Стрессы и лишения сенатора Лаховой
18:15. 20 ноября 2018 Просмотров - 259 3 коммент. Опубликовал: brahman
Узок их круг. Страшно далеки они от народа.
Процесс самозаголения у эффективных чиновников продолжается.
Сенатор Лахова в ответ на претензии депутата Бондаренко указавшего на то, что на продуктовую корзину в 3500 рублей прожить невозможно, сослалась на опыт Великой Отечественной Войны.
Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной. Другое дело, что до крайностей доходить не надо. И 3500 рублей в месяц – это, понятное дело, очень мало. Но как легко сказать, что надо поднять прожиточный минимум! Так говорят обычно люди, которые неподготовленными приходят во власть.
То есть, эффективная сенатор Лахова проводит прямую параллель между последствиями экономической политики правительства с временами нацисткой оккупации и тотальной войны на истребление народов СССР.
Отличный сенатор. Побольше бы таких.
Нет.
PS. Депутат Бондаренко молодец. Чудесный эксперимент, чудесные реакции.
PS2. Депутата призывавшего вообще отменить пенсии выгнали из "Единой России". Глацких "никто вас рожать не просил" по-прежнему скрывается в отпуске.
И да, тут еще губернатор Карелии отмочил, заявив, что вместо жалоб на отсутствие детских садов, пусть родственники детей воспитывают. Но быстро понял, что надвигается еще один shit-шторм и публично извинился, заявив, что брякнул сгоряча и он всего лишь человек.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Ляхова, Вы все уже зажрались и Ваши жирные рожи не помещаются в экран. Вы уже обнаглели присосавшись к телу трудового народа, который Вас кормит и именуется налогоплательщик. Вы отравили свои мозги кровью трудяг и потеряли совесть навсегда. От Вас нет ни какой пользы. один вред.
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Эта Лахова нелюдь, человеконенавистница и агент сатанистов. Именно она проталкивает ювенальную юстицию, разрушающую семьи. Потому и постоянно то в Думе, то в Сенате.
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Интересно, теперь эта лошадь, с библейским оттенком, будет союзником Матвиенко или её противником?