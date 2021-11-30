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Кто раскачивает рынок облигаций, и что скрывают аудиторы? Сергей Ануреев

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Кто оплатит долги Роснано? Будет ли государство спасать корпорацию? Как Роснано тратит миллиарды, прикрываясь инновационной научной деятельностью? Что вскрыл аудит Роснано? Гарантированы ли облигации корпорации, и выплатят ли долги по ним? Об этом говорит доктор экономических наук, профессор Департамента общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев.

Подробнее читайте в газете "Завтра" https://zavtra.ru/blogs/nanogejt_chas…
 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VZODi1-kukA
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