Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 8. 1938-1944
1938. Страстной бульвар
1939. Такси на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ). Москва
1941. Зимняя дорога
1941. Портрет академика Алексея Крылова
1941. Портрет хирурга Николая Бурденко
1941. Простой пейзаж
1942. Береза, зима 42-го
1942. Береза
1942. Война
1942. На безымянной высоте
1942. Полевая кухня
1943. Партизан с трубкой
1943. Партизанская семья
1943. Партизаны
1943. Переправа партизан
1944. Возвращение
1944. Кавалерист-гвардеец Федор Алексеевич Мартынов, уроженец города Серпухов
1944. Перекур
1944. Переправа кавалерии