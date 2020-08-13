Новости Украины и Новороссии 13 августа 2020

Украинская журналистка Олеся Медведева, переехавшая в «незалежную» из Горловки, советует белорусам посмотреть на Украину и не повторять ошибок Майдана.

«Я часто общаюсь с белорусами в последние дни. И знаю, что действительно многие против Лукашенко.

Их можно понять. Да, уровень жизни в Беларуси выше, чем в Украине, там порядок, там в сравнении с нами почти нет коррупции. Я понимаю, что для людей тезис «мы живем лучше, чем Украина» — это не аргумент.

Они хотят жить лучше, чем они живут сейчас. Тем более, Бацька действительно в последнее время много раз делал мягко говоря, странные поступки.

Заигрывал с Западом по схеме Януковича, произошло ухудшение отношений с Россией, что породило, кстати, и экономические проблемы, и выдумывание всяких историй типа наемников из ЧВК.

Молодёжь не устраивает несменяемость власти. Те, кому 26 лет и младше, не видели иного президента. В то время, как у других власть менялась. Кто-то ссылается на диктаторский режим и отсутствие свобод.

И много-много всего другого, что и вызвало в обществе сильные протестные настроения и жажду перемен.

Но для многих людей перемены — это что-то типа: за все хорошее против всего плохого, ничего конкретного, лишь бы не это.

Но как мы все знаем, перемены могут быть разные. И после Майданов у нас в Украине перемены были к худшему.

Поэтому важно думать не только о том, уйдет Лукашенко или не уйдет. Снесут или удержится. Но и о том, каким курсом пойдет страна дальше, и к каким последствиям все это приведет.

К примеру, на протесты выходят люди разных убеждений и с разными целями, но их модераторами из телеграм-каналов являются люди прозападно настроенные, белорусские полуправые. То есть те, которые хотят выхода Беларуси из Союзного государства с Россией и курса на интеграцию в ЕС и НАТО, подымают вопрос языка.

И вот, допустим, они вдруг как-то приходят к власти и действительно поворачивают курс страны на Запад со всеми вытекающими.

К чему это приведет? Лукашенко в 90-е годы остановил большую часть так называемых рыночных реформ, а потому в отличие от России и Украины в промышленности тотально доминирует государственные предприятия.

А проевропейский путь подразумевает, что эти предприятия должны быть приватизированы, после чего большая их часть закроется. Так как большинство из них не вписаны в мировое разделение труда и на глобальном рынке никому не нужны.

А если еще и прервутся связи с Россией, то закроется и большинство оборонных предприятий, которые сейчас работают на российских заказах.

То же самое можно сказать и о сельском хозяйстве, которое ориентировано на российский рынок.

В общем, огромная часть предприятий закроется и будет распилена на металлолом, и сотни тысяч людей останутся без работы.

Причем не факт, что они смогут поехать на работу в Европу — ведь непонятно, сколько она еще будет держать границы закрытыми из-за карантина и что там вообще будет с рынком труда.

И это совершенно четкая и понятная перспектива, которую просто нужно каждому осознавать, принимая решения, участвовать ли в акциях протеста. А если участвовать, то ради чего и с какой целью и понимать ответственность.

И повторю еще раз свой призыв. Дорогие белорусы. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на нашу страну. И не повторяйте наших ошибок».

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