Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 5. 1931-1934
1931. Рабочая бригада. Экипаж тепловоза Сс 11-03. Депо Москва-Казань
1931. Асфальтирование улицы. Москва
1931. Полевой стан. Кубань
1931. На колхозном поле. Кубань
1931. Стена
1932. VII Конференции ВЛКСМ
1932. VII Конференции ВЛКСМ"
1932. Деревянная скульптура из Пермского края. Ленинград
1932. Праздничное освещение
1933. Бахметьевский гараж
1933. Наш первенец. Пятитонный грузовик ИАГ-3 Ярославского государственного автомобильного завода №3 в автопарке Моссельпрома. Москва
1933. Первомайская демонстрация
1933. Пятитонные грузовики ЯГ-3 Ярославского государственного автомобильного завода №3 в гараже автопарка Моссельпрома в парке Пирогова. Москва"
1933. Страстная площадь. Москва
1933. Строительство гостиницы Москва
1934. Доставка цветов
1934. Набережная Москвы-реки
1934. Рабочий фабрики Парижской коммуны. Москва
1934. Рабочий фабрики Парижской коммуны. Москва