Александр Градский “Как молоды мы были”. Авторский вечер А.Пахмутовой (1988)
Александр Градский "Как молоды мы были". Авторский вечер А.Пахмутовой
Год производства: 1988
"Как молоды мы были" из кинофильма “Моя любовь на третьем курсе”
Исполнитель: #Градский Александр в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра СССР под управлением Андрея Чистякова
Композитор: #Пахмутова Александра
Автор слов: #Добронравов Николай
Запись по трансляции из Колонного зала Дома Союзов
Фрагмент Авторского вечера А.Пахмутовой
Гл. ред. музыкальных программ, 1988 г.