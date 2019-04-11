Справедливость против стабильности. Николай Бондаренко о борьбе депутата с системой – По-живому

Разговор с Николаем Бондаренко, депутатом Саратовской областной думы.



Канал Николая “Дневник депутата”:

https://www.youtube.com/channel/UCwLT…



Содержание беседы:

0:29 С чем связан поток оскорбительных глупостей от чиновников?

05:55 Почему “внутривидовая” и антикоррупционная борьба нисколько не пугает чиновников?

08:25 Насколько народ еще верит власти?

10:45 Николай Бондаренко раскачивает лодку?

12:58 Угроза со стороны НАТО – пшик!

15:04 Есть ли в России национальный капитал?

16:27 Почему Н. Бондаренко сам является предпринимателем?

19:40 Про демографический состав партии КПРФ

21:02 Как ранее советский человек сейчас ведется на манипуляции власти?

22:24 Почему в КПРФ там много предпринимателей?

24:23 Про признаки фашизации российского общества

29:09 Ответ на критику КПРФ со стороны более мелких левых движений

31:17 Про крупных капиталистов в КПРФ и их реальную деятельность по защите пролетариата

37:09 Как Н. Бондаренко и его соратники используют трибуну?

40:24 О поддержке Н. Бондаренко со стороны людей

44:03 Про отношение к Навальному и схожесть сегодняшних целей

50:11 Нам нужны желтые жилеты?

53:52 Про реальные цели Н. Бондаренко

57:24 Про СССР и социализм на примере Венесуэлы

01:03:41 Как далеко готов зайти Н. Бондаренко?





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ESbcYyy1H6c