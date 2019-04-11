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Справедливость против стабильности. Николай Бондаренко о борьбе депутата с системой – По-живому

21:16. 11 апреля 2019 Просмотров - 91 2 коммент. Опубликовал:

Разговор с Николаем Бондаренко, депутатом Саратовской областной думы.

Канал Николая “Дневник депутата”:
https://www.youtube.com/channel/UCwLT…

Содержание беседы:
0:29 С чем связан поток оскорбительных глупостей от чиновников?
05:55 Почему “внутривидовая” и антикоррупционная борьба нисколько не пугает чиновников?
08:25 Насколько народ еще верит власти?
10:45 Николай Бондаренко раскачивает лодку?
12:58 Угроза со стороны НАТО – пшик!
15:04 Есть ли в России национальный капитал?
16:27 Почему Н. Бондаренко сам является предпринимателем?
19:40 Про демографический состав партии КПРФ
21:02 Как ранее советский человек сейчас ведется на манипуляции власти?
22:24 Почему в КПРФ там много предпринимателей?
24:23 Про признаки фашизации российского общества
29:09 Ответ на критику КПРФ со стороны более мелких левых движений
31:17 Про крупных капиталистов в КПРФ и их реальную деятельность по защите пролетариата
37:09 Как Н. Бондаренко и его соратники используют трибуну?
40:24 О поддержке Н. Бондаренко со стороны людей
44:03 Про отношение к Навальному и схожесть сегодняшних целей
50:11 Нам нужны желтые жилеты?
53:52 Про реальные цели Н. Бондаренко
57:24 Про СССР и социализм на примере Венесуэлы
01:03:41 Как далеко готов зайти Н. Бондаренко?


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#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ESbcYyy1H6c

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2 коммент.»

  • 552 170
    ХОХОЛ 11 апреля 2019 в 21:22 Ссылка
    GD Star Rating
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    Ещё один хохлик борется с Россией ))

    Ответить
  • 353 249
    чужой 11 апреля 2019 в 22:16 Ссылка
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    Какой то бардак в стране. То денег нет, то вдруг золота больше всех и не понятно откуда.
    То опять ждите когда будут деньги. Чиновники врут так, что невозможно их обосрать.
    Не дают возможности позаботиться о людях и правильно распределить деньги по интернету.
    Как дальше жить всем интернет-депутатам. Хоть ты иди по тупому работать.

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