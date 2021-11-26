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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 8. 1938-1944

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1938. Страстной бульвар
1938. Страстной бульвар

1939. Москва
1939. Москва

1939. Такси на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ). Москва
1939. Такси на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ). Москва

1941. Зимняя дорога
1941. Зимняя дорога

1941. Портрет академика Алексея Крылова
1941. Портрет академика Алексея Крылова

1941. Портрет хирурга Николая Бурденко
1941. Портрет хирурга Николая Бурденко

1941. Простой пейзаж
1941. Простой пейзаж

1942. Береза, зима 42-го
1942. Береза, зима 42-го

1942. Береза
1942. Береза

1942. Война
1942. Война

1942. На безымянной высоте
1942. На безымянной высоте

1942. Полевая кухня
1942. Полевая кухня

1943. Партизан с трубкой
1943. Партизан с трубкой

1943. Партизанская семья
1943. Партизанская семья

1943. Партизаны
1943. Партизаны

1943. Переправа партизан
1943. Переправа партизан

1944. Возвращение
1944. Возвращение

1944. Кавалерист-гвардеец Федор Алексеевич Мартынов, уроженец города Серпухов
1944. Кавалерист-гвардеец Федор Алексеевич Мартынов, уроженец города Серпухов

1944. Перекур
1944. Перекур

1944. Переправа кавалерии
1944. Переправа кавалерии

1944. Тачанки
1944. Тачанки

Источник: https://humus.livejournal.com/8112142.html
Метки: война, искусство, история, Россия, фото
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