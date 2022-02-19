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Отец русского рока. Александр Градский // Легенды музыки

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Жизнь Александра Градского состоит из парадоксов. Он считается отцом русского рока, но никогда не был символом бунтарского времени. Музыкант исполнял под гитару авторские песни, но не стал известен как бард. Вся страна знает Градского как феноменально одаренного музыканта. Но лишь единицы могут назвать его произведения. В памяти осталась только одна песня – «Как молоды мы были». Но её написали Пахмутова и Добронравов, а Градский только исполнил. Почему же так произошло? В работе над фильмом об Александре Градском мы использовали фрагменты из его эксклюзивного интервью, благодаря которому зрители узнают ответы на многие вопросы, а именно: как певец изменил судьбу песни «Как молоды мы были»? Почему Градского не принимали в Союз композиторов? И как на эту ситуацию повлияла скромная вечеринка в квартире Эдуарда Колмановского? Мы расскажем, чем закончилась попытка 15-летнего Саши Градского получить роль Цыгана в фильме «Неуловимые мстители». Как музыканта пытались завербовать сотрудники иранских спецслужб. И что случилось во время скандального выступления в молодежном центре «Авангард», после которого артиста обвинили в хулиганском поведении? Всё это и многое другое – в выпуске программы «Легенды музыки».

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oUqR4_87VSg
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