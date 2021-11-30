Кто раскачивает рынок облигаций, и что скрывают аудиторы? Сергей Ануреев
Кто оплатит долги Роснано? Будет ли государство спасать корпорацию? Как Роснано тратит миллиарды, прикрываясь инновационной научной деятельностью? Что вскрыл аудит Роснано? Гарантированы ли облигации корпорации, и выплатят ли долги по ним? Об этом говорит доктор экономических наук, профессор Департамента общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев.
2021 год объявлен годом науки и технологий. Наука умерла в корчах. И цифра ведь знаковая – 404 млрд. 404 File Not Found или как спианиздить деньги и не залететь.
https://www.kommersant.ru/doc/4635513
2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Я соболезную.
https://ria.ru/20191129/1561755939.html