Стрессы и лишения сенатора Лаховой

Узок их круг. Страшно далеки они от народа.Процесс самозаголения у эффективных чиновников продолжается.Сенатор Лахова в ответ на претензии депутата Бондаренко указавшего на то, что на продуктовую корзину в 3500 рублей прожить невозможно, сослалась на опыт Великой Отечественной Войны.То есть, эффективная сенатор Лахова проводит прямую параллель между последствиями экономической политики правительства с временами нацисткой оккупации и тотальной войны на истребление народов СССР.Отличный сенатор. Побольше бы таких.Нет.PS. Депутат Бондаренко молодец. Чудесный эксперимент, чудесные реакции.PS2. Депутата призывавшего вообще отменить пенсии выгнали из "Единой России". Глацких "никто вас рожать не просил" по-прежнему скрывается в отпуске.И да, тут еще губернатор Карелии отмочил, заявив, что вместо жалоб на отсутствие детских садов, пусть родственники детей воспитывают. Но быстро понял, что надвигается еще один shit-шторм и публично извинился, заявив, что брякнул сгоряча и он всего лишь человек.

Источник: colonelcassad.livejournal.com