая поберечь нервы читателя, но это была самая обычная живодерня, причем с элементами педофилии. Совсем не похоже на заботливого отца Петра, любившего своих детей.

Прошу заметить и следующее, никаких столкновений у царевны Софьи с Петром и Иваном, до поездки в Европу не было. Петр любил Софью и был послушен ей, уверенный в том, что она в положенный час передаст правление ему и Ивану.

Вернувшийся царь прекрасно знал мореходное дело и был мастером абордажного боя. Странное дело, испугавшийся бури государь, во время посещения Соловецкого монастыря, собственноручно поставил каменный крест, в благодарность за его спасение на водах. Не принимавший участие до поездки в Европу ни в одном морском сражении, чисто сухопутный царь, вернулся опытным моряком. А ведь Россия того времени имела единственный выход к морю – на море Белом.

В документах посольства невозможно найти записи о болезни государя. Прошу здесь особого внимания, читателя. Вернувшийся царь, болел вариантом тропической лихорадки, в хронической форме. Такую можно было подцепить только в южных широтах. А посольство ходило в Европу северным путем.

Мои коллеги достали документы, которые я готов представить любому суду, тем более, что это документы из исторических архивов РФ, подтвержденные экспертами криминалистами бравшими образцы волос Петра из медальона царицы Евдокии и гроба в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Это заключение покоится в государственном историческом архиве, а точнее в одном его скромном филиале, в архиве КГБ СССР в пригороде Северной Пальмиры, в …. Царском Селе или нынешнем Пушкине. А знаете, как этот архив именовался ранее? Дворцовым архивом, господа. Тем самым к которому имел доступ А.С. Пушкин.

Так вот вывод однозначный: не по генотипу, не по иным параметрам человек лежащий в усыпальнице русских царей, Романовым не был. Он страдал тяжелой формой тропической лихорадки и болезнью щепетильного характера, полученную в портовых притонах Старого Света.

Такие болезни тогда лечили ртутью или препаратами на ее основе. Этот человек жестоко страдал и причина его смерти не в воспалении легких, а в рецидиве приобретенных болезней. Мало того, все его потомки не выживали до года, и единственная дочь Елизавета была бесплодна. Впрочем, авторство по отношению к ней самого Петра достаточно спорное, как и сама легенда о Марте Скавронской. Я читал документы, на основании которых мне известно, что прибыла она совсем не из Прибалтики в обозе фельдмаршала Шереметьева и из объятий Алексашки Меньшикова. Эта дама приехала в Россию из Голландии и выписал ее Петр, после того как убил свою жену Евдокию. Это не правда, что существовала инокиня-государыня. Евдокию убили в дороге на Белое Озеро, а в известном монастыре жила совсем иная женщина.

Подмена Петра, была настолько очевидна, что его сестра Софья и мать не признали его. ТО, что потом началось в России известно всем. Именно войной и террором отвлек Петр население от своего посольства длившегося 2 года, хотя уезжали всего на 2 недели и причем только в Англию.

Царская семья знала, что на троне самозванец.

Это понудило царицу Софью, сестру настоящего царя Петра I, поднять стрельцов против самозванца. Как известно, стрелецкий бунт был жестоко подавлен, Софью повесили на Спасских воротах Кремля, жену Петра I самозванец сослал в монастырь, куда она так и не доехала, и вызвал свою с Голландии. Вы нигде не встретите информацию о кончине Софьи. Мне пришлось перерыть массу литературы и я нашел концы. Казнь была поистине безобразная и устрашающая, неприличная и жестокая. Спасские ворота были выбраны не зря. Дело все в том, что Кремль построен как Ёросалем (именно так звучит правильное название этого города). Почитай описание строительства Иерусалима в Библии, книга Ездры. Там описано строительство Московского Кремля, во времена Ивана Грозного, а не ранее. Ветхий завет вообще не древняя книга. Это события средневековой Руси, изложенные в исполнении Торы. Именно Петр и был инициатором внедрения в русскую веру этой книги, о существовании которой не знали на Руси. Закончила внедрение Библии Елизавета, хотя по ее словам «книга эта вредная и простому народу не нужная, достаточно с него и Святого Писания будет». Так вот Спасские ворота это Золотые ворота Ёросалима, через которые въехал на осляти Иисус Христос.

Так, что же случилось с Петром?

Ватикан провел широкомасштабную операцию по подмене русского (правда романовского) государя на его двойника. Все эти события и описаны в романе «Железная маска» Дюма-Пушкиным. Есть там и попытка царевича Алексея освободить своего настоящего отца из Бастилии, есть и разговор русского государя с его кровным братом, королем Франции и согласие железной маски на отказ от трона. Пушкин писал то, что ему было известно еще с времен обучения ибо прятать от своих жандармов истину Романовы не могли, тем более, что сам Петр и есть последний Романов. Далее на престоле России сидели совсем иные роды, ставленники иудейско-хазарских кланов, мстящих Руси за разгром Хазарии и долю этого народа быть вечными изгоями мира.

Для пущей убедительности, взгляни на даты Посольства и прибытия в Бастилию Железной Маски.

Вот теперь ты знаешь правду, читатель. Железная Маска это царь Петр Первый, выкраденный в Европе и преданный Меньшиковым. Про последнего у нашей ОСГ столько материалов собрано, что хватит на 100 пожизненных заключений. История с его пирогами и взлетом чистая выдумка, это агент Ватикана, с ранних лет, приставленный через Лефорта к русскому царю. Мы еще напишем об этом предателе русского народа и расскажем о его подвигах и о причинах многих войн России в те времена. Скажу одно, великий проходимец был Алексашка.

Ну, что же читатель, ты наверное хочешь услышать, кем был тот человек, который стал Лже-Петром? Пока мы знаем только его имя. Но наша ОСГ нащупала в этой истории и реальные следы петровского двойника. Сейчас проверяются некоторые данные в Европе, нашими коллегами из Голландии. По предварительным материалам мы на правильном пути и скоро назовем этого человека. Я хочу сказать одно, оперативники оставшиеся на пенсии без присмотра и окриков начальства творят чудеса розыска, а аналитика моих собратьев просто потрясающая. Поэтому, мы просим у читателя тайм-аут, для приведения собственных мыслей в порядок, ибо открывшееся нам просто поражает своей дерзостью и наглостью. Мы обязательно вернемся к теме подмены Петра и ты узнаешь много интересного. А пока я тебе назову настоящее имя человека, который Западом объявлен Великим. Кстати впервые так Петр будет назван во времена немки Екатерины, которая появилась на русском престоле совсем не случайно, и надпись на памятнике Лже-Петру (знаменитый Медный Всадник)составленная по словам Екатерины Великой, это дань уважения своему родственнику. В истории России только два правителя имеют имя Великий: Петр и Екатерина. Так вот это не за дела их. У иных царей дела поболее были и Великими они не стали. Повторяю, Лже-Петр и Екатерина прямые родственники. Об этом узнал Павел Первый, сын немки. За что и был убит.

Первый Иссакиевский собор появился в новой столице России в 1703 году. Строился он по личному указанию Петра Первого. Никогда до этого Петр не выделял Исаакия Далматского, которому, посвящен этот собор. И вот неожиданно, главным собором империи становится собор малоизвестного на Руси святого. Мало того, все потомки Екатерины Великой, непременно перестраивали эти соборы, пока усилиями трех царей не возведен известный ныне Исаакий. Многие исследователи указывают, что Петр родился 30 мая с.с. как раз на день Исаакия Далматского,и потому мол он неожиданно про это вспомнил в Санкт-Петербурге, хотя до этого никогда не вспоминал, мол Исаакий - крестное имя Петра. Мы проверили эту версию. И вот, что выяснили: Петр Романов крещен именем Петра! Это имя и крестное и мирское. Никаким Исаакием он не был. Так почему Романовы с такой настойчивостью ставили величественные храмы именно Исаакию Далматскому? А может не Далматскому вообще?! Рабочая версия такая, с времен подмены Петра Первого, на престоле России правит новая династия, не Романовых. Последний Романов умер в Бастилии.

Вот мы и называем имя основателя этой династии - Исаакий. Однако и это не все! Я готов назвать и имя отца Исаакия. Современные историки утверждают, что Петр в своих поездках за рубеж брал псевдоним Петр Михайлов, яко бы в честь деда Михаила, первого Романова. Это не соответствует действительности - Михаил - настоящее имя отца Лже-Петра. Исследуя родословную Софьи-Шарлоты (Екатерины Великой) мы нашли этого человека. Однако, оставляем пока его в тайне, потому, что необходимо убедиться еще в некоторых фактах. Однако чутье опера, мне подсказывает, что мы на правильном пути.

Поэтому читателю, временно придется удовлетвориться сказанным и принять за основу пока рабочую версию. А основателя новой династии пришедшей на трон России, путем подмены царя, звали Исаакий (возможно Исаак) Михайлович Анхальт(Великий).

Позволь мне сказать еще одну мысль? Русские цари - Рюрики, имели ромейское происхождение, то есть были из Византии. Они прямые потомки того, кого сейчас называют Исусом Христом. Я писал об этом ранее в других работах. Казненный на кресте Исус разделил Веру на две части. Одна пошла за ним, а вторая за Антихристом, то есть за тем, кто его казнил. Это не был Понтий Пилат, в том понятии, каким мы знаем эту личность. Это не имя, читатель, а просто должность, как и Исус Христос не имя, а всего лишь должность Мессии Крестоносца. У этих двух людей есть имена, но они старательно затерты. Понтий Пилат, это звание командующего военно-морскими силами Византийской империи, который и сверг Христа с престола Царьграда. Вот его и зовут Антихристом. На самом деле имя его Ангел Исаак Сатана, военачальник свергший и распявший василевса (царя) Андроника Комнина, реального прототипа Исуса. Мы много писали и об этом.

Потомок Антихриста, после падения Византия, сядет на престол в Ватикане и создаст иудо-христианство, взяв в союзники разгромленную русами Хазарию. Это они создадут цивилизацию Европы, постепенно отставляя от дел Россию, куда бежали потомки Исуса. Библейская легенда о Христе и Антихристе, основана на реальных фактах русской былины ибо Византия носила и иное название. Это Киевская Русь, где слово киевская переводится как царская, то есть Киув это царь, а город царя это Царьград, одно из названий Византия. Хазарский город на Днепре, носил иное имя и звали его Самбат. Это позже он перетащит историю Царьграда на себя. Во времена Романовых и перетащит. Киев на Днепре, не мать городов русских. Он вообще не мать. Про это мы тоже писали.

Петр Романов не был потомком Исуса. Романовы (рома переводится как чужой или старый, поношенный, с чужого плеча)это потомки рода византийской династии Палеолог (перевод старьевщик). Совершив преступление против Рюриков, бывших потомками Христа по его матери Марии, свергнув их с престола, сами Романовы смогли продержаться на нем совсем незначительное время. После умершего в Бастилии Петра, на троне России не было Палеологов. Ватикан поставлял России антирусских царей и лишь последние из династии "романовых" стали русскими по сути. Но кара небес не спасла и их. Они ответили за преступления своих предков....

Свою же смерть и чудное воскрешение Пушкин описывает в романе «Учитель фехтования». Потому то, читая Дюма, ты читатель прекрасно понимаешь его слог, яко бы переведенный с французского. Глупости! Эти романы написаны на русском, а позже переведены на французский. Бесполезно искать автора первого русского перевода для издания Дюма в России. Там вписана некая личность. Мои друзья из Франции, полицейские ажаны, проверили эту личность. Проживая на несуществующем адресе, этот переводчик просто выдумка, точно такая, как и два моих предыдущих псевдонима. Известный многим автор детективов, никогда не существовал и статьи о нем написал я, поместив их в Википедию, и растиражировал в Сети. Я просто повторил легенду Пушкина и вы читатели мне поверили. Конечно, я не уезжал во Францию со спецзаданием русской контрразведки, но являясь ее воспитанником, продолжаю работать на пользу Отечества, в память о моих славном предке, выходце из альбигойского Монсегюра, получившего герб из рук самого Александра Невского, в память о гербе видама, не существующего ныне епископства церкви Катар. Нашей, русской церкви, господа, первой упавшей от ударов Ватикана и отдавшей европейцам-хазарам-латинянам-иудеям огромные земли наших древних вотчин в современной Европе. Только на волне войн Реформации, оставшиеся без имперского надзора, царские наместники в Ливонии-Европе, короли и герцоги, получили в распоряжение народы и территории из которых в 17 веке и образовались известные тебе ныне государства. А некоторые, такие как Германия и Италия вообще появились во времена Бисмарка.

Слушай пророчество о России, моего славного пращура, сын которого командовал отрядом лучников и носил титул видама в героическом Монсегюре. К сожалению, я не знаю, какой из двух епископов, оставшихся в осажденной русской крепости, являлся моим предком. То ли это был епископ-граф Тулузы (Тула на реке Уза) Бертран де Марти, то ли епископ Разеса граф Раймонд де Перейль. Они оба сгорели на костре у стен погибшей крепости, но вместе с остальными катарами отказались принять католицизм.

Слушай голос моего предка из 1244 года, читатель!

« Солнце правды поднимется на Северо-Востоке и братья наши придут спасти мир. Много бед и потрясений ждет нашу далекую Родину, но она пройдет через все и Вера засияет во всем ее величии, сметет Злобу иных верований. Предначертание свершится!»

Теперь ты понимаешь, о какой Родине говорил погибающий в огне епископ катаров. Кстати катары, это измененное из-за особенностей местного диалекта славян, слово татары. Так называли жители Европы-Ливонии всех славян, а нашу Русь именовали Великой Тартарией, географические карты которой, ты можешь увидеть в энциклопедии Британика.

Зная основы староверия, я прошу тебя читатель не возносить почести этим людям, взошедшим на мученический помост ради своих убеждений. Первые христиане, а не выдуманные Ватиканом катакомбные верующие, по иному осознавали образ Христа, не считая Его сыном Бога. Таким он станет на Никейском соборе, решением прелатов другой церкви. Образ Спасителя у староверов прост и потому душевно велик. Знакомый с жизнью людей, сам Сын Человеческий, ждет тебя читатель, надеясь, что ты сам откроешь истину. Староверы не ведали принуждения к вере, как и не ведают его, по сей день. Пути к Богу могут быть разными, и верований существует много. Каждый идет своим путем. Он труден, но без его одоления наша Россия никогда не станет снова Русью.

Поэтому, я закончу эту миниатюру молитвой катар, той малой искоркой нашего наследия, доставшейся миру от костра моего предка и горевших с ним книг, вместо которых миру дана политкорректная Библия. Однако, завершая повествование, хочу добавить и следующее: в 2016 году в России родится ребенок, которому будет суждено изменить мир. Он вернет Россию веру предков и страна снова станет Русью. Он поведет народы за собой, потому, что тысячелетие Антихриста закончилось. Не исключено, что он уже зачат и мир очень скоро его увидит. Ты спросишь откуда я это знаю? Давай об этом как ни будь в другой раз поговорим. У тебя поди и так голова идет кругом. Есть о чем подумать тебе, читатель.

А пока слушай слова молитвы наших предков и их символ веры. Слушай и сравнивай с тем, что ты теперь знаешь.



«Святой Отче, справедливый Бог Добра, Ты, Который никогда не ошибаешься, не лжешь и не сомневаешься, и не боишься смерти в мире бога чужого, дай нам познать то, что Ты знаешь и полюбить то, что Ты любишь, ибо мы не от мира сего, и мир сей не наш.

Фарисеи-обольстители, вы сами не желаете войти в Царство Божие и не пускаете тех, кто хочет войти, и удерживаете их у врат. Вот отчего молю я Доброго Бога, которому дано спасать и оживлять падшие души усилием добра. И так будет, пока есть добро в этом мире, и пока останется в нем хоть одна из падших душ, жителей семи царств небесных, которых Люцифер совлек обманом из Рая на землю. Господь позволял им только добро, а Дьявол коварный позволил и зло, и добро. И посулил им женскую любовь и власть над другими, и обещал сделать их королями, графами и императорами, и еще посулил, что смогут они птицей приманить других птиц и зверем — других зверей.

И все, кто послушались его, спустились на землю и получили власть творить добро и зло. И говорил Дьявол, что здесь им будет лучше, ибо здесь они смогут творить и добро, и зло, а Бог позволял им одно лишь добро. И взлетали они к стеклянному небу, и как только поднимались, тут же падали и погибали. И Бог спустился на землю с двенадцатью апостолами, и тень Его вошла в Святую Марию»

Источник: https://www.proza.ru/2015/08/07/1076