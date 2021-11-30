Главная » Видео, Политика, События

Радио Аврора 30.11.2021

72 0

Итоги Недели 30.11.2021

Начну с международных новостей, у нас глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предлагается, а точнее уже решение принято, утроить средства выделяемые Евросоюзом Литве, Латвии и Польше для охраны их границ. Теперь эта сумма составит двести миллионов евро. То есть вот этим трём государствам выдадут двести миллионов, чтобы они защищали свою границу. Эксперты считают, что это делается для того, чтобы укрепить рубежы Евросоюза на границе с Россией, ну и с Белоруссией, то есть с союзными государствами. Вопрос — что думаете об этом вы?. Зачем эти деньги выделяются? И как нам, как Российскому государству такие вот вещи воспринимать? Нас что ли уже угрозой считают?!

Нас считают угрозой так давно, что пора бы к этому уже и привыкнуть. Я совершенно не вижу ничего странного и поздравляю строительных подрядчиков в этих республиках, наконец-то на фоне общего экономического кризиса у них появится возможность немного подзаработать. Что же касается того, что мы угроза для большей части Запада, ну да — угроза. Потому, что мы самим своим существованием доказываем, что «западный» образ жизни не единственно возможный, более того во многих отношениях даже далеко не лучший и естественно это изрядно угрожает тем, кто делает карьеру, как раз на пропаганде без альтернативности этого самого «западного» образа жизни. Ну, как нам на это реагировать? Ну, очевидно лучше всего радоваться тому, что мы чем дальше, тем больше представляем собой вот эту самую угрозу иллюзии единственности «западного» образа жизни, что наш собственный образ жизни чем дальше, тем более привлекателен, иначе бы вокруг нас не устраивали такую истерику.

Ну, ещё в этой же речи глава Еврокомиссии заявила, что все действия Евросоюза согласовываются с Великобританией,с США и Канадой. Как вот это вы воспринимаете? Потому, что мне это странно, мне кажется… Хотя с другой стороны, они же все члены блока НАТО. Ну почему тогда это делается не в формате НАТО, а просто консультации?…

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-30-11-2021/
Метки: аврора, последние выпуски
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Радио Аврора 16.11.2021
Радио Аврора 08.10.2020
Радио “Аврора” 01.12.2019
Радио Аврора 30.06.2020
Радио Аврора 14.10.2020
Радио Аврора 10.03.2021
"Почему Китай не коммунистическая держава". Е.Ю.Спицын на радио Аврора. "Прямой эфир.
"Партия надорвалась, или не "думай" о застое свысока". Е.Ю.Спицын на радио Аврора. "Прямой эфир.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru