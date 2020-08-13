Новости Украины и Новороссии 13 августа 2020
- 12:34 Украина бомбардирует Белоруссию нотами протеста.
- 10:23 МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Белоруссию.
- 06:00 Джинн выпущен из бутылки: миф о всесильности Лукашенко лопнул, — комбриг ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 23:30 «Посмотрите на Украину и не повторяйте наших ошибок», — совет белорусам.
- Вчера 23:01 Порошенко обратился к Лукашенко и рассказал о «российском агрессоре» (ВИДЕО).
Украина бомбардирует Белоруссию нотами протеста
МИД Украины направил в Минск две ноты протеста с требованием предоставить информацию об украинцах, задержанных в Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста.
Об этом 13 августа сообщил глава МИД «незалежной» Дмитрий Кулеба.
«Украина настроена на конструктивный диалог с белорусской властью, но я хочу подчеркнуть, что мы будем очень жестко защищать права и интересы украинских граждан в Беларуси. В отношении этого ни у кого не должно быть никаких иллюзий», — подчеркнул Кулеба.
Украинский министр посетовал, что белорусские власти не предоставляют информацию о задержанных украинцах, и консул поочередно объезжает все места временного содержания граждан, чтобы установить местонахождение граждан страны.
«Мы требуем немедленной встречи консула с задержанными лицами», — заявил Кулеба.
МИД Украины требует освобождения задержанных лиц и их скорейшего возвращения на Украину.
Что касается вопроса признания или непризнания итогов президентских выборов в Белоруссии, Киев будет принимать решение на этот счёт после официального обнародования результатов ЦИКом страны, сообщил глава МИД Украины.
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МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Белоруссию
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге заявил, что ведомство рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Белоруссию до нормализации ситуации в стране, передает RT.
Ранее Кулеба заявил, что украинская сторона осуждает насилие и призывают к диалогу в Белоруссии.
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Джинн выпущен из бутылки: миф о всесильности Лукашенко лопнул, — комбриг ДНР (ВИДЕО)
Военно-политический деятель ДНР, создатель бригады «Восток» и экс-командир донецкой «Альфы» Александр Ходаковский прокомментировал разгоревшийся в Белоруссии конфликт.
«Запад ополчается против Лукашенко — заигрывания не помогли. Все возвращается на круги своя. Чем китайцы помогут батьке? Китайцы уважают только сильных лидеров: когда Хрущев задарма отдал китайцам много из того, что было им нужно, но было у нас — случился остров Даманский. Мао смотрел на Хрущева примерно так, как мы смотрим на Лжеивана Грозного в известной комедии, когда он с барского плеча отдаёт волости. Ликвидность Батьки теперь сильно понижена.
Когда Батьку агитировали за Союзное государство — он прикрывался возможным недовольством. Союзного государства нет — недовольства „за гланды“. Что уже терять? Не время ли вернуться к прерванным разговорам? Но, скорее всего, момент упущен — такие дела делают, когда степень контроля высока, — чего не скажешь про нынешнюю ситуацию. Удержит ли Лукашенко власть? Велика вероятность.
Но джинн уже выпущен из бутылки — миф о всесильности лопнул. Народ хлебнул вольницы — начинается компенсаторная реакция за все десятки лет правления клана. Завтра для белорусов уже никогда не будет таким, как вчера.
Хочу напомнить, что события на Украине в конце тринадцатого начались именно после того, как Янукович отчётливо взял курс на Запад. Чего он хотел этим добиться? Поманипулировать Россией? Лукашенко пошёл по его стопам — сценарий повторяется.
Запад берет своё, но без ненужных ему довесков. Где Саакашвили? Где Янукович? Страны Запад поглотил, а этих горе-политиков выплюнул. Это же надо так бояться Россию, чтобы иметь перед глазами живые примеры, как не нужно делать, но упорно ползти в ту же яму?»
Востоковед и политолог Игорь Димитриев согласен с этой позицией:
«Согласен с Александром Ходаковским. Даже если Лукашенко жестоко подавит протест, он уже не будет спокойно править. Ненависть к нему будет лишь накапливаться и взрываться по любому поводу. Вместе с ним вразнос пойдет вся страна. Уходить нужно вовремя и подготовив смену».
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«Посмотрите на Украину и не повторяйте наших ошибок», — совет белорусам
Украинская журналистка Олеся Медведева, переехавшая в «незалежную» из Горловки, советует белорусам посмотреть на Украину и не повторять ошибок Майдана.
«Я часто общаюсь с белорусами в последние дни. И знаю, что действительно многие против Лукашенко.
Их можно понять. Да, уровень жизни в Беларуси выше, чем в Украине, там порядок, там в сравнении с нами почти нет коррупции. Я понимаю, что для людей тезис «мы живем лучше, чем Украина» — это не аргумент.
Они хотят жить лучше, чем они живут сейчас. Тем более, Бацька действительно в последнее время много раз делал мягко говоря, странные поступки.
Заигрывал с Западом по схеме Януковича, произошло ухудшение отношений с Россией, что породило, кстати, и экономические проблемы, и выдумывание всяких историй типа наемников из ЧВК.
Молодёжь не устраивает несменяемость власти. Те, кому 26 лет и младше, не видели иного президента. В то время, как у других власть менялась. Кто-то ссылается на диктаторский режим и отсутствие свобод.
И много-много всего другого, что и вызвало в обществе сильные протестные настроения и жажду перемен.
Но для многих людей перемены — это что-то типа: за все хорошее против всего плохого, ничего конкретного, лишь бы не это.
Но как мы все знаем, перемены могут быть разные. И после Майданов у нас в Украине перемены были к худшему.
Поэтому важно думать не только о том, уйдет Лукашенко или не уйдет. Снесут или удержится. Но и о том, каким курсом пойдет страна дальше, и к каким последствиям все это приведет.
К примеру, на протесты выходят люди разных убеждений и с разными целями, но их модераторами из телеграм-каналов являются люди прозападно настроенные, белорусские полуправые. То есть те, которые хотят выхода Беларуси из Союзного государства с Россией и курса на интеграцию в ЕС и НАТО, подымают вопрос языка.
И вот, допустим, они вдруг как-то приходят к власти и действительно поворачивают курс страны на Запад со всеми вытекающими.
К чему это приведет? Лукашенко в 90-е годы остановил большую часть так называемых рыночных реформ, а потому в отличие от России и Украины в промышленности тотально доминирует государственные предприятия.
А проевропейский путь подразумевает, что эти предприятия должны быть приватизированы, после чего большая их часть закроется. Так как большинство из них не вписаны в мировое разделение труда и на глобальном рынке никому не нужны.
А если еще и прервутся связи с Россией, то закроется и большинство оборонных предприятий, которые сейчас работают на российских заказах.
То же самое можно сказать и о сельском хозяйстве, которое ориентировано на российский рынок.
В общем, огромная часть предприятий закроется и будет распилена на металлолом, и сотни тысяч людей останутся без работы.
Причем не факт, что они смогут поехать на работу в Европу — ведь непонятно, сколько она еще будет держать границы закрытыми из-за карантина и что там вообще будет с рынком труда.
И это совершенно четкая и понятная перспектива, которую просто нужно каждому осознавать, принимая решения, участвовать ли в акциях протеста. А если участвовать, то ради чего и с какой целью и понимать ответственность.
И повторю еще раз свой призыв. Дорогие белорусы. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на нашу страну. И не повторяйте наших ошибок».
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Порошенко обратился к Лукашенко и рассказал о «российском агрессоре» (ВИДЕО)
Экс-президент Украины Петро Порошенко решил тряхнуть стариной и выпустил видеообращение, в котором дал советы белорусскому лидеру Александру Лукашенко.
Напомним, что Порошенко является одним из организаторов государственного переворота на Украине в 2014 году. Кроме того, он, видимо, не в курсе, что экс-президентам не пристало раздавать советы действующим лидерам иностранных государств.
Бывший президент «незалежной» порекомендовал Лукашенко провести повторные президентские выборы. Он заявил, что в Белоруссии «разворачивается глубокий политический кризис».
«Внимание Украины, Европы и всего мира приковано к событиям в Белоруссии, где разворачивается глубокий политический кризис. Для Украины и для меня лично Белоруссия всегда была и будет особенно важной страной.
Я не могу молча наблюдать за тем, как Белоруссия сползает в водоворот хаоса и политической неопределенности», — переживает Порошенко.
Он обратился к руководству республики с призывом «найти ответ на требования белорусского общества», добавив, что Минск «должен отпустить всех протестующих».
«Призываю украинскую власть, в контакте с нашими партнерами, назначить специального представителя по Белоруссии, который будет активно содействовать урегулированию ситуации, подтвердив стратегическую роль нашего государства в регионе», — сказал он.
Не обошлось, разумеется, и без «руки Кремля».
Порошенко заявил, что международному сообществу следует внимательно наблюдать за действиями некого «российского агрессора», который «только и ждет удачного момента, чтобы покончить с белорусской государственностью».
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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ СОЗНАТЕЛЬНОГО УКРАИНЦА
Предлагаем вниманию читателей глубокое
исследование известного украинского писателя и
журналиста Олеся Бузины, посвященное одному
раритетному историческому документу, за
подлинность которого мы не ручаемся.
Публикуется впервые и на языке оригинала.
Багато хто з науковців і навіть звичайних читачів
чули про так званий «Декалог» – десять заповідей
українського націоналіста. Ними керувався провідник
Степан Бандера і його послідовники. А потім спробував
керуватися провідник Дмитро Корчинський, але не зміг,
у зв’язку з непосильністю взятої місії.
Проте нещодавно у підземеллях Собору св. Юра у
Львові мені вдалося відшукати ще більш секретний
документ – «Десять заповідей свідомого українця». Він
зберігався на глибині 354 м 11 см нижче рівня моря у
броньованому сейфі разом з житнім сухарем, на якому
збереглися відбитки передніх зубів князя Данила
Галицького, і кальсонами митрополита Шептицького, у
яких той впав з коня, коли був ще австрійським гусаром.
Поруч лежала канапка, яку не доїли Іван Франко і Леся
Українка на таємному побаченні, і філіжанка кави, яку
не допив Тарас Шевченко, бо так ніколи і не доїхав до
Львова.
Важко передати моє захоплення дослідника, коли
я побачив ці святі для нашої нації реліквії. Оскільки сухар
запліснявів від підземної вологи, а штани згнили і
розповзлися до останньої нитки, то видобути їх на
поверхню не вдалося, незважаючи на мої титанічні
зусилля і безкорисну допомогу донецьких шахтарів, які
до того ж у пориві трудового запалу розбили у пекельній
темряві філіжанку і розтоптали канапку.
Проте нові десять заповідей, вибитих на якомусь
невідомому космічному матеріалі, що не боявся жодних
ушкоджень і температур, я, притискаючи до серця, мов
дитину, витяг на світ Божий і тепер пропоную
зацікавленим.
Однак особам без почуття гумору читати цей
документ суворо забороняється. І навіть тим, у кого
почуття гумору є, забороняється передруковувати його
без попередньої згоди з першовідкривачем – тобто зі
мною.
ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ СВІДОМОГО УКРАЇНЦЯ
1.Свідомий українець зобов’язаний бути тупим. Якщо
свідомий українець не є тупим, він автоматично стає
жидом або москалем.
2.Свідомий українець має бути хитрим. (Прим.: але
з обов’язковим дотриманням п.1).
3.Свідомий українець зобов’язаний бути
хазяйновитим – все, що побачить, тягти до себе додому,
надкусувати і ні за що не ділитися ні з ким – навіть з
іншими свідомими українцями. ( На старій Галичині цей
принцип ще називали: «Свій до свого по своє»).
4.Свідомий українець має розмовляти винятково
українською мовою. Ця мова має бути настільки
незрозумілою москалям та жидам, що немає нічого
поганого, якщо й сам свідомий українець не буде її
розуміти.
5.Свідомий українець повинен бути глибоко
віруючим. Він повинен вірити, що все на світі, окрім
жидів та москалів, винайшли свідомі українці.
6.Свідомий українець має розвивати власну
культуру. Це означає, що одночасно він зобов’язаний
псувати чужу культуру – особливо культуру жидів та
москалів.
7. Свідомий українець зобов’язаний вести здорове
статеве життя. Здорове статеве життя йому дозволяється
вести лише з особами своєї нації та не своєї статі –
найкраще всього з жінкою або кумою. Найкраще ім’я
для справжньої української жінки – Оксана. Найкраще
ім’я для української куми – Галя. Осіб жіночої статі з
іншими іменами слід вважати несправжніми українками.
8. Кожен свідомий українець повинен бути
галичанином. Це не означає, що він зобов’язаний жити
в Галичині. Навпаки. Найкраще свідомому українцю жити
в Києві – в органах державної влади або поблизу них,
але при цьому постійно розказувати, що справжня
Україна знаходиться в Галичині.
9. Свідомий українець повинен постійно боротися з
національними зрадниками. Якщо він встановить, що
сам є зрадником, то повинен боротися сам з собою,
попередньо донісши на себе собі. Якщо з якихось
причин свідомий українець не може донести на себе
собі, то повинен донести, куди слідує, і на кого захоче.
10. Свідомий українець повинен боротися за
незалежність України. Вищою формою незалежності
України є її незалежність від свідомих українців.
Примітка. Якщо свідомий українець не буде
дотримуватися десяти вищезазначених заповідей, він
підлягає вищій мірі покарання – засланню на історичну
батьківщину – тобто до Галичини. Заслання до Галичини
у жодному разі не дозволяється замінювати висилкою
до Москви, Сибіру і навіть Канади.
Олесь БУЗИНА, Київ, 1 квітня 2009 р.
Олесь Бузина,
Специально для майбутнього Українства!
Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
«время покажет кузькину мать», руины,
кости посмертной радости с привкусом Украины.
То не зелено-квитный, траченый изотопом,
– жовто-блакитный реет над Конотопом,
скроенный из холста: знать, припасла Канада –
даром, что без креста: но хохлам не надо.
Гой ты, рушник-карбованец, семечки в потной жмене!
Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане.
Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,
по адресу на три буквы на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором Гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще?
НА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ
Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит.
Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит,
брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый
отвернутыми углами и вековой обидой.
Не поминайте лихом! Вашего неба, хлеба
нам – подавись мы жмыхом и потолком – не треба.
Нечего портить кровь, рвать на груди одежду.
Кончилась, знать, любовь, коли была промежду.
Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом!
Вас родила земля: грунт, чернозем с подзолом.
Полно качать права, шить нам одно, другое.
Эта земля не дает вам, кавунам, покоя.
Ой-да левада-степь, краля, баштан, вареник.
Больше, поди, теряли: больше людей, чем денег.
Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза,
Нет на нее указа ждать до другого раза.
С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.
Иосиф Бродский