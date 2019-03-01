Тайна племянницы Медного Всадника.

Данная публикация является продолжением публикации "Железная маска российского царя"

https://pandoraopen.ru/2019-02-28/zheleznaya-maska-rossijskogo-carya/

Была ужасная пора,

Об ней свежо воспоминанье...

Об ней, друзья мои, для вас

Начну свое повествованье.

Печален будет мой рассказ.

(Пушкин А.С. поэма Медный Всадник)



Редкий человек планеты Земля не слышал, или хотя бы не видел на фотографии, памятник Петру Первому в Санкт-Петербурге, именуемый Медным Всадником. Поистине великолепная скульптура, созданная руками великого мастера, чье имя выбито на одной из складок плаща русского императора, переставшего быть царем, после подписания Ништатского мира в 1721 году.

Читатели, знакомые с моей миниатюрой «Железная маска русского царя», помнят, что я и мои товарищи провели расследование и установили, что знаменитый узник умерший в Бастилии под именем «Железная маска», это русский царь Петр Первый, выкраденный во время Великого Посольства. В 1698 году из Европы в Россию вернулся самозванец, памятник, которому и стоит на берегу Невы. Мои друзья из виртуальной оперативно-следственной группы, созданной в Сети из отставных сыщиков более 100 стран мира, обещали рассказать о том, кем был этот человек и даже назвали его имя, отчество и обещали назвать фамилию.

Настоящая миниатюра продолжение первой, и читатель, услышит в ней, еще более невероятные факты о реальной истории России, нежели в первой. Я предупреждаю, что они идут в разрез с официальной историей и развенчивают миф об этом человеке. Многим может не понравиться сказанное, ведь с именем Петра связаны не только события, но и целые эпохи во всех сферах жизни после-петровской России. Корабли, набережные, ордена, город его имени, исторические исследования и прочее – все против старых полицейских ищеек. Но, не смотря на сопротивление и недоверие, автор, все таки рискнет сказать правду, а дело читателя, принимать ее или нет. Все равно это скоро станет явным ,и тогда маститые ученые наперегонки будут переписывать эту миниатюру, выдавая ее за свои знания. Так бывало не раз в истории, потому, что сама история это бесконечная цепь легенд и преступлений, требующих объяснения и раскрытия их. А раскрывать преступления, это святая обязанность сыщиков, пусть даже и отставных. Поэтому, не гонясь за славой подозрительной бабушки-сыщика, героини Агаты Кристи, мы все же постараемся удивить читателя не меньше ее, потому, что наша цель рассказать миру о его БЫЛИНЕ, а не о истории (Ис Торы Я), то есть взгляде на мировые события с точки зрения иудейской Торы. Мы вам расскажем быль.

Бери пиво и чипсы, читатель, наливайте ароматный кофеек с птифурами, читательницы, и приготовьтесь слушать занимательнейшее повествование, на которое потратили силы, время, деньги и здоровье 26 отставных сыскарей 8 стран мира.

Итак, в путь!

Памятник установлен, приближается день его открытия. Перед императрицей Екатериной встает проблема деликатного свойства. Инициируя создание памятника своему предшественнику, Екатерина ставила своей целью увековечить память царя-реформатора, но, вместе с тем, она хотела прославить и свое имя. Поэтому ей пришелся по душе вариант надписи, предложенный самим Фальконе. В отличие от многословных текстов других авторов, этот был лаконичным: «Петру Первому воздвигла Екатерина Вторая» . Акцент в этом случае ставился на слово «воздвигла» , обращающее внимание зрителя на сам памятник. Но Екатерина неожиданно отредактировала даже этот краткий текст. Решение, которое приняла императрица, соответствовало ее рангу. На торжественном открытии памятника Петру I, главной героиней дня была Екатерина II. Когда упали скрывающие монумент щиты, глазам зрителей предстала надпись: «Петру I — Екатерина II». (Petro Prima — Katarina Secunda) Такая надпись как бы уравнивала Екатерину с Петром (в ТРИЗ — «Принцип универсальности» , «Принцип объединения») . Императрица мудро отказалась от собственного монумента, зато теперь у нее был общий памятник с Петром Великим.

Так Екатерина II, используя памятник Петру I, увековечила и свое имя.

Казалось бы ничего необычного в этом нет, Като поступила умно и скромно, в то же самое время достаточно дерзко. Сейчас мало кто обращает внимание на латинскую надпись памятника, а очень зря! А, ведь там, написано совсем противоположное русской надписи.

Мы все учились понемногу… Великие слова великого поэта, не доходившие до моего сознания в курсантские годы, когда я проходил подготовку в одном из лучших учебных заведений Ленинграда. Я часто гулял возле Медного Всадника и как все вы, ни мало не обращал внимания на латинскую надпись, полагая ее английской. Молодость, молодость! Это сейчас, я смотрю на мир с высоты (?) накопленных знаний и не особо доверяю экскурсоводам, считая их не историками, а ремесленниками, проверяю сказанное ими в книгах и сверяясь в хронологии. А тогда, свежий ветер с Невы, студентки и белые ночи, сдвинутая набекрень фуражка и вознесший руку над рекой Медный Всадник, взывали к радостям жизни. Молодое ли дело копаться в исторических архивах, если длина юбки интереснее любых Петра с Екатериной? В конце концов, какая разница, кто там правил и кто будет править, если впереди жизнь полная надежд и удачи!?

Так я думал тогда! Но неумолимое время, привело меня за письменный стол, ради установления истины.

Мое учебное заведение латынь нам давало только в качестве обозначения атмосферных явлений. По сей день помню профессора Баранова, сыпавшего терминами, обозначающими классификацию облаков: кумулюс, кумулюс конгестус, альтостратос, стратокумулюс, нимбостратус. Неправда ли, звучит завораживающе? Впрочем на этом познания латыни заканчивались и до уровня знания латыни во 2 классе дореволюционной гимназии Российской империи, я явно не дотягиваю. Поэтому пришлось учиться в зрелые годы.

Так что же написано на памятнике латынью?

«Petro Prima — Katarina Secunda».

Пусть поправят меня латинисты, если я лгу! Дословный перевод этого выражения, звучит, как «Идущая вслед Петру Екатерина». Вот тебе раз! Зачем понадобилось Като заменять римские цифры I и II на Prima и Secunda, и тем самым искажать фразу. Очевидно, писано это не случайно. Одна надпись для русского народа не понимавшего латынь, а вторая для иностранцев и высшего общества России (читай иностранцев и онемеченных русских), прекрасно знавших, кто такая, на самом деле Софья-Шарлотта-Фредерика и кем она относится к Петру, а точнее к его двойнику или Лже-Петру, памятник которому она и поставила. С этого момента, мы и будем называть Лже-Петра просто Петром, ибо он, а не умерший в Бастилии Петр Романов поставил Россию на дыбы.

Это официальные историки утверждают, что Петр никогда не встречался с Екатериной и не знал ее родни. Мы же утверждаем, что это дядя и племянница из Анхальтского рода, вышедшего из Бранденбургской марки. Заметь, читатель, что в истории романовской России только два правителя имели прозвище Великий – Петр и Екатерина. Конечно, можно это отнести к величию их дел, да только приставку Великий, Петр получил как раз во времена правления Като. Вообще, появление Екатерины на Руси, не случайно, она настоящая наследница Петра, через его младшего брата Кристиана-Августа (29.11.1690-16.3.1747), принца Анхальт-Цербст с 1742. женившегося 8.11.1727 на Иоганне-Елизавете, герцогине. Гольштейн-Готторпской.

У отца Кристиана было два сына, причем старшему Исааку-Михаэлю полагалось наследственное владение титулом и землею, да только непутевым он был. Оставив привычную службу принцев этого рода при дворе Прусского короля, ринулся он в море, начав морскую жизнь с простого матроса, и дослужился до капитана корвета. Искатель приключений, завсегдатай портовых притонов, продавал свою жизнь и шпагу всем, кто его желал купить, но к 1694 году заболел тропической лихорадкой и вынужден был покинуть шаткую палубу корабля. Мастер абордажного боя, дебошир и сквернослов, впитавший повадки простолюдинов Голландии, продубленный ветром и ромом, вернулся братец в родимое гнездо, где его никто не ждал. Был этот человек разительно похож на русского царя, вот только повадки его были плебейскими. Бывавший в Архангельске на Белом море и зимовавший там, он знал русский язык, но говорил на нем с акцентом. Особенно хорош был в разговоре на голландском и немецком. Впрочем, знал и иные языки.

По официальной версии утонул Исаак в 1698, как раз в год возврата Петра из Европы, после Великого Посольства.

Вот этот человек и сел на трон России, по решению Ватикана, ради окатоличевания России.

В 1698 году в Европе появляется Ленинское пророчество, написанное якобы в 13 веке. Говорится в нем о создании Великой Германии до самых мест естественного расселения гуннов. Оплакивается временное падение рода Анхальтов и последующее их правление в новой Германии. Рассказывается о падении рода Гогенцоллернов и торжестве католицизма в новой германской империи. То есть речь идет о тех же самых территориях , что и в гитлеровском плане Барбаросса.

Следует заметить, что Романовы, пришедшие к власти путем переворота, известного как Великая Смута, всей современной Россией не владели. Им досталась только Московская Тартария, одна из частей входивших в империю славян. Это уже Екатерина, разбив последнего ордынского царя Емельяна Пугачева (имя это выдуманное), получит доступ в Сибирь и далее. А, до этого была война с Астраханской Тартарией (воевода царя из рода Черкасских-Рюриков, Степан Тимофеевич Разин, ее вел).

Петровские войны, это войны за покорение остальной Руси и становление новой империи.

Итак, почему они Великие? Тут все просто, в дворянских родах старший сын носил это прозвище, означавшее его положение в семье. Позже великими станут князья царского рода. Так вот Исаак-Михаэль и есть старший брат лишенный наследства. Великие это родовое прозвище и прямой намек на то, что Россией правили представители Анхальского рода.

Дочь Петра Елизавета, была рождена вне брака по русским законам. На самом деле Екатерина Скавронская, настоящая жена Лже-Петра и Елизавета их дочь, рожденная в браке. Не было никакого обоза фельдмаршала Шереметьева, взятие ее в плен в Прибалтике, объятий Меньшикова. Эту бабу, моряк отбил у шведского гренадера в Амстердаме и за ней, после воцарения Исаака ездил Толстой, тот самый, что заманил в ловушку сына настоящего Петра, Алексея.

Наследник русского царя знал, что его отец заточен в Бастилии и поехал его спасать. Толстой уговорил его вернуться в Россию, заявив, что его ждут войска и стрельцы, для того, что бы посадить на трон.

Русский царь Петр не убивал своего сына, это сделал Исаак Анхальтский, который по решению Ватикана поехал в Россию под видом Петра. Запомни, читатель, Северная Война, это не слава России, а война католицизма против протестантов, руками русских людей. Шведские короли и Германия вышли из подчинения Ватикана и тогда папа римский, придумал операцию, как приструнить протестантов и окатоличить Россию, а точнее то, чем правили Романовы.

Что и было сделано.

Пришедшая на трон Екатерина, взяла имя своей тетки Скавронской-Гендриховой, и возвеличила Петра, поставив ему памятник.

С времен приезда на правление Исаака, в Петербурге строятся Соборы Исаакию Далматскому, четвертый из которых сейчас стоит в самом сердце северной Пальмиры. Петр Романов, наверняка бы строил собор Святого Петра, а не малоизвестного на Руси святого, а вот Исаак знал что строил.

Знали это, и последующие Анхальты, возводя величественный собор Исаакию. На самом деле это собор Лже-Петру!

Вот статья из Брокгауза; «Исаакиевский собор главный храм в Санкт-Петербурге, посвященный имени св. Исаакия Далматского, ПАМЯТЬ КОТОРОГО ЧЕСТВУЕТСЯ 30 мая, В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО. Постройка этого храма начата при Екатерине II, в 1768 г., но еще при Петре были воздвигнуты одна за другой две церкви: первая, в 1710 г. вторая в 1717 г., после пожара, уничтожившего первую, на месте нынешнего Сената; эта церковь также сгорела в 1735 г. от молнии. Постройка третьего обширнейшего храма, предпринятая Екатериной II по плану архитектора Ринальди на месте нынешнего собора, была приостановлена смертью императрицы. Император Павел I, поспешив с окончанием постройки, изменил совершенно и план ее, и здание, возведенное до карниза из мрамора, было достроена кирпичом в 1802 г. Павел не желал быть наследником Петра и всячески от него открещивался. Его отец Ульрих-Петр был совсем из иного рода, враждебного Анхальтам.

Екатерина прибывшая в Россию по вызову Елизаветы, действовавшей по указу самого Исаака, сразу планировалась, как императрица, а из Петра Третьего просто сделали дурака, потому, что он появился на престоле благодаря ветви брата настоящего Петра - Иоанна.

Правившая жена Исаака Марта, не оставила детей и боявшийся ответственности Меньшиков, пытался взять власть в свои руки, женив на Петре Втором свою дочь. Когда это не удалось, наследника просто отравили, выдав кончину его, за смерть от оспы.

Кончина Меньшикова известна.

Анна Иоанновна уничтожала тех, кто привел Петра на трон, тем и объясняется ее кровавое правление. Она не считала Елизавету за цесаревну и держала по далее от двора. Стремление сохранить потомка Романовых на троне, привело ее к внучатому племяннику, сыну Анны Леопольдовны – Иоанну Антоновичу.

Преступление, связанное со смертью этого узника требует отдельного повествования. Некто Мирович, из хохлов Мазепы, пошел на его освобождение из крепости, что дало возможность Екатерине дать команду охране на уничтожение императора, с младенческих лет просидевшего в застенке.

Павел, который попытался вернуться к Романовским истокам, был подло убит заговорщиками его сына Александра Первого.

В 1817 г. император Александр I утвердил проект, составленный французом Монферраном.

Впоследствии по повелению императора Николая I этот проект был несколько видоизменен. Собор был достроен в нынешнем своем виде в 1858 г. и торжественно освящен 30 мая этого года, стены его облицованы внутри и снаружи дорогими сортами итальянского и финляндского мрамора. Все 4 фасада собора украшены портиками, фронтоны которых поддерживаются величайшими в свете (после колонн Александровской в Санкт-Петербурге и Помпеевой в Риме) монолитными гранитными колоннами, накрыт полусферическим, несколько вытянутым кверху куполом (внешний диаметр — 12 сажен 2 аршина, вышина — 6 сажен 2 аршина), который состоит из 3 сводов… Наружный [свод] покрыт красной медью и ПОЗОЛОЧЕН ЧЕРЕЗ ОГОНЬ, башня главного купола содержит в себе 12 медных, исполненных гальванопластическим методом, вызолоченных статуй ангелов. Богатая утварь, которой наделен собор, соответствует величественности его архитектуры и роскоши наружной и внешней отделки».

Теперь понятно, читателю, почему с такой настойчивостью возводился этот храм в новой империи?

Заканчивая миниатюру, хочу сказать, что любая революция убивает своих детей. Так было в Первом Риме – Египте, Так было во Втором Риме Византии, Так стало и в Третьем Риме – Москве.

Романовы, свалившие Рюриков, пробыли на престоле России (уже не Руси) только три поколения. Их сменили такие же самозванцы, как и они сами - Анхальты. Их судьба оказалась не лучше. Последняя царская семья расстреляна большевиками. Это плата за все унижения русского народа. Конечно, последние императоры, примерно с Александра Второго, были уже про-русски настроены, но и это не спасло их от кары за злодеяния предков. Со времен Петра, только один русский царь умер своей смертью, от болезни почек. Все остальные закончили свою жизнь от рук убийц или отравителей.

Я не знаю, как читатель отнесется к этой работе. Однако, хочу напомнить, что еще в недавнем прошлом, нам самим сломали идеалы, в которые мы все верили. А ведь во времена перестройки, каждый из нас был далек от веры в Бога, подмененной суррогатом коммунизма. Я думаю, что многие помнят ту растерянность и безысходность, в которой оказалось русское общество в начале 90-х годов прошлого века. Думаю, что испытавшие это, могут представить, что испытывали наши предки, когда их приводили к европейским меркам в те далекие времена патриархального уклада жизни Руси.

Хочу также обратить внимание читателя на одно странное обстоятельство: перед самым приездом из Великого посольства, некто Шеин разгромил под Москвой ВСЕ стрелецкое войско Московии, то есть всю ее пехоту.. Говорят, что это сделали два полка Семеновский и Преображенский. Мне слабо верится, что это возможно, а вот данные об оплате Петром 1,5 млн. ефимков польскому королю имеются. И произошло это сразу за описанным выше сражением. Есть данные, которые говорят, что это плата наемным европейским войскам, которые и разгромили стрельцов под Москвой.

Причём, эти деньги называются контрибуцией или субсидией.

Аналогичные деньги заплатит и Екатерина, только французской короне. Приход ее к власти организовал французский посол и это даже не скрывают официальные историки.

Что в первом, что во втором случае это плата за власть.

В обоих случаях присутствуют две страны, замешанные в похищении русского царя: Франция и Польша… и Анхальт.

Вот как мы представляем все произошедшее.

Изначально организаторы похищения царя вовсе не стремились заменять его двойником, скорее всего, организаторами похищения были французское правительство и польская знать (сторонники польского принца Конти). С помощью похищения царя они ослабляли позиции новоизбранного польского короля Августа, и наносили удар по России, ослабляли её борьбу с Турцией (союзником Франции). Заговорщики не хотели убивать Петра, так как он должен был стать объектом шантажа или торга между Францией и Россией.

После пересечения границы Польши на Петра и его окружение напал отряд. Нападавшие похитили царя, а его окружение, поняв, что после возвращения в Россию их всех ожидает суровое наказание (возможно, смертная казнь), вскоре принимает решение обратиться за помощью к польскому королю Августу. Поскольку свита похищенного царя опасается за свою судьбу и жизнь после возвращения в Россию, а последствия для России и Польши после похищения Петра непредсказуемы, Франц Лефорт и Август принимают решение привезти в Россию вместо Петра похожего на него человека (чтобы в России не было волнений), а позже устранить его. Август по сговору с Ватиканом, находит при дворе Анхальтов Исаака, который к тому времени находится в тюрьме за преступления уже на суше. Август предлагает Исааку сделку и отправляет его вместе с Великим посольством в Россию под видом царя Петра. После приезда в России самозванца на время прячут в Немецкой слободе. Заговорщики же объявляют родственникам и приближенным Петра, что в случае раскрытия подмены и воцарения Софьи народ расправится над ними, и тем приходится признать самозванца. Впоследствии разные группы российской элиты, соперничавшие друг с другом и боявшиеся друг друга, начали борьбу за влияние на самозванца. В результате этого двойник, понявший свою значимость, не был уничтожен, а стал реальным правителем и исполнителем воли Запада. Прекратив войны с Турцией, которой покровительствовала Франция, он развернулся на Швецию, вышедшую из под контроля Ватикана и ставшую протестантской.

Что происходило дальше, читатель знает. Русский народ, в который раз оплатил счета иных, своей кровью.

Анхальты не смогли прочно укрепиться на троне. Политика Екатерины, хоть и названа Золотым Веком, с ее смертью уже не проводилась и русская действительность снова ассимилировала чужаков. Впрочем, это совсем иная история.

И напоследок о том, из чего сделан Медный Всадник:

Из сплава меди с оловом.

Медь - 20%

Олово -80%

Сплав называется оловянной бронзой.

Источник: https://www.proza.ru/2015/08/08/1566