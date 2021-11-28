Сборник песен Александра Градского 70-90-х годов из коллекции Гостелерадиофонда

00:00 – "Как молоды мы были". Авторский вечер Александры Пахмутовой (1988)

05:40 – "Яростный стройотряд". Фильм-концерт "В песне жизнь моя" (1979)

08:21 – "Песня о друге". Вечер памяти Владимира Высоцкого (1988)

14:23 – "Нам не жить друг без друга". Композитор Александра Пахмутова (1984)

18:01 – "Южная прощальная". Утренняя почта. Алушта (1987)

21:22 – "В полях под снегом и дождем…". Новогодний аттракцион – 84 (1984)

23:52 – "Жил-был я". Творческий вечер композитора Давида Тухманова (1986)

27:31 – "Автобиография". Вечер в Гос. академическом театре им. Евг.Вахтангова (1991)

28:39 – "Песня о телевидении". Взгляд. Первый выпуск. Эфир 2 октября (1987)

31:01 – "Я уже ни во что не верю". Передача "Веселые ребята. Молодежь и музыка" (1986)

33:50 – "Антиперестроечный блюз". Шоу досье

36:29 – "Мы не ждали перемен". Шоу досье

Александр Градский (3 ноября 1949 – 28 ноября 2021) — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор, один из основоположников русского рока.

