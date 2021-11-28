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Депутат Бондаренко: Qr-коды законны?

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В саратовском заксобрании проходила процедура утверждения депутатами кандидатов в судьи. Автор ролика, фактически, создал своеобразную фотографию момента – такой срез нашей реальности, в котором отчётливо отобразились черты характера представителей судейского корпуса: уход от прямого ответа, подмена тезиса, трусость, зависимость от мнения начальства, лицемерие и т.п.

Что любопытно, лишь одна кандидатка упомянула слово „конституция”, хотя вопросы всем будущим судьям ставились именно в такой плоскости: нарушаются ли местными властями такие-то и такие статьи Конституции РФ.

Впрочем, какая власть – такие и кандидаты в судьи.

А депутату Бондаренко – искреннее уважение!





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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5811429.html
Метки: QR-код, бондаренко, власть, депутат, закон, народ
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8 Комментариев » Оставить комментарий
  • 28248 5290
    Русофил два часа назад

      Омикрон очень опасен.
      Нo
      Мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет, киножурнал «Хочу всё знать»
      Cпутник-6
      Oбнулим вакцинацию и всё с начала.
      Так пoбедим

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    • 7989 6571
      Женечка два часа назад

        КПРФ не выиграло выборы и снова на подсосе в качестве альтернативы правящей партии. Кинуть клич “против куаров”, который и без них даже здесь на Ящике озвучивается в каждой третьей статье, много ума не надо. Призыв к действию, которое вы не хотите или не можете возглавить – это хайп на злободневной теме, сродни разводу на секс умственно-отсталой дyрочки. Ничего не можете, кроме как сосать деньги с бюджета и рядовых членов партии. И то пока позволяют – ибо самостоятельно что-нибудь добиться неспособны.

        • 19742 16516
          маринаЖенечка два часа назад

            а марксисты сегодня не с коммунистами?А где же вы Женечка ,кого сегодня Маркс пожелал поддержать?-новых людей может.

            • 7989 6571
              Женечкамарина час назад

                А сколько раз Вам нужно повторить, что слово “коммунистическая” в названии КПРФ несёт в себе чисто декоративную функцию и по сути, с более чем сотней миллионеров во главе, является партией буржуазии, а не пролетариата?
                По развитию дальнейших событий, могу предположить, что только ядерная война или глобальный катаклизм типа метеорита, с последующим армагеддоном, сможет хоть что-то изменить в плане смены текущего социального устройства. Вот такой мой пессимизм, а потому новые, правые или кривые никакой разницы нет.
                А да! Помимо Мордехая мне импонируют и идеи Бланка. Так что в следующий раз попрошу писать полную титулатуру: маркисты-ленинисты.

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