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Александр Градский “Как молоды мы были”. Авторский вечер А.Пахмутовой (1988)

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Александр Градский "Как молоды мы были". Авторский вечер А.Пахмутовой
 

Год производства: 1988

"Как молоды мы были" из кинофильма “Моя любовь на третьем курсе”
Исполнитель: #Градский Александр в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра СССР под управлением Андрея Чистякова
Композитор: #Пахмутова Александра 
Автор слов: #Добронравов Николай 

Запись по трансляции из Колонного зала Дома Союзов
Фрагмент Авторского вечера А.Пахмутовой
Гл. ред. музыкальных программ, 1988 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_Aaxnh_bzOY
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