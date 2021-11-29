Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 9. 1942-1948. Вып 3
1942. Снайпер Кузьма Захаров. Погиб в бою под Ржевом в сентябре 1942 года
1942. Ремонт танка своими силами
1942. Раздача еды
1942. Командир разведроты
1942. Играй, гармонь
1942. Допрос немецкого военнопленного
1942. Огонь по воздушным целям
1942. Наводчики орудийного расчета
1942. Солдаты
1942. Стрельба по воздушной цели
1942. Фронтовые истории
1943. Партизан
1943. Кавалеры ордена Славы. 2-ой гвардейский кавалерийский корпус 16-й армии Западного фронта
1943. Концерт между боями
1943. Личный состав орудийного расчета
1943. Минометчики
1943. Немецкая мина противотанковая противогусеничная Теллермина 35. Серия Пейзажи войны
1943. Отличившиеся в боях
1943. Танки в наступлении