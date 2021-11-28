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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 9. 1942-1948. Вып 2

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1942. Портрет танкиста
1942. Портрет танкиста

1942. 12,7 мм крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина
1942. 12,7 мм крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина

1942. Войсковая фронтовая разведка. Калининский фронт
1942. Войсковая фронтовая разведка. Калининский фронт

1942. Вывод немецких пленных
1942. Вывод немецких пленных

1942. Дневник боевых потерь
1942. Дневник боевых потерь

1942. Пехотинцы роют окопы
1942. Пехотинцы роют окопы

1942. Пехота — царица полей
1942. Пехота — царица полей

1942. Разбитая немецкая техника
1942. Разбитая немецкая техника

1942. Смена позиций
1942. Смена позиций

1942. Транспортные аэросани НКЛ-16, 31-й отдельный аэросанный батальон Калининского фронта
1942. Транспортные аэросани НКЛ-16, 31-й отдельный аэросанный батальон Калининского фронта"

1942. У боевого знамени,
1942. У боевого знамени

1942. У минометного прицела
1942. У минометного прицела"

1943. В оптическом прицеле
1943. В оптическом прицеле

1943. Немецкое кладбище
1943. Немецкое кладбище

1943. Партизаны Брянщины
1943. Партизаны Брянщины

1943. Переправа партизанского отряда
1943. Переправа партизанского отряда

1943. Портрет партизана
1943. Портрет партизана

1943. Техники мехкорпуса Западного фронта
1943. Техники мехкорпуса Западного фронта

1944. Гвардии рядовой
1944. Гвардии рядовой

1944. Кавалеристы на переправе,
1944. Кавалеристы на переправе

1944. Обоз на переправе через реку
1944. Обоз на переправе через реку

Источник: https://humus.livejournal.com/8117221.html
Метки: война, история, Россия, фото
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