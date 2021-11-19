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Ломоносов Михаил. Интересные Факты о Ломоносове. Биография и Открытия Ломоносова

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Михаил Васильевич Ломоносов – великий человек, который не только сделал много открытий в науке, но и прославил Россию, как выдающийся сын своей земли, став первым русским учёным мирового уровня.
Учитывая уникальность дара, которым обладал Михайло Васильевич, он стал ярчайшим примером «универсального человека», вокруг которого до сих пор ходит много мифов и легенд.
Кто же такой Михаил Ломоносов? Энциклопедист, физик и химик, основоположник научного мореплавания и физической химии, астроном, приборостроитель, географ, металлург и геолог. Также поэт, художник, историк, филолог; поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики.
В данном ролике мы постараемся дать наиболее реальную картину жизни этого гениального человека.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dW7WiQYcwr0
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