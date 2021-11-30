Итоги Недели 30.11.2021

Начну с международных новостей, у нас глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предлагается, а точнее уже решение принято, утроить средства выделяемые Евросоюзом Литве, Латвии и Польше для охраны их границ. Теперь эта сумма составит двести миллионов евро. То есть вот этим трём государствам выдадут двести миллионов, чтобы они защищали свою границу. Эксперты считают, что это делается для того, чтобы укрепить рубежы Евросоюза на границе с Россией, ну и с Белоруссией, то есть с союзными государствами. Вопрос — что думаете об этом вы?. Зачем эти деньги выделяются? И как нам, как Российскому государству такие вот вещи воспринимать? Нас что ли уже угрозой считают?!

Нас считают угрозой так давно, что пора бы к этому уже и привыкнуть. Я совершенно не вижу ничего странного и поздравляю строительных подрядчиков в этих республиках, наконец-то на фоне общего экономического кризиса у них появится возможность немного подзаработать. Что же касается того, что мы угроза для большей части Запада, ну да — угроза. Потому, что мы самим своим существованием доказываем, что «западный» образ жизни не единственно возможный, более того во многих отношениях даже далеко не лучший и естественно это изрядно угрожает тем, кто делает карьеру, как раз на пропаганде без альтернативности этого самого «западного» образа жизни. Ну, как нам на это реагировать? Ну, очевидно лучше всего радоваться тому, что мы чем дальше, тем больше представляем собой вот эту самую угрозу иллюзии единственности «западного» образа жизни, что наш собственный образ жизни чем дальше, тем более привлекателен, иначе бы вокруг нас не устраивали такую истерику.

Ну, ещё в этой же речи глава Еврокомиссии заявила, что все действия Евросоюза согласовываются с Великобританией,с США и Канадой. Как вот это вы воспринимаете? Потому, что мне это странно, мне кажется… Хотя с другой стороны, они же все члены блока НАТО. Ну почему тогда это делается не в формате НАТО, а просто консультации?…