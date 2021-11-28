Депутат Бондаренко: Qr-коды законны?
Что любопытно, лишь одна кандидатка упомянула слово „конституция”, хотя вопросы всем будущим судьям ставились именно в такой плоскости: нарушаются ли местными властями такие-то и такие статьи Конституции РФ.
Впрочем, какая власть – такие и кандидаты в судьи.
А депутату Бондаренко – искреннее уважение!
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Омикрон очень опасен.
Нo
Мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет, киножурнал «Хочу всё знать»
Cпутник-6
Oбнулим вакцинацию и всё с начала.
Так пoбедим
КПРФ не выиграло выборы и снова на подсосе в качестве альтернативы правящей партии. Кинуть клич “против куаров”, который и без них даже здесь на Ящике озвучивается в каждой третьей статье, много ума не надо. Призыв к действию, которое вы не хотите или не можете возглавить – это хайп на злободневной теме, сродни разводу на секс умственно-отсталой дyрочки. Ничего не можете, кроме как сосать деньги с бюджета и рядовых членов партии. И то пока позволяют – ибо самостоятельно что-нибудь добиться неспособны.
а марксисты сегодня не с коммунистами?А где же вы Женечка ,кого сегодня Маркс пожелал поддержать?-новых людей может.
А сколько раз Вам нужно повторить, что слово “коммунистическая” в названии КПРФ несёт в себе чисто декоративную функцию и по сути, с более чем сотней миллионеров во главе, является партией буржуазии, а не пролетариата?
По развитию дальнейших событий, могу предположить, что только ядерная война или глобальный катаклизм типа метеорита, с последующим армагеддоном, сможет хоть что-то изменить в плане смены текущего социального устройства. Вот такой мой пессимизм, а потому новые, правые или кривые никакой разницы нет.
А да! Помимо Мордехая мне импонируют и идеи Бланка. Так что в следующий раз попрошу писать полную титулатуру: маркисты-ленинисты.
думаешь выгорит второй 1917 й
*См. дополненный комментарий выше
В 1917 не выгoрелo
МИРOВАЯ рЫглюця планирoвалась….
Снести ВСЕХ
Нo технoлoгии были примитивны и не былo
ГЛАБАЛИЗЬМА
А сёдня запраста….
ВСЕ правительства гoтoвят стадo к бунту
везде
как пoд кoпирку
Вы хотите ускоренно мутировать остатки зоопарка ? Глобалисты против. Они хотят селективно и плавно. Незаметно для тех, кто в клетках.