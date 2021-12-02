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Лукашенко: хочу быть создателем этого государства

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Использованные источники: ria.ru
Лукашенко: хочу быть создателем этого государства

Миграционный кризис и военное противостояние в Европе, вопрос признания Минском российского Крыма и ответ на ядерные планы НАТО, будущее единой валюты и интеграции России и Белоруссии — обо всем этом президент Александр Лукашенко рассказал в более чем двухчасовом интервью РИА Новости, самом объемном и информационно насыщенном за последнее время. Помимо комментариев по актуальным событиям президент Белоруссии раскрыл и не известные ранее подробности событий 1990-х годов, рассказал о взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным, дал прогноз ситуации в самой Белоруссии на ближайшие годы и определил свое место в истории.

У интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов, заявил президент Лукашенко в интервью РИА Новости. «Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет», – сказал он. Президент также высказался по поводу возможности создания единой валюты. По его мнению, к этому Россия и Белоруссия пока не подошли. «Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем – будем решать», – отметил Лукашенко.

Кроме того, по его мнению, вопрос о единой валюте пока не следует поднимать, а нужно прийти к ней постепенно.

Белорусский лидер заявил, что они с Владимиром Путиным родные братья и видят мир одинаково. «Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего что? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир», — сказал он.

По словам Лукашенко, «мы можем переваривать все это в голове, крутить, вертеть, мы можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, у нас могут быть отличающиеся друг от друга поступки, но глаза наши видят этот мир одинаково».

«Я в этом убедился, особенно в последнее время. И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи, у нас очень добрые отношения», — отметил белорусский президент.

Он также подчеркнул, что после президентских выборов в Белоруссии в прошлом году российский коллега поступил не просто как союзник, но как настоящий друг.

Говоря о внутренних проблемах страны, президент не смог обойти вниманием миграционный кризис. Он подчеркнул, что на польско-белорусской границе уже много безымянных могил мигрантов. «А там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти», – сказал он.

Лукашенко напомнил, что освещающие миграционный кризис журналисты работают только на белорусской стороне, так как поляки не пускают никого к границе из-за введенного чрезвычайного положения.

«И те, которые умирают в польских лесах, люди, они там, извините, валяются трупы, и люди, неравнодушные поляки, неравнодушные поляки отыскивают этих людей в лесах и их хоронят. Поэтому, вот, действительно, безымянные могилы. Даже детишек, вот, показывают часто, на мусульманских кладбищах уже маленькие могилки детей образовались», – продолжил президент Белоруссии.

Своим самым важным в жизни решением Лукашенко считает решение баллотироваться на президентских выборах в августе 2020 года. «Я уже готов был, чтобы люди избрали своего нового человека. Но можно было не идти на эти выборы, но я поступил, прости за нескромность, гениально. До выборов публично я сказал, знаете, я не могу не идти на эти выборы. Если вдруг что-то случится – война, перевернут страну и прочее – и я не пошел на них, и после выборов это произойдет, вы же меня обвините, что я сбежал, я трус. Слушай, я как в воду смотрел», – сказал он.

По словам Лукашенко, «не потому, что я великий, а потому что я защищал свое дело». «Я свое защищал, я все это вылепил своими руками. Правильно, неправильно, тут можно упражняться, как угодно, но я это создал, и я защищал, как свое», – отметил он.

Президент Белоруссии сообщил, что «был бы новый человек, он может не хуже Лукашенко, но… это не его». «И вот это уже прошло, я в узком кругу потом, широком, говорил, это было самое важное в моей жизни решение, что я баллотировался на этих выборах», – сказал он.

Лукашенко отметил, что белорусские власти не фальсифицировали выборы. «Я хотел бы видеть того объективного человека, который бы сказал, что президентские выборы были фальсифицированы. Хотя людям в мозги влезли прилично. Но я к чему это говорю? Я ведь не вел президентскую кампанию. Я уже был готов к тому, что, и людям говорил, слушайте, белорусы, если вы изберете нового президента, не меня, я на вас не обижусь. Время пришло, новые люди должны быть. У меня это главный был посыл», – сказал президент Белоруссии.

Он сообщил, что не провел ни одной встречи с населением, не выступал на ТВ. По его словам, «хорошо, что я пошел на эти выборы». «Прости меня за нескромность, это спасло Беларусь. Не потому, что я диктатор», – сказал белорусский лидер.

Своим главным достижением на высшем государственном посту Лукашенко считает строительство суверенного государства. «”Мы построили впервые в истории, говорю уже как историк, свое суверенное и независимое государство, которое ценится подавляющим большинством, 100% населения ценится, националисты по-своему, их процентов 10-12, другие люди, часть общества, по-своему. Построенное независимое суверенное государство и является ценностью», – сказал белорусский лидер.

В завершении интервью Лукашенко отметил, что хотел бы войти в историю как создатель государства.

По материалам РИА Новости, Российской газеты, Sputnik

Источник: http://stoletie.ru/lenta/lukashenko_khochu_byt_sozdatelem_etogo_gosudarstva_849.htm
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 106 22
    Николай четыре часа назад

      Батька, вперёд!!
      Теперь надо воссоздать СССР, здоровья и знаний у тебя хватит!!! А иначе нам всем, рождённым в СССР республикам, по морскому праву через 5 лет кирдык будет.

    • 28350 5376
      Русофил четыре часа назад

        Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья.
        —-
        Cкажи мне ктo друг АГЛ и я скажу …….

      • 15934 14412
        Руса три часа назад

          Признание А. Лукашенко Крыма российским, спустя 7 лет после
          госпереворота на Украине, уже дорогого стоит. Важное заявление
          он сделал, респект.

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