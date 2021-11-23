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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 5. 1931-1934

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1931. Рабочая бригада. Экипаж тепловоза Сс 11-03. Депо Москва-Казань
1931. Рабочая бригада. Экипаж тепловоза Сс 11-03. Депо Москва-Казань

1931. Асфальтирование улицы. Москва
1931. Асфальтирование улицы. Москва

1931. Полевой стан. Кубань
1931. Полевой стан. Кубань

1931. На колхозном поле. Кубань
1931. На колхозном поле. Кубань

1931. Стена
1931. Стена

1932. VII Конференции ВЛКСМ.
1932. VII Конференции ВЛКСМ

1932. VII Конференции ВЛКСМ
1932. VII Конференции ВЛКСМ"

1932. Деревянная скульптура из Пермского края. Ленинград
1932. Деревянная скульптура из Пермского края. Ленинград

1932. Праздничное освещение
1932. Праздничное освещение

1933. Бахметьевский гараж
1933. Бахметьевский гараж

1933. Наш первенец. Пятитонный грузовик ИАГ-3 Ярославского государственного автомобильного завода №3 в автопарке Моссельпрома. Москва
1933. Наш первенец. Пятитонный грузовик ИАГ-3 Ярославского государственного автомобильного завода №3 в автопарке Моссельпрома. Москва

1933. Первомайская демонстрация
1933. Первомайская демонстрация

1933. Пятитонные грузовики ЯГ-3 Ярославского государственного автомобильного завода №3 в гараже автопарка Моссельпрома в парке Пирогова. Москва
1933. Пятитонные грузовики ЯГ-3 Ярославского государственного автомобильного завода №3 в гараже автопарка Моссельпрома в парке Пирогова. Москва"

1933. Страстная площадь. Москва
1933. Страстная площадь. Москва

1933. Строительство гостиницы Москва
1933. Строительство гостиницы Москва

1934. Доставка цветов
1934. Доставка цветов

1934. Набережная Москвы-реки
1934. Набережная Москвы-реки

1934. Рабочий фабрики Парижской коммуны. Москва
1934. Рабочий фабрики Парижской коммуны. Москва

1934. Рабочий фабрики Парижской коммуны. Москва.
1934. Рабочий фабрики Парижской коммуны. Москва

1934. Рабочая фабрики Парижской коммуны. Москва
1934. Рабочая фабрики Парижской коммуны. Москва

Источник: https://humus.livejournal.com/8105523.html
Метки: искусство, история, Москва, Россия, фото
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