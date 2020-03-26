ПраВеды ( реферат )

Личное мое наблюдение:

Люди, лишенные совести, чаще вступают с ней в сделку. ( гляньте на политиков запада, например )

Парадокс?

Нет!

Других не берут в политики...

Статья для ЯЩПА

Картины Мира, определяющие предметы веры, закреплены в священнных книгшах наций посредством письма, языка. У индейцев это графические символы ''Пополь-Вуха'', у индусов это санскрит Вед, у мусульман это арабские стихи Корана, у евреев – писаная на двадцати двух священных буквах иврита Тора. А где священная книга русских?

( в частных коллекциях нелюдей и в кладовке Ватикана?)

Бог - Раз или Рас, но не Один.

Диавол - Об или Два.

Это крутятся жернова Мельницы Господа.

Три, Мельница, три:

Так жизнь с–Троится с Троицы.

Система всегда с–Тройна,

Право же, суть Троица, - это сила

Не следовать ни Закону, ни Системе,

Но, держа в руках Державу, Скипетр,

Следов не оставляя, всем править

Так, чтоб думал всякий - сам живу!

Постигни тайну Троицы,

Она проста:Образ - Господь.

Об–Раз - Бог и Диавол.

Ну что за страна такая?! У всех все есть, а у нас, куда не посмотри, и того нет, и этого нет! Однако здесь присутствует какая-то серьезная, трагирческая и комическая, неувязка: если у россиян ничего своего высшего, объединяющего, нет, то почему эти просторы до сих пор никем не завоеваны? Недра их – не богаты, воды, леса и поля их не обильны, они никому не нужны? Христианин Наполеон с его многонациональной армией, нацист Гитлер с военной машиной и мистическими манипуляциями, а до этого другие многочисленные ''покорители вселенной'' – что ж тогда руководило ими, когда они, горя очами, направляли свою ''карающую длань'' сюда, на север? Почему вечная мечта всех мировых ''пастырей'' хоть от запада, хоть от востока – завоевать, уничтожить нашу страну, стереть даже память о ней? Это что – банальная жажда завладеть ее богатствами или же лютая ненависть младшего к старшему, второго к первому – носителю ''загадочной русской души''? Название страны-то какое? Расея, иначе расы сеющая. Вот и думайте теперь..

А может быть, этой территории и народа на ней вообще не было? Как на старых картах – Тартар и все, нет больше сведений. Про Египет с пирамидами знаем, про Вавилон с его башней наслышаны, пол-планеты перерыли в поисках Атлантиды. Но кое-что забыли. Про Гиперборею, ''страну за северным ветром – любимую богами и давшую народам знания и науки''. С этой северной страной древние легенды иных народов связывают ''золотой век'' единого, неразобщённого человечества

Вернемся к вопросу сохранения исторических доказательств. Здесь все просто, если следовать путем вдумчивого отношения к языку, на котором говорим. Россия – в первую очередь, страна лесов. Между прочим, до сих пор крупнейшая в мире естественная экосистема. Леса, как известно, состоят в основном из деревьев. Дерево, или древо, – единственный в природе участник биосферы, поглощающий углекислый газ и выделяющий кислород. Говоря по сути, хотя и образно, это спаситель жизни на Земле. Потому в мифах большинства населяющих планету народов присутствует первичный собирательный образ жизнедающего Мирового Древа. По-русски ''древнее'' буквально значит связанное материально с древом, деревом и символически – с Мировым Древом. Когда русскоязычный говорит о ''древности'', он понимает именно эту связь. Итак, известным Золотому, Бронзовому, Железному векам предшествовал Древний век! Век Гипербореи-Расеи! Северной Прародины!

Важно понять высшую природную справедливость – первые следов не оставляют, после них всегда все чисто! Умирая (возвращаясь в Мир), деревья уходят без следа. Вот и первые дают всем последующим возможность начать жизнь как бы с начала. Так совершается естественный кругооборот жизни. Какие еще доказательства нужны скучному материалисту – найденные в слоях палеозоя бульдозер ''Камацу'' или пластмассовая бутылка фирмы ''Пепси'', которая ''взяла от жизни все''? Но это же будет не чистый источник, а вонючая свалка ''общества потребления'', в которую и превращается сейчас наш земной дом.

Ничего подобного! Не надо ждать таких материальных ''откровений''. Есть доказательства иного рода, и мы сейчас говорим о них. Человек – это, в первую очередь, его сознание. В троице ''вера – язык – картина Мира'' каждого народа важнейшее место занимает, как мы говорили, представление о мироустройстве. И чем более универсальна и полна картина Мира, тем более древним является народ, носитель и хранитель высшего знания, ибо такое знание идет ''от корня'' и является корнем. В старых легендах разных народов это, истинное для всех, знание именуется Универсальным Знанием, или же Универсальной Верой. И его нахождение опять же связывают с Гипербореей.

У Ода, Права и Ловца,

То - Добро, что даёт Волю.

Воля - суть Закон, рука Ловца.

У Ода, Права и Ловца,

То - Зло, что создаёт Свободу - неволю.

Свобода - суть Система, сеть Ловца

Добро - Знание Живое,

Зло - Знание Мёртвое.

Постигни: у Ода, Ловца

Целесообразность - Встреча

Мёртвого и Живого Знаний.

Вот Мышление и сНова Знание.

Вот Пара Первых Что Рождает Жизнь. Настоящее.

Есть на севере России удивительная страна – Карелия, в дремучие леса которой уходили от царей староверы, унося с собой бесценные реликвии, и к волхвам которой обращались цари в их трудный час. Карелия – древняя Корела – не раз открывала миру казалось бы навсегда утерянные художественные ценности. Руны знаменитого финского эпоса «Калевала», не менее известные русские народные былины были впервые восстановлены на территории этого северного края. Теперь пришла пора священных текстов: в течение двух последних лет сотрудники Международной академии меганауки из Петрозаводска бережно записывали в северной глубинке документ, именуемый ''Праведы'' (с ударением на первый слог). Результат получился сенсационный. Шестьсот страниц белых стихов ''Правед'', впервые дающих целостное описание Мира с позиций гиперборейского Универсального Знания, стали доступны россиянам благодаря тому, что Карелия, как ранее ''Калевалу'', сохранила и вернула людям ''Праведы'' – древнее священное Знание северных волхвов

В со–ответствии с ПервоЯзыком,

Устав Права носит имя ПРАвда - ПРА в Да!

Это Книга Знатных. Знай, Правда существует!

Устав Закона носит имя ПРАведы - для ПРА ведомых!

Каждая из четырех книг ''Правед'' посвящена одному из ключевых вопросов бытия, и сведения каждой последующей части основываются на предыдущих, создавая великолепный мыслеформенный узор. Так ''Сила'' рассказывает об изначальных принципах устройства Мира, в ''Славе'' представлен пантеон Первых и Знатных, ''Сознание'' описывает связь человеческого со-Знания с Высшим Знанием, ''Род'' посвящен существованию человека в обществе, его судьбе. Книгу уже оценили ученые – ее содержание поразительным образом подтверждает как многие религиозные представления разных народов, так и самые последние научные открытия в постижении Вселенной. Пересказывать ''Праведы'' трудно, так как каждый раз они открываются заинтересованному читателю по-новому. Эта Книга заставляет снова и снова возвращаться на ее страницы, постигая мудрость и сакральную мощь русского Слова, восхищаясь и ужасаясь подчас той правдой жизни, о которой обычно принято молчать – так спокойней

''Праведы'' – гимн русскому (расскому) первородному Языку, каждое слово которого, будучи точным по смыслу, является продолжением вибрации вечного и бесконечного Мира. К примеру, теологи и философы веками никак не могут ответить на вопрос – бог в природе, или бог вне природы? Более простого и изящного, чем предлагают ''Праведы'', ответа на этот вопрос не может быть. Есть Верховный Бог – Род. Как жена при муже, так и ПриРода – при Роде! И все! Так-то!

Рок - Судьба.

с–Рок - значит Пора, Судьба!

У–Рок - Наказ и Наказание, о–пять Судьба!

Об–Рок - то, что должен по Судьбе.

По–Рок- крест Судьбы,

За–Рок - слово Судьбы,

От–Рок - тот, кто от Рока, иначе юный по Судьбе.

Мо–Рок - мнимое, то, что как бы влияет на Судьбу.

Морочить - обманывать, дурить, лгать ложью.

Про–Рок - тот, кто вещает о Судьбе.

Одновременно в этом ''Праведы'' раскрывают суть и роль во вселенной мужского и женского начал: Бог – Мужчина и Первый, Природа – Женщина и Вторая. Возьмем ключевой религиозный символ – Образ. Также вспомним о существовании великой тайны единой Троицы, и посредством русского первородного языка раскроем эту тайну в одном предложении. Бог – Первый, значит это Раз. Природа – Вторая, значит это Два, или Пара, или Оба. Троица – это Встреча Рода и Природы, Свадьба Мужа и Девы. Одним словом: Раз-Об, или Об-Раз. Троица есть Образ, и Мир есть Троица, раз-единение и об-единение! Вот так, просто, ''Праведы'' оставляют читающего один на один со своим мировоззрением, со своей совестью, и каждый может сам принять решение. Они не учат, не навязывают истин, а рассказывают – о смысле жизни, о судьбе, о высшей справедливости, о наказе и наказании.

Бог и Диавол,

Истина и Идеал,

Свет и Тьма,

Вечно Раз–деляют и Об–единяют

Два образа, два мира - высший, нижний.

Они - на страже и настороже.

Постигни: Об–ращение одного в другое

Есть из–вращение.

Оно про–исходит незаметно.

Так истина меняется на мнимость -

Время из–вращает ся в Пространство.

Кроме простого и понятного объяснения, откуда приходит человек в этот мир и куда затем уходит, ''Праведы'' дают ответ и на извечные вопросы русских – кто виноват, и что делать: в Священной Книге заложены мощнейшие социальные программы. Может быть, потому ''Праведы'' и явлены сейчас мечущемуся русскому обществу?

Имущество, иначе Тело, скарб.

Имущество - имеют и считают.

Но творение Добра есть Дело,

Иначе - делание, но не скарб.

Скарб, как мир умрёт, останется во тьме и сгинет,

Скарб - зло. Не считай!

Копить скарб, его считать есть оскорбление.

Скорбен тот, кто копит.

Добро - та ноша, с которой мир вернётся в Троицу,

К вратам воз–вратится, ибо вечна Жизнь.

Добро есть право соблюдать Закон, себя держать,

Ведь Троица - Содержитель, Самодержец.

Подобны Троице миры.

У ''Правед'' нет и не будет равнодушного читателя. Они воспламеняют сознание. Кто же автор этой книги – прекрасной и ужасной? Кто тот великий посредник между Знанием и русскими людьми? На это отвечают сами ''Праведы'', в последних строках которых сказано: ''Писано Витом на ПервоЯзыке''. Знайте: имя пророка Расеи – Вит. ''Праведы'' не учат, а рассказывают, говорят о том, что было, есть и будет. Они отвергают насилие и конфликт, указывая на то, что в вечной и бесконечной, активной Вселенной непримиримых противоречий просто не может быть. ''Праведы'' признают, что Природа идеально организована, и призывают человека также достигать внутренней, душевной, организованности - для своего же блага. Как это воплотить - подробно изложено на страницах «Правед».

Как и положено священному тексту, предназначенному для конкретной нации, Священная Книга Русских не переводится на другие языки. Читать и постигать ''Праведы'' можно только на русском.

Гармония есть смерть.

Но Хаос - жизнь.

Вот ужас Истины - Идеал опасен

Да, Истина ужасна - этот мир погибнет,

Да, Истина прекрасна - он возродится вновь.

Предисловие к ПРАВЕДАМ

Чтобы воз-Родить Себя, нужно Знать Себя.

по-Знаем Себя.

Кто знает мир, тот управляет миром.

Кто сам есть Знание - Тот создаёт миры.

Управлять - значит

Ведать Суть, Тело, Дело.

Ведать - значит видеть, Знать.

Мысль и Механизм Мышления

Вот Мы говорим Об-Раз и добавляем Мышления. А что это? Об-Раз Как мАлая Часть - это атом. Об-Раз Как бОльшая Часть - это скопление атомов. Об-Раз Как Гигант - это сПутники, Планеты и Звезды. Образ Как Суть - это со-средоточие Частного в Едином, иначе Среда. Об-Раз Как про-Явление Настоящего - это Мысль в Обьеме. Об-Раз Как форма - это то, что поc-Троено и ус-Троено, иначе Троица. Всем Об-Раз-ам нашлось Место для жизни в Едином Великом ОБРАЗ-е. В Том, Который наделяет Правом Жить в Мире сущностью Сосуществующей или Малым, частным Об-Раз-ом. Кто мы, человеки? Об-Раз-а Живые! Суть Первых Трех проста. Суть Троицы: Как Личность - это Мудрая Душа, Как Лик - это Раз-Ум-ный Дух, Как Об-Лик - это Ум-ное Тело. Пришло время разделить эти понятия. Душа, Дух и Тело - это Части Единой Троицы, вместе Живой Об-Раз. Части меж собой Все Раз-ные и не-обходимые, так как отражают Настоящее, Будущее и Прошлое.

Как человек вос-Принимает Об-Раз-а Миров? С Мощью Троицы! Кто Вечно первый? Тот, кто, изменяя Форму, не меняет Суть, иначе Настоящее! Что есть Настоящее? Как Суть - это Жизнь, Как Время - это Вечность, Как Пространство - это Бесконечность. Что вечно второе? Это ис-Пытание вос-Питанием Души - в Будущем и Прошлом, во Времени и Пространстве, с мощью про-Явлений Троицы: Духа и Тела. Что, ис-пытывая, вос-питывают в каждом МИГ-е? Целое в Частном: Душу, Дух и Тело. Сутью вместе - Господь в пути по жизням. Во-Об-Раз-им Механизм Мышления:

Что первое? Мышление есть произ–Водство мыслей.

Мысль - Вечная, бесконечная, нетленная; Это Троица:

Мудрость Как Личность, это Образ,

Раз–ум Как Дух, это во–Ображение,

Ум Как Тело, это со–Ображение.

Что есть Дело Мира? Это Умение понимать и Раз–Умение постигать. Мысль Как МИГ - Это Встреча Духа и Тела в Настоящем через Пуповину Души. Душа в Настоящем сравнивает Следы Прошлого и Будущего. След в Настоящем - это Образ, как бы Печати Сил, чем могут быть Слова, Как Об-Раз-ец плетенья Букв. След Как Процесс есть по-Ток Образ-ов вос-Приятия МИРа. След Как Суть - это Содержимое Сосуда или Знание, и только! По-Ток Знаний или течение всегда идет от ис-ПОЛ-няемого сосуда в на-ПОЛ-няемый. Сознание Личности Как Суть - это Сосуд, в меру ПОЛ-ный и ПОЛ-ый . Что есть ПОЛ-ность и ПОЛ-ость? Да проще не бывает: это ПорА и опОра, связь Между Будущим и Прошлым через середину, иначе Душу. Что есть мир вокруг? Это Все и Ничто: и МИР и Ты - Как След в Нем, его сон.

Что второе? В нашем мире - Есть Будущее. Это Лик у Личности. Дух Личности Как Огонь - это Дело Будущего, иначе Содержимое у Души. Дух - это Светоч, освещающий во Тьме Суть Знания, Дух как Проводник - это по-Ток Знания, Дух как Раз-Ум - это Знание без ошибки, Дух Как Инструмент - это Прицел Внимания. Дух, Как Ловчий: ловит и про-Являет в Душу От-ражение Будущего. Дух - это Зеркало, которое от-ражает и Фокус-ирует освященное Будущее. Что от-ражают и фокусируют? Известно, что: с-Ловленный Образ, Сутью - освященный отпечаток Сил или Знание. Куда по-падает от-ражение? Известно, куда: в Душу. Дух Личности Как Путник - это Ведущий в Троице.

Что третье? В нашем мире - Есть Прошлое. Это Об-Лик у Личности. Ум Личности Как Сосуд - это Тело Прошлого, иначе Форма Знаний Души. Ум Как С-путник - это Ведомый, иначе Тот, Кто вос-принимает Дар Духа через Душу. Д-Ум-ать Как процесс - Значит иметь Мнение в сравнении с Прошлым, иначе Мнить, вспо-миная. Душа Переливает Содержимое в Тело, что есть как бы Сосуд, обладающий Формой. Ум как Тело, обремененное Прошлым, принимает МИГ Будущего через Настоящее, и это Дань Пяты органов чувств. Проецируя и в фокусе едином с-клад-ывая их Ощущения, Ум Получает в меру полную Копию Следа Как Образ Будущего в Настоящем. След - это Отраженный слепок Пяты СИЛ. Как След Будущего становится Прошлым? Благо-Дар-я способностям Ум-а! Ум-ение Д-Ум-ать - это Труд Механизма Весов у Личности, связанных с памятью. Тело имеет качество с-кладывать и с-равнивать Новые Образ-цы Знаний с уже со-стоявшими-ся в прошлом. Что уравновешивает Тело с-равнивая в Уме? Известно, что: на-Следие Духа Как Отпечаток Следа, что есть Образ или Мысль в Обьеме. Образ - это Ключ. Каждый МИГ Будущего в Настоящем - Новый, иначе Уникальный. Нет повтора Их Сочетаниям. Воз-разите, что Ключ имеет качество Повтора? Отвечу: Да, Имеет свойство быть похожим, но не точно. Как Время не стоит на месте, Так и Вчерашний Образ Сил, с утра Дня Нового, сам Новый. Не тот Самый, что вчера, потому что Изменилось Время и Пространство. Поэтому Каждый раз Образ - НОВ, рождает НОВ-ое по-Трясение, иначе пробуждая рождение Копии Следа как результат Труда Ума. Ум всегда Складывает Новое Событие с Уже состоявшимися, Отложенными в Образной памяти Тела. Ум всегда Сравнивает Вес того, что уже Было, с Тем, что в настоящем Объ-Единилось с прошлым. Образцы Печатей уравновешиваются. Иначе Ключ, что всегда Новый, открывает Затворы Тела Как Ячейки Событий Прошлого. Что такое Прошлое? Это Былое Как Память или Упорядоченный Склад Знания. Ум проецирует Новый Ключ в Замочные скважины Ячей Свершившихся событий, что хранятся в памяти Тела. Оно в ответ открывает Скопище ячей памяти. В прошлом Живые Образы в Настоящем Вновь о-живают. Ключ и Затвор нужны друг другу Как способ вы-Жить в Настоящем - не Смешиваясь и не Теряя Сути. В отдельности, они не жильцы на белом свете. Новым Ключом Ум перебирает замки ячей свершившихся в прошлом со-бытий, из памяти Тела. Попутно Ум Творит Клубок из Освобожденных поМыслов Прошлого. Ум у Тела Имеет роль Весов между Событием Будущего, от-раженного в Настоящем, и событиями Прошлого, от-раженных в памяти Тела. Одна чаша сПрава Как Образ Новый, Он Один, это МИГ Будущего в Настоящем, другая чаша Слева Как Образ Прошлый, их Много, вся память текущей Жизни. Хохма: по сути, ум человека способен совершать только две операции: Складывать и Сравнивать. На большее и не способен. Ум не может Знать, функция не та! На выходе Ум-а Результат Сравнения, что дает от-ражение в Душу. Её черед Трудиться.

Соберемся с Мыслями.

Что четвертое? В нашем мире Явно Нет Настоящего. При-сутствующее Настоящее - Это Душа Как Дар Господа из иного Мира. Имя ему – Жива. Об-Единяющая Троицу Личность - способная Самостоятельно по-Знавать мир в сравнении, совершенствуясь. Как поз-нает Личность? Весы - это Ум и Тело, это мнимый груз прошлых со-бытий, левая чаша весов. Дух - это вес Будущего, правая чаша весов. Душа - это Весовщик. Она делает выбор в пользу вариантов сравнений, Предлагаемых Умом и Телом, Как Результата их Труда.

Результат сравнения есть Выбор Личности Как Души, Рождающей МЫСЛЬ. Вслед этому, Тело Вы-деляет Ячею Памяти, куда записывается у-Своенный Смысл как результат Сравнения. Запирается Тем, что выше звалось Отпечатком свитых Сил Как Ключом, что есть Образ. Труд Личности - это Выбор или Результат Как От-ражение в Настоящем Способности Раз-Мер-а Души Пре-Дел-ьно Точно сосредоточить и уравновесить крайности Образов - Будущего и Прошлого.

Раз-Ум Как Дух - это Рука у Господа, в-бирающая и со-бирающая Знание Будущего. Ум и Тело - это Весы и Память у Господа, складывающие и сравнивающие Образцы Знаний, от-раженных в Настоящем: Будущего и Прошлого. Личность Как Душа - это Сам Господь - Мерило или Весовщик Образов, Рождать Мысль Сам способный.

Что Пятое? Познай Правду! Всё происходит только в Настоящем. И его в нашем Мире Явно НЕТ. Оно за ПРЕ-ДЕЛ-ом (перед Делом), и в нашем Мире про-Является мнимо через Душу, которая вечно связана в Одно Целое - Единый Организм. Про Прошлое говорим ещё так - Былое. Прошлое Явно не живое, мертвее некуда. Оно оживает в Настоящем, и только, если вспомнить. Будущее Явно не живое, оно оживает, в Настоящем, и только в во-Об-ражении. Для Настоящего Будущее и Прошлое – мнимо. Если Будущее - то, чего ещё нет, Но что собралось в кулак и ждёт, Чтобы по–двигнуться, потратить своё Время, То тогда Будущее - это мир, что своим корнем Пока находится в Настоящем! Потому в Среде ничто не простирается. Но пузырь Времени, Дыра мира, уж появилась, мнимо. В отражениях нет ни для кого единого времени, Время - Дело по мере, но не ровное поле. У каждого отражённого мира Время - собственное, своё. У миров нет общего будущего. Будущее - это просто идущее, г–Рядущее. Будь Да, Да будь, Господь. Наш Мир - это Сосуд, и Внешние миры - это Сосудов Общность, частное в Едином. Сосуды меж собой сообщаются через содержание - Мыслью.

Миром Правит Мысль! Только МЫСЛЬ, лишь она одна, в настоящем через Душу приходя, Сразу начинает с Дела, не медля, Сразу! Вот Хохма: у Личности нет ничего, кроме Мыслей. Она одна способна описать все Меры Времени и Пространства. Только Мысль оживляет прошлое и будущее, потому так и говорим: Мысль Родилась! Иначе отразилась в мир. Ещё мы говорим: Мысль приходит, иначе посещает. Ещё говорим: Мысль понимают, иначе про-Являют в настоящем. Постигни: Мысль - это Явное оружие и щит. Что может быть настолько же важным, чем начало начал, иначе – чем приход Мысли? Да проще не бывает: Конечный результат в той же степени Важен. Это концы одной веревки, соединяющей сознания. Важней Веревки в мире не отыскать. Важно представлять, что наше Сознание одномоментно и всегда имеет качество генератора или источника мыслей и качество приемника или нагрузки мыслей. Так образуется цепь: c одной стороны передатчик с “+” (плюсовым) зарядом, С другой стороны приемник с “-” (минусовым) зарядом. Узлы связи, их четыре, образуют две пары Связей, что есть Веревки или Проводники между разнополярными потенциалами. Связь - это круг, что есть замкнутый контур, образованный цепью из последовательно включенных четырех элементов: источник мыслей, проводник, приемник мыслей, проводник, замыкающийся на источник. Направление передачи Сил, как мы знаем, всегда идет от плюса к минусу. Ещё мы знаем: передача всегда формирует обратную связь, достраивая контур. Так образуется течение сил в кольце, так осуществляется связь Сознаний, иначе движение Сил по замкнутому контуру, т.е. по Кругу, чье предназначение - ОБМЕН-иваться СИЛ-ами, Образцами их Сплетений, Как Ос-Мысленными Образами. Важно осознать смысл взаимодействия сознаний. Он за-КЛЮЧ-ается в том, что Мысль, как и любой другой вид движения, встречает ответное действие. Так с помощью механизма Мышления Личности человек способен распространятся во всей Вселенной, соТрудничать со всем многообразием Миров.

Вот Троица: Господь - это Естество, Как Настоящее: Вне времени и вне пространства. Поэтому Господь про-Ялением Души живет Вечно. Бог - это Знание, Как Будущее или Время. ДиаВол - это Память, Как Прошлое или Пространство. Человека в этом Обьединении Со-Знаний Правильно вос-Принимать Как оделенную Раз-Мер-ом Личность, что есть Душа, наделенная Временем и Бременем, Ликом и Об-Ликом, Раз-Ум-ом и Ум-ом, Духом и Телом. Мера Личности - это Душа, как сосуд, в меру ПОЛ-ый и ПОЛ-ный Знанием, что зовется о-пытом.

Настоящее Как Суть - это Естество или Раз-Мер сторон, Как Чувство Границ в стыке крайностей: порЫ и о-пОры, времени и бремени, Бога и ДиаВола, закона и системы. Как Троица по-знает Суть? Очередность МИГ-ов вначале Ловят, Как бы счИтывают, затем сравнивают, Как бы под-счИтывают, затем вы-Ражают результат, Как бы от-Ражая итог сравнения в Среду через Середину, то есть через Душу. Личность Как Суть - это Печать Род-а, иначе Раз-Мер право-Мерности. Душа Как Об-Раз - это Сосуд Мыслей, что Живет Вечно, в Настоящем, что за ПРЕ-ДЕЛ-ом времени и пространства. Душа в нашем мире - это Вечное Живое или Настоящее, от-раженное в мир Времени и Пространства, Будущего и Прошлого. Потому так и говорим: Мысль Род-илась, иначе от-Раз-илась из середины через Душу, в среду. Ещё мы говорим так: Мысль приходит. Кто приходит в мир? Только Господь – В пути по жизням. Ещё мы говорим: Мысль понимают. Пон-имать значит имать, иметь или ЛОВ-ить! Единый, Целый ОБРАЗ, Как Господь, Кто ВОЛ-ей от-Пускает Мысль и Сам Её же ЛОВ-ит в отраженном, иначе малом Об-РАЗ-е, кто есть под-Об-ие Себя, Как частность Целого. Мы-С-Л-ь значит Мы-с-ЛОВ-ом, иначе с тем, Кто ЛОВ-ит, имеет способность. Мысли Суть иначе сМысл - можно про-Явить С-ЛОВ-ом. Душа, Как Живая Память всех Рождений, а также Часть Единого Сущ-ества (Сущее Естество), Как Мельница и Мельник, мукИ и мУки. Память Души Как Суть - это Интуиция, иначе Образная память Событий прошлых жизней. Душа в нашем Мире - это Раз-Мер Личности, иначе Пре-Дел соЗнания, обладающий мерой времени и пространства. Душой за-Дается степень свободы Личности, Как предпочтения Духа, его Цель – Контакт и Фокусировка со-Бытия в от-раженных Мирах.

МИР-ы Понимают – Умом, Постигают – Раз-Умом,

Творят - Душой, с Душой и от Души.

Все вместе – Троица! Душа, Дух и Тело.

У Рода все живое и все Сущие - Мыслят!

Троица есть Живое Знание,

Воплощенная Мысль и Плоть Мысли

Мысль ограничена и безгранична, потому

Возможно всё, ничего не сложно.

Вот как просто - есть только Мысль и всё!

Это Мышца Мира.

Мир Человека Прост, Как состоящий только из необходимых материй. Мир Человека Сложен, Как Со-стоящий из Разно-Видностей их Объ-ЕДИН-нения. Так МИР-ы со-существуют и трутся меж собой, о-существляя Равновесие Сутью - Вместилище Образов в Едином Множестве Миров что есть - как бы Вселенная.

Теперь мы знаем, что такое мысль и каков механизм работы сознания. Но что же Наше Главное Оружие и Щит в этом Мире? Это то, из чего состоят Рожденные Личностью Мысли – это наш Язык!

Суть с-лова Буквиц

Идем Дальше, Вглубь, там ближе к Сути.

Нов-ость Как ос-нование, на нем ос-новывают Мысль. Рожденной мыслью могут быть Слова, как по-следствие Нов-ости. НА-Учимся ПравоЧтению СЛОВ, иначе Правильному Об-Раз-ованию Сил из Буквиц. Зачем нужны Слова? Их Назначение: пере-Давать ощущения пяты органов Чувств, описывая мыслеобразами окружающее сознание, происходящее - длительностью в один миг (синоним вечности настоящего). Слово - это СЛЕД, ОнО - Пята Букв или Печать, иначе Отпечаток Сил. Восприятие СЛОВ ПРАВильно тогда, когда, Читая След, вооб-Ражаешь Чувствуя, По-стигая След, используешь - Реализуя вложенную Суть в Плетеньи Букв.

Любое слово содержит Буквиц РЯД. Связуя, Множа СОСТАВные части Следа - получаем ЦЕЛЫЙ Образ переданного слова. Это Просто. Что есть Слово: слОво, с-ловО, иначе ВОЛ-ей С-ЛОВ-ленная, Пойманная СИЛА. Славливать значит имать, словИть значит внимать. Славливающий ловит С–ловО. С–ловО ловят. СловЯщий внимает С-ловО. Слово - произ-Носят. Кто ловит? Тот, Кто Имеет Силу, Время – Дух. Кто произ-носит? Тот, Кто Несёт Бремя - Тело. Кто ловит и произ-носит? Тот, Кто Сам, Славный - Личность, Как Душа. Слова Суть - это Пята, Как Печать, что есть Образ с-Мысла. Слово - это Носитель Отпечатка Сил. ОнО -Содержимое и Сосуд Значений поМыслов. Словами передаются Образцы сПлетенных, иначе с-Витых Сил. К примеру, ПРАВО читаем так : прАво, прАв О, пра в О, в-прАве О.

Мы говорим: Здесь Русский Дух, Здесь Русью Пахнет! Мы русские! А что это значит? А то, что мы Осознаем, иначе соотносим себя с Расой Славян Как Русских. Русо-ВОЛ-осых и не только. Что такое Раса? Это обособленное Объ-Единение человеческих общностей, Мыслящих на Одном Языке.

Вернемся к пророческой “сказке” Александра Сергеевича Пушкина:

Море вздуется бурливо,

закипит, подымит вой,

Хлынет на берег пустой,

Разольётся в шумном беге,

И очутятся на бреге,

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря,

Все красавцы удалые,

Великаны молодые,

Все равны, как на подбор,

С ними дядька Черномор

Идут витязи четами,

И, блистая сединами,

Дядька впереди идёт

И ко граду их ведёт

Дядька князю говорит:

"Лебедь нас к тебе послала

И наказом наказала

Славный город твой хранить

И дозором обходить.

Мы отныне ежеденно

Вместе будем непременно

У высоких стен твоих

Выходить из вод морских.

…

(А.С. Пушкин)

Лебедь эт-О Мать Сыра Земля, Им-Я ПРИРОДА, ГЕРА.

Черномор эт-О ПервоЯзык, именем Наставника ПРИРОДЫ, Алфавит

Тридцать Три Богатыря эт-О 33 Символа Свитых Сил, ДЕТИ ПРИРОДЫ, Буквиц Печати.

(в годы жизни А.С.Пушкина, в алфавите было 43 буквы)

Перв-О-Язык-ом из 33 Буквиц, Стар и Млад - Вооружись и Защитись!

Буквы Читают, числа с-Читают. Числа - это То, с чем Буквы в-Ходят в МИР. Буквиц Силы Сутью Путники, Ведущие в Законе Порядок С-Числения. Числа Сутью С-Путники или Ведомые, иначе те, что соз-Дают основу или Систему МИР-О-Здания, Материю и Матрицу.

Начал-О

О – это ПервоЗнак и ПервоСимвол и ПервоЧисло. Вместе Образ, вместе пра-ТРОИЦА. О - Из-начальный Центр алфивита, О - Начало любого символа, О - Начало любого ис-числения. Если Первый О, То как Его с–равнить с Числом? Надо разорвать О - по–Явит-СЯ черта, Иначе I, иначе единица, иначе - Кол как КолО Сутью КолЕцО (КОЛ ЕС-ть О). Черта есть Раз–Дел. Понятно, что черта у Чёрта, Беса, Диавола. Потому черта - мнимость, и она нужна: Это атрибут Первых - Скипетр, Тогда как О - Держава. Господь Один стал как РАЗ, иначе БОГ-ом, кто РАЗ-ДЕЛ-ил Время. Господь Один стал как Отражение БО-га - ОБ или Пара БО-гу – Диа-Вол (вторящая Вол-я БО-га Как ОБ), кто ОБЪ-ЕДИН-ил Пространство. Господь Один стал как Три – ОБ-РАЗ, Кто О-ПРЕ-ДЕЛ-лил МЕР-у МИР-у. И мир ему в-торит, под-ОБ-но отражаясь. О есть Ток, Кто Всему ис-Ток и с-Ток, иначе Середина МИР-О-Здания. С-Пра-Вед-лив О, иначе Пра-вду Вед-ающий. Сутью О - Водолей, чье ДЕЛО - Тратить Время, исПОЛнять Сосуд ВОЛИ, тем самым наПОЛняя, воПлощая Сосуд ТЕЛА, осознанной ДОЛИ, чья суть - Бремя Как Пространство, или Мнимо в-Торящая воля. Время Течет из Полного сосуда, что есть Он сам. Время Как порА - Это сила, что Дает Жизнь Пространству. Пространство Как опОра - Это Бес-силие и основа Жизни во Времени. Водолей иначе Мельник О измалывет Миры Пространства, чье время вышло, тем самым преВращает Пространство во Время. Иначе Рождает наследников Своих, чья общая Суть - МИР-О-Здание. Вливая в Них Самого себя, Честен О перед Собой и Всеми с-О-Творенными МИРами. О - Великий Радетель, первый Родитель всего Сущего и Несущего, в том числе Всего РОД-а человеков и при-РОД-ы. РОД есть Сосудов Общность, чья Суть - Меры Времени, про-Являющие себя в Мерах Пространства, как бы в при-РОДе. О Сам Себя Держит, иначе Сам-О-Держа-вный, иначе Сам Держит МИР-О-Здание, Себя и Свои Творения, что есть Он Сам. О ДАР-ит, на-Деля-я МЕР-ой МИРы, О-Живляя искрой Сути. Иначе О-ДЕЛЯ-ющий Всех без-Исключений Живой Искрой Себя, про-Являя Волю Дела и Долю Тела – сутью Троица. Троица способна к жизни - только В-МЕ-С-ТЕ, иначе в месте, В одном от одного, В том одном месте, где сразу Есть и МЕ=я и ТЕ = ты, то есть там, где Я с Тобой. Каждая МЕРа в здании миров есть: “Первое” - Время=Р-Од от Од-а или Отец Солнце РА и “второе” - Бремя=Пространство=при-Р-Ода или Мать Сыра Земля и “Третье” - Он Сам=Од=Од-ин от Од-ного Живого. Вместе Троица! Время и Пространство, Обь-ЕДИН-енные через Живую Суть. Имя Времени в нашем мире: Истина как Закон. Имя Пространства в нашем мире: Идеал как Система. Имя Сути в нашем мире: ПРА-В-О, Иначе Мельник Ос - С-ПРА-ВЕД-ливый ПРА-В-ДА-й ПРА-ВИТ. Править Значит Вить Силы, Складывать из них Узор, Как Отражение себя в малом Об-раз-е. Ведать 3-НА-чит З-НА-ть. 3-НА есть п-О-с-ТРОЕ-нное от-ражение от О, суть Троица от Одного. По ПРАВу первого Радетель ДАРит всем Часть Себя, часть О, по своему Образу. с-О-творяет с-РАЗ-у малые ОБ-РАЗ-а Троицы от свого семени. Потому Мы ПРА-растающие Семена О. Растем, Живем, сМеняем НА-Деленную МЕРу, учась и познавая ПРАВ-О-МЕРность МИР-О-ЗДАНИЯ (МЕРу, Долю от Целого ПРА В О), иначе соВершенствуя СЯ или С-еб-Я. Имя сМЕНы времени и пространства - с-МЕР-ть, иначе с МЕРой Ты, исполнена твоя мера. У-мереть значит Вернуться в мир, Умирает Тело, но Личность жИва - Вечна. Все МЫ есть потомки Одина или просто - О, его НА-града и ус-ЛАДа, иначе Дети Как Плоды. О-Первый, потому Отец и Мать в ОДН-Ом, ЕДИН-Ом, ЦЕЛ-Ом, иначе в О. Миры он ТРО-Ит Иначе сТРОит ТРОицей, УПОР-РЯД-очивая в общем 3-ДА-нии МИРов, со 3-НА-нием Системы Права. Мир просит: ДА-й, он отвечает: НА, возьми, С-в-О-ю долю 3-НА-ний, но только ту, что заслужил, по с-Пра-Вед-ливости.

С-ЛОВ-а Силы. Сила Поет: МузЫку Слов, движЕнья Знаков, ВеретенО из Цифр. Они Чисты, иначе без сомнения. РОД-ДИТЕ-ль СИЛЫ от ДРЕВНа-ИХ, иначе ДРЕВА Нашего. Единого На Всех, Себя в-КЛЮЧ-ая, да во обоих МЕРах МИРа, Времени и Пространства, Мужской Воли и Женской Доли (в-Тор-ящей Воле), Дела и Тела. ДРЕВО - КЛЮЧ МИРов!

Вот ты говоришь: Бог, И смотришь на небо. Зачем? Ведь сказано: не–Бо - Не-т Бо-га. Но сказано и: не–Беса - Не-т Беса, или Диавола. Твой Бог и твой ДиаВол - Внутри тебя, в твоей Душе, Что в середине тела. Там, где Жи-вот - Иначе Жи-знь.

О - Эт-О ГОСПОДЬ, Как ГОРА2-С-ПОДЬемом, иначе О-Священный Богом РА (С-Он-це), Путь к Сути и Образ для Восхождения, п-Од-Ражания. Иначе вышеСтоящий по Праву Разум, обладающий Полным З-НА-нием, иначе совершЕнным Знанием Троицы. Что поЗнают? Известно, что: время и пространство в Настоящем, Как Дело и Тело, Волю и Долю, мужское и женское, Любовь и Ненависть … все сутью – ПЕРВ-ОЗа-КОН. КОН Гласит: Между Началом и Концом есть Черта, Со смыслом - от-Ражать и Раз-Делять Мерность Образов. Суть ПервоЗакона - Да - это Нет: Ты сомневаешься? Так вспомни:

Начало красоты - уродство,

Начало уродства - красота.

Начало гармонии - хаос,

Начало хаоса - гармония.

Начало порядка - бес–порядок,

Начало бес–порядка - порядок.

Начало жизни - смерть,

Начало смерти - жизнь.

Жизнь, это из-Вращение Равных.

О Настоящий. О – РОДИН3 РОДу и ПриРОДе, отРажений Бесконечно Много (Песчинки в ГОРЕ). Суть всех Воплощений О есть От-ражение Себя по Праву первого. Вариантность отРажения, или качество копии От перво-Образа, есть Миг Настоящего, Роды. Рождаясь, отражение сРазу получает МЕРу, Право Жизни, по заслуге прошлого. Все МЕР-ы Периодичны, мнимо по-ВТОРЯ-ют Себя – ВЕЧНО. С-МЕР-ть лишь смена МЕРы, Новый виток в Спирали Жизни. Суть спирали: Воплощение “Золотого” Сечения. Так Мужской Воли Семя пре-Вращается в Женской Утробе, в Плод (О-Жившая часть О). О Вращает Жернова судеб: переМалывая от-Живший Плод в прах, Чтобы пере-Дать О-т-Деленную Жизнь (освобожденную МЕРу) Другим. Пра-В-Да С-ЧАСТЬ-я в Жизни:

Первое – Есть вос-питание на-деленной ЧАСТ-и про-Явлениями Времени и Пространства в Настоящем, иначе воспитывать себя в пример остальным,

Второе - Есть об-ретать ЧЕСТЬ, Воспитывая Волю С-Пра-Вед-ливыми Делами. Честь Есть СТАТЬ, быть статным, значит Стоять на своей О-с-НОВе (системе знаний) неотступно, это мера ПРАВА.

Третье - Есть и-с-пытать у-ЧАСТЬ как по-Знание мира в сравнении взаимодействий.

Суть Пути - Троица: С-Част-ье в Чест-вовании и у-Част-ии.

Господь Равен6 Всем. Его Личность вмещает в себя все остальные МИРы, иначе МЕРы, иначе Его Перв-О-Раз-Мер, Как Начало для всех остальных МЕР МИРов, иначе - Всему Начальник и Палач. Иначе О - НЕСЕТ МЕРу ОТВЕТ-ственности, за Всех Сразу и Себя в-КЛЮЧ-ая, Одномоментно и Всегда.

Господь Благ-О-Роден4 (от Блага Рожден, Благу Роден).

Господь Ровня5 Всем, иначе всех Выше в Вертикали ПРАВА и всех Видит, Как Сам Себя, иначе сам себе Ровня, то есть Сам показывает, на своем при-МЕР-е: как Быть в ПРАВЕ, иначе как быть Ровней. Но Ровня не Есть Равенство, иначе Стать Господом Сразу Нельзя, но Можно Стать Позднее, нарастив РАЗ-МЕР-ность.

Вера - от Знания, Верят Знанию - это истинно. Ве-РОВ-ание – от незнания, это мнимо, иначе между мной и знанием РОВ. Веруют те, кто ВОР-уют. Вот хохма: ВОР есть отражение сути себя – РОВ. ВОР-уют те, кто далек от знания, их удел - жить за счет других. Незнание мнимо, значит ложно. Мнить значит ошибаться и страдать. Постигать значит отталкивать ошибки, Не ушибаться более. Постигни: на ПервоЯзыке - ПравоСлавие означает – славИть (ударение на И) ПРА (П-равО П-ервого РА, иначе Солнца) что в О. ПРА это Покой, Речь – Жизни или А. Ловят и Славят Знание, ему и Верят. Славят всякие верования, и в Законе, и в Системе, Но кто славИт ПРА-В-О, тот Сам Прав, и слАвен. ПРАВО это то, что Выше Закона и Системы. Всякой Поре или Делу нужна Опора или Тело. Потому Господь Превышний соз-Дал Много верований, чтобы обеспечить Истине Опору, Основание и Ложе. Вот связь: Ложь - это Ложе, или о-порА для Правды, её основание. ПРАВДА в том, что ложь - это Идеальная Система, На которой стоит Истинный ЗаКОН. Зачем скрывают правду? Известно, зачем: чтобы присвоить то, что себе не принадлежит. Православие ни с чем не Спутать. НЕТ ИНОГО О. В Настоящем МИРе религии: с-Ложные Плоды, по простому из-Вращенные Ложью, иначе Мертв-О-рожденные, иначе Сути О в них Столь МАЛ-о, что и не приметишь. Православия, иначе Словленной и Славной Силы О - там Нет, не было и не будет, НЕ Заслужили. Как жить в такой среде? Да это просто: Достаточно Ценить от-пущенное время, Пленить - не множить Глупость. Знать Силу Слова и Воли С-ПраВед-ливость.

2 - ГО-РА есть ЦЕЛОЕ, воплощенное ПРАВ-О. Связь: ГОР-а, от-ражение РОГа, того самого, иначе Изобилия.

Песчинка в горе есть Отделенное от един-О-го права часть. Так и зовется С-ЧАСТЬ-е. Чем выше к Пику Судеб, тем песчинки Крупнее, значит больше Прав. Гора растет с Вершины. На-Вершие есть Самая Крупная Песчинка: Ужасный Кристалл Истины Идеально Красивой Формы, иначе ОБРАЗец, по сути Личность ГОСПОДА.

Второй смысл. Вспомним Свастику. Частички её, буквы Г соЧленены в одном Начале, одной перв-О-Точке. Буква Г в движении в-О-Круг точки преВращается в букву Т. Что есть Буква Т? А то и значит, что РА Творящий расКручивает свой рукав Времени, как Г, претворяя его в Пространство.

3 - Од, Р-Од, при-Р-Од-а. Суть ТРЕХ. Первый Од – Господь (Отец и Мать), Р-Од – Волевое Дело Господа (Отец), при-Р-Од-а – Воплощенное Тело Господа (Мать).

4 - БЛАГОРОДНОСТЬ - Господа иначе З-НА-ть. От смысла Знающие и ПроСлавляющие ПРАВО, его Суть и Смысл. Они Смотрители, иначе Видящие, Служители, иначе Правящие. Они же и Водители, иначе ВозДающие по Праву, в рамках отведенной МЕРы. Они СТЯЖАЮТ ЖИЗНЬ Во БлагО, иначе Служат ВСЕМ, реализуя ПРАВО! Они наСЛЕДники первоЗавета ПРАВО = БЛАГО. Их наЗначенье - переДать Суть Права Детям/Внукам, иначе СЛЕДующим поколеньям РОДа. ПереДать, переСказать Знание, в Явном Виде Истины и неЯвном виде Идеала. При этом в Жизни Являя собой для Всех “Путный” - Знатный Образ, иначе ПраВедный, СЛАВный, С-ПраВед-ливый!

5 - РОВ-НЯ – есть Вертикаль Благородства, иначе у-Ровень Знаний ПРАВА действий и ЗАКОНа поведения. В Настоящем времени, иначе Одномоментно и Всегда, МЕРа определяется в соответствии с наделенным ПРАВОм, иначе положением в вертикали Ячей МЕР. Cуть Ячеи: эт-О Емкость, Полость, наПолненная ПРАВОМ. Между СОСЕДними Ячеями МЕР: только РОВ, нет связи, НЕТ Равенства. Носитель МЕРы выНужден постигать Лично ЗАКОН поведения и ОсоЗнавать ДАР-О-ванное ПРАВО, с Честью внося свою Часть в РОД, ипытывая уЧасть. У Каждой МЕРы своя задача, в этом их Суть разделения.

6 - РАВЕНСТВО – мнимая Ровня. Всякий отраженный мир Уникален, иначе От-Личен в своей наделенной МЕРе одномоментно и всегда, иначе нет повтора, нет равенства, Оно Мнимо. Но Равенство, иначе Мнимость Ощущений или Стереотипых Аналогий - Необходимо, Его функции Важны. Без них не Осознать Себя рОвней.

Я Истинн-О-Дву-Кры-Латный ПравоСлав иначе Идеальн-О-Дву-Кры-Ленный Мед-Ведь (Мед=СЛАД-О-сть=ПРА-В-О Ведающий). Во мне Сила от О. Того, что ВСЕГДА ЕДИН в САМ-О-ДЕРЖА-вии, иначе Господа. ДАР-О-вание во Мне - ПРАВО формой Куба пре-Вращающегося в Шар, Шара в Куб, символом Свастики (Свадьбы Двух Перв-О-Начал). Православ - Легкий в Истинном Деле Любви, вырастает Правое крыл-О-Бога символом О-Круг-Летящего Куба (мнимый Шар) проЯвлением Времени как Воспитывающего Волю Делами. МедВедь - Грузный в Идеальном Теле Ненависти, вырастает Левое крыл-О-Диавола символом О-Круг-Стоящего Шара (мнимый Куб) проЯвлением Пространства как Тела Осознанно Воплощенной Доли. Суть ТРЕХ: про-Ясняя МИР (неся Знание), иначе Право Славя, Его же - За-ЩИТ-ить (неся Возмездие) иначе от-Разить по-Ражая.

Гласит Народа Мудрость: Что посеешь, то и пожнешь. Иначе у-рожай получается С Жатвы соЗревшего По-СЕВ-а. На ПервоЯзыке: ВЕС Личности - это отражение СЕВ-а Личности. Что сеет Личность, такой вес она и имеет на весах у Господа. Имя ВЕС-а: ВЕС-Ть, иначе ВЕС с Тобой или в тебе или ты Сам - ВЕС. Свершая в Гору Ход, там ближе к Господу, Я Сею Правым Крылом, иначе высаживаю Добр-О-тные Семена. Крылом Левым Ск-Верну отРажаю, иначе Выкорчевываю, Раз-Ворачивая Скверну. По заслуге. Кто Волен ведать Больше и видеть Дальше, иначе СИЛьный, тот НА-СТУП-ает, свершая в гору шаг. Кто Безволен в Свободе, тот Бес-СИЛьно У-СТУП-ает, спускаясь с горы (Что Легче? Что Ценней?). Обоим сие Во БЛАГ-О, иначе НАУ-кой (иначе На + У, Дело и Тело, Воля и Доля). СИЛа В-О-ПЛОТит, ОБ-ЕДИНяя дву-начал-О:

Правое: От-Ражающий явный ЩИТ=Мнимый МЕЧ, формой Державы.

и

Левое: Разящий мнимый ЩИТ=Явный МЕЧ, формой Скипетра.

СИЛа ВЕ-ЛИК-АЯ ДВУ-ЛИК-А! Обоим - Жить, если они в ПРАВЕ. Вне ПРАВА - смерть.

Кто они Крайние Силы?

С-права от О. Первенцы, п-О-Учители у Господа:

Благородные, эт-О ЗНАТЬ, З-НА-ющая ПРАВО, иначе Ведающая сПраВедливый Путь, во имя Жизни. Подобные не д-УМ-ают, но 3-НА-ют, иначе РазУмеют, иначе с-РА3-у Умеют. Идут в-О-СЛЕД О. Ведут к Осознанному ис-ПОЛЬЗА-ванию НА-Деленного Права. Благородные про-Являют Волю Господа, иначе СЛЕД-уют ПраВедным Путем. Они же и Ведущие, Как Проводники ПраВедного Пути, иначе - Ведут Ведомых, то есть тех, чьи МЕРы Права мельче. Благородным по Плечу, по Праву сия Ноша. Подобные - Стяжают Жизнь, становясь Ровнее к Господу. Истинный Господь: Царевна Мать Сыра Земля, иначе МА-ТРЕ-НА, МАТЕР-И-Я, чья Суть МА-ТРИ-ЦА, что есть Матрешки Матери, все в одной и от одной. Мать Сыра Земля Святая и Вечно Молодая в Великом Деле обус-ТРО-йства МИРа. Её паРА - Луна или Господь Былой. Над ними - Первый Господь: С-Он-це, или просто РА, Все-СВЕТ-лый Все-Держащий с-Тро-и-т-Ель Мира, по Образу Водолея – Один-А.

На ПервоЯзыке СТРОИТЕЛЬ имеет смысл: С тобой Тро-и-ца и Ель Мира, иначе Мир с-О-3-ДА-ется п-О-ЕДА-нием Тро-и-цы, и ты и я есть и Ем, живу во славу МИРа, благодаря Ели, чья суть Пра-Образ, Мировое Древо Первых, То - что рождает Воз-Дух.

На ПервоЯзыке В-ЛАД-ЕТЬ имеет смысл: в Лад-е Ель с тобой, иначе Лад-но по-едать и множить Лад. Владеют собой во благо Всех, себя В-КЛЮЧ-ая. О-СВЯЩАЯ своей жизнью Путь Для Многих. Потому что заслужили это Право свыше, О-Пытом. В ладе быть с самим собой значит ПроЯвлять себя при-МЕР-ом для остальных, кто пока ниже МЕРой. Из-ДРЕВ-ле на Руси были Владыки. Благородные В-ЛАД-ЕТ-Ель-с-твовали МИР-Ом: В ладе Ель с тобой и ты с её Мирами.

Что такое Власть? На ПервоЯзыке слово В-ЛАС-ТЬ имеет смысл: В-с-Ластить себе. в-Сласть Питать-СЯ в ущерб Другим. Их суть: ненависть к остальным, себе подОбным, природа ненависти – Невежество.

Кто хочет в нашем Мире Власти?

С-лева стоящие у О. Вторящие, Ученики у Господа:

Невежественные к наделенному Праву и ущемляющие в правах остальных на с-О-СУЩЕСТВО-вание. Эти Вопиют: Да Здравствует Равенство и Свобода! На самом деле под-меняют Равенство – Ненавистью, Властолюбием, Властью Одного и для Одного, чья суть - Власть его права над остальными. Под-меняют Волю мнимой Свободой - Насилием, заСилием Одного, чья суть - Выбор Одного в ущерб остальным. Тем самым провоз-глашают свое Невежество к За-КОНу и СИСТЕМе ПРАВА. Подобные Стяжают Смерть, иначе НАЖИВА-ясь! Они Скрывают ПРАВДы Смысл. П-Од-МЕНЯЯ Свое Отношение к Закону и Системе Права в качестве общей Истины. Они по незнанию сжигают Данную свыше, вВеренную Им Волю, свое время только для себя, при этом ПреБольно отгрызая Каравай Права у других, вместе с этим - Пытаясь соВращать сКверной всех, кто оказался РЯДом. Кто не у-Стоит перед Отравляющим Укусом, тот Пал пред Оком Господа, тем самым уподобил-СЯ Невежде. Их ИМ-Я в этом мире Слепцы. Только они, ДУМАЯ, С-ЧИТАЮТ, что Вкушенный не от Себя Каравай Права есть Благо. Слепцы, По-Знай-те: Нет ПраВды в том п-Оступке бес-Честия. В C-Ворованном куске Нет Истинной силы от Первых, а только та, что ЛЕСТь-НИЦей ведет к Забвению, чье им-Я - Ненависть. Кто Царь у Слепцов? Cам Князь от Тьмы – САТАНА. Невежественные Жаждут В-ЛАС-ТИ. Вот Правда: тратят бесполезно время, ко всему виновными останутся, с разбитым об свое Отражение в зеркале Корытом. Не-НА-Сытные, Бойтесь Суда Светлых Богов. Кто вне права, того ждет посмертно наказание - ВозВращать ДОЛГ-И п-О-Этап-но ДОЛГ-О. Страдания всегда справедливы: Чист Господь, Учитель и Мучитель. Кто что заслужил - НОСИ.

С-ВО-БО-ДА – на ПервоЯзыке: С ВО-лей ДА-нной БО-гом.

Истинные Высшие миры, те, что самодержавны, Не жаждут крови. Они не нападают, но разят, Если нападут на них. Напасть хотят и нападают низшие, кои одержимы тайной завистью и глубинной злобой - От неумения жить вечно. Нападают оттого, что хотят присвоить то, что не свое – Не по праву.

ЛЕВ-ому ближе Раз-рушать, Властвуя, сам бес-СИЛ-ьный (без-Вольный) ЛИС, иначе тот, кто Хитер и вместе с этим не способен сам себя у-довлетворить (Вдоволь Творить Для себя и всех - Сам). У СИЛ-ы есть отражение ЛИС.

п-РАВ-ому ближе т-ВАР-ить, по-Велевая, сам ест-ь СИЛ-а МЕД-ВЕД-я, иначе тот, кто МЕД С-ЛАД-ОС-ть, ПРАВ-О, ПРАВ-ДУ Ведающий или Видящий, иначе способный соз-Давать, вить ОБ-РАЗ-ов плетенье Сил, иначе сочетая равновесно Пору и Парность Сил, по с-ПРА-ВЕД-ливости.

На чьей стороне ты Сам?

Что есть Здоровье, Бодрость, Сила? Это То, что составляет основу жизни: Это со–стояние - на чём и с кем стоишь, Иначе чего стОишь. Стоимость же - это мера Истины, Иначе Настоящего, отпущенная миру.

Нет иного.

Что есть Хвора, Вялость, Слабость? Это Плод НЕВЕЖЕСТВА! Во-РОГ Он из-Вестный. Всю Жизнь с ним Человеки Бьются На-смерть. Зачем БИТь-СЯ с тем, кого нет? На ПервоЯзыке БИТЬ-ся означает: пре-Больно, бить себя. Смыслом: Представлять, как Мне Больно От Образа, сформированного Личным Зеркалом, чье предназначение - отражать в Сознании О-кружающий Мир (помним описанный выше принцип труда Механизма сознания). Сил в Невежестве нет, не было и не будет. Его Истоки сил живут лишь в нашем Во-ображении, чья суть - О-Душевляемые мысли сознания. Спросите, почему так? Да потому, что Невежество - это Отражение самого себя в своем же Зеркале. Взять и соединить Все лики Невежества в одну Тварь Дрожащую, кто получится? Змей-Искуситель. Мног-О-Ликий Змей Лютый, Ядом Невежества Ис-Кусающий. В Русских сказках отражение в кривом зеркале есть Мног-О-Головый Змей Горыныч.

ДАДИМ от-Пор Твари! На ПервоЯзыке От-Пор имеет смысл: От-обрать Пор-у, Пора значит Время. Отобрать его время жизни в свою пользу, так как он живет за счет Нашего времени, что мы ему уделяем. Заберем наше время, дареное Змею Лютому. Каждый задавал себе вопрос: Почему Много Голов у Змея Горыныча? Вот ответ: Столько Голов, сколько Обликов, иначе бликов отражаемой Личности на Гранях Кривого Зеркала. Каждый блик, есть шрам от внешнего укуса мелкой личности, послужившей Примером поведения. Голов у Змея Горыныча Столько Много, сколько граней в кривом зеркале, чем больше граней, тем больше голов и тем оно кривее отражает Суть каждой Личности (что есть человек) в мире. Здесь ПОБЕДА, вот же Хохма: Стоит за-Менить Кривое зеркало на Плоское, а отражение-то уж не множится - Головы Змея Лютого послетали, осталась только одна, Своя! И ПРА-В-Да тут смешно?! Решился Великий п-О-Един-ок в своем сознании без приложения сил, просто всмотревшись внимательней в свое зеркало, свое же отражение в Общем Мире! Правильней Отражать в мир с помощью Личного Зеркала, Одну Головушку – СЕБЯ, СВОИ дела и поМыслы. А кто дает Миру человеческому Зеркальную основу? Вестимо, кто - Господь!

Смысл Жизни

Смысл Всей НаУки Жизни? Мы его дети, в пути по жизням! Cуть пути: отражать О-Кружающий Мир в свое с-О-3-НА-ние через Призму Живы-Души, что дана в Дар Господом. Чем Целостней, иначе О-Пытней Душа, тем Правильней или прямее Зеркало, тем качественней отражается Свет Разума и Ума Индивидуальной Личности обратно в мир, через свое Зеркало. Вот Хохма: Вся наша Жизнь всего-то Повторяющийся труд Личности, Учащейся трудиться с помощью Механизма Управления Единого Зеркала Мира! Правила работы Механизма сознания описаны в самом начале, ПОМНИ.

Господь, Шутя, Учит своих Детей. Фантазия и Жизнь, Зеркало и Вос-питание.

Победили Ворога, без-зубого Змея Лютого? Время Необходимо нам для свершения разно-образ-ных Дел. Что значит Необходимо? А то и значит, тем делам, через которые лежит Путь Жизни, иначе тем, которые обойти нельзя. Изменишь себе - посеешь и умножишь глупость и невежество. ПоВеришь в себя - посеешь Честь и умножишь Знание. Каждый волен сам решать, кто ему Ближний.

Что такое Жизнь? На ПервоЯзыке Ж-и-3-Нь О-Значает Буква-льно: Есть в Живо-т З-НА-ние, с-Кладируя усвоенную Троицу в заКрома, иначе Душу, чья суть жИва от слова Живот. Ты сомневаешься? Так вспомни, говорят ещё так: Есть - исть, иначе вкушать истину, Питать СЯ настоящим. Ещё сомневаешься?

Так вспомни: ты говоришь - Господь Единый, Единое - то, что едят. Еда - это Дело и Тело, Действие и Пища. Победа и Беда. Вот связь: “На корабле П-О-Б-Е-ДА, но нет О-Б-Е-ДА, случилась Б-Е-ДА, пропала Е-ДА, ты виноват? – ДА, что делать? - кричать А!”.

Первое Дело в этом Мире - Покушать! Смыслом у-Знать, как О трудится. Узнать ПраВду, при-Обрести Знание. Люб-О-Пыт-но? Принимай Юмор Господа, что такое ЖИЗНЬ:

Волновое проявление Жизни

“Я Мыслю, значит Существую?”. А что такое Мысль? На ПервоЯзыке МЫ-С-Ль буква-льно означает: МЫ с ЛОВ-ом, с Богом /\, чья суть ЛОВ отражение ВОЛ-И, образовывать Связь между Сознаниями, Суть отражена даже в букве /\: Карточный домик из двух карт стоит, не падая, только потому, что силой удерживаются вместе, за счет контакта плоскостей в навершии двух карт. Убрать опору или изъять одну карту - и оставшаяся карта упадет, и карточный дом разрушится. Что Буква-льно поКазывает то, что если Убрать Причину (п-О-ЧИН), не будет и п-О-СЛЕД-ствия. Убрать Время - не будет и Пространства. Убрать Мужчину - не будет и Женщины. Убрать Любовь - не будет и Ненависти, Убрать Добро - не будет и Зла. Убрать Мир - и Войны не будет. Можно вечно продолжать этот Ряд. ВСЕ в-О-Круге - Периодические Волновые пр-О-Явления Жизни. Время и Пространство есть как-бы Частота и Длина Волны. Вспомним при-Р-Оду Великого Волнового диа-п-О-зона (Двойной Зоны О, Времени и Пространства). Волна имеет Качества: Отражение (что всегда под углом 90о, это Важно), Отражение дает качество Кручения в-О-Круг продольной оси, затем идет Сжатие, Разрежение и Наложение по типу: Одно в Другом (по принципу Матрешки, или Матрицы), Поляризация продольная и поперечная.

Волна имеет Свойства: Резонанс, Интерференция, Дифракция и их сочетания, главное из которых - образование Стоячей волны, а также Затухание и Нарастание амплитуды. Наше Зеркало, Как Живое ЕДИН-ение Души, Духа и Тела, Как Резонансный Контур, который сФормирован волновыми полями разной частоты. Поля объединены в единую свернутую или иначе свитую стоячую волну с о-предел-енной резонансной частотой.

сечение стоячей волны

Контур этот - мнимый шар, что обладает зеркальными свойствами, окружая физическое тело человека. Что есть физическое Тело человека? Это ПРОВОДНИК из Тонких Полей в Более Плотные и обратно, а также - часть РЕАК-ТОР-а преобразования энергий. Чем отличаются Плотные поля Тела Человека от Тонких полей Живы Человека? Да все тем же: Временем и Пространством, иначе Частотой и Длиной Волны. У Живы Частота больше, и длина в столько же раз меньше, или тоньше. Частота обратно пропорциональна длине волны. По-Луч-ается, что в пространственной части Жива маленькая. Редко, кто Видит Души, все потому, что те достаточно тонкие. Вся Наша жизнь - это Амплитудные Колебания Одного Маятника (себя) в хоре других, чье объединение есть как бы Вселенная, или просто О. При Рождении человеку дается РЕЗОНАНСНАЯ частота, ИМПУЛЬС АМПЛИТУДЫ, а также О-ПЫТ РОД-а. Воплощается троица в виде Души, Духа и Тела, что вместе - Жива. С рождением Человека как волнового процесса, становится известно время его смерти как окончание волнового процесса. Напомню: c-МЕР-ть есть смена МЕРы жизни. Жизнь Периодична и повторяема, как и Период Волнового процесса. За-Ряд импульса рождения и есть Максимальная Амплитуда колебаний Колебательного Контура, сутью: Сила Влияния на другие МИРы с возможностью Творить Новое из уже существующих объединений. Кто дает частоту, амплитуду и Механизм Работы с Опытом и Памятью? И тут Хохма: т-О-т, кто О-пыт-ней, т-О-т, кто накопил для этого Достаточный объем 3-НА-ния. В случае мира Человеков – МАТЬ ЗЕМЛЯ. ОнА ДА-ет нам частоты резонанса и амплитуды колебаний, в соотношении с качеством накопленного Знания в предыдущих жизнях, по С-Пра-Вед-ливости - не больше и не меньше. Взрослеет человек, и Время утекает в Пространство, меняется амплитуда колебаний, иначе Затухают колебания контура, того, что принял Импульс Резонанса при Рождении. Иными словами, человек Всю Жизнь занимается тем, что Растрачивает Силы Времени на превращение его в Пространство. Но человек, по сути, есть Ребенок Господа. И ему дается Прав-О возвращать амплитуду Колебаний. Спросите, как? Эт-О трудится Тот самый РЕАКТОР преобразования энергий. Как вернуть вспять время, если под “рукой” только пространство? А тут опять Хохма: Жизнь и есть Животом Кушать Пространство и преобразовывать его во Время. Совершенный Двигатель - тот, что превращает пространство во время, и каждый из нас носит двигатель в центре тела, там, где живота Пупок. В этом центре Белая Дыра и Черная Дыра Объ-ЕДИН-ены через Третье Начало. Вместе сутью - Троица! В геометрическом центре тела и есть объединение Тонких полей и Плотных полей Живы. И ВСЕ вокруг Ус-ТРО-ено Так, все подобно и все есть Троица. А более и не нужно, Цените Юмор Господа!

Уровни Жизни

Многие задаются вопросом: Почему Мир нашей Реальности такой многообразный? Всему есть причина. Она проста. Существует понятие Эволюционной Иерархии. На примере это можно проследить так: Личность поднимается из Царства Атомного (дно нашего Мира) в Царство Минеральное. Затем в Царство Растительное. Следующее за ним Царство Животных замыкает Царство Человеческое. Затем следуют уровни Царствия Божия. Какое необходимое и достаточное условие перемещения в вышестоящее по Иерархии Царство? Оно простое. Ведомая Личностью Душа Как Носитель Накопленного обьема Знаний – ОПЫТа, имеет Силу переходить с уровня на уровень, как поднимаясь так и опускаясь.

объединение четырех кварков - отрицательных источников, в устойчивую единую энергетическую систему образуют нейтрон. Пространственная конфигурация нейтрона – тетраэдр, в вершинах которого расположены кварки, создающие в центре тетраэдра положительный виртуальный источник - исток. Наличие истока в центре нейтрона, во-первых, обеспечивает мощную силу «притяжения» кварков, что обеспечивает «прочность» и «устойчивость» данной системы и, во-вторых, система исток - четыре стока образует четыре линейных источника. Линейные источники являются основой, на которой образуются тороидальные вихревые потоки – диполи (электроны). С течением времени нейтрон превращается в протон – нейтрон с вихревыми тороидальными потоками (электронами). Поэтому нейтрон в ядерной физике считается неустойчивой частицей, которая с течением времени превращается в устойчивую элементарную частицу – протон. Вместе с нейтронами протоны образуют все атомные ядра.

Самое маленькое Сознание (из наблюдаемых) в нашей системе – атом, что есть ПРАх и мельчайшая Душа с мельчайшим физическим телом. Потом идут их объ-единения. Из них состоит тело человека. Следующий уровень - спутники, потом планеты, потом звезды. На ПервоЯзыке Планета: это План. Кому под силу реализовать Свой план в виде планеты? Только Господь может это З-Дела-ть, иначе пос-Тро-ить. Потому Первый Господь это С-ОЛН-Це он же РА = Отец РА-детель Р-Ода и Отец Солнечной системы в целом, и у него есть Планы, сутью – Планеты. Наш Истинный Господь – Гера, Мать Сыра Земля или При-Р-Ода. Её пара есть Наш Былой Господь – Луна, что есть с-путник Земли. Вот связь: Солнце Дает Земле Время для жизни, Луна Дает Земле пространство для жизни. Сама ж Земля – пре-Вращает Время и Пространство в Мир-О-Здание, является ему прямым Радетелем.

Двигатель Вселенский

Внутри каждого - РЕАК-ТОР, который превращает потенциальную энергию Длины Волны, проявляющейся как бы пространством, в кинетическую энергию, Частоту Волны, проявляющейся как бы временем. Реактор - это Стык Двух Сил и двух Полей. Вторая - это Черная Точка, условно называемая Черной Дырой, на самом деле - Точка. Первая - это Белая Дыра, вот она на самом деле Дыра. В стыке происходит пере-поляризация Полей. Суть пере-поляризации полей - это отражение Волновой Структуры через ГЛАВНУЮ МАТРИЦУ. Отражение имеет смыслом смену полюсов ориентации пространства во времени, то есть иначе всему причина - Поворот Свернутой Пространственной плоскости в свернутую Временную Плоскость. Суть поворота - это одно действие, где Крест Сил поворачивает в едином акте на 90о Структуру Четырех из-Начал. Четыре изначала отчетливо видны в разрезе Любой Волновой Структуры, в разрезе вы найдете Крест, что есть квадрат с четырьмя вершинами. Математически и Физически Две Пары Первоначал трансформируются в по-СЛЕД-ующие Две Пары, Дифференцируясь/Интегрируясь через ГЛАВНУЮ Матрицу, посредством которой Жив Любой Волновой процесс. Суть Периода, напомню, - это разворот креста Плоскостей двух сил на 360о , что при этом дает нам КРУГ, то самое число, и знак, и символ, или просто О! Двигатель Вселенский являет Пре-ВРАЩЕНИЕ КУБА в ШАР и ШАРА в КУБ.

Куб в Шаре во-ОБ-РАЗ-ить просто. Берем за Центр – Середину, что есть Душа иль просто О (не Ноль - а Один). Относительно Центра перпендикулярно друг другу возлежат линии, Как оси координат, их ТРИ (вот она Троица!). Почему ТРИ? Потому что, Трех достаточно для выражения ОБъ-ёма в пространстве! У каждого из трех есть Начал-О и КОН-Ец. Если равноудаленно от центра зафиксировать точками передел на координатных осях - поЛучатся отрезки. Каждый отрезок Ограничен с концов Вершинами (их 6), как Срезом - про-Явлением Удвоенного радиуса круга (Вот Она ПАР-ность МИР-а, про-Явлением вписанного ШАР-а). Если через полученные вершины провести перпендикулярно осям координат плоскости, то в перекрестии шести плоскостей (три пары) получим ОБъ-ем, ОБ-ЛАД-ающий Формой КУБ-а (8 вершин)! КУБ получается в итоге Явно РАЗ-ДЕЛ-ен на 4 сектора пространства (Вот оно деление на четверицу и четыре стихии!). Вращаются вершины КУБ-а – внешне поЛучается, что куб как бы уже не куб, а Шар. Куб вписан в ШАР. КУБ ОБ-РАЗ-ует ШАР, и ШАР ОБ-РАЗ-ует КУБ – Суть пре-ОБ-РАЗ-ования ПЕРВ-О-ФОРМ есть СВАСТИКА. СВАСТИКА – Символ Вселенского Двигателя. Первая Мера ОБРАЗ-А состоит из Длины стороны КУБ-а, что вписан в ШАР. Вторая Мера ОБ-РАЗ-ована ДиаМетром ШАР-а (Суть Как расстояние между противоположными относительно центра КУБ-а вершинами), что формирует Об-ъем шара. Первая - Мера Пространства, Вторая - Мера Времени.

археологическая находка в виде мирового Древа Жизни

Суть процесса - СВАСТИКА в движении! СВАСТИКА - это Исконно РОДОВОЙ СЛАВЯНСКИЙ СИМВОЛ! Она от-ражает Труд Вселенского Двигателя Мир-О-Здания. Предки славян Знали Истинный Закон КУБА и процесс его вращения, что есть Шар. Свастика -Мельница Господа. И мы Ему ПодОбны, со всеми вытекающими Правами и Обязанностями. Химический ПервоЭлемент всех воплощений Мир-О-Здания - Тритий. Зададим себе вопрос: Кто по-казал, что мы Углеводородная Форма Жизни? Все проЯвления Жизни есть Волновые про-явления Трития, Троицы, той Самой, чье Поведение, иначе Закон и Система Жизни, описывается законами и системами Волновых процессов. (тритий, сверхтяжелый радиоактивный изотоп водорода с массовым числом 3. Ядро атома состоит из протона и 2 нейтронов; период полураспада 12,35 года. Открыт английскими учеными Э. Резерфордом, М. Л. Олифантом и П. Хартеком в 1934. Входит в состав термоядерного заряда ). У-Знать все о волне, её природе и есть смысл наших жизней. И тут Хохма: А более и не нужно ничего знать! В самом Деле: Свастикой описывается Любой Закон нашего МИРа, что есть Вариация Волнового Процесса, Любая Система нашего МИРа - это Вариация Волнового Процесса, Любое Событие или Чувство МИРа - это Вариация Волнового Процесса. И все подчиняется закону периодичности! В самом деле, Существует не только Периодическая Таблица Химических Элементов, но и все остальные про-Явления Волновых процессов подобно Периодичны и описываются не менее фундаментальными Периодическими Таблицами. Волновым процессом описывается ВСЕ и ВСЯ. Цените Юмор Господа. Кто сказал, что стать Господом Легко? И тут Хохма: Мы, Дети Господа Единого, Играючи познаем в Жизнях Упорядоченные системы устроения Мир-О-Здания: Закон как Истину, Систему как Идеал, Право как Парадокс.

Наше Сознание можно представить в образе Пастуха с отарой поМыслов. Пастух кормит себя зрелыми и незрелыми Мыслями и одно-временно с этим, то есть в тоже время, непрерывно кормит отару Мыслей Делами, ища пропитание для них на ПЛОД-О-РОД-ной ниве Матушки-Земле и её О-Кружении. Совершенный пастух тот, кому не нужны для жизни овцы. Иначе сам себя питает Окружающим Пространством и в ответ тут же Восполняет потерю мира - Временем, тем самым, за счет которого пространство растет и двигается. По Образу и подобию Вселенского Двигателя.

Соберемся с мыслями!

Все Живут Пред Оком О. Все разно-Образ-ные от-Ражения О - Уникальны. Все его Потомки в будущем самодержавные О, но в этой поре ему не Ровня: не та Раз-МЕРность. Увеличил Зло - жди ТОЛьК-о вечной МУКи, о-СЛЕПление Дела и Тела. Всему Награда - излишне МАЛый-о. Он ровно тот, что Честно Заработан, в Деле и Теле. ПроЯвление Жизни есть РАД-ость и с-т-РАД-адание. Всему причина – Страда Как Жатва посеянного в прошлой Жизни. Жизни Суть - Соблюдать Закон и Систему, иначе быть в ПРАВе. ОнО не просто в выБОРе (Хождения в Бору, иначе по Миру сВершая Шаг), а в О-ГРАНИЦ-ах вы-Данного ПРАВА. Опираясь на ПРАВО, Раз-О-Вьешь РАДость, ПРАВ при-Будет, Опираясь на Невежество, Раз-о-Вьешь Страдание, ПРАВ у-Будет. Так О Ведет СИСТЕМУ в поРЯДке: Что в Труде Добыл – НОСИ!

Душа - Живой опыт, на-След-ница Сути Господа.

Правильней и в ПРАВЕ: НА правой стороне, участвуя, становится Мудрым. Сеять Семя Силы, ПРАВДУ О, с-О-блюда-я баланс КРАЙ-них Сил, обо-Значенный выданным ПРАВОМ, так проявляя Волю и С-О-ТВОРЯ-я С-ПраВед-ливость, пра-Являя ПРАВ-О-МЕР-ность, по-Знавая МИР-О-ЗДАНИЕ.

Совет:

Какой мир лучше знаешь,

тот мир и питаешь