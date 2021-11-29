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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 9. 1942-1948. Вып 3

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1942. Снайпер Кузьма Захаров. Погиб в бою под Ржевом в сентябре 1942 года.
1942. Снайпер Кузьма Захаров. Погиб в бою под Ржевом в сентябре 1942 года

1942. Ремонт танка своими силами
1942. Ремонт танка своими силами

1942. Раздача еды
1942. Раздача еды

1942. Командир разведроты
1942. Командир разведроты

1942. Играй, гармонь
1942. Играй, гармонь

1942. Допрос немецкого военнопленного
1942. Допрос немецкого военнопленного

1942. Огонь по воздушным целям
1942. Огонь по воздушным целям

1942. Наводчики орудийного расчета
1942. Наводчики орудийного расчета

1942. Солдаты
1942. Солдаты

1942. Стрельба по воздушной цели
1942. Стрельба по воздушной цели

1942. Фронтовые истории
1942. Фронтовые истории

1943. Партизан
1943. Партизан

1943. Кавалеры ордена Славы. 2-ой гвардейский кавалерийский корпус 16-й армии Западного фронта
1943. Кавалеры ордена Славы. 2-ой гвардейский кавалерийский корпус 16-й армии Западного фронта

1943. Концерт между боями
1943. Концерт между боями

1943. Личный состав орудийного расчета
1943. Личный состав орудийного расчета

1943. Минометчики
1943. Минометчики

1943. Немецкая мина противотанковая противогусеничная Теллермина 35. Серия Пейзажи войны
1943. Немецкая мина противотанковая противогусеничная Теллермина 35. Серия Пейзажи войны

1943. Отличившиеся в боях
1943. Отличившиеся в боях

1943. Танки в наступлении
1943. Танки в наступлении

1943. Трофейные боеприпасы
1943. Трофейные боеприпасы

Источник: https://humus.livejournal.com/8119274.html
Метки: война, история, Россия, фото
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