Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 9. 1942-1948. Вып 2
1942. Портрет танкиста
1942. 12,7 мм крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина
1942. Войсковая фронтовая разведка. Калининский фронт
1942. Вывод немецких пленных
1942. Дневник боевых потерь
1942. Пехотинцы роют окопы
1942. Пехота — царица полей
1942. Разбитая немецкая техника
1942. Смена позиций
1942. Транспортные аэросани НКЛ-16, 31-й отдельный аэросанный батальон Калининского фронта"
1942. У боевого знамени
1942. У минометного прицела"
1943. В оптическом прицеле
1943. Немецкое кладбище
1943. Партизаны Брянщины
1943. Переправа партизанского отряда
1943. Портрет партизана
1943. Техники мехкорпуса Западного фронта
1944. Гвардии рядовой
1944. Кавалеристы на переправе